Envía datos a ClickHouse con la plataforma de streaming CDC de Artie

Artie es una plataforma de streaming de datos en tiempo real totalmente gestionada que replica los datos de producción en ClickHouse, lo que permite análisis orientados al cliente, flujos de trabajo operativos e IA agéntica en producción.

​ Descripción general

Artie es la capa moderna de infraestructura de datos para la era de la IA: una plataforma de streaming de datos en tiempo real totalmente gestionada que mantiene los datos de producción sincronizados de forma continua con su data warehouse.

A medida que las empresas habilitan sus data warehouses para cargas de trabajo de IA en tiempo real, analítica operativa y productos de datos orientados al cliente, están estandarizando una infraestructura rápida, fiable y preparada para escalar.

Ofrecemos a las empresas el tipo de pipelines de streaming y el nivel de observabilidad que Netflix, DoorDash e Instacart desarrollaron internamente, sin necesidad de contratar a más de 10 ingenieros ni dedicar entre 1 y 2 años al trabajo de plataforma. Artie automatiza todo el ciclo de vida de la ingestión — captura de cambios, merges, backfills y observabilidad — sin mantenimiento por parte del equipo de ingeniería y se despliega en minutos.

Empresas líderes como ClickUp, Substack y Alloy usan Artie no solo para resolver los problemas actuales de sus pipelines, sino también para preparar su stack de datos para el futuro a medida que su estrategia de IA se acelera.

1 Crear una cuenta de Artie Visite artie.com/contact y complete el formulario para solicitar acceso. 2 Encuentre sus credenciales de ClickHouse Después de crear un servicio en ClickHouse Cloud, encuentre la siguiente configuración obligatoria: Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información: Parámetro(s) Descripción HOST and PORT Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS. DATABASE NAME De forma predeterminada, existe una base de datos llamada default ; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse. USERNAME and PASSWORD De forma predeterminada, el nombre de usuario es default . Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso. Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect: Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo. Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse. 3 Cree un nuevo pipeline en Artie Vaya a Artie con la información recopilada en los pasos anteriores y cree un nuevo pipeline siguiendo un proceso de 3 pasos. Conecte su origen - Configure su base de datos de origen (Postgres, MySQL, Events API, etc.) Elija las tablas que desea replicar - Seleccione qué tablas sincronizar con ClickHouse Conecte su destino - Introduzca sus credenciales de ClickHouse

​ Capturas de pantalla del producto

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Monitores específicos para pipelines y tablas

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