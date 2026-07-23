ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y la ejecución de consultas de DDL distribuido. ClickHouse Keeper es compatible con ZooKeeper.
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
ZooKeeper es uno de los primeros sistemas de coordinación de código abierto ampliamente conocidos. Está implementado en Java y tiene un modelo de datos simple y potente. El algoritmo de coordinación de ZooKeeper, ZooKeeper Atomic Broadcast (ZAB), no ofrece garantías de linealizabilidad para las lecturas, porque cada nodo de ZooKeeper atiende las lecturas localmente. A diferencia de ZooKeeper, ClickHouse Keeper está escrito en C++ y utiliza la implementación del algoritmo RAFT. Este algoritmo permite la linealizabilidad tanto en lecturas como en escrituras, y cuenta con varias implementaciones de código abierto en distintos lenguajes. De forma predeterminada, ClickHouse Keeper ofrece las mismas garantías que ZooKeeper: escrituras linealizables y lecturas no linealizables. Tiene un protocolo cliente-servidor compatible, por lo que cualquier cliente estándar de ZooKeeper puede utilizarse para interactuar con ClickHouse Keeper. Las instantáneas y los logs tienen un formato incompatible con ZooKeeper, pero la herramienta
Detalles de implementación
clickhouse-keeper-converter permite convertir datos de ZooKeeper en instantáneas de ClickHouse Keeper. El protocolo entre servidores de ClickHouse Keeper también es incompatible con ZooKeeper, por lo que no es posible tener un cluster mixto de ZooKeeper / ClickHouse Keeper.
ClickHouse Keeper admite listas de control de acceso (ACL) del mismo modo que ZooKeeper. ClickHouse Keeper admite el mismo conjunto de permissions y tiene los mismos esquemas integrados:
world,
auth y
digest. El esquema de authentication
digest usa la pareja
username:password; la contraseña se codifica en Base64.
No se admiten integrations externas.
ClickHouse Keeper puede usarse como reemplazo independiente de ZooKeeper o como parte interna de ClickHouse server. En ambos casos, la configuración se realiza prácticamente en el mismo archivo
Configuración
.xml.
La etiqueta principal de configuración de ClickHouse Keeper es
Parámetros de configuración de Keeper
<keeper_server> y tiene los siguientes parámetros:
Otros parámetros comunes se heredan de la configuración del ClickHouse server (
|Parameter
|Description
|Default
tcp_port
|Puerto al que puede conectarse un cliente.
2181
tcp_port_secure
|Puerto seguro para una conexión SSL entre el cliente y el servidor Keeper.
|-
server_id
|ID único del servidor; cada participante del cluster de ClickHouse Keeper debe tener un número único (1, 2, 3…).
|-
log_storage_path
|Ruta de los logs de coordinación; al igual que en ZooKeeper, es mejor almacenar los logs en nodos con poca carga.
|-
snapshot_storage_path
|Ruta de los snapshots de coordinación.
|-
enable_reconfiguration
|Habilita la reconfiguración dinámica del cluster mediante
reconfig.
False
max_memory_usage_soft_limit
|Límite flexible en bytes para el uso máximo de memoria de Keeper.
max_memory_usage_soft_limit_ratio *
physical_memory_amount
max_memory_usage_soft_limit_ratio
|Si
max_memory_usage_soft_limit no está configurado o está establecido en cero, se usa este valor para definir el límite flexible predeterminado.
0.9
cgroups_memory_observer_wait_time
|Si
max_memory_usage_soft_limit no está configurado o está establecido en
0, se usa este intervalo para observar la cantidad de memoria física. Cuando cambie la cantidad de memoria, se recalculará el límite flexible de memoria de Keeper mediante
max_memory_usage_soft_limit_ratio.
15
http_control
|Configuración de la interfaz de control HTTP.
|-
digest_enabled
|Habilita la comprobación de consistencia de datos en tiempo real.
True
create_snapshot_on_exit
|Crea un snapshot durante el apagado.
|-
hostname_checks_enabled
|Habilita comprobaciones de validez del hostname para la configuración del cluster (por ejemplo, si se usa localhost con endpoints remotos).
True
four_letter_word_white_list
|Lista blanca de comandos 4lw.
conf, cons, crst, envi, ruok, srst, srvr, stat, wchs, dirs, mntr, isro, rcvr, apiv, csnp, lgif, rqld, ydld
enable_ipv6
|Habilita IPv6
True
listen_host,
logger, etc.).
La configuración de coordinación interna se encuentra en la sección
Configuración de coordinación interna
<keeper_server>.<coordination_settings> y tiene los siguientes parámetros:
La configuración del quórum se encuentra en la sección
|Parámetro
|Descripción
|Valor predeterminado
operation_timeout_ms
|Tiempo de espera de una sola operación del cliente (ms)
10000
min_session_timeout_ms
|Tiempo de espera mínimo de la sesión del cliente (ms)
10000
session_timeout_ms
|Tiempo de espera máximo de la sesión del cliente (ms)
100000
dead_session_check_period_ms
|Frecuencia con la que ClickHouse Keeper comprueba si hay sesiones muertas y las elimina (ms)
500
heart_beat_interval_ms
|Frecuencia con la que un líder de ClickHouse Keeper envía latidos a los followers (ms)
500
election_timeout_lower_bound_ms
|Si el follower no recibe un latido del líder dentro de este intervalo, puede iniciar una elección de líder. Debe ser menor o igual que
election_timeout_upper_bound_ms. Idealmente, no deberían ser iguales.
1000
election_timeout_upper_bound_ms
|Si el follower no recibe un latido del líder dentro de este intervalo, debe iniciar una elección de líder.
2000
rotate_log_storage_interval
|Cuántos registros de log almacenar en un solo archivo.
100000
reserved_log_items
|Cuántos registros del log de coordinación almacenar antes de la compactación.
100000
snapshot_distance
|Frecuencia con la que ClickHouse Keeper crea nuevas instantáneas (en número de registros en los logs).
100000
snapshots_to_keep
|Cuántas instantáneas conservar.
3
stale_log_gap
|Umbral a partir del cual el líder considera que un follower está desactualizado y le envía la instantánea en lugar de los logs.
10000
fresh_log_gap
|Cuándo un nodo pasa a considerarse actualizado.
200
max_requests_batch_size
|Tamaño máximo del batch en número de solicitudes antes de enviarlo a RAFT.
100
force_sync
|Llamar a
fsync en cada escritura en el log de coordinación.
true
quorum_reads
|Ejecutar las solicitudes de lectura como escrituras a través de todo el consenso de RAFT con una velocidad similar.
false
raft_logs_level
|Nivel de logging de texto sobre la coordinación (trace, debug, etc.).
system default
auto_forwarding
|Permitir reenviar solicitudes de escritura desde los followers al líder.
true
shutdown_timeout
|Esperar a que finalicen las conexiones internas y apagar (ms).
5000
startup_timeout
|Si el servidor no se conecta a otros participantes del quórum dentro del tiempo de espera especificado, finalizará (ms).
30000
async_replication
|Habilitar la replicación asíncrona. Se conservan todas las garantías de lectura y escritura, a la vez que se obtiene un mejor rendimiento. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada para no romper la compatibilidad con versiones anteriores
false
latest_logs_cache_size_threshold
|Tamaño total máximo de la caché en memoria de las últimas entradas de log
1GiB
commit_logs_cache_size_threshold
|Tamaño total máximo de la caché en memoria de las entradas de log necesarias a continuación para el commit
500MiB
disk_move_retries_wait_ms
|Cuánto tiempo esperar entre reintentos después de un fallo ocurrido mientras se movía un archivo entre discos
1000
disk_move_retries_during_init
|Número de reintentos después de un fallo ocurrido mientras se movía un archivo entre discos durante la inicialización
100
experimental_use_rocksdb
|Usar rocksdb como almacenamiento backend
0
<keeper_server>.<raft_configuration> y contiene la descripción de los servidores.
El único parámetro para todo el quórum es
secure, que habilita una conexión cifrada para la comunicación entre los participantes del quórum. El parámetro puede establecerse en
true si se requiere una conexión SSL para la comunicación interna entre nodos, o dejarse sin especificar en caso contrario.
Los parámetros principales para cada
<server> son:
id— Identificador del servidor en un quórum.
hostname— Nombre de host donde está ubicado este servidor.
port— Puerto en el que este servidor escucha conexiones.
can_become_leader— Establézcalo en
falsepara configurar el servidor como
learner. Si se omite, el valor es
true.
Si cambia la topología de su cluster de ClickHouse Keeper (por ejemplo, al sustituir un servidor), asegúrese de mantener coherente la asignación de
server_id a
hostname y evite reorganizar o reutilizar un
server_id existente para servidores distintos (por ejemplo, esto puede ocurrir si utiliza scripts de automatización para desplegar ClickHouse Keeper).Si el host de una instancia de Keeper puede cambiar, recomendamos definir y usar un nombre de host en lugar de direcciones IP sin procesar. Cambiar el nombre de host equivale a quitar y volver a añadir el servidor, lo que en algunos casos puede ser imposible (por ejemplo, si no hay suficientes instancias de Keeper para alcanzar el quórum).
Puede encontrar ejemplos de configuración para un quórum de tres nodos en las pruebas de integración con el prefijo
async_replication está deshabilitado de forma predeterminada para evitar romper la compatibilidad con versiones anteriores. Si todas las instancias de Keeper de su cluster ejecutan una versión compatible con
async_replication (v23.9+), recomendamos habilitarlo, ya que puede mejorar el rendimiento sin inconvenientes.
test_keeper_. Configuración de ejemplo para el servidor n.º 1:
<keeper_server>
<tcp_port>2181</tcp_port>
<server_id>1</server_id>
<log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path>
<snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path>
<coordination_settings>
<operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms>
<session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms>
<raft_logs_level>trace</raft_logs_level>
</coordination_settings>
<raft_configuration>
<server>
<id>1</id>
<hostname>zoo1</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>2</id>
<hostname>zoo2</hostname>
<port>9234</port>
</server>
<server>
<id>3</id>
<hostname>zoo3</hostname>
<port>9234</port>
</server>
</raft_configuration>
</keeper_server>
ClickHouse Keeper está incluido en el paquete de ClickHouse server; solo agrega la configuración de
Cómo ejecutarlo
<keeper_server> a tu
/etc/your_path_to_config/clickhouse-server/config.xml e inicia ClickHouse server como siempre. Si quieres ejecutar ClickHouse Keeper en modo standalone, puedes iniciarlo de forma similar con:
Si no tiene el enlace simbólico (
clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml
clickhouse-keeper), puede crearlo o indicar
keeper como argumento de
clickhouse:
clickhouse keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml
ClickHouse Keeper también proporciona comandos 4lw que son casi iguales a los de ZooKeeper. Cada comando está compuesto por cuatro letras, como
Comandos de cuatro letras
mntr,
stat, etc. Hay algunos comandos especialmente interesantes:
stat proporciona información general sobre el servidor y los clientes conectados,
srvr proporciona detalles ampliados sobre el servidor y
cons proporciona detalles ampliados sobre las conexiones.
Los comandos 4lw tienen una configuración de lista blanca,
four_letter_word_white_list, cuyo valor predeterminado es
conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro,rcvr,apiv,csnp,lgif,rqld,ydld.
Puede enviar los comandos a ClickHouse Keeper mediante telnet o nc, en el puerto del cliente.
A continuación se detallan los comandos 4lw:
echo mntr | nc localhost 9181
ruok: Comprueba si el servidor está en ejecución y sin errores. El servidor responderá con
imoksi está en ejecución. De lo contrario, no responderá en absoluto. Una respuesta de
imokno indica necesariamente que el servidor se haya unido al quórum, sino únicamente que el proceso del servidor está activo y vinculado al puerto cliente especificado. Use “stat” para obtener más detalles sobre el estado con respecto al quórum y la información de conexión del cliente.
imok
mntr: Muestra una lista de variables que pueden usarse para supervisar el estado del clúster.
zk_version v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 0
zk_min_latency 0
zk_packets_received 68
zk_packets_sent 68
zk_num_alive_connections 1
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 4
zk_watch_count 1
zk_ephemerals_count 0
zk_approximate_data_size 723
zk_open_file_descriptor_count 310
zk_max_file_descriptor_count 10240
zk_followers 0
zk_synced_followers 0
srvr: Muestra todos los detalles del servidor.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 2
Sent : 2
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 34
Mode: leader
Node count: 4
stat: Muestra información breve sobre el servidor y los clientes conectados.
ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
Clients:
192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0)
192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48)
Latency min/avg/max: 0/0/0
Received: 4
Sent : 4
Connections: 1
Outstanding: 0
Zxid: 36
Mode: leader
Node count: 4
srst: Reinicia las estadísticas del servidor. El comando afectará el resultado de
srvr,
mntry
stat.
Server stats reset.
conf: Muestra detalles sobre la configuración del servicio.
server_id=1
tcp_port=2181
four_letter_word_white_list=*
log_storage_path=./coordination/logs
snapshot_storage_path=./coordination/snapshots
max_requests_batch_size=100
session_timeout_ms=30000
operation_timeout_ms=10000
dead_session_check_period_ms=500
heart_beat_interval_ms=500
election_timeout_lower_bound_ms=1000
election_timeout_upper_bound_ms=2000
reserved_log_items=1000000000000000
snapshot_distance=10000
auto_forwarding=true
shutdown_timeout=5000
startup_timeout=240000
raft_logs_level=information
snapshots_to_keep=3
rotate_log_storage_interval=100000
stale_log_gap=10000
fresh_log_gap=200
max_requests_batch_size=100
quorum_reads=false
force_sync=false
compress_logs=true
compress_snapshots_with_zstd_format=true
configuration_change_tries_count=20
cons: Enumera todos los detalles de conexión/sesión de todos los clientes conectados a este servidor. Incluye información sobre la cantidad de paquetes recibidos/enviados, el ID de sesión, las latencias de las operaciones, la última operación realizada, etc…
192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)
crst: Reinicia las estadísticas de conexión/sesión para todas las conexiones.
Connection stats reset.
envi: Imprime detalles del entorno de servicio
Environment:
clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7
host.name=ZBMAC-C02D4054M.local
os.name=Darwin
os.arch=x86_64
os.version=19.6.0
cpu.count=12
user.name=root
user.home=/Users/JackyWoo/
user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/
user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/
dirs: Muestra el tamaño total de las instantáneas y los archivos de log en bytes
snapshot_dir_size: 0
log_dir_size: 3875
isro: Comprueba si el servidor está en modo de solo lectura. El servidor responderá con
rosi está en modo de solo lectura o con
rwen caso contrario.
rw
wchs: Muestra información breve sobre los watches del servidor.
1 connections watching 1 paths
Total watches:1
wchc: Muestra información detallada sobre los watches del servidor por sesión. Esto muestra una lista de sesiones (conexiones) con los watches asociados (rutas). Ten en cuenta que, dependiendo del número de watches, esta operación puede ser costosa (y afectar al rendimiento del servidor); úsala con cuidado.
0x0000000000000001
/clickhouse/task_queue/ddl
wchp: Enumera información detallada sobre los watches del servidor por ruta. Muestra una lista de rutas (znodes) con las sesiones asociadas. Ten en cuenta que, según el número de watches, esta operación puede resultar costosa (es decir, afectar al rendimiento del servidor), así que úsala con cuidado.
/clickhouse/task_queue/ddl
0x0000000000000001
dump: Enumera las sesiones activas y los nodos efímeros. Solo funciona en el líder.
Sessions dump (2):
0x0000000000000001
0x0000000000000002
Sessions with Ephemerals (1):
0x0000000000000001
/clickhouse/task_queue/ddl
csnp: Programa una tarea de creación de instantánea. Devuelve el índice de log confirmado más reciente de la instantánea programada si la operación se completa correctamente, o
Failed to schedule snapshot creation task.si falla. El comando
lgifpuede ayudarle a determinar si la instantánea ya está lista.
100
lgif: Información del log de Keeper.
first_log_idx: mi primer índice de log en el almacén de logs;
first_log_term: mi primer término de log;
last_log_idx: mi último índice de log en el almacén de logs;
last_log_term: mi último término de log;
last_committed_log_idx: mi último índice de log confirmado en la máquina de estados;
leader_committed_log_idx: índice de log confirmado del líder desde mi perspectiva;
target_committed_log_idx: índice de log de destino que debe confirmarse;
last_snapshot_idx: el índice de log confirmado más alto de la última snapshot.
first_log_idx 1
first_log_term 1
last_log_idx 101
last_log_term 1
last_committed_log_idx 100
leader_committed_log_idx 101
target_committed_log_idx 101
last_snapshot_idx 50
rqld: Solicita convertirse en el nuevo líder. Devuelve
Sent leadership request to leader.si la solicitud se envía, o
Failed to send leadership request to leader.si no se envía. Si el nodo ya es el líder, el resultado es el mismo que si la solicitud se hubiera enviado.
Sent leadership request to leader.
ftfl: Enumera todas las banderas de funcionalidad y si están habilitadas en la instancia de Keeper.
filtered_list 1
multi_read 1
check_not_exists 0
ydld: Solicitud para ceder el liderazgo y pasar a ser seguidor. Si el servidor que recibe la solicitud es el líder, primero pausará las operaciones de escritura, esperará a que el sucesor (el líder actual nunca puede ser el sucesor) termine de ponerse al día con el registro más reciente y, a continuación, dejará el cargo. El sucesor se elegirá automáticamente. Devuelve
Sent yield leadership request to leader.si la solicitud se envió o
Failed to send yield leadership request to leader.si no se envió. Si el nodo ya es seguidor, el resultado es el mismo que si la solicitud se hubiera enviado.
Sent yield leadership request to leader.
pfev: Devuelve los valores de todos los eventos recopilados. Para cada evento, devuelve su nombre, su valor y su descripción.
FileOpen 62 Number of files opened.
Seek 4 Number of times the 'lseek' function was called.
ReadBufferFromFileDescriptorRead 126 Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets.
ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed 0 Number of times the read (read/pread) from a file descriptor have failed.
ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes 178846 Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size.
WriteBufferFromFileDescriptorWrite 7 Number of writes (write/pwrite) to a file descriptor. Does not include sockets.
WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed 0 Number of times the write (write/pwrite) to a file descriptor have failed.
WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes 153 Number of bytes written to file descriptors. If the file is compressed, this will show compressed data size.
FileSync 2 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for files.
DirectorySync 0 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for directories.
FileSyncElapsedMicroseconds 12756 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for files.
DirectorySyncElapsedMicroseconds 0 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for directories.
ReadCompressedBytes 0 Number of bytes (the number of bytes before decompression) read from compressed sources (files, network).
CompressedReadBufferBlocks 0 Number of compressed blocks (the blocks of data that are compressed independent of each other) read from compressed sources (files, network).
CompressedReadBufferBytes 0 Number of uncompressed bytes (the number of bytes after decompression) read from compressed sources (files, network).
AIOWrite 0 Number of writes with Linux or FreeBSD AIO interface
AIOWriteBytes 0 Number of bytes written with Linux or FreeBSD AIO interface
...
ClickHouse Keeper proporciona una interfaz HTTP para comprobar si una réplica está lista para recibir tráfico. Puede utilizarse en entornos en la nube, como Kubernetes. Ejemplo de configuración que habilita el endpoint
Control HTTP
/ready:
<clickhouse>
<keeper_server>
<http_control>
<port>9182</port>
<readiness>
<endpoint>/ready</endpoint>
</readiness>
</http_control>
</keeper_server>
</clickhouse>
Keeper es totalmente compatible con ZooKeeper y sus clientes, pero también incorpora algunas funcionalidades y tipos de solicitud propios que puede usar el cliente de ClickHouse. Como estas funcionalidades pueden introducir cambios incompatibles con versiones anteriores, la mayoría están deshabilitadas de forma predeterminada y pueden habilitarse mediante la configuración
Banderas de funcionalidad
keeper_server.feature_flags.
Todas las funcionalidades pueden deshabilitarse explícitamente.
Si desea habilitar una nueva funcionalidad en su clúster de Keeper, le recomendamos primero actualizar todas las instancias de Keeper del clúster a una versión que admita esa funcionalidad y, después, habilitar la funcionalidad en sí.
Ejemplo de configuración de banderas de funcionalidad que deshabilita
multi_read y habilita
check_not_exists:
Las siguientes funcionalidades están disponibles:
<clickhouse>
<keeper_server>
<feature_flags>
<multi_read>0</multi_read>
<check_not_exists>1</check_not_exists>
</feature_flags>
</keeper_server>
</clickhouse>
|Funcionalidad
|Descripción
|Valor predeterminado
multi_read
|Compatibilidad con solicitudes de lectura múltiple
1
filtered_list
|Compatibilidad con solicitudes de listado que filtran los resultados por el tipo de nodo (efímero o persistente)
1
check_not_exists
|Compatibilidad con la solicitud
CheckNotExists, que comprueba que el nodo no existe
1
create_if_not_exists
|Compatibilidad con la solicitud
CreateIfNotExists, que intenta crear un nodo si no existe. Si ya existe, no se aplica ningún cambio y se devuelve
ZOK
1
remove_recursive
|Compatibilidad con la solicitud
RemoveRecursive, que elimina el nodo junto con todo su subárbol
1
Algunas de las banderas de funcionalidad están habilitadas de forma predeterminada a partir de la versión 25.7. La forma recomendada de actualizar Keeper a 25.7+ es actualizar primero a la versión 24.9+.
No es posible realizar una migración sin interrupciones de ZooKeeper a ClickHouse Keeper. Debe detener su clúster de ZooKeeper, convertir los datos e iniciar ClickHouse Keeper. La herramienta
Migración desde ZooKeeper
clickhouse-keeper-converter convierte los logs y instantáneas de ZooKeeper en una instantánea de ClickHouse Keeper. Requiere ZooKeeper 3.4 o posterior.
La migración requiere detener la ingestión de datos. Planifique una ventana de mantenimiento antes de empezar. Antes de detener ZooKeeper, detenga las tareas en segundo plano de ClickHouse que modifican los metadatos de coordinación. Por ejemplo:
Preparación previa a la migración
Registre métricas comparativas antes de la migración para poder verificar la consistencia después.
SYSTEM STOP MERGES;
Pasos de migración
- Detenga la ingestión de datos en todos los nodos de ClickHouse.
- Detenga todas las tareas en segundo plano en todos los nodos de ClickHouse (consulte más arriba).
- Detenga todos los nodos de ZooKeeper.
- Opcional, pero recomendable: identifique el nodo líder de ZooKeeper, inícielo y vuelva a detenerlo. Esto obliga a ZooKeeper a escribir una instantánea coherente en disco antes de la conversión.
-
Ejecute
clickhouse-keeper-converteren el nodo líder. Si tiene instalado el binario completo de ClickHouse, use en su lugar el subcomando
keeper-converter(
clickhouse keeper-converter). Si no dispone de ninguno de los dos, descargue el binario.
clickhouse-keeper-converter \
--zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \
--zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \
--output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots
- Copie la instantánea en todos los nodos de ClickHouse Keeper. La instantánea debe estar presente en cada nodo antes de que se inicie cualquiera de ellos; si un nodo se inicia sin una instantánea, puede elegirse a sí mismo como líder con un estado vacío.
- Actualice la configuración de ClickHouse para que apunte al nuevo clúster de Keeper.
- Inicie ClickHouse Keeper en todos los nodos y, a continuación, reinicie ClickHouse.
- Compare las métricas con la referencia previa a la migración para verificar la consistencia.
- Reanude las tareas en segundo plano y reinicie la ingestión de datos.
Si ejecuta varios clústeres de ZooKeeper —por ejemplo, uno por grupo de segmentos—, puede consolidarlos en un único clúster de ClickHouse Keeper. La herramienta oficial
Consolidación de varios clústeres de ZooKeeper
clickhouse-keeper-converter solo admite conversiones uno a uno (un clúster de ZooKeeper a una instantánea de Keeper), por lo que la consolidación requiere modificar el código fuente del convertidor para fusionar varias instantáneas:
- Ejecute
clickhouse-keeper-converterpor separado en cada clúster de ZooKeeper y escriba cada salida en un directorio distinto.
- Deserialice los archivos de instantánea de forma secuencial. Al fusionarlos, recalcule los valores de
numChildrenpara evitar conflictos de ID de nodo entre espacios de nombres de distintos clústeres de origen.
- Escriba la salida fusionada en el directorio de instantáneas de ClickHouse Keeper de destino.
ClickHouse Keeper admite los mismos esquemas de ACL que ZooKeeper (
Gestión del cifrado y las ACL
world,
auth,
digest). La forma de gestionar las ACL durante la conversión depende de su configuración de ZooKeeper:
- Completamente cifrado o completamente sin cifrar: Convierta directamente. El convertidor conserva la información existente de las ACL.
- Parcialmente cifrado: Antes de convertir, conceda privilegios de superadministrador a una cuenta y borre las ACL con
setAcl -Ren las rutas afectadas. Convierta y, después, vuelva a habilitar el cifrado en ClickHouse Keeper si es necesario.
Después de iniciar ClickHouse Keeper y reiniciar ClickHouse, compare sus métricas clave con la referencia previa a la migración para confirmar que esta se completó correctamente. Al consolidar varios clústeres de ZooKeeper, distinga entre:
Verificación de la migración
- Rutas comunes: rutas presentes en varios clústeres de origen con datos idénticos; deben deduplicarse en el resultado combinado.
- Rutas diferenciadas: rutas que existen solo en clústeres específicos (por ejemplo, en
/clickhouse/tablespara cada grupo de segmentos); deben conservarse del origen correcto.
Después de la migración, considere ajustar estos parámetros para clústeres más grandes o un mayor rendimiento:
Ajustes posteriores a la migración
Estos parámetros se configuran en
|Ajuste
|Predeterminado
|Recomendado
|Notas
max_requests_batch_size
100
10000
|Auméntelo en clústeres con un gran número de partes o muchos segmentos
force_sync
true
false
|Las escrituras asíncronas del registro mejoran el rendimiento
compress_logs
false
true
|Comprime los archivos de registro de Raft para reducir la E/S de disco
compress_snapshots_with_zstd_format
true
|—
|Ya está habilitado de forma predeterminada; comprime las instantáneas con zstd
coordination_settings de su configuración de Keeper.
Como ClickHouse Keeper usa Raft, puede tolerar una cierta cantidad de fallos de nodos en función del tamaño del clúster. Por ejemplo, en un clúster de 3 nodos, seguirá funcionando correctamente si solo falla 1 nodo. La configuración del clúster se puede cambiar dinámicamente, pero hay algunas limitaciones. La reconfiguración también depende de Raft, por lo que, para añadir o eliminar un nodo del clúster, necesitas tener quórum. Si pierdes demasiados nodos del clúster al mismo tiempo y no hay posibilidad de volver a iniciarlos, Raft dejará de funcionar y no te permitirá reconfigurar el clúster de la forma convencional. No obstante, ClickHouse Keeper tiene un modo de recuperación que te permite reconfigurar el clúster de forma forzada con solo 1 nodo. Esto debe hacerse solo como último recurso si no puedes volver a iniciar los nodos o arrancar una nueva instancia en el mismo endpoint. Aspectos importantes que debes tener en cuenta antes de continuar:
Recuperación tras perder el quórum
- Asegúrate de que los nodos fallidos no puedan volver a conectarse al clúster.
- No inicies ninguno de los nodos nuevos hasta que se indique en los pasos.
- Elige un único nodo de Keeper para que sea tu nuevo líder. Ten en cuenta que los datos de ese nodo se usarán para todo el clúster, por lo que recomendamos usar un nodo con el estado más actualizado.
- Antes de hacer cualquier otra cosa, haz una copia de seguridad de las carpetas
log_storage_pathy
snapshot_storage_pathdel nodo elegido.
- Reconfigura el clúster en todos los nodos que quieras usar.
- Envía el comando de cuatro letras
rcvral nodo que elegiste, lo que pondrá ese nodo en modo de recuperación, O bien detén la instancia de Keeper en el nodo elegido y vuelve a iniciarla con el argumento
--force-recovery.
- Uno por uno, inicia las instancias de Keeper en los nodos nuevos y asegúrate de que
mntrdevuelva
followerpara
zk_server_stateantes de iniciar el siguiente.
- Mientras esté en modo de recuperación, el nodo líder devolverá un mensaje de error para el comando
mntrhasta que alcance quórum con los nodos nuevos, y rechazará cualquier solicitud del cliente y de los seguidores.
- Cuando se alcance el quórum, el nodo líder volverá al modo de funcionamiento normal y aceptará todas las solicitudes usando Raft; verifícalo con
mntr, que debería devolver
leaderpara
zk_server_state.
Keeper admite un subconjunto de discos externos para almacenar instantáneas, archivos de registro y el archivo de estado. Los tipos de discos compatibles son:
Uso de discos con Keeper
- s3_plain
- s3
- local
Para usar un disco para los logs, la configuración
<clickhouse>
<storage_configuration>
<disks>
<log_local>
<type>local</type>
<path>/var/lib/clickhouse/coordination/logs/</path>
</log_local>
<log_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/logs/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</log_s3_plain>
<snapshot_local>
<type>local</type>
<path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots/</path>
</snapshot_local>
<snapshot_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/snapshots/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</snapshot_s3_plain>
<state_s3_plain>
<type>s3_plain</type>
<endpoint>https://some_s3_endpoint/state/</endpoint>
<access_key_id>ACCESS_KEY</access_key_id>
<secret_access_key>SECRET_KEY</secret_access_key>
</state_s3_plain>
</disks>
</storage_configuration>
</clickhouse>
keeper_server.log_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco.
Para usar un disco para las instantáneas, la configuración
keeper_server.snapshot_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco.
Además,
keeper_server.latest_log_storage_disk puede usarse para los logs más recientes y
keeper_server.latest_snapshot_storage_disk para las instantáneas más recientes.
En ese caso, Keeper moverá automáticamente los archivos a los discos correspondientes cuando se creen nuevos logs o instantáneas.
Para usar un disco para el archivo de estado, la configuración
keeper_server.state_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco.
Mover archivos entre discos es seguro y no hay riesgo de pérdida de datos si Keeper se detiene en mitad de la transferencia.
Hasta que el archivo se haya movido por completo al nuevo disco, no se elimina del disco anterior.
Keeper con
keeper_server.coordination_settings.force_sync establecido en
true (
true de forma predeterminada) no puede ofrecer ciertas garantías en todos los tipos de disco.
En este momento, solo los discos de tipo
local admiten sincronización persistente.
Si se usa
force_sync,
log_storage_disk debe ser un disco
local si no se usa
latest_log_storage_disk.
Si se usa
latest_log_storage_disk, siempre debe ser un disco
local.
Si
force_sync está deshabilitado, pueden usarse discos de cualquier tipo en cualquier configuración.
Una posible configuración de almacenamiento para una instancia de Keeper podría ser la siguiente:
Esta instancia almacenará todos los logs, salvo el más reciente, en el disco
<clickhouse>
<keeper_server>
<log_storage_disk>log_s3_plain</log_storage_disk>
<latest_log_storage_disk>log_local</latest_log_storage_disk>
<snapshot_storage_disk>snapshot_s3_plain</snapshot_storage_disk>
<latest_snapshot_storage_disk>snapshot_local</latest_snapshot_storage_disk>
</keeper_server>
</clickhouse>
log_s3_plain, mientras que el log más reciente estará en el disco
log_local.
La misma lógica se aplica a las instantáneas: todas las instantáneas, salvo la más reciente, se almacenarán en
snapshot_s3_plain, mientras que la instantánea más reciente estará en el disco
snapshot_local.
Si se define una configuración de discos por niveles (usando discos independientes para los archivos más recientes), Keeper intentará mover automáticamente los archivos a los discos correctos al iniciarse. Se mantiene la misma garantía que antes: hasta que el archivo se haya movido por completo al nuevo disco, no se elimina del disco anterior, por lo que se pueden realizar varios reinicios de forma segura. Si es necesario mover archivos a un disco completamente nuevo (o pasar de una configuración de 2 discos a una de un solo disco), es posible usar varias definiciones de
Cambio de la configuración de discos
keeper_server.old_snapshot_storage_disk y
keeper_server.old_log_storage_disk.
La siguiente configuración muestra cómo pasar de la configuración anterior de 2 discos a una configuración completamente nueva de un solo disco:
Al arrancar, todos los archivos de registro se moverán de
<clickhouse>
<keeper_server>
<old_log_storage_disk>log_local</old_log_storage_disk>
<old_log_storage_disk>log_s3_plain</old_log_storage_disk>
<log_storage_disk>log_local2</log_storage_disk>
<old_snapshot_storage_disk>snapshot_s3_plain</old_snapshot_storage_disk>
<old_snapshot_storage_disk>snapshot_local</old_snapshot_storage_disk>
<snapshot_storage_disk>snapshot_local2</snapshot_storage_disk>
</keeper_server>
</clickhouse>
log_local y
log_s3_plain al disco
log_local2.
Además, todos los archivos de instantánea se moverán de
snapshot_local y
snapshot_s3_plain al disco
snapshot_local2.
Para minimizar la cantidad de datos leídos del disco, Keeper almacena en caché las entradas de log en memoria. Si las solicitudes son grandes, las entradas de log ocuparán demasiada memoria, por lo que la cantidad de logs en caché se limita. El límite se controla con estas dos configuraciones:
Configuración de la caché de logs
latest_logs_cache_size_threshold- tamaño total de los logs más recientes almacenados en caché
commit_logs_cache_size_threshold- tamaño total de los logs posteriores pendientes de confirmación
Puede usar el comando
pfev para comprobar la cantidad de logs leídos desde cada caché y desde un archivo.
También puede usar métricas del endpoint de Prometheus para realizar un seguimiento del tamaño actual de ambas cachés.
Keeper puede exponer datos de métricas para su recopilación por Prometheus. Ajustes:
Prometheus
endpoint– endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’.
port– Puerto de
endpoint.
metrics– Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.metrics.
events– Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.events.
asynchronous_metrics– Indicador que habilita la exposición de los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.
Verifique (reemplace
<clickhouse>
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
<http_port>8123</http_port>
<tcp_port>9000</tcp_port>
<prometheus>
<endpoint>/metrics</endpoint>
<port>9363</port>
<metrics>true</metrics>
<events>true</events>
<asynchronous_metrics>true</asynchronous_metrics>
</prometheus>
</clickhouse>
127.0.0.1 por la dirección IP o el nombre de host de su servidor de ClickHouse):
Consulte también la integración de Prometheus de ClickHouse Cloud.
curl 127.0.0.1:9363/metrics
Esta guía proporciona una configuración sencilla y mínima para ClickHouse Keeper, con un ejemplo de cómo probar operaciones distribuidas. Este ejemplo se realiza con 3 nodos en Linux.
Guía de usuario de ClickHouse Keeper
1
Configure los nodos con la configuración de Keeper
-
Instale 3 instancias de ClickHouse en 3 hosts (
chnode1,
chnode2,
chnode3). (Consulte la Quick Start para obtener más información sobre cómo instalar ClickHouse.)
-
En cada nodo, agregue la siguiente entrada para permitir la comunicación externa a través de la interfaz de red.
<listen_host>0.0.0.0</listen_host>
-
Añada la siguiente configuración de ClickHouse Keeper a los tres servidores y actualice el parámetro
<server_id>en cada uno; para
chnode1sería
1,
chnode2sería
2, etc.Estos son los ajustes básicos utilizados más arriba:
<keeper_server> <tcp_port>9181</tcp_port> <server_id>1</server_id> <log_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/log</log_storage_path> <snapshot_storage_path>/var/lib/clickhouse/coordination/snapshots</snapshot_storage_path> <coordination_settings> <operation_timeout_ms>10000</operation_timeout_ms> <session_timeout_ms>30000</session_timeout_ms> <raft_logs_level>warning</raft_logs_level> </coordination_settings> <raft_configuration> <server> <id>1</id> <hostname>chnode1.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> <server> <id>2</id> <hostname>chnode2.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> <server> <id>3</id> <hostname>chnode3.domain.com</hostname> <port>9234</port> </server> </raft_configuration> </keeper_server>
Parámetro Descripción Ejemplo tcp_port puerto que usarán los clientes de Keeper 9181, equivalente predeterminado de 2181, como en ZooKeeper server_id identificador de cada servidor de ClickHouse Keeper usado en la configuración de raft 1 coordination_settings sección para parámetros como los tiempos de espera timeouts: 10000, log level: trace server definición del servidor participante lista con la definición de cada servidor raft_configuration ajustes para cada servidor del clúster de Keeper servidor y ajustes para cada uno id identificador numérico del servidor para los servicios de Keeper 1 hostname nombre de host, IP o FQDN de cada servidor en el clúster de Keeper
chnode1.domain.com
port puerto de escucha para las conexiones entre servidores de Keeper 9234
-
Habilite el componente Zookeeper. Utilizará el motor ClickHouse Keeper:
Estos son los ajustes básicos utilizados más arriba:
<zookeeper> <node> <host>chnode1.domain.com</host> <port>9181</port> </node> <node> <host>chnode2.domain.com</host> <port>9181</port> </node> <node> <host>chnode3.domain.com</host> <port>9181</port> </node> </zookeeper>
Parámetro Descripción Ejemplo node lista de nodos para las conexiones a ClickHouse Keeper entrada de configuración para cada servidor host nombre de host, IP o FQDN de cada nodo de ClickHouse Keeper
chnode1.domain.com
port puerto del cliente de ClickHouse Keeper 9181
-
Reinicie ClickHouse y verifique que cada instancia de Keeper esté en funcionamiento. Ejecute el siguiente comando en cada servidor. El comando
ruokdevuelve
imoksi Keeper se está ejecutando y está en buen estado:
# echo ruok | nc localhost 9181; echo imok
-
La base de datos
systemtiene una tabla llamada
zookeeperque contiene los detalles de las instancias de ClickHouse Keeper. Veamos la tabla:La tabla se ve así:
SELECT * FROM system.zookeeper WHERE path IN ('/', '/clickhouse')
┌─name───────┬─value─┬─czxid─┬─mzxid─┬───────────────ctime─┬───────────────mtime─┬─version─┬─cversion─┬─aversion─┬─ephemeralOwner─┬─dataLength─┬─numChildren─┬─pzxid─┬─path────────┐ │ clickhouse │ │ 124 │ 124 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5693 │ / │ │ task_queue │ │ 125 │ 125 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 126 │ /clickhouse │ │ tables │ │ 5693 │ 5693 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 6461 │ /clickhouse │ └────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┘
2
Configurar un clúster en ClickHouse
-
Configuremos un clúster simple con 2 segmentos y solo una réplica en 2 de los nodos. El tercer nodo se utilizará para alcanzar el quórum requerido en ClickHouse Keeper. Actualice la configuración en
chnode1y
chnode2. El siguiente clúster define 1 segmento en cada nodo, para un total de 2 segmentos sin replicación. En este ejemplo, parte de los datos estará en un nodo y otra parte estará en el otro nodo:
<remote_servers> <cluster_2S_1R> <shard> <replica> <host>chnode1.domain.com</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> </replica> </shard> <shard> <replica> <host>chnode2.domain.com</host> <port>9000</port> <user>default</user> <password>ClickHouse123!</password> </replica> </shard> </cluster_2S_1R> </remote_servers>
Parámetro Descripción Ejemplo shard lista de réplicas en la definición del clúster lista de réplicas para cada segmento replica lista de ajustes para cada réplica entradas de ajustes para cada réplica host nombre de host, IP o FQDN del servidor que alojará un segmento de réplica
chnode1.domain.com
port puerto utilizado para comunicarse mediante el protocolo TCP nativo 9000 user nombre de usuario que se utilizará para autenticarse en las instancias del clúster default password contraseña del usuario definido para permitir conexiones a las instancias del clúster
ClickHouse123!
-
Reinicie ClickHouse y verifique que el clúster se haya creado:
Debería ver su clúster:
SHOW clusters;
┌─cluster───────┐ │ cluster_2S_1R │ └───────────────┘
3
Crear y probar una tabla distribuida
-
Cree una nueva base de datos en el nuevo clúster con ClickHouse client en
chnode1. La cláusula
ON CLUSTERcrea automáticamente la base de datos en ambos nodos.
CREATE DATABASE db1 ON CLUSTER 'cluster_2S_1R';
-
Cree una nueva tabla en la base de datos
db1. Una vez más,
ON CLUSTERcrea la tabla en ambos nodos.
CREATE TABLE db1.table1 on cluster 'cluster_2S_1R' ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY column1
-
En el nodo
chnode1, agregue un par de filas:
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (1, 'abc'), (2, 'def')
-
Agregue un par de filas en el nodo
chnode2:
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (3, 'ghi'), (4, 'jkl')
-
Tenga en cuenta que ejecutar una instrucción
SELECTen cada nodo solo muestra los datos de ese nodo. Por ejemplo, en
chnode1:
SELECT * FROM db1.table1En
Query id: 7ef1edbc-df25-462b-a9d4-3fe6f9cb0b6d ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
chnode2:
-
SELECT * FROM db1.table1
Query id: c43763cc-c69c-4bcc-afbe-50e764adfcbf ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘
-
Puede crear una tabla
Distributedpara representar los datos de los dos segmentos. Las tablas con el motor de tabla
Distributedno almacenan datos propios, pero permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. Las lecturas abarcan todos los segmentos, y las escrituras pueden distribuirse entre ellos. Ejecute la siguiente consulta en
chnode1:
CREATE TABLE db1.dist_table ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed(cluster_2S_1R,db1,table1)
-
Observe que consultar
dist_tabledevuelve las cuatro filas de datos de los dos segmentos:
SELECT * FROM db1.dist_table
Query id: 495bffa0-f849-4a0c-aeea-d7115a54747a ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.
En esta guía se mostró cómo configurar un clúster con ClickHouse Keeper. Con ClickHouse Keeper, puede configurar clústeres y definir tablas distribuidas que pueden replicarse entre segmentos.
Resumen
Configuración de ClickHouse Keeper con rutas únicas
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
Este artículo describe cómo usar la configuración integrada de la macro
Descripción
{uuid}
para crear entradas únicas en ClickHouse Keeper o ZooKeeper. Las
rutas únicas son útiles cuando se crean y eliminan tablas con frecuencia, porque
evitan tener que esperar varios minutos a que la recolección de basura de Keeper
elimine las entradas de ruta, ya que cada vez que se crea una ruta se utiliza un nuevo
uuid
en ella; las rutas nunca se reutilizan.
Un clúster de tres nodos que se configurará para ejecutar ClickHouse Keeper en los tres nodos y ClickHouse en dos de ellos. Esto proporciona a ClickHouse Keeper tres nodos (incluido un nodo de desempate) y un único segmento de ClickHouse compuesto por dos réplicas.
Entorno de ejemplo
Configuración de ejemplo para el clúster:
|nodo
|descripción
chnode1.marsnet.local
|nodo de datos - clúster
cluster_1S_2R
chnode2.marsnet.local
|nodo de datos - clúster
cluster_1S_2R
chnode3.marsnet.local
|nodo de desempate de ClickHouse Keeper
<remote_servers>
<cluster_1S_2R>
<shard>
<replica>
<host>chnode1.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
<replica>
<host>chnode2.marsnet.local</host>
<port>9440</port>
<user>default</user>
<password>ClickHouse123!</password>
<secure>1</secure>
</replica>
</shard>
</cluster_1S_2R>
</remote_servers>
Procedimiento para configurar tablas para usar
{uuid}
- Configure las macros en cada servidor ejemplo para el servidor 1:
<macros>
<shard>1</shard>
<replica>replica_1</replica>
</macros>
Tenga en cuenta que definimos macros para
shard y
replica, pero
{uuid} no está definido aquí; viene integrado y no es necesario definirlo.
- Crear una base de datos
CREATE DATABASE db_uuid
ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
ENGINE Atomic;
CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER cluster_1S_2R
ENGINE = Atomic
Query id: 07fb7e65-beb4-4c30-b3ef-bd303e5c42b5
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
- Cree una tabla en el clúster usando las macros y
{uuid}
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}' )
ORDER BY (id);
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}')
ORDER BY id
Query id: 8f542664-4548-4a02-bd2a-6f2c973d0dc4
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
- Cree una tabla distribuida
CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1' );
CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1')
Query id: 3bc7f339-ab74-4c7d-a752-1ffe54219c0e
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
Prueba
- Inserte datos en el primer nodo (p. ej.,
chnode1)
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1
( id, column1)
VALUES
( 1, 'abc');
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values
Query id: 0f178db7-50a6-48e2-9a1b-52ed14e6e0f9
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.033 sec.
- Insertar datos en el segundo nodo (p. ej.,
chnode2)
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1
( id, column1)
VALUES
( 2, 'def');
INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values
Query id: edc6f999-3e7d-40a0-8a29-3137e97e3607
Ok.
1 row in set. Elapsed: 0.529 sec.
- Ver registros mediante una tabla distribuida
SELECT * FROM db_uuid.dist_uuid_table1;
SELECT *
FROM db_uuid.dist_uuid_table1
Query id: 6cbab449-9e7f-40fe-b8c2-62d46ba9f5c8
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ abc │
└────┴─────────┘
┌─id─┬─column1─┐
│ 2 │ def │
└────┴─────────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.
La ruta de replicación predeterminada puede definirse de antemano mediante macros, usando también
Alternativas
{uuid}
- Configure el valor predeterminado para las tablas en cada nodo
<default_replica_path>/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}</default_replica_path>
<default_replica_name>{replica}</default_replica_name>
- Cree la tabla sin parámetros explícitos:
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R'
(
id UInt64,
column1 String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY (id);
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree
ORDER BY id
Query id: ab68cda9-ae41-4d6d-8d3b-20d8255774ee
┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐
│ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │
│ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │
└───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘
2 rows in set. Elapsed: 1.175 sec.
- Verifique que se haya utilizado la misma configuración que en la configuración predeterminada
SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1;
SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1
CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1
(
`id` UInt64,
`column1` String
)
ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}')
ORDER BY id
1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.
Comando de ejemplo para obtener información de la tabla y el UUID:
Solución de problemas
Comando de ejemplo para obtener información sobre la tabla en ZooKeeper con el UUID de la tabla anterior
SELECT * FROM system.tables
WHERE database = 'db_uuid' AND name = 'uuid_table1';
SELECT * FROM system.zookeeper
WHERE path = '/clickhouse/tables/1/db_uuid/9e8a3cc2-0dec-4438-81a7-c3e63ce2a1cf/replicas';
Para comprobarlo: Por ejemplo,
La base de datos debe ser
Atomic; si está actualizando desde una versión anterior, es probable que la
base de datos
default sea de tipo
Ordinary.
SELECT name, engine FROM system.databases WHERE name = 'db_uuid';
SELECT
name,
engine
FROM system.databases
WHERE name = 'db_uuid'
Query id: b047d459-a1d2-4016-bcf9-3e97e30e49c2
┌─name────┬─engine─┐
│ db_uuid │ Atomic │
└─────────┴────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.
Reconfiguración dinámica de ClickHouse Keeper
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
ClickHouse Keeper admite parcialmente el comando
Descripción
reconfig de ZooKeeper
para la reconfiguración dinámica del clúster si
keeper_server.enable_reconfiguration está habilitado.
Un nodo virtual
Si esta configuración está deshabilitada, puede reconfigurar el clúster modificando manualmente la sección
raft_configuration de la réplica. Asegúrese de editar los archivos en todas las réplicas, ya que solo el líder aplicará los cambios.
Como alternativa, puede enviar una consulta
reconfig a través de cualquier cliente compatible con ZooKeeper.
/keeper/config contiene la última configuración del clúster confirmada con el siguiente formato:
server.id = server_host:server_port[;server_type][;server_priority]
server.id2 = ...
...
- Cada entrada de servidor está delimitada por un salto de línea.
server_typees
participanto
learner(learner no participa en las elecciones de líder).
server_priorityes un entero no negativo que indica qué nodos deben tener prioridad en las elecciones de líder. Una prioridad de 0 significa que el servidor nunca será líder.
Puede utilizar el comando
:) get /keeper/config
server.1=zoo1:9234;participant;1
server.2=zoo2:9234;participant;1
server.3=zoo3:9234;participant;1
reconfig para añadir nuevos servidores, eliminar los existentes y cambiar la
prioridad de los servidores existentes; a continuación se muestran algunos ejemplos (con
clickhouse-keeper-client):
Y aquí tienes ejemplos de
# Agregar dos nuevos servidores
reconfig add "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner"
# Eliminar otros dos servidores
reconfig remove "3,4"
# Cambiar la prioridad del servidor existente a 8
reconfig add "server.5=localhost:5123;participant;8"
kazoo:
Los servidores en
# Agregar dos nuevos servidores, eliminar otros dos servidores
reconfig(joining="server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner", leaving="3,4")
# Cambiar la prioridad del servidor existente a 8
reconfig(joining="server.5=localhost:5123;participant;8", leaving=None)
joining deben estar en el formato de servidor descrito anteriormente. Las entradas de servidor deben estar delimitadas por comas.
Al añadir nuevos servidores, puede omitir
server_priority (el valor predeterminado es 1) y
server_type (el valor predeterminado
es
participant).
Si quiere cambiar la prioridad de un servidor existente, añádalo a
joining con la prioridad de destino.
El host, el puerto y el tipo del servidor deben coincidir con la configuración existente del servidor.
Los servidores se añaden y se eliminan en el orden en que aparecen en
joining y
leaving.
Todas las actualizaciones de
joining se procesan antes que las actualizaciones de
leaving.
Hay algunas consideraciones que tener en cuenta en la implementación de la reconfiguración de Keeper:
-
Solo se admite la reconfiguración incremental. Se rechazan las solicitudes con
new_membersno vacío. La implementación de ClickHouse Keeper se basa en la API de NuRaft para cambiar la composición del clúster de forma dinámica. NuRaft permite añadir un solo servidor o eliminar un solo servidor, de uno en uno. Esto significa que cada cambio en la configuración (cada parte de
joining, cada parte de
leaving) debe decidirse por separado. Por lo tanto, no hay reconfiguración en bloque, ya que resultaría engañosa para los usuarios finales. Tampoco es posible cambiar el tipo de servidor (participant/learner), ya que NuRaft no lo admite, y la única forma sería eliminar y volver a añadir el servidor, lo que de nuevo sería engañoso.
-
No puede usar el valor
znodestatdevuelto.
-
El campo
from_versionno se usa. Se rechazan todas las solicitudes con
from_versionestablecido. Esto se debe a que
/keeper/configes un nodo virtual, lo que significa que no se almacena en almacenamiento persistente, sino que se genera sobre la marcha con la configuración del nodo especificado para cada solicitud. Esta decisión se tomó para no duplicar datos, ya que NuRaft ya almacena esta configuración.
-
A diferencia de ZooKeeper, no hay forma de esperar a que se complete la reconfiguración del clúster enviando un comando
sync. La nueva configuración se aplicará con el tiempo, pero sin garantías de plazo.
-
El comando
reconfigpuede fallar por varios motivos. Puede comprobar el estado del clúster y ver si la actualización se aplicó.
A veces es necesario ampliar un nodo keeper experimental hasta convertirlo en un clúster. A continuación se muestra un esquema de cómo hacerlo paso a paso para un clúster de 3 nodos:
Convertir un keeper de un solo nodo en un clúster
- IMPORTANTE: los nodos nuevos deben añadirse en lotes inferiores al quórum actual; de lo contrario, elegirán un líder entre ellos. En este ejemplo, se añaden de uno en uno.
- El nodo keeper existente debe tener habilitado el parámetro de configuración
keeper_server.enable_reconfiguration.
- Inicia un segundo nodo con la nueva configuración completa del clúster de keeper.
- Una vez iniciado, añádelo al nodo 1 mediante
reconfig.
- A continuación, inicia un tercer nodo y añádelo mediante
reconfig.
- Actualiza la configuración de
clickhouse-serverañadiendo el nuevo nodo keeper y reinícialo para aplicar los cambios.
- Actualiza la configuración de Raft del nodo 1 y, opcionalmente, reinícialo.
Aunque ClickHouse Keeper pretende ser totalmente compatible con ZooKeeper, hay algunas funciones que aún no están implementadas (aunque el desarrollo sigue en curso):
Funciones no compatibles
createno permite devolver un objeto
Stat
createno admite TTL
addWatchno funciona con watches
PERSISTENT
removeWatchy
removeAllWatchesno se admiten
setWatchesno se admite
- No se admite crear znodes de tipo
CONTAINER
- La
autenticación SASLno se admite