ClickHouse Keeper, o clickhouse-keeper, reemplaza a ZooKeeper y proporciona replicación y coordinación.

Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud . El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.

ClickHouse Keeper proporciona el sistema de coordinación para la replicación de datos y la ejecución de consultas de DDL distribuido . ClickHouse Keeper es compatible con ZooKeeper.

​ Detalles de implementación

ZooKeeper es uno de los primeros sistemas de coordinación de código abierto ampliamente conocidos. Está implementado en Java y tiene un modelo de datos simple y potente. El algoritmo de coordinación de ZooKeeper, ZooKeeper Atomic Broadcast (ZAB), no ofrece garantías de linealizabilidad para las lecturas, porque cada nodo de ZooKeeper atiende las lecturas localmente. A diferencia de ZooKeeper, ClickHouse Keeper está escrito en C++ y utiliza la implementación del algoritmo RAFT . Este algoritmo permite la linealizabilidad tanto en lecturas como en escrituras, y cuenta con varias implementaciones de código abierto en distintos lenguajes.

De forma predeterminada, ClickHouse Keeper ofrece las mismas garantías que ZooKeeper: escrituras linealizables y lecturas no linealizables. Tiene un protocolo cliente-servidor compatible, por lo que cualquier cliente estándar de ZooKeeper puede utilizarse para interactuar con ClickHouse Keeper. Las instantáneas y los logs tienen un formato incompatible con ZooKeeper, pero la herramienta clickhouse-keeper-converter permite convertir datos de ZooKeeper en instantáneas de ClickHouse Keeper. El protocolo entre servidores de ClickHouse Keeper también es incompatible con ZooKeeper, por lo que no es posible tener un cluster mixto de ZooKeeper / ClickHouse Keeper.

world , auth y digest . El esquema de authentication digest usa la pareja username:password ; la contraseña se codifica en Base64. ClickHouse Keeper admite listas de control de acceso (ACL) del mismo modo que ZooKeeper . ClickHouse Keeper admite el mismo conjunto de permissions y tiene los mismos esquemas integrados:. El esquema de authenticationusa la pareja; la contraseña se codifica en Base64.

No se admiten integrations externas.

ClickHouse Keeper puede usarse como reemplazo independiente de ZooKeeper o como parte interna de ClickHouse server. En ambos casos, la configuración se realiza prácticamente en el mismo archivo .xml .

​ Parámetros de configuración de Keeper

La etiqueta principal de configuración de ClickHouse Keeper es <keeper_server> y tiene los siguientes parámetros:

Parameter Description Default tcp_port Puerto al que puede conectarse un cliente. 2181 tcp_port_secure Puerto seguro para una conexión SSL entre el cliente y el servidor Keeper. - server_id ID único del servidor; cada participante del cluster de ClickHouse Keeper debe tener un número único (1, 2, 3…). - log_storage_path Ruta de los logs de coordinación; al igual que en ZooKeeper, es mejor almacenar los logs en nodos con poca carga. - snapshot_storage_path Ruta de los snapshots de coordinación. - enable_reconfiguration Habilita la reconfiguración dinámica del cluster mediante reconfig . False max_memory_usage_soft_limit Límite flexible en bytes para el uso máximo de memoria de Keeper. max_memory_usage_soft_limit_ratio * physical_memory_amount max_memory_usage_soft_limit_ratio Si max_memory_usage_soft_limit no está configurado o está establecido en cero, se usa este valor para definir el límite flexible predeterminado. 0.9 cgroups_memory_observer_wait_time Si max_memory_usage_soft_limit no está configurado o está establecido en 0 , se usa este intervalo para observar la cantidad de memoria física. Cuando cambie la cantidad de memoria, se recalculará el límite flexible de memoria de Keeper mediante max_memory_usage_soft_limit_ratio . 15 http_control Configuración de la interfaz de control HTTP. - digest_enabled Habilita la comprobación de consistencia de datos en tiempo real. True create_snapshot_on_exit Crea un snapshot durante el apagado. - hostname_checks_enabled Habilita comprobaciones de validez del hostname para la configuración del cluster (por ejemplo, si se usa localhost con endpoints remotos). True four_letter_word_white_list Lista blanca de comandos 4lw. conf, cons, crst, envi, ruok, srst, srvr, stat, wchs, dirs, mntr, isro, rcvr, apiv, csnp, lgif, rqld, ydld enable_ipv6 Habilita IPv6 True

Otros parámetros comunes se heredan de la configuración del ClickHouse server ( listen_host , logger , etc.).

​ Configuración de coordinación interna

La configuración de coordinación interna se encuentra en la sección <keeper_server>.<coordination_settings> y tiene los siguientes parámetros:

Parámetro Descripción Valor predeterminado operation_timeout_ms Tiempo de espera de una sola operación del cliente (ms) 10000 min_session_timeout_ms Tiempo de espera mínimo de la sesión del cliente (ms) 10000 session_timeout_ms Tiempo de espera máximo de la sesión del cliente (ms) 100000 dead_session_check_period_ms Frecuencia con la que ClickHouse Keeper comprueba si hay sesiones muertas y las elimina (ms) 500 heart_beat_interval_ms Frecuencia con la que un líder de ClickHouse Keeper envía latidos a los followers (ms) 500 election_timeout_lower_bound_ms Si el follower no recibe un latido del líder dentro de este intervalo, puede iniciar una elección de líder. Debe ser menor o igual que election_timeout_upper_bound_ms . Idealmente, no deberían ser iguales. 1000 election_timeout_upper_bound_ms Si el follower no recibe un latido del líder dentro de este intervalo, debe iniciar una elección de líder. 2000 rotate_log_storage_interval Cuántos registros de log almacenar en un solo archivo. 100000 reserved_log_items Cuántos registros del log de coordinación almacenar antes de la compactación. 100000 snapshot_distance Frecuencia con la que ClickHouse Keeper crea nuevas instantáneas (en número de registros en los logs). 100000 snapshots_to_keep Cuántas instantáneas conservar. 3 stale_log_gap Umbral a partir del cual el líder considera que un follower está desactualizado y le envía la instantánea en lugar de los logs. 10000 fresh_log_gap Cuándo un nodo pasa a considerarse actualizado. 200 max_requests_batch_size Tamaño máximo del batch en número de solicitudes antes de enviarlo a RAFT. 100 force_sync Llamar a fsync en cada escritura en el log de coordinación. true quorum_reads Ejecutar las solicitudes de lectura como escrituras a través de todo el consenso de RAFT con una velocidad similar. false raft_logs_level Nivel de logging de texto sobre la coordinación (trace, debug, etc.). system default auto_forwarding Permitir reenviar solicitudes de escritura desde los followers al líder. true shutdown_timeout Esperar a que finalicen las conexiones internas y apagar (ms). 5000 startup_timeout Si el servidor no se conecta a otros participantes del quórum dentro del tiempo de espera especificado, finalizará (ms). 30000 async_replication Habilitar la replicación asíncrona. Se conservan todas las garantías de lectura y escritura, a la vez que se obtiene un mejor rendimiento. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada para no romper la compatibilidad con versiones anteriores false latest_logs_cache_size_threshold Tamaño total máximo de la caché en memoria de las últimas entradas de log 1GiB commit_logs_cache_size_threshold Tamaño total máximo de la caché en memoria de las entradas de log necesarias a continuación para el commit 500MiB disk_move_retries_wait_ms Cuánto tiempo esperar entre reintentos después de un fallo ocurrido mientras se movía un archivo entre discos 1000 disk_move_retries_during_init Número de reintentos después de un fallo ocurrido mientras se movía un archivo entre discos durante la inicialización 100 experimental_use_rocksdb Usar rocksdb como almacenamiento backend 0

La configuración del quórum se encuentra en la sección <keeper_server>.<raft_configuration> y contiene la descripción de los servidores.

El único parámetro para todo el quórum es secure , que habilita una conexión cifrada para la comunicación entre los participantes del quórum. El parámetro puede establecerse en true si se requiere una conexión SSL para la comunicación interna entre nodos, o dejarse sin especificar en caso contrario.

Los parámetros principales para cada <server> son:

id — Identificador del servidor en un quórum.

— Identificador del servidor en un quórum. hostname — Nombre de host donde está ubicado este servidor.

— Nombre de host donde está ubicado este servidor. port — Puerto en el que este servidor escucha conexiones.

— Puerto en el que este servidor escucha conexiones. can_become_leader — Establézcalo en false para configurar el servidor como learner . Si se omite, el valor es true .

Si cambia la topología de su cluster de ClickHouse Keeper (por ejemplo, al sustituir un servidor), asegúrese de mantener coherente la asignación de server_id a hostname y evite reorganizar o reutilizar un server_id existente para servidores distintos (por ejemplo, esto puede ocurrir si utiliza scripts de automatización para desplegar ClickHouse Keeper). Si el host de una instancia de Keeper puede cambiar, recomendamos definir y usar un nombre de host en lugar de direcciones IP sin procesar. Cambiar el nombre de host equivale a quitar y volver a añadir el servidor, lo que en algunos casos puede ser imposible (por ejemplo, si no hay suficientes instancias de Keeper para alcanzar el quórum).

async_replication está deshabilitado de forma predeterminada para evitar romper la compatibilidad con versiones anteriores. Si todas las instancias de Keeper de su cluster ejecutan una versión compatible con async_replication (v23.9+), recomendamos habilitarlo, ya que puede mejorar el rendimiento sin inconvenientes.

test_keeper_ . Configuración de ejemplo para el servidor n.º 1: Puede encontrar ejemplos de configuración para un quórum de tres nodos en las pruebas de integración con el prefijo. Configuración de ejemplo para el servidor n.º 1:

< keeper_server > < tcp_port > 2181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > trace </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > zoo1 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > zoo2 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > zoo3 </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server >

​ Cómo ejecutarlo

ClickHouse Keeper está incluido en el paquete de ClickHouse server; solo agrega la configuración de <keeper_server> a tu /etc/your_path_to_config/clickhouse-server/config.xml e inicia ClickHouse server como siempre. Si quieres ejecutar ClickHouse Keeper en modo standalone, puedes iniciarlo de forma similar con:

clickhouse-keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml

Si no tiene el enlace simbólico ( clickhouse-keeper ), puede crearlo o indicar keeper como argumento de clickhouse :

clickhouse keeper --config /etc/your_path_to_config/config.xml

​ Comandos de cuatro letras

ClickHouse Keeper también proporciona comandos 4lw que son casi iguales a los de ZooKeeper. Cada comando está compuesto por cuatro letras, como mntr , stat , etc. Hay algunos comandos especialmente interesantes: stat proporciona información general sobre el servidor y los clientes conectados, srvr proporciona detalles ampliados sobre el servidor y cons proporciona detalles ampliados sobre las conexiones.

Los comandos 4lw tienen una configuración de lista blanca, four_letter_word_white_list , cuyo valor predeterminado es conf,cons,crst,envi,ruok,srst,srvr,stat,wchs,dirs,mntr,isro,rcvr,apiv,csnp,lgif,rqld,ydld .

Puede enviar los comandos a ClickHouse Keeper mediante telnet o nc, en el puerto del cliente.

echo mntr | nc localhost 9181

A continuación se detallan los comandos 4lw:

ruok : Comprueba si el servidor está en ejecución y sin errores. El servidor responderá con imok si está en ejecución. De lo contrario, no responderá en absoluto. Una respuesta de imok no indica necesariamente que el servidor se haya unido al quórum, sino únicamente que el proceso del servidor está activo y vinculado al puerto cliente especificado. Use “stat” para obtener más detalles sobre el estado con respecto al quórum y la información de conexión del cliente.

imok

mntr : Muestra una lista de variables que pueden usarse para supervisar el estado del clúster.

zk_version v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 zk_avg_latency 0 zk_max_latency 0 zk_min_latency 0 zk_packets_received 68 zk_packets_sent 68 zk_num_alive_connections 1 zk_outstanding_requests 0 zk_server_state leader zk_znode_count 4 zk_watch_count 1 zk_ephemerals_count 0 zk_approximate_data_size 723 zk_open_file_descriptor_count 310 zk_max_file_descriptor_count 10240 zk_followers 0 zk_synced_followers 0

srvr : Muestra todos los detalles del servidor.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 Latency min/avg/max: 0/0/0 Received: 2 Sent : 2 Connections: 1 Outstanding: 0 Zxid: 34 Mode: leader Node count: 4

stat : Muestra información breve sobre el servidor y los clientes conectados.

ClickHouse Keeper version: v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 Clients: 192.168.1.1:52852(recved=0,sent=0) 192.168.1.1:52042(recved=24,sent=48) Latency min/avg/max: 0/0/0 Received: 4 Sent : 4 Connections: 1 Outstanding: 0 Zxid: 36 Mode: leader Node count: 4

srst : Reinicia las estadísticas del servidor. El comando afectará el resultado de srvr , mntr y stat .

Server stats reset.

conf : Muestra detalles sobre la configuración del servicio.

server_id=1 tcp_port=2181 four_letter_word_white_list=* log_storage_path=./coordination/logs snapshot_storage_path=./coordination/snapshots max_requests_batch_size=100 session_timeout_ms=30000 operation_timeout_ms=10000 dead_session_check_period_ms=500 heart_beat_interval_ms=500 election_timeout_lower_bound_ms=1000 election_timeout_upper_bound_ms=2000 reserved_log_items=1000000000000000 snapshot_distance=10000 auto_forwarding=true shutdown_timeout=5000 startup_timeout=240000 raft_logs_level=information snapshots_to_keep=3 rotate_log_storage_interval=100000 stale_log_gap=10000 fresh_log_gap=200 max_requests_batch_size=100 quorum_reads=false force_sync=false compress_logs=true compress_snapshots_with_zstd_format=true configuration_change_tries_count=20

cons : Enumera todos los detalles de conexión/sesión de todos los clientes conectados a este servidor. Incluye información sobre la cantidad de paquetes recibidos/enviados, el ID de sesión, las latencias de las operaciones, la última operación realizada, etc…

192.168.1.1:52163(recved=0,sent=0,sid=0xffffffffffffffff,lop=NA,est=1636454787393,to=30000,lzxid=0xffffffffffffffff,lresp=0,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0) 192.168.1.1:52042(recved=9,sent=18,sid=0x0000000000000001,lop=List,est=1636454739887,to=30000,lcxid=0x0000000000000005,lzxid=0x0000000000000005,lresp=1636454739892,llat=0,minlat=0,avglat=0,maxlat=0)

crst : Reinicia las estadísticas de conexión/sesión para todas las conexiones.

Connection stats reset.

envi : Imprime detalles del entorno de servicio

Environment: clickhouse.keeper.version=v21.11.1.1-prestable-7a4a0b0edef0ad6e0aa662cd3b90c3f4acf796e7 host.name=ZBMAC-C02D4054M.local os.name=Darwin os.arch=x86_64 os.version=19.6.0 cpu.count=12 user.name=root user.home=/Users/JackyWoo/ user.dir=/Users/JackyWoo/project/jd/clickhouse/cmake-build-debug/programs/ user.tmp=/var/folders/b4/smbq5mfj7578f2jzwn602tt40000gn/T/

dirs : Muestra el tamaño total de las instantáneas y los archivos de log en bytes

snapshot_dir_size: 0 log_dir_size: 3875

isro : Comprueba si el servidor está en modo de solo lectura. El servidor responderá con ro si está en modo de solo lectura o con rw en caso contrario.

rw

wchs : Muestra información breve sobre los watches del servidor.

1 connections watching 1 paths Total watches:1

wchc : Muestra información detallada sobre los watches del servidor por sesión. Esto muestra una lista de sesiones (conexiones) con los watches asociados (rutas). Ten en cuenta que, dependiendo del número de watches, esta operación puede ser costosa (y afectar al rendimiento del servidor); úsala con cuidado.

0x0000000000000001 /clickhouse/task_queue/ddl

wchp : Enumera información detallada sobre los watches del servidor por ruta. Muestra una lista de rutas (znodes) con las sesiones asociadas. Ten en cuenta que, según el número de watches, esta operación puede resultar costosa (es decir, afectar al rendimiento del servidor), así que úsala con cuidado.

/clickhouse/task_queue/ddl 0x0000000000000001

dump : Enumera las sesiones activas y los nodos efímeros. Solo funciona en el líder.

Sessions dump (2): 0x0000000000000001 0x0000000000000002 Sessions with Ephemerals (1): 0x0000000000000001 /clickhouse/task_queue/ddl

csnp : Programa una tarea de creación de instantánea. Devuelve el índice de log confirmado más reciente de la instantánea programada si la operación se completa correctamente, o Failed to schedule snapshot creation task. si falla. El comando lgif puede ayudarle a determinar si la instantánea ya está lista.

100

lgif : Información del log de Keeper. first_log_idx : mi primer índice de log en el almacén de logs; first_log_term : mi primer término de log; last_log_idx : mi último índice de log en el almacén de logs; last_log_term : mi último término de log; last_committed_log_idx : mi último índice de log confirmado en la máquina de estados; leader_committed_log_idx : índice de log confirmado del líder desde mi perspectiva; target_committed_log_idx : índice de log de destino que debe confirmarse; last_snapshot_idx : el índice de log confirmado más alto de la última snapshot.

first_log_idx 1 first_log_term 1 last_log_idx 101 last_log_term 1 last_committed_log_idx 100 leader_committed_log_idx 101 target_committed_log_idx 101 last_snapshot_idx 50

rqld : Solicita convertirse en el nuevo líder. Devuelve Sent leadership request to leader. si la solicitud se envía, o Failed to send leadership request to leader. si no se envía. Si el nodo ya es el líder, el resultado es el mismo que si la solicitud se hubiera enviado.

Sent leadership request to leader.

ftfl : Enumera todas las banderas de funcionalidad y si están habilitadas en la instancia de Keeper.

filtered_list 1 multi_read 1 check_not_exists 0

ydld : Solicitud para ceder el liderazgo y pasar a ser seguidor. Si el servidor que recibe la solicitud es el líder, primero pausará las operaciones de escritura, esperará a que el sucesor (el líder actual nunca puede ser el sucesor) termine de ponerse al día con el registro más reciente y, a continuación, dejará el cargo. El sucesor se elegirá automáticamente. Devuelve Sent yield leadership request to leader. si la solicitud se envió o Failed to send yield leadership request to leader. si no se envió. Si el nodo ya es seguidor, el resultado es el mismo que si la solicitud se hubiera enviado.

Sent yield leadership request to leader.

pfev : Devuelve los valores de todos los eventos recopilados. Para cada evento, devuelve su nombre, su valor y su descripción.

FileOpen 62 Number of files opened. Seek 4 Number of times the 'lseek' function was called. ReadBufferFromFileDescriptorRead 126 Number of reads (read/pread) from a file descriptor. Does not include sockets. ReadBufferFromFileDescriptorReadFailed 0 Number of times the read (read/pread) from a file descriptor have failed. ReadBufferFromFileDescriptorReadBytes 178846 Number of bytes read from file descriptors. If the file is compressed, this will show the compressed data size. WriteBufferFromFileDescriptorWrite 7 Number of writes (write/pwrite) to a file descriptor. Does not include sockets. WriteBufferFromFileDescriptorWriteFailed 0 Number of times the write (write/pwrite) to a file descriptor have failed. WriteBufferFromFileDescriptorWriteBytes 153 Number of bytes written to file descriptors. If the file is compressed, this will show compressed data size. FileSync 2 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for files. DirectorySync 0 Number of times the F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync function was called for directories. FileSyncElapsedMicroseconds 12756 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for files. DirectorySyncElapsedMicroseconds 0 Total time spent waiting for F_FULLFSYNC/fsync/fdatasync syscall for directories. ReadCompressedBytes 0 Number of bytes (the number of bytes before decompression) read from compressed sources (files, network). CompressedReadBufferBlocks 0 Number of compressed blocks (the blocks of data that are compressed independent of each other) read from compressed sources (files, network). CompressedReadBufferBytes 0 Number of uncompressed bytes (the number of bytes after decompression) read from compressed sources (files, network). AIOWrite 0 Number of writes with Linux or FreeBSD AIO interface AIOWriteBytes 0 Number of bytes written with Linux or FreeBSD AIO interface ...

​ Control HTTP

ClickHouse Keeper proporciona una interfaz HTTP para comprobar si una réplica está lista para recibir tráfico. Puede utilizarse en entornos en la nube, como Kubernetes

Ejemplo de configuración que habilita el endpoint /ready :

< clickhouse > < keeper_server > < http_control > < port > 9182 </ port > < readiness > < endpoint > /ready </ endpoint > </ readiness > </ http_control > </ keeper_server > </ clickhouse >

​ Banderas de funcionalidad

Keeper es totalmente compatible con ZooKeeper y sus clientes, pero también incorpora algunas funcionalidades y tipos de solicitud propios que puede usar el cliente de ClickHouse. Como estas funcionalidades pueden introducir cambios incompatibles con versiones anteriores, la mayoría están deshabilitadas de forma predeterminada y pueden habilitarse mediante la configuración keeper_server.feature_flags . Todas las funcionalidades pueden deshabilitarse explícitamente. Si desea habilitar una nueva funcionalidad en su clúster de Keeper, le recomendamos primero actualizar todas las instancias de Keeper del clúster a una versión que admita esa funcionalidad y, después, habilitar la funcionalidad en sí.

Ejemplo de configuración de banderas de funcionalidad que deshabilita multi_read y habilita check_not_exists :

< clickhouse > < keeper_server > < feature_flags > < multi_read > 0 </ multi_read > < check_not_exists > 1 </ check_not_exists > </ feature_flags > </ keeper_server > </ clickhouse >

Las siguientes funcionalidades están disponibles:

Funcionalidad Descripción Valor predeterminado multi_read Compatibilidad con solicitudes de lectura múltiple 1 filtered_list Compatibilidad con solicitudes de listado que filtran los resultados por el tipo de nodo (efímero o persistente) 1 check_not_exists Compatibilidad con la solicitud CheckNotExists , que comprueba que el nodo no existe 1 create_if_not_exists Compatibilidad con la solicitud CreateIfNotExists , que intenta crear un nodo si no existe. Si ya existe, no se aplica ningún cambio y se devuelve ZOK 1 remove_recursive Compatibilidad con la solicitud RemoveRecursive , que elimina el nodo junto con todo su subárbol 1

Algunas de las banderas de funcionalidad están habilitadas de forma predeterminada a partir de la versión 25.7. La forma recomendada de actualizar Keeper a 25.7+ es actualizar primero a la versión 24.9+.

​ Migración desde ZooKeeper

No es posible realizar una migración sin interrupciones de ZooKeeper a ClickHouse Keeper. Debe detener su clúster de ZooKeeper, convertir los datos e iniciar ClickHouse Keeper. La herramienta clickhouse-keeper-converter convierte los logs y instantáneas de ZooKeeper en una instantánea de ClickHouse Keeper. Requiere ZooKeeper 3.4 o posterior.

​ Preparación previa a la migración

La migración requiere detener la ingestión de datos. Planifique una ventana de mantenimiento antes de empezar.

Antes de detener ZooKeeper, detenga las tareas en segundo plano de ClickHouse que modifican los metadatos de coordinación. Por ejemplo:

SYSTEM STOP MERGES;

Registre métricas comparativas antes de la migración para poder verificar la consistencia después.

​ Pasos de migración

Detenga la ingestión de datos en todos los nodos de ClickHouse. Detenga todas las tareas en segundo plano en todos los nodos de ClickHouse (consulte más arriba ). Detenga todos los nodos de ZooKeeper. Opcional, pero recomendable: identifique el nodo líder de ZooKeeper, inícielo y vuelva a detenerlo. Esto obliga a ZooKeeper a escribir una instantánea coherente en disco antes de la conversión. clickhouse-keeper-converter en el nodo líder. Si tiene instalado el binario completo de ClickHouse, use en su lugar el subcomando keeper-converter ( clickhouse keeper-converter ). Si no dispone de ninguno de los dos, Ejecuteen el nodo líder. Si tiene instalado el binario completo de ClickHouse, use en su lugar el subcomando). Si no dispone de ninguno de los dos, descargue el binario

clickhouse-keeper-converter \ --zookeeper-logs-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \ --zookeeper-snapshots-dir /var/lib/zookeeper/version-2 \ --output-dir /path/to/clickhouse/keeper/snapshots

Copie la instantánea en todos los nodos de ClickHouse Keeper. La instantánea debe estar presente en cada nodo antes de que se inicie cualquiera de ellos; si un nodo se inicia sin una instantánea, puede elegirse a sí mismo como líder con un estado vacío. Actualice la configuración de ClickHouse para que apunte al nuevo clúster de Keeper. Inicie ClickHouse Keeper en todos los nodos y, a continuación, reinicie ClickHouse. Compare las métricas con la referencia previa a la migración para verificar la consistencia. Reanude las tareas en segundo plano y reinicie la ingestión de datos.

​ Consolidación de varios clústeres de ZooKeeper

Si ejecuta varios clústeres de ZooKeeper —por ejemplo, uno por grupo de segmentos—, puede consolidarlos en un único clúster de ClickHouse Keeper. La herramienta oficial clickhouse-keeper-converter solo admite conversiones uno a uno (un clúster de ZooKeeper a una instantánea de Keeper), por lo que la consolidación requiere modificar el código fuente del convertidor para fusionar varias instantáneas:

Ejecute clickhouse-keeper-converter por separado en cada clúster de ZooKeeper y escriba cada salida en un directorio distinto. Deserialice los archivos de instantánea de forma secuencial. Al fusionarlos, recalcule los valores de numChildren para evitar conflictos de ID de nodo entre espacios de nombres de distintos clústeres de origen. Escriba la salida fusionada en el directorio de instantáneas de ClickHouse Keeper de destino.

​ Gestión del cifrado y las ACL

ClickHouse Keeper admite los mismos esquemas de ACL que ZooKeeper ( world , auth , digest ). La forma de gestionar las ACL durante la conversión depende de su configuración de ZooKeeper:

Completamente cifrado o completamente sin cifrar : Convierta directamente. El convertidor conserva la información existente de las ACL.

: Convierta directamente. El convertidor conserva la información existente de las ACL. Parcialmente cifrado: Antes de convertir, conceda privilegios de superadministrador a una cuenta y borre las ACL con setAcl -R en las rutas afectadas. Convierta y, después, vuelva a habilitar el cifrado en ClickHouse Keeper si es necesario.

​ Verificación de la migración

Después de iniciar ClickHouse Keeper y reiniciar ClickHouse, compare sus métricas clave con la referencia previa a la migración para confirmar que esta se completó correctamente.

Al consolidar varios clústeres de ZooKeeper, distinga entre:

Rutas comunes : rutas presentes en varios clústeres de origen con datos idénticos; deben deduplicarse en el resultado combinado.

: rutas presentes en varios clústeres de origen con datos idénticos; deben deduplicarse en el resultado combinado. Rutas diferenciadas: rutas que existen solo en clústeres específicos (por ejemplo, en /clickhouse/tables para cada grupo de segmentos); deben conservarse del origen correcto.

Evite recorrer directamente árboles grandes de ZooKeeper para compararlos. En su lugar, imprima todas las rutas convertidas en un archivo durante la conversión.

​ Ajustes posteriores a la migración

Después de la migración, considere ajustar estos parámetros para clústeres más grandes o un mayor rendimiento:

Ajuste Predeterminado Recomendado Notas max_requests_batch_size 100 10000 Auméntelo en clústeres con un gran número de partes o muchos segmentos force_sync true false Las escrituras asíncronas del registro mejoran el rendimiento compress_logs false true Comprime los archivos de registro de Raft para reducir la E/S de disco compress_snapshots_with_zstd_format true — Ya está habilitado de forma predeterminada; comprime las instantáneas con zstd

coordination_settings de su Estos parámetros se configuran ende su configuración de Keeper

​ Recuperación tras perder el quórum

Como ClickHouse Keeper usa Raft, puede tolerar una cierta cantidad de fallos de nodos en función del tamaño del clúster. Por ejemplo, en un clúster de 3 nodos, seguirá funcionando correctamente si solo falla 1 nodo.

La configuración del clúster se puede cambiar dinámicamente, pero hay algunas limitaciones. La reconfiguración también depende de Raft, por lo que, para añadir o eliminar un nodo del clúster, necesitas tener quórum. Si pierdes demasiados nodos del clúster al mismo tiempo y no hay posibilidad de volver a iniciarlos, Raft dejará de funcionar y no te permitirá reconfigurar el clúster de la forma convencional.

No obstante, ClickHouse Keeper tiene un modo de recuperación que te permite reconfigurar el clúster de forma forzada con solo 1 nodo. Esto debe hacerse solo como último recurso si no puedes volver a iniciar los nodos o arrancar una nueva instancia en el mismo endpoint.

Aspectos importantes que debes tener en cuenta antes de continuar:

Asegúrate de que los nodos fallidos no puedan volver a conectarse al clúster.

No inicies ninguno de los nodos nuevos hasta que se indique en los pasos.

Una vez que hayas confirmado lo anterior, debes hacer lo siguiente:

Elige un único nodo de Keeper para que sea tu nuevo líder. Ten en cuenta que los datos de ese nodo se usarán para todo el clúster, por lo que recomendamos usar un nodo con el estado más actualizado. Antes de hacer cualquier otra cosa, haz una copia de seguridad de las carpetas log_storage_path y snapshot_storage_path del nodo elegido. Reconfigura el clúster en todos los nodos que quieras usar. Envía el comando de cuatro letras rcvr al nodo que elegiste, lo que pondrá ese nodo en modo de recuperación, O bien detén la instancia de Keeper en el nodo elegido y vuelve a iniciarla con el argumento --force-recovery . Uno por uno, inicia las instancias de Keeper en los nodos nuevos y asegúrate de que mntr devuelva follower para zk_server_state antes de iniciar el siguiente. Mientras esté en modo de recuperación, el nodo líder devolverá un mensaje de error para el comando mntr hasta que alcance quórum con los nodos nuevos, y rechazará cualquier solicitud del cliente y de los seguidores. Cuando se alcance el quórum, el nodo líder volverá al modo de funcionamiento normal y aceptará todas las solicitudes usando Raft; verifícalo con mntr , que debería devolver leader para zk_server_state .

​ Uso de discos con Keeper

Keeper admite un subconjunto de discos externos para almacenar instantáneas, archivos de registro y el archivo de estado.

Los tipos de discos compatibles son:

s3_plain

s3

local

A continuación se muestra un ejemplo de definiciones de discos incluidas en una configuración.

< clickhouse > < storage_configuration > < disks > < log_local > < type > local </ type > < path > /var/lib/clickhouse/coordination/logs/ </ path > </ log_local > < log_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/logs/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ log_s3_plain > < snapshot_local > < type > local </ type > < path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots/ </ path > </ snapshot_local > < snapshot_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/snapshots/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ snapshot_s3_plain > < state_s3_plain > < type > s3_plain </ type > < endpoint > https://some_s3_endpoint/state/ </ endpoint > < access_key_id > ACCESS_KEY </ access_key_id > < secret_access_key > SECRET_KEY </ secret_access_key > </ state_s3_plain > </ disks > </ storage_configuration > </ clickhouse >

Para usar un disco para los logs, la configuración keeper_server.log_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco. Para usar un disco para las instantáneas, la configuración keeper_server.snapshot_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco. Además, keeper_server.latest_log_storage_disk puede usarse para los logs más recientes y keeper_server.latest_snapshot_storage_disk para las instantáneas más recientes. En ese caso, Keeper moverá automáticamente los archivos a los discos correspondientes cuando se creen nuevos logs o instantáneas. Para usar un disco para el archivo de estado, la configuración keeper_server.state_storage_disk debe establecerse con el nombre del disco.

Mover archivos entre discos es seguro y no hay riesgo de pérdida de datos si Keeper se detiene en mitad de la transferencia. Hasta que el archivo se haya movido por completo al nuevo disco, no se elimina del disco anterior.

Keeper con keeper_server.coordination_settings.force_sync establecido en true ( true de forma predeterminada) no puede ofrecer ciertas garantías en todos los tipos de disco. En este momento, solo los discos de tipo local admiten sincronización persistente. Si se usa force_sync , log_storage_disk debe ser un disco local si no se usa latest_log_storage_disk . Si se usa latest_log_storage_disk , siempre debe ser un disco local . Si force_sync está deshabilitado, pueden usarse discos de cualquier tipo en cualquier configuración.

Una posible configuración de almacenamiento para una instancia de Keeper podría ser la siguiente:

< clickhouse > < keeper_server > < log_storage_disk > log_s3_plain </ log_storage_disk > < latest_log_storage_disk > log_local </ latest_log_storage_disk > < snapshot_storage_disk > snapshot_s3_plain </ snapshot_storage_disk > < latest_snapshot_storage_disk > snapshot_local </ latest_snapshot_storage_disk > </ keeper_server > </ clickhouse >

Esta instancia almacenará todos los logs, salvo el más reciente, en el disco log_s3_plain , mientras que el log más reciente estará en el disco log_local . La misma lógica se aplica a las instantáneas: todas las instantáneas, salvo la más reciente, se almacenarán en snapshot_s3_plain , mientras que la instantánea más reciente estará en el disco snapshot_local .

​ Cambio de la configuración de discos

Antes de aplicar una nueva configuración de discos, haga manualmente una copia de seguridad de todos los logs y las instantáneas de Keeper.

Si se define una configuración de discos por niveles (usando discos independientes para los archivos más recientes), Keeper intentará mover automáticamente los archivos a los discos correctos al iniciarse. Se mantiene la misma garantía que antes: hasta que el archivo se haya movido por completo al nuevo disco, no se elimina del disco anterior, por lo que se pueden realizar varios reinicios de forma segura.

Si es necesario mover archivos a un disco completamente nuevo (o pasar de una configuración de 2 discos a una de un solo disco), es posible usar varias definiciones de keeper_server.old_snapshot_storage_disk y keeper_server.old_log_storage_disk .

La siguiente configuración muestra cómo pasar de la configuración anterior de 2 discos a una configuración completamente nueva de un solo disco:

< clickhouse > < keeper_server > < old_log_storage_disk > log_local </ old_log_storage_disk > < old_log_storage_disk > log_s3_plain </ old_log_storage_disk > < log_storage_disk > log_local2 </ log_storage_disk > < old_snapshot_storage_disk > snapshot_s3_plain </ old_snapshot_storage_disk > < old_snapshot_storage_disk > snapshot_local </ old_snapshot_storage_disk > < snapshot_storage_disk > snapshot_local2 </ snapshot_storage_disk > </ keeper_server > </ clickhouse >

Al arrancar, todos los archivos de registro se moverán de log_local y log_s3_plain al disco log_local2 . Además, todos los archivos de instantánea se moverán de snapshot_local y snapshot_s3_plain al disco snapshot_local2 .

​ Configuración de la caché de logs

Para minimizar la cantidad de datos leídos del disco, Keeper almacena en caché las entradas de log en memoria. Si las solicitudes son grandes, las entradas de log ocuparán demasiada memoria, por lo que la cantidad de logs en caché se limita. El límite se controla con estas dos configuraciones:

latest_logs_cache_size_threshold - tamaño total de los logs más recientes almacenados en caché

- tamaño total de los logs más recientes almacenados en caché commit_logs_cache_size_threshold - tamaño total de los logs posteriores pendientes de confirmación

Si los valores predeterminados son demasiado altos, puede reducir el uso de memoria disminuyendo estas dos configuraciones.

Puede usar el comando pfev para comprobar la cantidad de logs leídos desde cada caché y desde un archivo. También puede usar métricas del endpoint de Prometheus para realizar un seguimiento del tamaño actual de ambas cachés.

Keeper puede exponer datos de métricas para su recopilación por Prometheus

Ajustes:

endpoint – endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’.

– endpoint HTTP para la recopilación de métricas por parte del servidor Prometheus. Debe comenzar con ’/’. port – Puerto de endpoint .

– Puerto de . metrics – Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.metrics.

– Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.metrics. events – Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.events.

– Indicador que habilita la exposición de métricas de la tabla system.events. asynchronous_metrics – Indicador que habilita la exposición de los valores actuales de las métricas de la tabla system.asynchronous_metrics.

Ejemplo

< clickhouse > < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > < http_port > 8123 </ http_port > < tcp_port > 9000 </ tcp_port > < prometheus > < endpoint > /metrics </ endpoint > < port > 9363 </ port > < metrics > true </ metrics > < events > true </ events > < asynchronous_metrics > true </ asynchronous_metrics > </ prometheus > </ clickhouse >

Verifique (reemplace 127.0.0.1 por la dirección IP o el nombre de host de su servidor de ClickHouse):

curl 127.0.0.1:9363/metrics

Consulte también la integración de Prometheus de ClickHouse Cloud.

​ Guía de usuario de ClickHouse Keeper

Esta guía proporciona una configuración sencilla y mínima para ClickHouse Keeper, con un ejemplo de cómo probar operaciones distribuidas. Este ejemplo se realiza con 3 nodos en Linux.

1 Configure los nodos con la configuración de Keeper chnode1 , chnode2 , chnode3 ). (Consulte la Instale 3 instancias de ClickHouse en 3 hosts (). (Consulte la Quick Start para obtener más información sobre cómo instalar ClickHouse.) En cada nodo, agregue la siguiente entrada para permitir la comunicación externa a través de la interfaz de red. < listen_host > 0.0.0.0 </ listen_host > Añada la siguiente configuración de ClickHouse Keeper a los tres servidores y actualice el parámetro <server_id> en cada uno; para chnode1 sería 1 , chnode2 sería 2 , etc. < keeper_server > < tcp_port > 9181 </ tcp_port > < server_id > 1 </ server_id > < log_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/log </ log_storage_path > < snapshot_storage_path > /var/lib/clickhouse/coordination/snapshots </ snapshot_storage_path > < coordination_settings > < operation_timeout_ms > 10000 </ operation_timeout_ms > < session_timeout_ms > 30000 </ session_timeout_ms > < raft_logs_level > warning </ raft_logs_level > </ coordination_settings > < raft_configuration > < server > < id > 1 </ id > < hostname > chnode1.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 2 </ id > < hostname > chnode2.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > < server > < id > 3 </ id > < hostname > chnode3.domain.com </ hostname > < port > 9234 </ port > </ server > </ raft_configuration > </ keeper_server > Estos son los ajustes básicos utilizados más arriba: Parámetro Descripción Ejemplo tcp_port puerto que usarán los clientes de Keeper 9181, equivalente predeterminado de 2181, como en ZooKeeper server_id identificador de cada servidor de ClickHouse Keeper usado en la configuración de raft 1 coordination_settings sección para parámetros como los tiempos de espera timeouts: 10000, log level: trace server definición del servidor participante lista con la definición de cada servidor raft_configuration ajustes para cada servidor del clúster de Keeper servidor y ajustes para cada uno id identificador numérico del servidor para los servicios de Keeper 1 hostname nombre de host, IP o FQDN de cada servidor en el clúster de Keeper chnode1.domain.com port puerto de escucha para las conexiones entre servidores de Keeper 9234 Habilite el componente Zookeeper. Utilizará el motor ClickHouse Keeper: < zookeeper > < node > < host > chnode1.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > chnode2.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > < node > < host > chnode3.domain.com </ host > < port > 9181 </ port > </ node > </ zookeeper > Estos son los ajustes básicos utilizados más arriba: Parámetro Descripción Ejemplo node lista de nodos para las conexiones a ClickHouse Keeper entrada de configuración para cada servidor host nombre de host, IP o FQDN de cada nodo de ClickHouse Keeper chnode1.domain.com port puerto del cliente de ClickHouse Keeper 9181 Reinicie ClickHouse y verifique que cada instancia de Keeper esté en funcionamiento. Ejecute el siguiente comando en cada servidor. El comando ruok devuelve imok si Keeper se está ejecutando y está en buen estado: # echo ruok | nc localhost 9181; echo imok La base de datos system tiene una tabla llamada zookeeper que contiene los detalles de las instancias de ClickHouse Keeper. Veamos la tabla: SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path IN ( '/' , '/clickhouse' ) La tabla se ve así: ┌─name───────┬─value─┬─czxid─┬─mzxid─┬───────────────ctime─┬───────────────mtime─┬─version─┬─cversion─┬─aversion─┬─ephemeralOwner─┬─dataLength─┬─numChildren─┬─pzxid─┬─path────────┐ │ clickhouse │ │ 124 │ 124 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ 2 │ 5693 │ / │ │ task_queue │ │ 125 │ 125 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 1 │ 0 │ 0 │ 0 │ 1 │ 126 │ /clickhouse │ │ tables │ │ 5693 │ 5693 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 2022-03-07 00:49:34 │ 0 │ 3 │ 0 │ 0 │ 0 │ 3 │ 6461 │ /clickhouse │ └────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────────┴─────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴───────┴─────────────┘ 2 Configurar un clúster en ClickHouse Configuremos un clúster simple con 2 segmentos y solo una réplica en 2 de los nodos. El tercer nodo se utilizará para alcanzar el quórum requerido en ClickHouse Keeper. Actualice la configuración en chnode1 y chnode2 . El siguiente clúster define 1 segmento en cada nodo, para un total de 2 segmentos sin replicación. En este ejemplo, parte de los datos estará en un nodo y otra parte estará en el otro nodo: < remote_servers > < cluster_2S_1R > < shard > < replica > < host > chnode1.domain.com </ host > < port > 9000 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > </ replica > </ shard > < shard > < replica > < host > chnode2.domain.com </ host > < port > 9000 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > </ replica > </ shard > </ cluster_2S_1R > </ remote_servers > Parámetro Descripción Ejemplo shard lista de réplicas en la definición del clúster lista de réplicas para cada segmento replica lista de ajustes para cada réplica entradas de ajustes para cada réplica host nombre de host, IP o FQDN del servidor que alojará un segmento de réplica chnode1.domain.com port puerto utilizado para comunicarse mediante el protocolo TCP nativo 9000 user nombre de usuario que se utilizará para autenticarse en las instancias del clúster default password contraseña del usuario definido para permitir conexiones a las instancias del clúster ClickHouse123! Reinicie ClickHouse y verifique que el clúster se haya creado: SHOW clusters; Debería ver su clúster: ┌─cluster───────┐ │ cluster_2S_1R │ └───────────────┘ 3 Crear y probar una tabla distribuida Cree una nueva base de datos en el nuevo clúster con ClickHouse client en chnode1 . La cláusula ON CLUSTER crea automáticamente la base de datos en ambos nodos. CREATE DATABASE db1 ON CLUSTER 'cluster_2S_1R' ; Cree una nueva tabla en la base de datos db1 . Una vez más, ON CLUSTER crea la tabla en ambos nodos. CREATE TABLE db1 .table1 on cluster 'cluster_2S_1R' ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY column1 En el nodo chnode1 , agregue un par de filas: INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' ), ( 2 , 'def' ) Agregue un par de filas en el nodo chnode2 : INSERT INTO db1 . table1 (id, column1) VALUES ( 3 , 'ghi' ), ( 4 , 'jkl' ) Tenga en cuenta que ejecutar una instrucción SELECT en cada nodo solo muestra los datos de ese nodo. Por ejemplo, en chnode1 : SELECT * FROM db1 . table1 Query id: 7ef1edbc-df25-462b-a9d4-3fe6f9cb0b6d ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. En chnode2 : SELECT * FROM db1 . table1 Query id: c43763cc-c69c-4bcc-afbe-50e764adfcbf ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ Puede crear una tabla Distributed para representar los datos de los dos segmentos. Las tablas con el motor de tabla Distributed no almacenan datos propios, pero permiten el procesamiento distribuido de consultas en varios servidores. Las lecturas abarcan todos los segmentos, y las escrituras pueden distribuirse entre ellos. Ejecute la siguiente consulta en chnode1 : CREATE TABLE db1 .dist_table ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed (cluster_2S_1R,db1,table1) Observe que consultar dist_table devuelve las cuatro filas de datos de los dos segmentos: SELECT * FROM db1 . dist_table Query id: 495bffa0-f849-4a0c-aeea-d7115a54747a ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 3 │ ghi │ │ 4 │ jkl │ └────┴─────────┘ 4 rows in set. Elapsed: 0.018 sec.

En esta guía se mostró cómo configurar un clúster con ClickHouse Keeper. Con ClickHouse Keeper, puede configurar clústeres y definir tablas distribuidas que pueden replicarse entre segmentos.

​ Configuración de ClickHouse Keeper con rutas únicas

Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud . El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.

Este artículo describe cómo usar la configuración integrada de la macro {uuid} para crear entradas únicas en ClickHouse Keeper o ZooKeeper. Las rutas únicas son útiles cuando se crean y eliminan tablas con frecuencia, porque evitan tener que esperar varios minutos a que la recolección de basura de Keeper elimine las entradas de ruta, ya que cada vez que se crea una ruta se utiliza un nuevo uuid en ella; las rutas nunca se reutilizan.

​ Entorno de ejemplo

Un clúster de tres nodos que se configurará para ejecutar ClickHouse Keeper en los tres nodos y ClickHouse en dos de ellos. Esto proporciona a ClickHouse Keeper tres nodos (incluido un nodo de desempate) y un único segmento de ClickHouse compuesto por dos réplicas.

nodo descripción chnode1.marsnet.local nodo de datos - clúster cluster_1S_2R chnode2.marsnet.local nodo de datos - clúster cluster_1S_2R chnode3.marsnet.local nodo de desempate de ClickHouse Keeper

Configuración de ejemplo para el clúster:

< remote_servers > < cluster_1S_2R > < shard > < replica > < host > chnode1.marsnet.local </ host > < port > 9440 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > < secure > 1 </ secure > </ replica > < replica > < host > chnode2.marsnet.local </ host > < port > 9440 </ port > < user > default </ user > < password > ClickHouse123! </ password > < secure > 1 </ secure > </ replica > </ shard > </ cluster_1S_2R > </ remote_servers >

​ Procedimiento para configurar tablas para usar {uuid}

Configure las macros en cada servidor ejemplo para el servidor 1:

< macros > < shard > 1 </ shard > < replica > replica_1 </ replica > </ macros >

Tenga en cuenta que definimos macros para shard y replica , pero {uuid} no está definido aquí; viene integrado y no es necesario definirlo.

Crear una base de datos

CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ENGINE Atomic ;

CREATE DATABASE db_uuid ON CLUSTER cluster_1S_2R ENGINE = Atomic Query id: 07fb7e65-beb4-4c30-b3ef-bd303e5c42b5 ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

Cree una tabla en el clúster usando las macros y {uuid}

CREATE TABLE db_uuid .uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree( '/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}' , '{replica}' ) ORDER BY (id);

CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}') ORDER BY id Query id: 8f542664-4548-4a02-bd2a-6f2c973d0dc4 ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

Cree una tabla distribuida

CREATE TABLE db_uuid .dist_uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = Distributed ( 'cluster_1S_2R' , 'db_uuid' , 'uuid_table1' );

CREATE TABLE db_uuid.dist_uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = Distributed('cluster_1S_2R', 'db_uuid', 'uuid_table1') Query id: 3bc7f339-ab74-4c7d-a752-1ffe54219c0e ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘

Inserte datos en el primer nodo (p. ej., chnode1 )

INSERT INTO db_uuid . uuid_table1 ( id, column1) VALUES ( 1 , 'abc' );

INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: 0f178db7-50a6-48e2-9a1b-52ed14e6e0f9 Ok. 1 row in set. Elapsed: 0.033 sec.

Insertar datos en el segundo nodo (p. ej., chnode2 )

INSERT INTO db_uuid . uuid_table1 ( id, column1) VALUES ( 2 , 'def' );

INSERT INTO db_uuid.uuid_table1 (id, column1) FORMAT Values Query id: edc6f999-3e7d-40a0-8a29-3137e97e3607 Ok. 1 row in set. Elapsed: 0.529 sec.

Ver registros mediante una tabla distribuida

SELECT * FROM db_uuid . dist_uuid_table1 ;

SELECT * FROM db_uuid.dist_uuid_table1 Query id: 6cbab449-9e7f-40fe-b8c2-62d46ba9f5c8 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ abc │ └────┴─────────┘ ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ def │ └────┴─────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 0.007 sec.

La ruta de replicación predeterminada puede definirse de antemano mediante macros, usando también {uuid}

Configure el valor predeterminado para las tablas en cada nodo

< default_replica_path > /clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid} </ default_replica_path > < default_replica_name > {replica} </ default_replica_name >

También puede definir una macro {database} en cada nodo si se usan nodos para determinadas bases de datos.

Cree la tabla sin parámetros explícitos:

CREATE TABLE db_uuid .uuid_table1 ON CLUSTER 'cluster_1S_2R' ( id UInt64, column1 String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY (id);

CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ON CLUSTER cluster_1S_2R ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree ORDER BY id Query id: ab68cda9-ae41-4d6d-8d3b-20d8255774ee ┌─host──────────────────┬─port─┬─status─┬─error─┬─num_hosts_remaining─┬─num_hosts_active─┐ │ chnode2.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 1 │ 0 │ │ chnode1.marsnet.local │ 9440 │ 0 │ │ 0 │ 0 │ └───────────────────────┴──────┴────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────┘ 2 rows in set. Elapsed: 1.175 sec.

Verifique que se haya utilizado la misma configuración que en la configuración predeterminada

SHOW CREATE TABLE db_uuid . uuid_table1 ;

SHOW CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 CREATE TABLE db_uuid.uuid_table1 ( `id` UInt64, `column1` String ) ENGINE = ReplicatedMergeTree('/clickhouse/tables/{shard}/db_uuid/{uuid}', '{replica}') ORDER BY id 1 row in set. Elapsed: 0.003 sec.

​ Solución de problemas

Comando de ejemplo para obtener información de la tabla y el UUID:

SELECT * FROM system . tables WHERE database = 'db_uuid' AND name = 'uuid_table1' ;

Comando de ejemplo para obtener información sobre la tabla en ZooKeeper con el UUID de la tabla anterior

SELECT * FROM system . zookeeper WHERE path = '/clickhouse/tables/1/db_uuid/9e8a3cc2-0dec-4438-81a7-c3e63ce2a1cf/replicas' ;

La base de datos debe ser Atomic ; si está actualizando desde una versión anterior, es probable que la base de datos default sea de tipo Ordinary .

Para comprobarlo:

Por ejemplo,

SELECT name , engine FROM system . databases WHERE name = 'db_uuid' ;

SELECT name, engine FROM system.databases WHERE name = 'db_uuid' Query id: b047d459-a1d2-4016-bcf9-3e97e30e49c2 ┌─name────┬─engine─┐ │ db_uuid │ Atomic │ └─────────┴────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.

​ Reconfiguración dinámica de ClickHouse Keeper

Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud . El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.

keeper_server.enable_reconfiguration está habilitado. ClickHouse Keeper admite parcialmente el comando reconfig de ZooKeeper para la reconfiguración dinámica del clúster siestá habilitado.

Si esta configuración está deshabilitada, puede reconfigurar el clúster modificando manualmente la sección raft_configuration de la réplica. Asegúrese de editar los archivos en todas las réplicas, ya que solo el líder aplicará los cambios. Como alternativa, puede enviar una consulta reconfig a través de cualquier cliente compatible con ZooKeeper.

Un nodo virtual /keeper/config contiene la última configuración del clúster confirmada con el siguiente formato:

server.id = server_host:server_port[;server_type][;server_priority] server.id2 = ... ...

Cada entrada de servidor está delimitada por un salto de línea.

server_type es participant o learner (learner no participa en las elecciones de líder).

es o (learner no participa en las elecciones de líder). server_priority es un entero no negativo que indica qué nodos deben tener prioridad en las elecciones de líder. Una prioridad de 0 significa que el servidor nunca será líder.

Ejemplo:

:) get / keeper / config server . 1 = zoo1: 9234 ;participant; 1 server . 2 = zoo2: 9234 ;participant; 1 server . 3 = zoo3: 9234 ;participant; 1

Puede utilizar el comando reconfig para añadir nuevos servidores, eliminar los existentes y cambiar la prioridad de los servidores existentes; a continuación se muestran algunos ejemplos (con clickhouse-keeper-client ):

# Agregar dos nuevos servidores reconfig add "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner" # Eliminar otros dos servidores reconfig remove "3,4" # Cambiar la prioridad del servidor existente a 8 reconfig add "server.5=localhost:5123;participant;8"

Y aquí tienes ejemplos de kazoo :

# Agregar dos nuevos servidores, eliminar otros dos servidores reconfig( joining = "server.5=localhost:123,server.6=localhost:234;learner" , leaving = "3,4" ) # Cambiar la prioridad del servidor existente a 8 reconfig( joining = "server.5=localhost:5123;participant;8" , leaving = None )

Los servidores en joining deben estar en el formato de servidor descrito anteriormente. Las entradas de servidor deben estar delimitadas por comas. Al añadir nuevos servidores, puede omitir server_priority (el valor predeterminado es 1) y server_type (el valor predeterminado es participant ).

Si quiere cambiar la prioridad de un servidor existente, añádalo a joining con la prioridad de destino. El host, el puerto y el tipo del servidor deben coincidir con la configuración existente del servidor.

Los servidores se añaden y se eliminan en el orden en que aparecen en joining y leaving . Todas las actualizaciones de joining se procesan antes que las actualizaciones de leaving .

Hay algunas consideraciones que tener en cuenta en la implementación de la reconfiguración de Keeper:

Solo se admite la reconfiguración incremental. Se rechazan las solicitudes con new_members no vacío. La implementación de ClickHouse Keeper se basa en la API de NuRaft para cambiar la composición del clúster de forma dinámica. NuRaft permite añadir un solo servidor o eliminar un solo servidor, de uno en uno. Esto significa que cada cambio en la configuración (cada parte de joining , cada parte de leaving ) debe decidirse por separado. Por lo tanto, no hay reconfiguración en bloque, ya que resultaría engañosa para los usuarios finales. Tampoco es posible cambiar el tipo de servidor (participant/learner), ya que NuRaft no lo admite, y la única forma sería eliminar y volver a añadir el servidor, lo que de nuevo sería engañoso.

No puede usar el valor znodestat devuelto.

El campo from_version no se usa. Se rechazan todas las solicitudes con from_version establecido. Esto se debe a que /keeper/config es un nodo virtual, lo que significa que no se almacena en almacenamiento persistente, sino que se genera sobre la marcha con la configuración del nodo especificado para cada solicitud. Esta decisión se tomó para no duplicar datos, ya que NuRaft ya almacena esta configuración.

A diferencia de ZooKeeper, no hay forma de esperar a que se complete la reconfiguración del clúster enviando un comando sync . La nueva configuración se aplicará con el tiempo, pero sin garantías de plazo.

El comando reconfig puede fallar por varios motivos. Puede comprobar el estado del clúster y ver si la actualización se aplicó.

​ Convertir un keeper de un solo nodo en un clúster

A veces es necesario ampliar un nodo keeper experimental hasta convertirlo en un clúster. A continuación se muestra un esquema de cómo hacerlo paso a paso para un clúster de 3 nodos:

IMPORTANTE : los nodos nuevos deben añadirse en lotes inferiores al quórum actual; de lo contrario, elegirán un líder entre ellos. En este ejemplo, se añaden de uno en uno.

: los nodos nuevos deben añadirse en lotes inferiores al quórum actual; de lo contrario, elegirán un líder entre ellos. En este ejemplo, se añaden de uno en uno. El nodo keeper existente debe tener habilitado el parámetro de configuración keeper_server.enable_reconfiguration .

. Inicia un segundo nodo con la nueva configuración completa del clúster de keeper.

Una vez iniciado, añádelo al nodo 1 mediante reconfig .

. A continuación, inicia un tercer nodo y añádelo mediante reconfig .

. Actualiza la configuración de clickhouse-server añadiendo el nuevo nodo keeper y reinícialo para aplicar los cambios.

añadiendo el nuevo nodo keeper y reinícialo para aplicar los cambios. Actualiza la configuración de Raft del nodo 1 y, opcionalmente, reinícialo.

Para familiarizarte con el proceso, aquí tienes un repositorio sandbox

​ Funciones no compatibles

Aunque ClickHouse Keeper pretende ser totalmente compatible con ZooKeeper, hay algunas funciones que aún no están implementadas (aunque el desarrollo sigue en curso):