Como alternativa a (1), modifique el clúster existente y escriba exclusivamente en el nuevo segmento hasta que el clúster quede equilibrado, ponderando manualmente las escrituras. Esto tiene las mismas limitaciones que (1).

Si necesita reequilibrar datos existentes y ha particionado sus datos, considere desvincular particiones y reubicarlas manualmente en otro nodo antes de volver a adjuntarlas al nuevo segmento. Este método es más manual que las técnicas posteriores, pero puede ser más rápido y requerir menos recursos. Como es una operación manual, debe planificarse teniendo en cuenta el reequilibrado de los datos.