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Instala ClickHouse usando curl
Ejecuta el siguiente comando para descargar un único binario para tu sistema operativo.
En Linux y macOS, esto también instala
curl https://clickhouse.com/ | sh
clickhousectl
en
~/.local/bin (con un enlace simbólico
chctl) para que puedas administrar versiones
y servidores locales de ClickHouse.Para instalar solo el binario
clickhouse sin
clickhousectl, establece
CLICKHOUSE_ONLY=1:
curl https://clickhouse.com/ | CLICKHOUSE_ONLY=1 sh
Para usuarios de Mac: si recibes errores indicando que no se puede verificar el desarrollador del binario, consulta aquí.
2
Inicia clickhouse-local
clickhouse-local te permite procesar archivos locales y remotos usando la
potente sintaxis SQL de ClickHouse, sin necesidad de configuración. Los datos de las tablas se almacenan
en una ubicación temporal, lo que significa que, después de reiniciar
clickhouse-local,
las tablas creadas previamente ya no estarán disponibles.Ejecuta el siguiente comando para iniciar clickhouse-local:
./clickhouse
3
Inicia clickhouse-server
Si quieres conservar los datos, te convendrá ejecutar
clickhouse-server. Puedes
iniciar el servidor de ClickHouse con el siguiente comando:
./clickhouse server
4
Inicia clickhouse-client
Con el servidor en funcionamiento, abre una nueva ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando para iniciar
clickhouse-client:
Verás algo como esto:
./clickhouse client
Los datos de las tablas se almacenan en el directorio actual y seguirán estando disponibles después de reiniciar el servidor de ClickHouse. Si es necesario, puedes pasar
./clickhouse client
ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.5.1.
local-host :)
-C config.xml como argumento adicional de línea de comandos a
./clickhouse server
y proporcionar configuración adicional en un archivo de configuración.
Todas las opciones de configuración disponibles están documentadas aquí y en la
plantilla del archivo de configuración de ejemplo.¡Ya estás listo para empezar a enviar comandos SQL a ClickHouse!