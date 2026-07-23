Inicia clickhouse-client

Con el servidor en funcionamiento, abre una nueva ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando para iniciar clickhouse-client :

./clickhouse client

Verás algo como esto:

./clickhouse client ClickHouse client version 24.5.1.117 (official build). Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.5.1. local-host :)

-C config.xml como argumento adicional de línea de comandos a ./clickhouse server y proporcionar configuración adicional en un archivo de configuración. Todas las opciones de configuración disponibles están documentadas Los datos de las tablas se almacenan en el directorio actual y seguirán estando disponibles después de reiniciar el servidor de ClickHouse. Si es necesario, puedes pasarcomo argumento adicional de línea de comandos ay proporcionar configuración adicional en un archivo de configuración. Todas las opciones de configuración disponibles están documentadas aquí y en la plantilla del archivo de configuración de ejemplo

¡Ya estás listo para empezar a enviar comandos SQL a ClickHouse!