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Si no necesitas instalar ClickHouse en producción, puedes ejecutar un script de instalación con curl. El script determinará un binario adecuado para tu sistema operativo.
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Instala ClickHouse usando curl

Ejecuta el siguiente comando para descargar un único binario para tu sistema operativo.
En Linux y macOS, esto también instala clickhousectl en ~/.local/bin (con un enlace simbólico chctl) para que puedas administrar versiones y servidores locales de ClickHouse.Para instalar solo el binario clickhouse sin clickhousectl, establece CLICKHOUSE_ONLY=1:
Para usuarios de Mac: si recibes errores indicando que no se puede verificar el desarrollador del binario, consulta aquí.
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Inicia clickhouse-local

clickhouse-local te permite procesar archivos locales y remotos usando la potente sintaxis SQL de ClickHouse, sin necesidad de configuración. Los datos de las tablas se almacenan en una ubicación temporal, lo que significa que, después de reiniciar clickhouse-local, las tablas creadas previamente ya no estarán disponibles.Ejecuta el siguiente comando para iniciar clickhouse-local:
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Inicia clickhouse-server

Si quieres conservar los datos, te convendrá ejecutar clickhouse-server. Puedes iniciar el servidor de ClickHouse con el siguiente comando:
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Inicia clickhouse-client

Con el servidor en funcionamiento, abre una nueva ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando para iniciar clickhouse-client:
Verás algo como esto:
Los datos de las tablas se almacenan en el directorio actual y seguirán estando disponibles después de reiniciar el servidor de ClickHouse. Si es necesario, puedes pasar -C config.xml como argumento adicional de línea de comandos a ./clickhouse server y proporcionar configuración adicional en un archivo de configuración. Todas las opciones de configuración disponibles están documentadas aquí y en la plantilla del archivo de configuración de ejemplo.¡Ya estás listo para empezar a enviar comandos SQL a ClickHouse!
La Quick Start te guía por los pasos necesarios para crear tablas e insertar datos.
Última modificación el 23 de julio de 2026