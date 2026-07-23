La guía de Docker Hub se reproduce a continuación para mayor comodidad. Las imágenes de Docker disponibles usan los paquetes deb oficiales de ClickHouse.

Comando docker pull :

docker pull clickhouse/clickhouse-server

La etiqueta latest apunta a la versión publicada más reciente de la rama estable más reciente.

apunta a la versión publicada más reciente de la rama estable más reciente. Las etiquetas de rama, como 22.2 , apuntan a la versión publicada más reciente de la rama correspondiente.

, apuntan a la versión publicada más reciente de la rama correspondiente. Las etiquetas de versión completa, como 22.2.3 y 22.2.3.5 , apuntan a la versión publicada correspondiente.

y , apuntan a la versión publicada correspondiente. La etiqueta head se construye a partir del último commit de la rama default .

se construye a partir del último commit de la rama . Cada etiqueta tiene un sufijo opcional -alpine para indicar que está construida sobre alpine .

La imagen amd64 requiere compatibilidad con el nivel de microarquitectura x86-64-v3 (AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE). Prácticamente todas las CPU x86 posteriores a 2015 son compatibles con x86-64-v3.

La imagen arm64 requiere compatibilidad con la arquitectura ARMv8.2-A y, además, con el registro Load-Acquire RCpc. Este registro es opcional en ARMv8.2-A y obligatorio en ARMv8.3-A. Se admite en instancias Graviton >=2 y en instancias de Azure y GCP. Algunos ejemplos de dispositivos no compatibles son Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) y Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A).

Desde ClickHouse 24.11, las imagenes de Ubuntu comenzaron a usar ubuntu:22.04 como imagen base. Requiere docker versión >= 20.10.10 que incluya el patch. Como solución alternativa, puede usar docker run --security-opt seccomp=unconfined ; no obstante, esto tiene implicaciones de seguridad.

​ Cómo usar esta imagen

​ Iniciar una instancia del servidor

docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

De forma predeterminada, ClickHouse solo será accesible a través de la red de Docker. Consulta la sección de redes más abajo.

De forma predeterminada, la instancia del servidor iniciada anteriormente se ejecutará como el usuario default sin contraseña.

​ Conectarse desde un cliente nativo

docker run -it --rm --network=container:some-clickhouse-server --entrypoint clickhouse-client clickhouse/clickhouse-server # OR docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client

Consulta ClickHouse client para obtener más información sobre ClickHouse client.

​ Conectarse a él con curl

echo "SELECT 'Hello, ClickHouse!'" | docker run -i --rm --network=container:some-clickhouse-server buildpack-deps:curl curl 'http://localhost:8123/?query=' -s --data-binary @-

Consulte la ClickHouse HTTP Interface para obtener más información sobre la interfaz HTTP.

​ Detener / eliminar el contenedor

docker stop some-clickhouse-server docker rm some-clickhouse-server

el usuario predefinido default no tiene acceso de red a menos que se establezca una contraseña; consulta “Cómo crear la base de datos predeterminada y el usuario al iniciar” y “Administrar el usuario default ” más abajo

Puedes exponer tu ClickHouse en ejecución en Docker asignando un puerto específico desde dentro del contenedor mediante puertos del host:

docker run -d -p 18123:8123 -p19000:9000 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=changeme --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:18123/?password=changeme' --data-binary @-

--network=host (lo que también permite obtener un mejor rendimiento de red): O permitiendo que el contenedor utilice los puertos del host directamente mediante(lo que también permite obtener un mejor rendimiento de red):

docker run -d --network=host --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-

El usuario default del ejemplo anterior solo está disponible para las solicitudes desde localhost

Por lo general, conviene montar las siguientes carpetas dentro del contenedor para garantizar la persistencia:

/var/lib/clickhouse/ - carpeta principal donde ClickHouse almacena los datos

- carpeta principal donde ClickHouse almacena los datos /var/log/clickhouse-server/ - logs

docker run -d \ -v " $PWD /ch_data:/var/lib/clickhouse/" \ -v " $PWD /ch_logs:/var/log/clickhouse-server/" \ --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

También puede montar:

/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml - archivos con ajustes de la configuración del servidor

- archivos con ajustes de la configuración del servidor /etc/clickhouse-server/users.d/*.xml - archivos con ajustes de la configuración de usuario

- archivos con ajustes de la configuración de usuario /docker-entrypoint-initdb.d/ - carpeta con scripts de inicialización de la base de datos (véase más abajo).

​ Capacidades de Linux

ClickHouse tiene algunas funcionalidades avanzadas que requieren habilitar varias capacidades de Linux

Son opcionales y se pueden habilitar con los siguientes argumentos de la línea de comandos de Docker

docker run -d \ --cap-add=SYS_NICE --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=IPC_LOCK \ --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

El contenedor expone el puerto 8123 para la interfaz HTTP y el puerto 9000 para el cliente nativo

La configuración de ClickHouse se define en un archivo “config.xml” ( documentación

​ Iniciar una instancia del servidor con una configuración personalizada

docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v /path/to/your/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.xml clickhouse/clickhouse-server

​ Iniciar el servidor como usuario personalizado

# $PWD/data/clickhouse should exist and be owned by current user docker run --rm --user "${ UID }:${ GID }" --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v " $PWD /logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v " $PWD /data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server

Cuando uses la imagen con directorios locales montados, probablemente te convenga especificar el usuario para mantener la propiedad correcta de los archivos. Usa el argumento --user y monta /var/lib/clickhouse y /var/log/clickhouse-server dentro del contenedor. De lo contrario, la imagen dará error y no se iniciará.

​ Iniciar el servidor como root

Iniciar el servidor como root resulta útil cuando el espacio de nombres de usuario está habilitado. Para ello, ejecuta:

docker run --rm -e CLICKHOUSE_RUN_AS_ROOT= 1 --name clickhouse-server-userns -v " $PWD /logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v " $PWD /data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server

​ Cómo crear la base de datos predeterminada y el usuario al iniciar

A veces puede que quieras crear un usuario (de forma predeterminada se usa el usuario llamado default ) y una base de datos al iniciar el contenedor. Puedes hacerlo mediante las variables de entorno CLICKHOUSE_DB , CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT y CLICKHOUSE_PASSWORD :

docker run --rm -e CLICKHOUSE_DB=my_database -e CLICKHOUSE_USER=username -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT= 1 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server

​ Gestión del usuario default

El usuario default tiene el acceso de red deshabilitado de forma predeterminada si no se establece ninguna de las variables CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD o CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT .

Hay una forma de hacer que el usuario default quede disponible de forma no segura: configure la variable de entorno CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP con el valor 1:

docker run --rm -e CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP= 1 -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server

​ Cómo extender esta imagen

Para realizar una inicialización adicional en una imagen derivada de esta, agregue uno o más scripts *.sql , *.sql.gz o *.sh en /docker-entrypoint-initdb.d . Después de que el entrypoint llame a initdb , ejecutará todos los archivos *.sql , ejecutará todos los scripts *.sh ejecutables y hará source de todos los scripts *.sh no ejecutables que encuentre en ese directorio para realizar una inicialización adicional antes de iniciar el servicio.

Los scripts de /docker-entrypoint-initdb.d se ejecutan en orden alfabético según el nombre de archivo. Si sus scripts tienen dependencias entre sí (por ejemplo, un script que crea vistas debe ejecutarse después del script que crea las tablas a las que hacen referencia), asegúrese de que los nombres de archivo se ordenen correctamente.

Además, puede proporcionar las variables de entorno CLICKHOUSE_USER & CLICKHOUSE_PASSWORD , que se usarán para clickhouse-client durante la inicialización.

Por ejemplo, para agregar otro usuario y otra base de datos, añada lo siguiente a /docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh :