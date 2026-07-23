docker pull:
docker pull clickhouse/clickhouse-server
Versiones
- La etiqueta
latestapunta a la versión publicada más reciente de la rama estable más reciente.
- Las etiquetas de rama, como
22.2, apuntan a la versión publicada más reciente de la rama correspondiente.
- Las etiquetas de versión completa, como
22.2.3y
22.2.3.5, apuntan a la versión publicada correspondiente.
- La etiqueta
headse construye a partir del último commit de la rama
default.
- Cada etiqueta tiene un sufijo opcional
-alpinepara indicar que está construida sobre
alpine.
Compatibilidad
- La imagen amd64 requiere compatibilidad con el nivel de microarquitectura x86-64-v3 (AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA, LZCNT, MOVBE, XSAVE). Prácticamente todas las CPU x86 posteriores a 2015 son compatibles con x86-64-v3.
- La imagen arm64 requiere compatibilidad con la arquitectura ARMv8.2-A y, además, con el registro Load-Acquire RCpc. Este registro es opcional en ARMv8.2-A y obligatorio en ARMv8.3-A. Se admite en instancias Graviton >=2 y en instancias de Azure y GCP. Algunos ejemplos de dispositivos no compatibles son Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) y Jetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A).
- Desde ClickHouse 24.11, las imagenes de Ubuntu comenzaron a usar
ubuntu:22.04como imagen base. Requiere
dockerversión >=
20.10.10que incluya el patch. Como solución alternativa, puede usar
docker run --security-opt seccomp=unconfined; no obstante, esto tiene implicaciones de seguridad.
Cómo usar esta imagen
Iniciar una instancia del servidor
De forma predeterminada, ClickHouse solo será accesible a través de la red de Docker. Consulta la sección de redes más abajo. De forma predeterminada, la instancia del servidor iniciada anteriormente se ejecutará como el usuario
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
default sin contraseña.
Conectarse desde un cliente nativo
Consulta ClickHouse client para obtener más información sobre ClickHouse client.
docker run -it --rm --network=container:some-clickhouse-server --entrypoint clickhouse-client clickhouse/clickhouse-server
# OR
docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client
Conectarse a él con curl
Consulte la ClickHouse HTTP Interface para obtener más información sobre la interfaz HTTP.
echo "SELECT 'Hello, ClickHouse!'" | docker run -i --rm --network=container:some-clickhouse-server buildpack-deps:curl curl 'http://localhost:8123/?query=' -s --data-binary @-
Detener / eliminar el contenedor
docker stop some-clickhouse-server
docker rm some-clickhouse-server
Red
Puedes exponer tu ClickHouse en ejecución en Docker asignando un puerto específico desde dentro del contenedor mediante puertos del host:
el usuario predefinido
default no tiene acceso de red a menos que se establezca una contraseña;
consulta “Cómo crear la base de datos predeterminada y el usuario al iniciar” y “Administrar el usuario
default” más abajo
O permitiendo que el contenedor utilice los puertos del host directamente mediante
docker run -d -p 18123:8123 -p19000:9000 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=changeme --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:18123/?password=changeme' --data-binary @-
--network=host
(lo que también permite obtener un mejor rendimiento de red):
docker run -d --network=host --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
El usuario default del ejemplo anterior solo está disponible para las solicitudes desde localhost
Por lo general, conviene montar las siguientes carpetas dentro del contenedor para garantizar la persistencia:
Volúmenes
/var/lib/clickhouse/- carpeta principal donde ClickHouse almacena los datos
/var/log/clickhouse-server/- logs
También puede montar:
docker run -d \
-v "$PWD/ch_data:/var/lib/clickhouse/" \
-v "$PWD/ch_logs:/var/log/clickhouse-server/" \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml- archivos con ajustes de la configuración del servidor
/etc/clickhouse-server/users.d/*.xml- archivos con ajustes de la configuración de usuario
/docker-entrypoint-initdb.d/- carpeta con scripts de inicialización de la base de datos (véase más abajo).
ClickHouse tiene algunas funcionalidades avanzadas que requieren habilitar varias capacidades de Linux Son opcionales y se pueden habilitar con los siguientes argumentos de la línea de comandos de Docker:
Capacidades de Linux
Para obtener más información, consulte “Configuración de las capacidades CAP_IPC_LOCK y CAP_SYS_NICE en Docker”
docker run -d \
--cap-add=SYS_NICE --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=IPC_LOCK \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
El contenedor expone el puerto 8123 para la interfaz HTTP y el puerto 9000 para el cliente nativo. La configuración de ClickHouse se define en un archivo “config.xml” (documentación)
Configuración
Iniciar una instancia del servidor con una configuración personalizada
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v /path/to/your/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.xml clickhouse/clickhouse-server
Iniciar el servidor como usuario personalizado
Cuando uses la imagen con directorios locales montados, probablemente te convenga especificar el usuario para mantener la propiedad correcta de los archivos. Usa el argumento
# $PWD/data/clickhouse should exist and be owned by current user
docker run --rm --user "${UID}:${GID}" --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
--user y monta
/var/lib/clickhouse y
/var/log/clickhouse-server dentro del contenedor. De lo contrario, la imagen dará error y no se iniciará.
Iniciar el servidor como root resulta útil cuando el espacio de nombres de usuario está habilitado. Para ello, ejecuta:
Iniciar el servidor como root
docker run --rm -e CLICKHOUSE_RUN_AS_ROOT=1 --name clickhouse-server-userns -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
A veces puede que quieras crear un usuario (de forma predeterminada se usa el usuario llamado
Cómo crear la base de datos predeterminada y el usuario al iniciar
default) y una base de datos al iniciar el contenedor. Puedes hacerlo mediante las variables de entorno
CLICKHOUSE_DB,
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT y
CLICKHOUSE_PASSWORD:
docker run --rm -e CLICKHOUSE_DB=my_database -e CLICKHOUSE_USER=username -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
El usuario
Gestión del usuario
Gestión del usuario
default
default tiene el acceso de red deshabilitado de forma predeterminada si no se establece ninguna de las variables
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD o
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT.
Hay una forma de hacer que el usuario
default quede disponible de forma no segura: configure la variable de entorno
CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP con el valor 1:
docker run --rm -e CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP=1 -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
Para realizar una inicialización adicional en una imagen derivada de esta, agregue uno o más scripts
Cómo extender esta imagen
*.sql,
*.sql.gz o
*.sh en
/docker-entrypoint-initdb.d. Después de que el entrypoint llame a
initdb, ejecutará todos los archivos
*.sql, ejecutará todos los scripts
*.sh ejecutables y hará
source de todos los scripts
*.sh no ejecutables que encuentre en ese directorio para realizar una inicialización adicional antes de iniciar el servicio.
Además, puede proporcionar las variables de entorno
Los scripts de
/docker-entrypoint-initdb.d se ejecutan en orden alfabético según el nombre de archivo. Si sus scripts tienen dependencias entre sí (por ejemplo, un script que crea vistas debe ejecutarse después del script que crea las tablas a las que hacen referencia), asegúrese de que los nombres de archivo se ordenen correctamente.
CLICKHOUSE_USER &
CLICKHOUSE_PASSWORD, que se usarán para clickhouse-client durante la inicialización.
Por ejemplo, para agregar otro usuario y otra base de datos, añada lo siguiente a
/docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh:
#!/bin/bash
set -e
clickhouse client -n <<-EOSQL
CREATE DATABASE docker;
CREATE TABLE docker.docker (x Int32) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
EOSQL