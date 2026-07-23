El tiempo necesario para exportar datos de BigQuery a ClickHouse depende del tamaño del conjunto de datos. Como referencia, exportar el conjunto de datos público de Ethereum de 4 TB de BigQuery a ClickHouse con esta guía lleva aproximadamente una hora.
¿Cuánto tarda exportar datos a ClickHouse?
|Tabla
|Filas
|Archivos exportados
|Tamaño de los datos
|Exportación desde BigQuery
|Tiempo de slot
|Importación a ClickHouse
|blocks
|16,569,489
|73
|14.53GB
|23 s
|37 min
|15.4 s
|transactions
|1,864,514,414
|5169
|957GB
|1 min 38 s
|1 día 8 h
|18 min 5 s
|traces
|6,325,819,306
|17,985
|2.896TB
|5 min 46 s
|5 días 19 h
|34 min 55 s
|contracts
|57,225,837
|350
|45.35GB
|16 s
|1 h 51 min
|39.4 s
|Total
|8.26 mil millones
|23,577
|3.982TB
|8 min 3 s
|> 6 días 5 h
|53 min 45 s
1
Exportar datos de una tabla a GCS
En este paso, utilizamos el workspace de SQL de BigQuery para ejecutar nuestros comandos SQL. A continuación, exportamos una tabla de BigQuery llamada
mytable a un bucket de GCS mediante la sentencia
EXPORT DATA.
En la consulta anterior, exportamos nuestra tabla de BigQuery al formato de datos Parquet. También tenemos un carácter
DECLARE export_path STRING;
DECLARE n INT64;
DECLARE i INT64;
SET i = 0;
-- We recommend setting n to correspond to x billion rows. So 5 billion rows, n = 5
SET n = 100;
WHILE i < n DO
SET export_path = CONCAT('gs://mybucket/mytable/', i,'-*.parquet');
EXPORT DATA
OPTIONS (
uri = export_path,
format = 'PARQUET',
overwrite = true
)
AS (
SELECT * FROM mytable WHERE export_id = i
);
SET i = i + 1;
END WHILE;
* en nuestro parámetro
uri. Esto garantiza que la salida se divida en varios archivos, con un sufijo numérico ascendente, si la exportación supera 1 GB de datos.Este enfoque tiene varias ventajas:
- Google permite exportar hasta 50 TB al día a GCS de forma gratuita. Los usuarios solo pagan por el almacenamiento en GCS.
- Las exportaciones generan varios archivos automáticamente y limitan cada uno a un máximo de 1 GB de datos de la tabla. Esto es beneficioso para ClickHouse, ya que permite paralelizar las importaciones.
- Parquet, como formato orientado a columnas, es un mejor formato de intercambio, ya que está comprimido de forma inherente y BigQuery lo exporta más rápido, además de que ClickHouse lo consulta con mayor rapidez
2
Importación de datos en ClickHouse desde GCS
Una vez completada la exportación, podemos importar estos datos a una tabla de ClickHouse. Puede usar la consola SQL de ClickHouse o
clickhouse-client para ejecutar los siguientes comandos.Primero debe crear la tabla en ClickHouse:
Después de crear la tabla, habilita el ajuste
-- If your BigQuery table contains a column of type STRUCT, you must enable this setting
-- to map that column to a ClickHouse column of type Nested
SET input_format_parquet_import_nested = 1;
CREATE TABLE default.mytable
(
`timestamp` DateTime64(6),
`some_text` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (timestamp);
parallel_distributed_insert_select si tienes varias réplicas de ClickHouse en tu clúster para acelerar la exportación. Si solo tienes un nodo de ClickHouse, puedes omitir este paso:
Por último, podemos insertar los datos de GCS en nuestra tabla de ClickHouse usando el comando
SET parallel_distributed_insert_select = 1;
INSERT INTO SELECT, que inserta datos en una tabla a partir de los resultados de una consulta
SELECT.Para obtener los datos para
INSERT, podemos usar la función s3Cluster para recuperar datos de nuestro bucket de GCS, ya que GCS es interoperable con Amazon S3. Si solo tiene un nodo de ClickHouse, puede usar la función de tabla s3 en lugar de la función
s3Cluster.
El
INSERT INTO mytable
SELECT
timestamp,
ifNull(some_text, '') AS some_text
FROM s3Cluster(
'default',
'https://storage.googleapis.com/mybucket/mytable/*.parquet.gz',
'<ACCESS_ID>',
'<SECRET>'
);
ACCESS_ID y el
SECRET usados en la consulta anterior corresponden a su clave HMAC asociada con su bucket de GCS.
Use
ifNull al exportar columnas anulablesEn la consulta anterior, usamos la función
ifNull con la columna
some_text para insertar datos en nuestra tabla de ClickHouse asignando un valor predeterminado. También puede hacer que sus columnas en ClickHouse sean
Nullable, pero no se recomienda, ya que puede afectar negativamente al rendimiento.Como alternativa, puede
SET input_format_null_as_default=1, y cualquier valor ausente o NULL se reemplazará por el valor predeterminado de su columna correspondiente, si se ha definido.
3
Comprobar que la exportación de datos se realizó correctamente
Para comprobar si tus datos se insertaron correctamente, simplemente ejecuta una consulta
SELECT en tu nueva tabla:
Para exportar más tablas de BigQuery, simplemente vuelve a seguir los pasos anteriores para cada tabla adicional.
SELECT * FROM mytable LIMIT 10;
Además de esta guía, también te recomendamos leer nuestra entrada del blog, donde mostramos cómo usar ClickHouse para acelerar BigQuery y gestionar importaciones incrementales. Si tienes problemas para transferir datos de BigQuery a ClickHouse, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@clickhouse.com.