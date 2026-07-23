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Esta sección reúne las buenas prácticas que conviene seguir para aprovechar al máximo ClickHouse.

Elegir una clave primaria

Cómo elegir una clave primaria en ClickHouse.

Seleccionar tipos de datos

Cómo elegir los tipos de datos adecuados para sus columnas.

Usar vistas materializadas

Traslade el procesamiento del tiempo de consulta al momento de inserción con vistas materializadas.

Minimizar y optimizar JOINs

Buenas prácticas para usar JOINs en ClickHouse.

Elegir una clave de partición

Cómo elegir una clave de partición.

Seleccionar una estrategia de inserción

Cómo elegir una estrategia de inserción, incluidas las inserciones masivas y asíncronas.

Usar índices de omisión de datos cuando corresponda

Cómo y cuándo usar índices de omisión de datos.

Evitar mutaciones

Por qué debería evitar las mutaciones en ClickHouse.

Evitar OPTIMIZE FINAL

Por qué debería evitar OPTIMIZE TABLE ... FINAL.

Evitar columnas Nullable

Por qué se deben evitar las columnas Nullable en ClickHouse.

Usar JSON cuando corresponda

Cuándo usar el tipo de dato JSON.
Última modificación el 23 de julio de 2026