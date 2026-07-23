Elegir una clave primaria
Cómo elegir una clave primaria en ClickHouse.
Seleccionar tipos de datos
Cómo elegir los tipos de datos adecuados para sus columnas.
Usar vistas materializadas
Traslade el procesamiento del tiempo de consulta al momento de inserción con vistas materializadas.
Minimizar y optimizar JOINs
Buenas prácticas para usar JOINs en ClickHouse.
Elegir una clave de partición
Cómo elegir una clave de partición.
Seleccionar una estrategia de inserción
Cómo elegir una estrategia de inserción, incluidas las inserciones masivas y asíncronas.
Usar índices de omisión de datos cuando corresponda
Cómo y cuándo usar índices de omisión de datos.
Evitar mutaciones
Por qué debería evitar las mutaciones en ClickHouse.
Evitar OPTIMIZE FINAL
Por qué debería evitar
OPTIMIZE TABLE ... FINAL.
Evitar columnas Nullable
Por qué se deben evitar las columnas Nullable en ClickHouse.
Usar JSON cuando corresponda
Cuándo usar el tipo de dato
JSON.