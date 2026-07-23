clickhouse_backupview
Un módulo de Python para analizar backups de ClickHouse.
clickhouse-benchmark
Carga el servidor con consultas y configuraciones personalizadas.
clickhouse-compressor
Comprime y descomprime datos.
clickhouse-disks
Proporciona operaciones similares a las de un sistema de archivos sobre archivos entre distintos discos de ClickHouse.
clickhouse-format
Permite dar formato a las consultas de entrada.
clickhouse-keeper-client
Una aplicación cliente para interactuar con ClickHouse Keeper.
API HTTP de Keeper
API HTTP y dashboard integrado para ClickHouse Keeper.
clickhouse-local
Permite ejecutar consultas SQL sobre datos sin iniciar el servidor ClickHouse, de forma similar a como lo hace
awk.
clickhouse-obfuscator
Ofusca datos.
clickhouse-odbc-bridge
Un servidor proxy para ODBC Driver.
clickhouse-static-files-disk-uploader
Prepara un directorio de datos para una tabla respaldada por el disco
web.