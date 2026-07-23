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clickhouse_backupview

Un módulo de Python para analizar backups de ClickHouse.

clickhouse-benchmark

Carga el servidor con consultas y configuraciones personalizadas.

clickhouse-compressor

Comprime y descomprime datos.

clickhouse-disks

Proporciona operaciones similares a las de un sistema de archivos sobre archivos entre distintos discos de ClickHouse.

clickhouse-format

Permite dar formato a las consultas de entrada.

clickhouse-keeper-client

Una aplicación cliente para interactuar con ClickHouse Keeper.

API HTTP de Keeper

API HTTP y dashboard integrado para ClickHouse Keeper.

clickhouse-local

Permite ejecutar consultas SQL sobre datos sin iniciar el servidor ClickHouse, de forma similar a como lo hace awk.

clickhouse-obfuscator

Ofusca datos.

clickhouse-odbc-bridge

Un servidor proxy para ODBC Driver.

clickhouse-static-files-disk-uploader

Prepara un directorio de datos para una tabla respaldada por el disco web.
Última modificación el 23 de julio de 2026