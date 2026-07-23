Esta es la versión web de nuestro artículo científico de VLDB 2024 . También publicamos en el blog sobre sus antecedentes y trayectoria, y recomendamos ver la presentación de VLDB 2024 a cargo del CTO y creador de ClickHouse, Alexey Milovidov:

Durante las últimas décadas, la cantidad de datos almacenados y analizados ha aumentado exponencialmente. Empresas de distintos sectores e industrias han empezado a depender de estos datos para mejorar productos, evaluar el rendimiento y tomar decisiones críticas para el negocio. Sin embargo, a medida que los volúmenes de datos han ido alcanzando una escala cada vez mayor en internet, las empresas han tenido que gestionar datos históricos y nuevos de forma rentable y escalable, sin dejar de analizarlos con un elevado número de consultas concurrentes y con la expectativa de latencias en tiempo real (p. ej., inferiores a un segundo, según el caso de uso).

Este artículo ofrece una visión general de ClickHouse, una popular base de datos OLAP de código abierto diseñada para analítica de alto rendimiento sobre conjuntos de datos a escala de petabytes con elevadas tasas de ingestión. Su capa de almacenamiento combina un formato de datos basado en los tradicionales árboles log-structured merge (LSM) con técnicas novedosas para la transformación continua (p. ej., agregación, archivado) de datos históricos en segundo plano. Las consultas se escriben en un dialecto SQL práctico y se procesan mediante un motor de ejecución vectorizada de consultas de última generación con compilación de código opcional. ClickHouse hace un uso intensivo de técnicas de poda para evitar evaluar datos irrelevantes en las consultas. Otros sistemas de gestión de datos pueden integrarse a nivel de la función de tabla, del motor de tabla o del motor de base de datos. Los benchmarks reales demuestran que ClickHouse se encuentra entre las bases de datos analíticas más rápidas del mercado.

​ 1 INTRODUCCIÓN

Este artículo describe ClickHouse, una base de datos OLAP columnar diseñada para consultas analíticas de alto rendimiento sobre tablas con billones de filas y cientos de columnas. ClickHouse comenzó en 2009 como un operador de filtrado y agregación para datos de archivos de registro a escala web y se publicó como software de código abierto en 2016. La Figura 1 muestra cuándo se incorporaron a ClickHouse las principales funcionalidades descritas en este artículo.

ClickHouse está diseñado para abordar cinco desafíos clave de la gestión moderna de datos analíticos:

Conjuntos de datos enormes con altas tasas de ingestión. Muchas aplicaciones basadas en datos de sectores como la analítica web, las finanzas y el comercio electrónico se caracterizan por volúmenes de datos enormes y en continuo crecimiento. Para manejar conjuntos de datos de gran tamaño, las bases de datos analíticas no solo deben ofrecer estrategias eficientes de indexación y compresión, sino también permitir la distribución de datos entre varios nodos (escalado horizontal), ya que los servidores individuales están limitados a varias decenas de terabytes de almacenamiento. Además, los datos recientes suelen ser más relevantes para obtener información en tiempo real que los datos históricos. Como resultado, las bases de datos analíticas deben ser capaces de ingestar datos nuevos a tasas altas y sostenidas o por ráfagas, así como de “despriorizar” continuamente (por ejemplo, agregando o archivando) los datos históricos sin ralentizar las consultas de informes que se ejecutan en paralelo. Muchas consultas simultáneas con expectativas de baja latencia. Por lo general, las consultas pueden clasificarse como ad hoc (por ejemplo, análisis exploratorio de datos) o recurrentes (por ejemplo, consultas periódicas de dashboard). Cuanto más interactivo sea un caso de uso, menor será la latencia esperada de las consultas, lo que plantea desafíos para la optimización y la ejecución de consultas. Las consultas recurrentes también brindan la oportunidad de adaptar la disposición física de la base de datos a la carga de trabajo. Como resultado, las bases de datos deben ofrecer técnicas de poda que permitan optimizar las consultas frecuentes. Según la prioridad de la consulta, las bases de datos también deben otorgar acceso equitativo o priorizado a recursos compartidos del sistema, como CPU, memoria, disco y E/S de red, incluso si se ejecuta simultáneamente un gran número de consultas. Entornos diversos de almacenes de datos, ubicaciones de almacenamiento y formatos. Para integrarse con las arquitecturas de datos existentes, las bases de datos analíticas modernas deben mostrar un alto grado de apertura para leer y escribir datos externos en cualquier sistema, ubicación o formato. Un lenguaje de consulta práctico con soporte para la introspección del rendimiento. El uso de bases de datos OLAP en el mundo real plantea requisitos “blandos” adicionales. Por ejemplo, en lugar de un lenguaje de programación de nicho, los usuarios suelen preferir interactuar con las bases de datos mediante un dialecto SQL expresivo con tipos de datos anidados y una amplia variedad de funciones regulares, de agregación y de ventana. Las bases de datos analíticas también deben proporcionar herramientas sofisticadas para inspeccionar el rendimiento del sistema o de consultas individuales. Robustez de nivel industrial y despliegue versátil. Dado que el hardware convencional no es fiable, las bases de datos deben proporcionar replicación de datos para ofrecer solidez frente a fallos de nodos. Además, las bases de datos deben ejecutarse en cualquier hardware, desde portátiles antiguos hasta servidores potentes. Por último, para evitar la sobrecarga de la recolección de basura en programas basados en la JVM y obtener rendimiento bare-metal (por ejemplo, SIMD), lo ideal es que las bases de datos se desplieguen como binarios nativos para la plataforma de destino.

Figura 1: Cronología de ClickHouse.

​ 2 ARQUITECTURA

Figura 2: Arquitectura de alto nivel del motor de base de datos ClickHouse.

Como se muestra en la Figura 2, el motor de ClickHouse se divide en tres capas principales: la capa de procesamiento de consultas (descrita en la Sección 4) , la capa de almacenamiento (Sección 3) y la capa de integración (Sección 5) . Además, una capa de acceso gestiona las sesiones de usuario y la comunicación con las aplicaciones mediante distintos protocolos. También hay componentes ortogonales para la gestión de hilos, el almacenamiento en caché, el control de acceso basado en roles, las copias de seguridad y la monitorización continua. ClickHouse está desarrollado en C++ como un único binario enlazado estáticamente y sin dependencias.

[11], en combinación con compilación de código oportunista [53]. Las consultas pueden escribirse en un dialecto SQL rico en funcionalidades, en PRQL [76] o en KQL de Kusto [50]. El procesamiento de consultas sigue el paradigma tradicional de analizar las consultas entrantes, crear y optimizar planes de consulta lógicos y físicos, y ejecutarlos. ClickHouse utiliza un modelo de ejecución vectorizado similar a MonetDB/X100, en combinación con compilación de código oportunista. Las consultas pueden escribirse en un dialecto SQL rico en funcionalidades, en PRQLo en KQL de Kusto

[60], las tablas se dividen en partes horizontales ordenadas, que un proceso en segundo plano fusiona continuamente. Los distintos motores de tabla MergeTree* difieren en la forma en que la fusión combina las filas de sus partes de entrada. Por ejemplo, las filas pueden agregarse o reemplazarse si están desactualizadas. La capa de almacenamiento consta de distintos motores de tabla que encapsulan el formato y la ubicación de los datos de la tabla. Los motores de tabla se dividen en tres categorías: la primera es la familia de motores de tabla MergeTree*, que representa el formato principal de persistencia en ClickHouse. Basadas en la idea de los árboles LSM, las tablas se dividen en partes horizontales ordenadas, que un proceso en segundo plano fusiona continuamente. Los distintos motores de tabla MergeTree* difieren en la forma en que la fusión combina las filas de sus partes de entrada. Por ejemplo, las filas pueden agregarse o reemplazarse si están desactualizadas.

La segunda categoría son los motores de tabla de propósito especial, que se utilizan para acelerar o distribuir la ejecución de consultas. Esta categoría incluye motores de tabla clave-valor en memoria llamados diccionarios. Un diccionario almacena en caché el resultado de una consulta ejecutada periódicamente sobre una fuente de datos interna o externa. Esto reduce significativamente las latencias de acceso en escenarios en los que puede tolerarse cierto grado de desactualización de los datos. Otros ejemplos de motores de tabla de propósito especial incluyen un motor completamente en memoria utilizado para tablas temporales y el motor de tabla Distributed para la fragmentación transparente de datos (véase más abajo).

[24]) o almacenes clave-valor (p. ej., Redis). Los motores virtuales también pueden interactuar con lagos de datos (p. ej., Iceberg, DeltaLake, Hudi [36]) o archivos en almacenamiento de objetos (p. ej., AWS S3, Google GCP). La tercera categoría de motores de tabla son los motores de tabla virtuales para el intercambio bidireccional de datos con sistemas externos como bases de datos relacionales (p. ej., PostgreSQL, MySQL), sistemas de publicación/suscripción (p. ej., Kafka, RabbitMQ) o almacenes clave-valor (p. ej., Redis). Los motores virtuales también pueden interactuar con lagos de datos (p. ej., Iceberg, DeltaLake, Hudi) o archivos en almacenamiento de objetos (p. ej., AWS S3, Google GCP).

[59] (implementado por ClickHouse admite el sharding y la replicación de tablas en varios nodos del clúster para ofrecer escalabilidad y disponibilidad. El sharding divide una tabla en un conjunto de segmentos según una expresión de sharding. Los segmentos individuales son tablas mutuamente independientes y, por lo general, están ubicados en nodos distintos. Los clientes pueden leer y escribir los segmentos directamente, es decir, tratarlos como tablas separadas, o usar el motor de tabla especial Distributed, que proporciona una vista global de todos los segmentos de la tabla. El objetivo principal del sharding es procesar conjuntos de datos que superan la capacidad de los nodos individuales (normalmente, unas pocas decenas de terabytes de datos). Otro uso del sharding es distribuir la carga de lectura y escritura de una tabla entre varios nodos, es decir, balancear la carga. De forma ortogonal, un segmento puede replicarse en varios nodos para tolerar fallos de nodo. Para ello, cada motor de tabla Merge-Tree* tiene un engine ReplicatedMergeTree* correspondiente que utiliza un esquema de coordinación multimaestro basado en el consenso de Raft(implementado por Keeper , un reemplazo directo de Apache ZooKeeper escrito en C++) para garantizar que cada segmento tenga, en todo momento, un número configurable de réplicas. La sección 3.6 analiza en detalle el mecanismo de replicación. Como ejemplo, la Figura 2 muestra una tabla con dos segmentos, cada uno replicado en dos nodos.

[15] para casos de uso de análisis interactivo de datos, como Jupyter notebooks [37] con DataFrames de Pandas [61]. Inspirado en DuckDB [67], Por último, el engine de base de datos ClickHouse puede operar en modos on-premise, cloud, standalone o in-process. En el modo on-premise, los usuarios configuran ClickHouse localmente como un único servidor o como un clúster multinodo con sharding y/o replicación. Los clientes se comunican con la base de datos mediante los wire protocols binarios nativo, de MySQL y de PostgreSQL, o mediante una API HTTP REST. El modo cloud está representado por ClickHouse Cloud, una oferta de DBaaS totalmente gestionada y con autoscaling. Aunque este artículo se centra en el modo on-premise, planeamos describir la arquitectura de ClickHouse Cloud en una publicación posterior. El modo standalone convierte ClickHouse en una utilidad de línea de comandos para analizar y transformar archivos, lo que lo convierte en una alternativa basada en SQL a herramientas de Unix como cat y grep. Aunque esto no requiere configuración previa, el modo standalone está restringido a un solo servidor. Recientemente, se ha desarrollado un modo in-process llamado chDBpara casos de uso de análisis interactivo de datos, como Jupyter notebookscon DataFrames de Pandas. Inspirado en DuckDB chDB integra ClickHouse como un engine OLAP de alto rendimiento en un proceso anfitrión. En comparación con los otros modos, esto permite pasar de forma eficiente los datos de origen y de resultado entre el engine de base de datos y la aplicación sin copiarlos, ya que se ejecutan en el mismo espacio de direcciones.

​ 3 CAPA DE ALMACENAMIENTO

En esta sección se analizan los motores de tablas MergeTree* como formato de almacenamiento nativo de ClickHouse. Describimos su representación en disco y analizamos tres técnicas de poda de datos en ClickHouse. A continuación, presentamos estrategias de merge que transforman continuamente los datos sin afectar a las inserciones simultáneas. Por último, explicamos cómo se implementan las actualizaciones y eliminaciones, así como la deduplicación de datos, la replicación de datos y la conformidad con ACID.

[40]. Las partes de origen se marcan como inactivas y finalmente se eliminan en cuanto su recuento de referencias se reduce a cero, es decir, cuando ya no hay consultas que lean de ellas. Cada tabla del motor de tablas MergeTree* está organizada como una colección de partes de tabla inmutables. Se crea una parte cada vez que se inserta un conjunto de filas en la tabla. Las partes son autocontenidas, en el sentido de que incluyen todos los metadatos necesarios para interpretar su contenido sin consultas adicionales a un catálogo central. Para mantener bajo el número de partes por tabla, un proceso de fusión en segundo plano combina periódicamente varias partes más pequeñas en una parte más grande hasta alcanzar un tamaño de parte configurable (150 GB de forma predeterminada). Dado que las partes se ordenan por las columnas de clave primaria de la tabla (consulte la Sección 3.2) , para el merging se utiliza una ordenación por mezcla de k vías eficiente. Las partes de origen se marcan como inactivas y finalmente se eliminan en cuanto su recuento de referencias se reduce a cero, es decir, cuando ya no hay consultas que lean de ellas.

Las filas pueden insertarse de dos maneras: en el modo de inserción síncrono, cada sentencia INSERT crea una nueva parte y la agrega a la tabla. Para minimizar la sobrecarga de las fusiones, se recomienda a los clientes de base de datos insertar Tuples en bloque, por ejemplo, 20.000 filas de una sola vez. Sin embargo, los retrasos provocados por el batching del lado del cliente suelen ser inaceptables si los datos deben analizarse en tiempo real. Por ejemplo, los casos de uso de observabilidad suelen implicar miles de agentes de monitorización que envían continuamente pequeñas cantidades de datos de eventos y métricas. Estos escenarios pueden utilizar el modo de inserción asíncrono, en el que ClickHouse almacena en un búfer filas de múltiples operaciones INSERT entrantes en la misma tabla y crea una nueva parte solo cuando el tamaño del búfer supera un umbral configurable o expira un timeout.

Figura 3: Inserciones y fusiones para tablas con motor MergeTree*.

La Figura 3 ilustra cuatro inserciones síncronas y dos asíncronas en una tabla con motor MergeTree*. Dos fusiones redujeron el número de partes activas de cinco inicialmente a dos.

[58] y su implementación en varias bases de datos [13, 26, 56], ClickHouse trata todas las partes por igual en lugar de organizarlas en una jerarquía. Como resultado, las fusiones ya no se limitan a partes del mismo nivel. Dado que esto también prescinde de la ordenación cronológica implícita de las partes, se requieren mecanismos alternativos para actualizaciones y eliminaciones que no se basen en tombstones (consulte la Sección En comparación con los árboles LSMy su implementación en varias bases de datos, ClickHouse trata todas las partes por igual en lugar de organizarlas en una jerarquía. Como resultado, las fusiones ya no se limitan a partes del mismo nivel. Dado que esto también prescinde de la ordenación cronológica implícita de las partes, se requieren mecanismos alternativos para actualizaciones y eliminaciones que no se basen en tombstones (consulte la Sección 3.4) ). ClickHouse escribe las inserciones directamente en disco, mientras que otros almacenes basados en árboles LSM suelen utilizar write-ahead logging (consulte la Sección 3.7) ).

[75] como algoritmo de compresión de uso general, pero los usuarios también pueden especificar codecs especializados como Gorilla [63] o FPC [12] para datos de coma flotante. Los algoritmos de compresión también pueden encadenarse. Por ejemplo, primero es posible reducir la redundancia lógica de los valores numéricos mediante codificación delta [23], luego aplicar una compresión más pesada y, por último, cifrar los datos con un codec AES. Los bloques se descomprimen sobre la marcha cuando se cargan del disco en memoria. Para permitir un acceso aleatorio rápido a gránulos individuales a pesar de la compresión, ClickHouse también almacena para cada columna un mapeo que asocia cada id de gránulo con el desplazamiento del bloque comprimido que lo contiene en el archivo de columna y con el desplazamiento del gránulo en el bloque sin comprimir. Una parte corresponde a un directorio en disco que contiene un archivo por cada columna. Como optimización, las columnas de una parte pequeña (de menos de 10 MB de forma predeterminada) se almacenan de forma consecutiva en un único archivo para aumentar la localidad espacial de lectura y escritura. Las filas de una parte se dividen además lógicamente en grupos de 8192 registros, llamados gránulos. Un gránulo representa la unidad de datos indivisible más pequeña que procesan los operadores de escaneo y búsqueda en índices de ClickHouse. Sin embargo, las lecturas y escrituras de datos en disco no se realizan a nivel de gránulo, sino a la granularidad de los bloques, que combinan varios gránulos contiguos dentro de una columna. Los bloques nuevos se forman en función de un tamaño configurable en bytes por bloque (1 MB de forma predeterminada); es decir, el número de gránulos de un bloque es variable y depende del tipo de dato y de la distribución de la columna. Además, los bloques se comprimen para reducir su tamaño y los costes de E/S. De forma predeterminada, ClickHouse utiliza LZ4como algoritmo de compresión de uso general, pero los usuarios también pueden especificar codecs especializados como Gorillao FPCpara datos de coma flotante. Los algoritmos de compresión también pueden encadenarse. Por ejemplo, primero es posible reducir la redundancia lógica de los valores numéricos mediante codificación delta, luego aplicar una compresión más pesada y, por último, cifrar los datos con un codec AES. Los bloques se descomprimen sobre la marcha cuando se cargan del disco en memoria. Para permitir un acceso aleatorio rápido a gránulos individuales a pesar de la compresión, ClickHouse también almacena para cada columna un mapeo que asocia cada id de gránulo con el desplazamiento del bloque comprimido que lo contiene en el archivo de columna y con el desplazamiento del gránulo en el bloque sin comprimir.

[2, 77, [81]](#page-13-12) o hacerse Nullable mediante dos tipos de datos contenedores especiales: LowCardinality(T) sustituye los valores originales de la columna por ids enteros y, por tanto, reduce significativamente la sobrecarga de almacenamiento en datos con pocos valores únicos. Nullable(T) añade un bitmap interno a la columna T, que indica si los valores de la columna son NULL o no. Las columnas también pueden codificarse con Diccionarioo hacerse Nullable mediante dos tipos de datos contenedores especiales: LowCardinality(T) sustituye los valores originales de la columna por ids enteros y, por tanto, reduce significativamente la sobrecarga de almacenamiento en datos con pocos valores únicos. Nullable(T) añade un bitmap interno a la columna T, que indica si los valores de la columna son NULL o no.

[30] o t-digest [28]) que también proporcionan estimaciones de cardinalidad. Por último, las tablas pueden particionarse por rango, hash o round robin mediante expresiones de particionamiento arbitrarias. Para habilitar la omisión de particiones, ClickHouse también almacena los valores mínimo y máximo de la expresión de particionamiento para cada partición. Los usuarios pueden crear opcionalmente estadísticas de columna más avanzadas (por ejemplo, estadísticas de HyperLogLogo t-digest) que también proporcionan estimaciones de cardinalidad.

En la mayoría de los casos de uso, escanear petabytes de datos solo para responder una consulta es demasiado lento y costoso. ClickHouse admite tres técnicas de poda de datos que permiten omitir la mayoría de las filas durante las búsquedas y, por tanto, acelerar significativamente las consultas.

índice de clave primaria para una tabla. Las columnas de la clave primaria determinan el orden de las filas dentro de cada parte; es decir, el índice está agrupado localmente. Además, ClickHouse almacena, para cada parte, un mapeo entre los valores de las columnas de la clave primaria de la primera fila de cada gránulo y el id del gránulo; es decir, el índice es disperso [31]. La estructura de datos resultante suele ser lo bastante pequeña como para mantenerse completamente en memoria; por ejemplo, solo se necesitan 1000 entradas para indexar 8,1 millones de filas. El objetivo principal de una clave primaria es evaluar predicados de igualdad y de rango en columnas que se filtran con frecuencia mediante búsqueda binaria en lugar de exploraciones secuenciales (Sección En primer lugar, los usuarios pueden definir unpara una tabla. Las columnas de la clave primaria determinan el orden de las filas dentro de cada parte; es decir, el índice está agrupado localmente. Además, ClickHouse almacena, para cada parte, un mapeo entre los valores de las columnas de la clave primaria de la primera fila de cada gránulo y el id del gránulo; es decir, el índice es disperso. La estructura de datos resultante suele ser lo bastante pequeña como para mantenerse completamente en memoria; por ejemplo, solo se necesitan 1000 entradas para indexar 8,1 millones de filas. El objetivo principal de una clave primaria es evaluar predicados de igualdad y de rango en columnas que se filtran con frecuencia mediante búsqueda binaria en lugar de exploraciones secuenciales (Sección 4.4) . La ordenación local también puede aprovecharse para las fusiones de partes y la optimización de consultas; por ejemplo, para la agregación basada en ordenación o para eliminar operadores de ordenación del plan de ejecución físico cuando las columnas de la clave primaria forman un prefijo de las columnas de ordenación.

La Figura 4 muestra un índice de clave primaria en la columna EventTime para una tabla con estadísticas de impresiones de página. Los gránulos que coinciden con el predicado de rango de la consulta pueden encontrarse mediante búsqueda binaria en el índice de clave primaria, en lugar de escanear EventTime secuencialmente.

Figura 4: Evaluación de filtros con un índice de clave primaria.

proyecciones de tabla, es decir, versiones alternativas de una tabla que contienen las mismas filas ordenadas por una clave primaria distinta [71]. Las proyecciones permiten acelerar las consultas que filtran por columnas distintas de la clave primaria de la tabla principal, a costa de una mayor sobrecarga en inserciones, fusiones y consumo de espacio. De forma predeterminada, las proyecciones se rellenan de forma diferida solo a partir de partes recién insertadas en la tabla principal, pero no a partir de las partes existentes, a menos que el usuario materialice por completo la proyección. El optimizador de consultas elige entre leer desde la tabla principal o desde una proyección en función de los costos estimados de E/S. Si no existe una proyección para una parte, la ejecución de la consulta recurre a la parte correspondiente de la tabla principal. En segundo lugar, los usuarios pueden crear, es decir, versiones alternativas de una tabla que contienen las mismas filas ordenadas por una clave primaria distinta. Las proyecciones permiten acelerar las consultas que filtran por columnas distintas de la clave primaria de la tabla principal, a costa de una mayor sobrecarga en inserciones, fusiones y consumo de espacio. De forma predeterminada, las proyecciones se rellenan de forma diferida solo a partir de partes recién insertadas en la tabla principal, pero no a partir de las partes existentes, a menos que el usuario materialice por completo la proyección. El optimizador de consultas elige entre leer desde la tabla principal o desde una proyección en función de los costos estimados de E/S. Si no existe una proyección para una parte, la ejecución de la consulta recurre a la parte correspondiente de la tabla principal.

índices de omisión proporcionan una alternativa ligera a las proyecciones. La idea de los índices de omisión es almacenar pequeñas cantidades de metadatos a nivel de varios gránulos consecutivos, lo que permite evitar el escaneo de filas irrelevantes. Los índices de omisión pueden crearse para expresiones de índice arbitrarias y con una granularidad configurable, es decir, el número de gránulos en un bloque de índice de omisión. Los tipos de índices de omisión disponibles incluyen: 1. Índices min-max [51], que almacenan los valores mínimo y máximo de la expresión de índice para cada bloque de índice. Este tipo de índice funciona bien con datos agrupados localmente y con rangos absolutos pequeños; por ejemplo, datos ordenados de forma aproximada. 2. Índices Set, que almacenan un número configurable de valores únicos por bloque de índice. Estos índices se usan mejor con datos de baja cardinalidad local, es decir, valores “agrupados”. 3. Índices bloom filter [9] creados para valores de fila, token o n-gram, con una tasa de falsos positivos configurable. Estos índices admiten búsquedas de texto [73], pero, a diferencia de los índices min-max y Set, no pueden utilizarse para predicados de rango o negativos. En tercer lugar, losproporcionan una alternativa ligera a las proyecciones. La idea de los índices de omisión es almacenar pequeñas cantidades de metadatos a nivel de varios gránulos consecutivos, lo que permite evitar el escaneo de filas irrelevantes. Los índices de omisión pueden crearse para expresiones de índice arbitrarias y con una granularidad configurable, es decir, el número de gránulos en un bloque de índice de omisión. Los tipos de índices de omisión disponibles incluyen: 1. Índices min-max, que almacenan los valores mínimo y máximo de la expresión de índice para cada bloque de índice. Este tipo de índice funciona bien con datos agrupados localmente y con rangos absolutos pequeños; por ejemplo, datos ordenados de forma aproximada. 2. Índices Set, que almacenan un número configurable de valores únicos por bloque de índice. Estos índices se usan mejor con datos de baja cardinalidad local, es decir, valores “agrupados”. 3. Índices bloom filtercreados para valores de fila, token o n-gram, con una tasa de falsos positivos configurable. Estos índices admiten búsquedas de texto, pero, a diferencia de los índices min-max y Set, no pueden utilizarse para predicados de rango o negativos.

​ 3.3 Transformación de datos durante la fusión

Los casos de uso de inteligencia empresarial y observabilidad a menudo necesitan manejar datos generados a tasas constantemente altas o en ráfagas. Además, los datos generados recientemente suelen ser más relevantes para obtener información significativa en tiempo real que los datos históricos. Estos casos de uso requieren bases de datos capaces de sostener altas tasas de ingestión de datos mientras reducen continuamente el volumen de datos históricos mediante técnicas como la agregación o el envejecimiento de datos. ClickHouse permite la transformación incremental continua de los datos existentes mediante distintas estrategias de fusión. La transformación de datos durante la fusión no compromete el rendimiento de las sentencias INSERT, pero no puede garantizar que las tablas nunca contengan valores no deseados (p. ej., obsoletos o no agregados). Si es necesario, todas las transformaciones durante la fusión pueden aplicarse en tiempo de consulta especificando la palabra clave FINAL en sentencias SELECT.

fusiones de reemplazo conservan solo la versión más reciente de una tupla insertada, según la marca de tiempo de creación de la parte que la contiene; las versiones anteriores se eliminan. Las tuplas se consideran equivalentes si tienen los mismos valores en las columnas de clave primaria. Para controlar explícitamente qué tupla se conserva, también es posible especificar una columna de versión especial para la comparación. Las fusiones de reemplazo se usan habitualmente como mecanismo de actualización durante la fusión (normalmente en casos de uso donde las actualizaciones son frecuentes), o como alternativa a la deduplicación de datos en tiempo de inserción (Sección Lasconservan solo la versión más reciente de una tupla insertada, según la marca de tiempo de creación de la parte que la contiene; las versiones anteriores se eliminan. Las tuplas se consideran equivalentes si tienen los mismos valores en las columnas de clave primaria. Para controlar explícitamente qué tupla se conserva, también es posible especificar una columna de versión especial para la comparación. Las fusiones de reemplazo se usan habitualmente como mecanismo de actualización durante la fusión (normalmente en casos de uso donde las actualizaciones son frecuentes), o como alternativa a la deduplicación de datos en tiempo de inserción (Sección 3.5)

Las fusiones de agregación colapsan filas con valores iguales en las columnas de clave primaria en una fila agregada. Las columnas que no son de clave primaria deben ser de tipo estado de agregación parcial, que contiene los valores de resumen. Dos estados de agregación parcial, p. ej., una suma y un conteo para avg(), se combinan en un nuevo estado de agregación parcial. Las fusiones de agregación suelen usarse en vistas materializadas en lugar de tablas normales. Las vistas materializadas se rellenan a partir de una consulta de transformación sobre una tabla de origen. A diferencia de otras bases de datos, ClickHouse no actualiza periódicamente las vistas materializadas con el contenido completo de la tabla de origen. En su lugar, las vistas materializadas se actualizan de forma incremental con el resultado de la consulta de transformación cuando se inserta una nueva parte en la tabla de origen.

La Figura 5 muestra una vista materializada definida sobre una tabla con estadísticas de impresiones de página. Para las nuevas partes insertadas en la tabla de origen, la consulta de transformación calcula las latencias máxima y media, agrupadas por región, e inserta el resultado en una vista materializada. Las funciones de agregación avg() y max() con la extensión -State devuelven estados de agregación parcial en lugar de resultados finales. Una fusión de agregación definida para la vista materializada combina continuamente estados de agregación parcial en diferentes partes. Para obtener el resultado final, los usuarios consolidan los estados de agregación parcial en la vista materializada usando avg() y max()) con la extensión -Merge.

Figura 5: Fusiones de agregación en vistas materializadas.

Las fusiones TTL (time-to-live) proporcionan envejecimiento para los datos históricos. A diferencia de las fusiones de eliminación y agregación, las fusiones TTL procesan solo una parte a la vez. Las fusiones TTL se definen en términos de reglas con triggers y acciones. Un trigger es una expresión que calcula una marca de tiempo para cada fila, que se compara con el momento en que se ejecuta la fusión TTL. Aunque esto permite a los usuarios controlar acciones con granularidad de fila, observamos que es suficiente comprobar si todas las filas cumplen una condición determinada y ejecutar la acción sobre toda la parte. Las acciones posibles incluyen 1. mover la parte a otro volumen (p. ej., almacenamiento más barato y más lento), 2. recomprimir la parte (p. ej., con un códec más pesado), 3. eliminar la parte, y 4. realizar un roll-up, es decir, agregar las filas usando una clave de agrupación y funciones de agregación.

Como ejemplo, considere la definición de la tabla de logs en Listing 1. ClickHouse moverá las partes con valores en la columna de marca de tiempo de más de una semana a un almacenamiento de objetos S3 lento pero económico.

1 CREATE TABLE tab ( ts DateTime , msg String ) 2 ENGINE MergeTree PRIMARY KEY ts 3 TTL ( ts + INTERVAL 1 WEEK ) TO VOLUME 's3 '

Listado 1: Mover una parte al almacenamiento de objetos después de una semana.

El diseño de los motores de tabla MergeTree* favorece las cargas de trabajo de solo inserción, aunque algunos casos de uso requieren modificar datos existentes de forma ocasional, por ejemplo, para el cumplimiento normativo. Existen dos enfoques para actualizar o eliminar datos, y ninguno de ellos bloquea las inserciones paralelas.

Mutaciones reescriben todas las partes de una tabla in-place. Para evitar que una tabla (delete) o una columna (update) duplique temporalmente su tamaño, esta operación no es atómica; es decir, las sentencias SELECT paralelas pueden leer partes mutadas y no mutadas. Las mutaciones garantizan que los datos queden modificados físicamente al final de la operación. Las mutaciones de eliminación siguen siendo costosas, ya que reescriben todas las columnas en todas las partes.

Como alternativa, las eliminaciones ligeras solo actualizan una columna bitmap interna, indicando si una fila está eliminada o no. ClickHouse modifica las consultas SELECT con un filtro adicional sobre la columna bitmap para excluir las filas eliminadas del resultado. Las filas eliminadas se quitan físicamente solo mediante fusiones regulares en algún momento no especificado del futuro. Según la cantidad de columnas, las eliminaciones ligeras pueden ser mucho más rápidas que las mutaciones, a costa de consultas SELECT más lentas.

Se espera que las operaciones de actualización y eliminación realizadas sobre la misma tabla sean poco frecuentes y se serialicen para evitar conflictos lógicos.

[39, [68]](#page-13-16), árboles radix [45] o tablas hash [29]. Dado que estas estructuras de datos indexan cada tupla, su sobrecarga de espacio y actualización se vuelve prohibitiva para conjuntos de datos grandes y altas tasas de ingesta. Un problema que se presenta con frecuencia en la práctica es cómo deben manejar los clientes los tiempos de espera de conexión después de enviar datos al servidor para insertarlos en una tabla. En esta situación, a los clientes les resulta difícil determinar si los datos se insertaron correctamente o no. Tradicionalmente, el problema se resuelve reenviando los datos del cliente al servidor y confiando en la clave primaria o en las restricciones de unicidad para rechazar inserciones duplicadas. Las bases de datos realizan rápidamente las búsquedas puntuales necesarias mediante estructuras de índice basadas en árboles binarios, árboles radixo tablas hash. Dado que estas estructuras de datos indexan cada tupla, su sobrecarga de espacio y actualización se vuelve prohibitiva para conjuntos de datos grandes y altas tasas de ingesta.

ClickHouse proporciona una alternativa más ligera basada en el hecho de que cada inserción acaba creando una parte. Más concretamente, el servidor mantiene hashes de las N últimas partes insertadas (p. ej., N=100) e ignora las reinserciones de partes con un hash conocido. Los hashes de las tablas no replicadas y replicadas se almacenan localmente y en Keeper, respectivamente. Como resultado, las inserciones se vuelven idempotentes; es decir, los clientes pueden simplemente reenviar el mismo lote de filas después de un timeout y asumir que el servidor se encarga de la deduplicación. Para tener un mayor control sobre el proceso de deduplicación, los clientes pueden proporcionar opcionalmente un token de inserción que actúe como hash de la parte. Aunque la deduplicación basada en hashes implica una sobrecarga asociada al cálculo del hash de las filas nuevas, el coste de almacenar y comparar hashes es insignificante.

[14]. En ClickHouse, la replicación se basa en la noción de estados de tabla, que consisten en un conjunto de partes de la tabla (Sección La replicación es un requisito previo para la alta disponibilidad (tolerancia frente a fallos de nodos), pero también se utiliza para el balanceo de carga y las actualizaciones sin tiempo de inactividad. En ClickHouse, la replicación se basa en la noción de estados de tabla, que consisten en un conjunto de partes de la tabla (Sección 3.1) y metadatos de la tabla, como nombres de columnas y tipos. Los nodos hacen avanzar el estado de una tabla mediante tres operaciones: 1. las inserciones añaden una nueva parte al estado, 2. las fusiones añaden una nueva parte al estado y eliminan de él partes existentes, 3. las mutaciones y las sentencias DDL añaden partes, y/o eliminan partes, y/o modifican los metadatos de la tabla, según la operación concreta. Las operaciones se realizan localmente en un único nodo y se registran como una secuencia de transiciones de estado en un registro global de replicación.

[59] para proporcionar una capa de coordinación distribuida y tolerante a fallos para un clúster de nodos de ClickHouse. Inicialmente, todos los nodos del clúster apuntan a la misma posición en el registro de replicación. Mientras los nodos ejecutan localmente inserciones, fusiones, mutaciones y sentencias DDL, el registro de replicación se reproduce de forma asíncrona en todos los demás nodos. Como resultado, las tablas replicadas solo ofrecen consistencia eventual; es decir, los nodos pueden leer temporalmente estados antiguos de la tabla mientras convergen hacia el estado más reciente. La mayoría de las operaciones antes mencionadas también pueden ejecutarse de forma síncrona hasta que un cuórum de nodos (por ejemplo, una mayoría de nodos o todos los nodos) haya adoptado el nuevo estado. El registro de replicación lo mantiene un conjunto de, por lo general, tres procesos de ClickHouse Keeper que utilizan el algoritmo de consenso Raftpara proporcionar una capa de coordinación distribuida y tolerante a fallos para un clúster de nodos de ClickHouse. Inicialmente, todos los nodos del clúster apuntan a la misma posición en el registro de replicación. Mientras los nodos ejecutan localmente inserciones, fusiones, mutaciones y sentencias DDL, el registro de replicación se reproduce de forma asíncrona en todos los demás nodos. Como resultado, las tablas replicadas solo ofrecen consistencia eventual; es decir, los nodos pueden leer temporalmente estados antiguos de la tabla mientras convergen hacia el estado más reciente. La mayoría de las operaciones antes mencionadas también pueden ejecutarse de forma síncrona hasta que un cuórum de nodos (por ejemplo, una mayoría de nodos o todos los nodos) haya adoptado el nuevo estado.

Como ejemplo, la Figura 6 muestra una tabla replicada inicialmente vacía en un clúster de tres nodos de ClickHouse. El nodo 1 recibe primero dos sentencias INSERT y las registra ( 1 2 ) en el registro de replicación almacenado en el conjunto de Keeper. A continuación, el nodo 2 reproduce la primera entrada del registro recuperándola ( 3 ) y descargando la nueva parte desde el nodo 1 ( 4 ), mientras que el nodo 3 reproduce ambas entradas del registro ( 3 4 5 6 ). Por último, el nodo 3 fusiona ambas partes en una nueva parte, elimina las partes de entrada y registra una entrada de fusión en el registro de replicación ( 7 ).

Figura 6: Replicación en un clúster de tres nodos.

Existen tres optimizaciones para acelerar la sincronización: en primer lugar, los nuevos nodos añadidos al clúster no reproducen el registro de replicación desde cero, sino que simplemente copian el estado del nodo que escribió la última entrada del registro de replicación. En segundo lugar, las fusiones se reproducen repitiéndolas localmente o recuperando la parte resultante desde otro nodo. El comportamiento exacto es configurable y permite equilibrar el consumo de CPU y la E/S de red. Por ejemplo, la replicación entre centros de datos suele preferir las fusiones locales para minimizar los costes operativos. En tercer lugar, los nodos reproducen en paralelo entradas mutuamente independientes del registro de replicación. Esto incluye, por ejemplo, la recuperación de nuevas partes insertadas consecutivamente en la misma tabla, u operaciones en tablas diferentes.

[6] basada en partes versionadas. Como resultado, las sentencias, por lo general, no cumplen con ACID, salvo en el caso poco frecuente de que las escrituras concurrentes, en el momento en que se toma la instantánea, afecten cada una a una sola parte. Para maximizar el rendimiento de las operaciones concurrentes de lectura y escritura, ClickHouse evita en la medida de lo posible los bloqueos. Las consultas se ejecutan sobre una instantánea de todas las partes de todas las tablas implicadas, creada al inicio de la consulta. Esto garantiza que las partes nuevas insertadas por INSERTs o fusiones paralelos (Sección 3.1) no participen en la ejecución. Para evitar que las partes se modifiquen o eliminen simultáneamente (Sección 3.4) , el recuento de referencias de las partes procesadas se incrementa durante toda la consulta. Formalmente, esto corresponde al aislamiento de instantánea implementado mediante una variante de MVCCbasada en partes versionadas. Como resultado, las sentencias, por lo general, no cumplen con ACID, salvo en el caso poco frecuente de que las escrituras concurrentes, en el momento en que se toma la instantánea, afecten cada una a una sola parte.

En la práctica, la mayoría de los casos de uso de ClickHouse orientados a la toma de decisiones y con una alta carga de escrituras toleran incluso un pequeño riesgo de perder datos nuevos en caso de un corte de energía. La base de datos aprovecha esto y, de forma predeterminada, no fuerza un commit (fsync) de las partes recién insertadas en disco, lo que permite al kernel agrupar las escrituras a costa de renunciar a la atomicidad.

​ 4 CAPA DE PROCESAMIENTO DE CONSULTAS

Figura 7: Paralelización entre unidades SIMD, núcleos y nodos.

[11]; es decir, los operadores producen, transfieren y consumen múltiples filas (fragmentos de datos) en lugar de filas individuales para minimizar la sobrecarga de las llamadas a funciones virtuales. Si una tabla de origen se divide en segmentos de tabla disjuntos, varios nodos pueden escanear los segmentos simultáneamente. Como resultado, todos los recursos de hardware se aprovechan al máximo, y el procesamiento de consultas puede escalar horizontalmente añadiendo nodos y verticalmente añadiendo núcleos. Como se muestra en la Figura 7, ClickHouse paraleliza las consultas a nivel de elementos de datos, fragmentos de datos y segmentos de tabla. Se pueden procesar varios elementos de datos a la vez dentro de los operadores mediante instrucciones SIMD. En un único nodo, el motor de consultas ejecuta operadores simultáneamente en varios hilos. ClickHouse utiliza el mismo modelo de vectorización que MonetDB/X100; es decir, los operadores producen, transfieren y consumen múltiples filas (fragmentos de datos) en lugar de filas individuales para minimizar la sobrecarga de las llamadas a funciones virtuales. Si una tabla de origen se divide en segmentos de tabla disjuntos, varios nodos pueden escanear los segmentos simultáneamente. Como resultado, todos los recursos de hardware se aprovechan al máximo, y el procesamiento de consultas puede escalar horizontalmente añadiendo nodos y verticalmente añadiendo núcleos.

El resto de esta sección describe primero con más detalle el procesamiento en paralelo con granularidad de elemento de datos, fragmento de datos y segmento. A continuación, presentamos algunas optimizaciones clave para maximizar el rendimiento de las consultas. Por último, analizamos cómo ClickHouse gestiona los recursos compartidos del sistema cuando hay consultas simultáneas.

​ 4.1 Paralelización SIMD

[64, [80]](#page-13-19) como en la autovectorización del compilador [25]. El código que se beneficia de la vectorización se compila en distintos kernels de cómputo. Por ejemplo, el bucle interno crítico de un operador de consulta puede implementarse mediante un kernel no vectorizado, un kernel AVX2 autovectorizado y un kernel AVX-512 vectorizado manualmente. El kernel más rápido se Pasar varias filas entre operadores crea una oportunidad para la vectorización. La vectorización se basa tanto en intrínsecos escritos manualmentecomo en la autovectorización del compilador. El código que se beneficia de la vectorización se compila en distintos kernels de cómputo. Por ejemplo, el bucle interno crítico de un operador de consulta puede implementarse mediante un kernel no vectorizado, un kernel AVX2 autovectorizado y un kernel AVX-512 vectorizado manualmente. El kernel más rápido se selecciona en tiempo de ejecución en función de la instrucción cpuid. Este enfoque permite que ClickHouse se ejecute en sistemas con hasta 15 años de antigüedad (con SSE 4.2 como requisito mínimo), y aun así siga ofreciendo aceleraciones significativas en hardware reciente.

​ 4.2 Paralelización multinúcleo

Figura 8: Un plan de operadores físicos con tres carriles.

[31] de transformar las consultas SQL en un grafo dirigido de operadores de plan físico. La entrada del plan de operadores está representada por operadores source especiales que leen datos en formato nativo o en cualquiera de los formatos de terceros compatibles (consulte la Sección ClickHouse sigue el enfoque convencionalde transformar las consultas SQL en un grafo dirigido de operadores de plan físico. La entrada del plan de operadores está representada por operadores source especiales que leen datos en formato nativo o en cualquiera de los formatos de terceros compatibles (consulte la Sección 5) . Del mismo modo, un operador sink especial convierte el resultado al formato de salida deseado. El plan de operadores físicos se despliega, en el momento de compilar la consulta, en carriles de ejecución independientes en función de un número máximo configurable de hilos de trabajo (de forma predeterminada, el número de núcleos) y del tamaño de la tabla de origen. Los carriles dividen los datos que deben procesar los operadores paralelos en rangos no superpuestos. Para maximizar las oportunidades de procesamiento en paralelo, los carriles se fusionan lo más tarde posible.

Como ejemplo, el recuadro del Nodo 1 de la Figura 8 muestra el grafo de operadores de una consulta OLAP típica sobre una tabla con estadísticas de impresiones de página. En la primera etapa, se filtran simultáneamente tres rangos disjuntos de la tabla de origen. Un operador de intercambio Repartition enruta dinámicamente los fragmentos de resultados entre la primera y la segunda etapa para mantener un uso equilibrado de los hilos de procesamiento. Los carriles pueden desequilibrarse después de la primera etapa si los rangos analizados tienen selectividades significativamente distintas. En la segunda etapa, las filas que superaron el filtro se agrupan por RegionID. Los operadores Aggregate mantienen grupos de resultados locales con RegionID como columna de agrupación y una suma y un conteo por grupo como estado de agregación parcial para avg(). Los resultados de la agregación local acaban fusionándose mediante un operador GroupStateMerge en un resultado de agregación global. Este operador también es una barrera de la canalización; es decir, la tercera etapa solo puede empezar una vez que el resultado de la agregación se haya calculado por completo. En la tercera etapa, los grupos de resultados se dividen primero mediante un operador de intercambio Distribute en tres particiones disjuntas del mismo tamaño, que luego se ordenan por AvgLatency. La ordenación se realiza en tres pasos: primero, los operadores ChunkSort ordenan los fragmentos individuales de cada partición. Segundo, los operadores StreamSort mantienen un resultado local ordenado que se combina con los fragmentos ordenados entrantes mediante una ordenación por fusión de 2 vías. Por último, un operador MergeSort combina los resultados locales mediante una ordenación de k vías para obtener el resultado final.

Los operadores son máquinas de estados y están conectados entre sí mediante puertos de entrada y salida. Los tres estados posibles de un operador son need-chunk, ready y done. Para pasar de need-chunk a ready, se coloca un fragmento en el puerto de entrada del operador. Para pasar de ready a done, el operador procesa el fragmento de entrada y genera un fragmento de salida. Para pasar de done a need-chunk, el fragmento de salida se retira del puerto de salida del operador. La primera y la tercera transición de estado en dos operadores conectados solo pueden realizarse en un paso combinado. Los operadores source (operadores sink) solo tienen los estados ready y done (need-chunk y done).

Los hilos de trabajo recorren continuamente el plan de operadores físicos y realizan transiciones de estado. Para mantener calientes las cachés de CPU, el plan contiene indicaciones de que el mismo hilo debe procesar operadores consecutivos en el mismo carril. El procesamiento en paralelo se produce tanto horizontalmente, entre entradas disjuntas dentro de una etapa (p. ej., en la Figura 8 , los operadores Aggregate se ejecutan de forma concurrente), como verticalmente, entre etapas no separadas por barreras de la canalización (p. ej., en la Figura 8 , los operadores Filter y Aggregate del mismo carril pueden ejecutarse simultáneamente). Para evitar la sobreasignación y la infraasignación cuando se inician nuevas consultas o finalizan consultas concurrentes, el grado de paralelismo puede modificarse a mitad de la consulta entre uno y el número máximo de hilos de trabajo para la consulta especificado al inicio de esta (consulte la Sección 4.5) ).

Los operadores también pueden afectar a la ejecución de la consulta en tiempo de ejecución de dos formas. Primero, pueden crear y conectar dinámicamente nuevos operadores. Esto se usa principalmente para cambiar a algoritmos externos de agregación, ordenación o join, en lugar de cancelar una consulta cuando el consumo de memoria supera un umbral configurable. Segundo, los operadores pueden solicitar que los hilos de trabajo pasen a una cola asíncrona. Esto permite un uso más eficaz de los hilos de trabajo mientras esperan datos remotos.

[44] son similares en que las lanes suelen ejecutarse en distintos núcleos / sockets NUMA y en que los hilos de trabajo pueden robar tareas de otras lanes. Además, no existe un componente central de planificación; en su lugar, los hilos de trabajo seleccionan sus tareas individualmente recorriendo continuamente el plan de operadores. A diferencia del paralelismo basado en morsels, ClickHouse integra el grado máximo de paralelismo en el plan y utiliza rangos mucho mayores para particionar la tabla de origen, en comparación con los tamaños de morsel predeterminados de aprox. 100.000 filas. Aunque en algunos casos esto puede provocar bloqueos (p. ej., cuando el tiempo de ejecución de los operadores de filtro en distintas lanes difiere enormemente), observamos que un uso amplio de operadores de intercambio como Repartition al menos evita que esos desequilibrios se acumulen entre etapas. El motor de ejecución de consultas de ClickHouse y el paralelismo basado en morselsson similares en que las lanes suelen ejecutarse en distintos núcleos / sockets NUMA y en que los hilos de trabajo pueden robar tareas de otras lanes. Además, no existe un componente central de planificación; en su lugar, los hilos de trabajo seleccionan sus tareas individualmente recorriendo continuamente el plan de operadores. A diferencia del paralelismo basado en morsels, ClickHouse integra el grado máximo de paralelismo en el plan y utiliza rangos mucho mayores para particionar la tabla de origen, en comparación con los tamaños de morsel predeterminados de aprox. 100.000 filas. Aunque en algunos casos esto puede provocar bloqueos (p. ej., cuando el tiempo de ejecución de los operadores de filtro en distintas lanes difiere enormemente), observamos que un uso amplio de operadores de intercambio como Repartition al menos evita que esos desequilibrios se acumulen entre etapas.

​ 4.3 Paralelización multinodo

Si la tabla de origen de una consulta está segmentada, el optimizador de consultas del nodo que recibió la consulta (nodo iniciador) intenta realizar la mayor parte posible del trabajo en otros nodos. Los resultados de otros nodos pueden integrarse en distintos puntos del plan de consulta. Según la consulta, los nodos remotos pueden 1. transmitir columnas sin procesar de la tabla de origen al nodo iniciador, 2. filtrar las columnas de origen y enviar las filas resultantes, 3. ejecutar pasos de filtrado y agregación y enviar grupos de resultados locales con estados parciales de agregación, o 4. ejecutar la consulta completa, incluidos los filtros, la agregación y la ordenación.

Los nodos 2 … N de la Figura 8 muestran fragmentos del plan ejecutados en otros nodos que contienen segmentos de la tabla hits. Estos nodos filtran y agrupan los datos locales, y envían el resultado al nodo iniciador. El operador GroupStateMerge del nodo 1 fusiona los resultados locales y remotos antes de que los grupos de resultados se ordenen finalmente.

​ 4.4 Optimización integral del rendimiento

Esta sección presenta optimizaciones clave del rendimiento aplicadas a distintas etapas de la ejecución de consultas.

Optimización de consultas. El primer conjunto de optimizaciones se aplica sobre una representación semántica de la consulta obtenida a partir de su AST. Algunos ejemplos de estas optimizaciones incluyen el plegado de constantes (p. ej., concat(lower(‘a’),upper(‘b’)) se convierte en ‘aB’), la extracción de escalares de determinadas funciones de agregación (p. ej., sum(a2) se convierte en 2 * sum(a)), la eliminación de subexpresiones comunes y la transformación de disyunciones de filtros de igualdad en listas IN (p. ej., x=c OR x=d se convierte en x IN (c,d)). Posteriormente, la representación semántica optimizada de la consulta se transforma en un plan lógico de operadores. Las optimizaciones sobre el plan lógico incluyen el pushdown de filtros y la reordenación de la evaluación de funciones y de los pasos de ordenación, según cuál de ellos se estime más costoso. Por último, el plan lógico de la consulta se transforma en un plan físico de operadores. Esta transformación puede aprovechar las particularidades de los motores de tabla involucrados. Por ejemplo, en el caso de un motor de tabla MergeTree, si las columnas de ORDER BY forman un prefijo de la clave primaria, los datos pueden leerse en el orden en disco y los operadores de ordenación pueden eliminarse del plan. Además, si las columnas de agrupación de una agregación forman un prefijo de la clave primaria, ClickHouse puede usar agregación por ordenación [33], es decir, agregar directamente secuencias del mismo valor en entradas ya ordenadas. En comparación con la agregación por hash, la agregación por ordenación consume mucha menos memoria, y el valor agregado puede pasarse al siguiente operador inmediatamente después de procesar una secuencia. . El primer conjunto de optimizaciones se aplica sobre una representación semántica de la consulta obtenida a partir de su AST. Algunos ejemplos de estas optimizaciones incluyen el plegado de constantes (p. ej., concat(lower(‘a’),upper(‘b’)) se convierte en ‘aB’), la extracción de escalares de determinadas funciones de agregación (p. ej., sum(a2) se convierte en 2 * sum(a)), la eliminación de subexpresiones comunes y la transformación de disyunciones de filtros de igualdad en listas IN (p. ej., x=c OR x=d se convierte en x IN (c,d)). Posteriormente, la representación semántica optimizada de la consulta se transforma en un plan lógico de operadores. Las optimizaciones sobre el plan lógico incluyen el pushdown de filtros y la reordenación de la evaluación de funciones y de los pasos de ordenación, según cuál de ellos se estime más costoso. Por último, el plan lógico de la consulta se transforma en un plan físico de operadores. Esta transformación puede aprovechar las particularidades de los motores de tabla involucrados. Por ejemplo, en el caso de un motor de tabla MergeTree, si las columnas de ORDER BY forman un prefijo de la clave primaria, los datos pueden leerse en el orden en disco y los operadores de ordenación pueden eliminarse del plan. Además, si las columnas de agrupación de una agregación forman un prefijo de la clave primaria, ClickHouse puede usar agregación por ordenación, es decir, agregar directamente secuencias del mismo valor en entradas ya ordenadas. En comparación con la agregación por hash, la agregación por ordenación consume mucha menos memoria, y el valor agregado puede pasarse al siguiente operador inmediatamente después de procesar una secuencia.

Compilación de consultas. ClickHouse emplea [38, [53]](#page-13-0). Por ejemplo, la expresión a * b + c + 1 puede combinarse en un único operador en lugar de tres operadores. Además de las expresiones, ClickHouse también emplea compilación para evaluar varias funciones de agregación a la vez (es decir, para GROUP BY) y para ordenar con más de una clave de ordenación. La compilación de consultas reduce el número de llamadas virtuales, mantiene los datos en registros o en la caché de la CPU y ayuda al predictor de saltos, ya que es necesario ejecutar menos código. Además, la compilación en tiempo de ejecución permite un amplio conjunto de optimizaciones, como optimizaciones lógicas y optimizaciones peephole implementadas en compiladores, y da acceso a las instrucciones de CPU disponibles localmente más rápidas. La compilación se inicia solo cuando la misma expresión normal, de agregación o de ordenación es ejecutada por distintas consultas más de un número configurable de veces. Los operadores de consulta compilados se almacenan en caché y pueden reutilizarse en consultas futuras.[7] . ClickHouse emplea compilación de consultas basada en LLVM para fusionar dinámicamente operadores de plan adyacentes. Por ejemplo, la expresión a * b + c + 1 puede combinarse en un único operador en lugar de tres operadores. Además de las expresiones, ClickHouse también emplea compilación para evaluar varias funciones de agregación a la vez (es decir, para GROUP BY) y para ordenar con más de una clave de ordenación. La compilación de consultas reduce el número de llamadas virtuales, mantiene los datos en registros o en la caché de la CPU y ayuda al predictor de saltos, ya que es necesario ejecutar menos código. Además, la compilación en tiempo de ejecución permite un amplio conjunto de optimizaciones, como optimizaciones lógicas y optimizaciones peephole implementadas en compiladores, y da acceso a las instrucciones de CPU disponibles localmente más rápidas. La compilación se inicia solo cuando la misma expresión normal, de agregación o de ordenación es ejecutada por distintas consultas más de un número configurable de veces. Los operadores de consulta compilados se almacenan en caché y pueden reutilizarse en consultas futuras.[7]

Evaluación del índice de clave primaria. ClickHouse evalúa las condiciones WHERE usando el índice de clave primaria si un subconjunto de cláusulas de filtro en la forma normal conjuntiva de la condición constituye un prefijo de las columnas de la clave primaria. El índice de clave primaria se analiza de izquierda a derecha sobre rangos de valores de clave ordenados lexicográficamente. Las cláusulas de filtro correspondientes a una columna de clave primaria se evalúan mediante lógica ternaria: todas verdaderas, todas falsas o una mezcla de verdaderas y falsas para los valores del rango. En este último caso, el rango se divide en subrangos que se analizan recursivamente. Existen optimizaciones adicionales para funciones en las condiciones de filtro. En primer lugar, las funciones tienen rasgos que describen su monotonía; por ejemplo, toDayOfMonth(date) es monótona por tramos dentro de un mes. Los rasgos de monotonía permiten inferir si una función produce resultados ordenados sobre rangos ordenados de valores clave de entrada. En segundo lugar, algunas funciones pueden calcular la preimagen de un resultado de función dado. Esto se usa para sustituir comparaciones de constantes con llamadas a funciones sobre las columnas clave por comparaciones entre el valor de la columna clave y la preimagen. Por ejemplo, toYear(k) = 2024 puede reemplazarse por k >= 2024-01-01 && k < 2025-01-01.

Salto de datos. ClickHouse intenta evitar lecturas de datos en tiempo de ejecución de la consulta usando las estructuras de datos presentadas en la Sección . ClickHouse intenta evitar lecturas de datos en tiempo de ejecución de la consulta usando las estructuras de datos presentadas en la Sección 3.2. Además, los filtros sobre distintas columnas se evalúan secuencialmente en orden descendente de selectividad estimada, basándose en heurísticas y estadísticas de columna (opcionales). Solo los fragmentos de datos que contienen al menos una fila coincidente se pasan al siguiente predicado. Esto reduce gradualmente la cantidad de datos leídos y el número de cálculos que deben realizarse de un predicado a otro. La optimización solo se aplica cuando hay al menos un predicado altamente selectivo; de lo contrario, la latencia de la consulta empeoraría en comparación con una evaluación de todos los predicados en paralelo.

Tablas hash. Las tablas hash son estructuras de datos fundamentales para la agregación y los hash join. Elegir el tipo adecuado de tabla hash es crucial para el rendimiento. ClickHouse . Las tablas hash son estructuras de datos fundamentales para la agregación y los hash join. Elegir el tipo adecuado de tabla hash es crucial para el rendimiento. ClickHouse instancia varias tablas hash (más de 30 en marzo de 2024) a partir de una plantilla genérica de tabla hash, con la función hash, el asignador, el tipo de celda y la política de redimensionamiento como puntos de variación. En función del tipo de dato de las columnas de agrupación, la cardinalidad estimada de la tabla hash y otros factores, se selecciona de forma individual la tabla hash más rápida para cada operador de consulta. Otras optimizaciones implementadas para las tablas hash incluyen:

un diseño de dos niveles con 256 subtablas (basadas en el primer byte del hash) para admitir conjuntos de claves muy grandes,

tablas hash de cadenas [79] con cuatro subtablas y distintas funciones hash para diferentes longitudes de cadena,

con cuatro subtablas y distintas funciones hash para diferentes longitudes de cadena, tablas de búsqueda que usan la clave directamente como índice del bucket (es decir, sin aplicar hashing) cuando solo hay unas pocas claves,

valores con hashes integrados para resolver colisiones más rápido cuando la comparación es costosa (p. ej., cadenas, AST),

creación de tablas hash basada en tamaños previstos a partir de estadísticas de tiempo de ejecución para evitar redimensionamientos innecesarios,

asignación de varias tablas hash pequeñas con el mismo ciclo de vida de creación/destrucción en un único slab de memoria,

vaciado instantáneo de tablas hash para reutilizarlas mediante contadores de versión por mapa hash y por celda,

uso de prefetch de CPU (__builtin_prefetch) para acelerar la recuperación de valores después de aplicar hash a la clave.

Joins. Como ClickHouse originalmente solo admitía joins de forma rudimentaria, históricamente muchos casos de uso recurrieron a tablas desnormalizadas. Hoy en día, la base de datos . Como ClickHouse originalmente solo admitía joins de forma rudimentaria, históricamente muchos casos de uso recurrieron a tablas desnormalizadas. Hoy en día, la base de datos ofrece todos los tipos de join disponibles en SQL (inner, left- /right/full outer, cross, as-of), así como distintos algoritmos de join, como hash join (naïve, grace), sort-merge join e index join para motores de tabla con búsqueda clave-valor rápida (normalmente, diccionarios).

[7]. Por ejemplo, la consulta de la Dado que los joins se encuentran entre las operaciones de base de datos más costosas, es importante ofrecer variantes paralelas de los algoritmos de join clásicos, idealmente con compromisos entre espacio y tiempo configurables. Para los hash join, ClickHouse implementa el algoritmo de partición compartida no bloqueante de. Por ejemplo, la consulta de la Figura 9 calcula cómo se desplazan los usuarios entre URL mediante una autounión sobre una tabla de estadísticas de accesos a páginas. La fase de construcción del join se divide en tres lanes, que cubren tres rangos disjuntos de la tabla de origen. En lugar de una tabla hash global, se utiliza una tabla hash particionada. Los hilos de trabajo (normalmente tres) determinan la partición de destino para cada fila de entrada del lado de construcción calculando el módulo de una función hash. El acceso a las particiones de la tabla hash se sincroniza mediante operadores Gather exchange. La fase de sondeo encuentra de forma similar la partición de destino de sus tuplas de entrada. Aunque este algoritmo introduce dos cálculos hash adicionales por tupla, reduce en gran medida la contención de latches en la fase de construcción, en función del número de particiones de la tabla hash.

Figura 9: Hash join paralelo con tres particiones de tabla hash.

​ 4.5 Aislamiento de cargas de trabajo

ClickHouse ofrece control de concurrencia, límites de uso de memoria y planificación de E/S, lo que permite a los usuarios aislar las consultas en clases de carga de trabajo. Al establecer límites sobre recursos compartidos (núcleos de CPU, DRAM y E/S de disco y red) para clases de carga de trabajo específicas, garantiza que estas consultas no afecten a otras consultas críticas para el negocio.

El control de concurrencia evita la sobresuscripción de hilos en escenarios con un gran número de consultas concurrentes. Más concretamente, el número de hilos de trabajo por consulta se ajusta dinámicamente en función de una proporción especificada respecto al número de núcleos de CPU disponibles.

ClickHouse supervisa el tamaño en bytes de las asignaciones de memoria a nivel de servidor, usuario y consulta, y de este modo permite establecer límites flexibles de uso de memoria. La sobreasignación de memoria permite que las consultas usen memoria libre adicional más allá de la memoria garantizada, a la vez que garantiza límites de memoria para otras consultas. Además, el uso de memoria para las cláusulas de agregación, ordenación y join puede limitarse, lo que hace que se recurra a algoritmos externos cuando se supera el límite de memoria.

[32]). Por último, la planificación de E/S permite a los usuarios restringir los accesos a disco locales y remotos para las clases de carga de trabajo en función de un ancho de banda máximo, solicitudes en curso y una política (p. ej. FIFO, SFC).

​ 5 CAPA DE INTEGRACIÓN

Las aplicaciones de toma de decisiones en tiempo real suelen depender de un acceso eficiente y de baja latencia a datos distribuidos en múltiples ubicaciones. Existen dos enfoques para poner datos externos a disposición en una base de datos OLAP. Con el acceso a datos basado en push, un componente de terceros conecta la base de datos con almacenes de datos externos. Un ejemplo de ello son las herramientas especializadas de extracción, transformación y carga (ETL), que envían datos remotos al sistema de destino. En el modelo basado en pull, la propia base de datos se conecta a fuentes de datos remotas y extrae datos para consultarlos en tablas locales o exporta datos a sistemas remotos. Aunque los enfoques basados en push son más versátiles y habituales, conllevan una mayor complejidad arquitectónica y un cuello de botella en la escalabilidad. En cambio, la conectividad remota directamente en la base de datos ofrece capacidades interesantes, como joins entre datos locales y remotos, a la vez que mantiene una arquitectura más simple y reduce el tiempo necesario para obtener información útil.

[35], introducido en 2001 e implementado por PostgreSQL desde 2011 [65], propone los foreign data wrappers como una interfaz unificada para gestionar datos externos. La máxima interoperabilidad con otros almacenes de datos y formatos de almacenamiento es uno de los objetivos de diseño de ClickHouse. A marzo de 2024, ClickHouse ofrece, hasta donde sabemos, la mayor cantidad de opciones de integración de datos integradas entre todas las bases de datos analíticas. El resto de la sección explora métodos de integración de datos basados en pull en ClickHouse, orientados al acceso a datos en ubicaciones remotas. Cabe señalar que la idea de la conectividad remota en bases de datos SQL no es nueva. Por ejemplo, el estándar SQL/MED, introducido en 2001 e implementado por PostgreSQL desde 2011, propone los foreign data wrappers como una interfaz unificada para gestionar datos externos. La máxima interoperabilidad con otros almacenes de datos y formatos de almacenamiento es uno de los objetivos de diseño de ClickHouse. A marzo de 2024, ClickHouse ofrece, hasta donde sabemos, la mayor cantidad de opciones de integración de datos integradas entre todas las bases de datos analíticas.

Conectividad externa. ClickHouse proporciona más de 50 funciones de tabla y motores de integración para conectividad con sistemas externos y ubicaciones de almacenamiento, incluidos ODBC, MySQL, PostgreSQL, SQLite, Kafka, Hive, MongoDB, Redis, almacenes de objetos S3/GCP/Azure y varios lagos de datos. Las desglosamos además en categorías, como se muestra en la siguiente figura adicional (no forma parte del artículo original de VLDB).

Figura adicional: opciones de interoperabilidad de ClickBench.

Acceso temporal con funciones de tabla de integración. Las funciones de tabla pueden invocarse en la cláusula FROM de consultas SELECT para leer datos remotos en consultas exploratorias ad hoc. Como alternativa, pueden usarse para escribir datos en almacenes remotos mediante sentencias INSERT INTO TABLE FUNCTION.

Acceso persistente. Existen tres métodos para crear conexiones permanentes con almacenes de datos remotos y sistemas de procesamiento.

En primer lugar, los motores de tabla de integración representan una fuente de datos remota, como una tabla de MySQL, como una tabla local persistente. Los usuarios almacenan la definición de la tabla mediante la sintaxis CREATE TABLE AS, combinada con una consulta SELECT y la función de tabla. Es posible especificar un esquema personalizado, por ejemplo, para hacer referencia solo a un subconjunto de las columnas remotas, o usar inferencia de esquema para determinar automáticamente los nombres de las columnas y los tipos equivalentes de ClickHouse. Además, distinguimos entre comportamiento pasivo y activo en tiempo de ejecución: los motores de tabla pasivos reenvían consultas al sistema remoto y rellenan una tabla proxy local con el resultado. En cambio, los motores de tabla activos extraen periódicamente datos del sistema remoto o se suscriben a cambios remotos, por ejemplo, a través del protocolo de replicación lógica de PostgreSQL. Como resultado, la tabla local contiene una copia completa de la tabla remota.

En segundo lugar, los motores de base de datos de integración asignan todas las tablas de un esquema tabular de un almacén de datos remoto a ClickHouse. A diferencia del anterior, generalmente requieren que el almacén de datos remoto sea una base de datos relacional y además proporcionan soporte limitado para sentencias DDL.

En tercer lugar, los diccionarios pueden rellenarse usando consultas arbitrarias contra casi cualquier fuente de datos mediante una función de tabla o un motor de integración correspondiente. El comportamiento en tiempo de ejecución es activo, ya que los datos se extraen a intervalos constantes desde el almacenamiento remoto.

Formatos de datos. Para interactuar con sistemas de terceros, las bases de datos analíticas modernas también deben ser capaces de procesar datos en cualquier formato. Además de su formato nativo, ClickHouse admite más de 90 formatos, incluidos CSV, JSON, Parquet, Avro, ORC, Arrow y Protobuf. Cada formato puede ser un formato de entrada (que ClickHouse puede leer), un formato de salida (que ClickHouse puede exportar) o ambos. Algunos formatos orientados a analítica, como Parquet, también están integrados con el procesamiento de consultas; es decir, el optimizador puede aprovechar estadísticas embebidas y los filtros se evalúan directamente sobre datos comprimidos.

Interfaces de compatibilidad. Además de su protocolo binario nativo wire y HTTP, los clientes pueden interactuar con ClickHouse a través de interfaces compatibles con los protocolos wire de MySQL o PostgreSQL. Esta funcionalidad de compatibilidad es útil para habilitar el acceso desde aplicaciones propietarias (p. ej., ciertas herramientas de inteligencia empresarial), en las que los proveedores todavía no han implementado conectividad nativa con ClickHouse.

​ 6 EL RENDIMIENTO COMO FUNCIONALIDAD

Esta sección presenta herramientas integradas para analizar el rendimiento y lo evalúa mediante consultas reales y benchmarks.

Hay una amplia gama de herramientas disponibles para investigar cuellos de botella de rendimiento en consultas individuales u operaciones en segundo plano. Los usuarios interactúan con todas las herramientas mediante una interfaz uniforme basada en tablas del sistema.

Métricas del servidor y de las consultas. Las estadísticas a nivel de servidor, como el número de partes activas, el rendimiento de red y las tasas de aciertos de caché, se complementan con estadísticas por consulta, como el número de bloques leídos o las estadísticas de uso de índices. Las métricas se calculan de forma síncrona (bajo demanda) o asíncrona a intervalos configurables.

Perfilador por muestreo. Las pilas de llamadas de los hilos del servidor pueden recopilarse mediante un perfilador por muestreo. Los resultados también pueden exportarse a herramientas externas, como visualizadores de flamegraphs.

Integración con OpenTelemetry. OpenTelemetry es un estándar abierto para rastrear filas de datos a través de múltiples sistemas de procesamiento de datos [8]. ClickHouse puede generar spans de OpenTelemetry con una granularidad configurable para todos los pasos del procesamiento de consultas, así como recopilar y analizar spans de OpenTelemetry de otros sistemas. . OpenTelemetry es un estándar abierto para rastrear filas de datos a través de múltiples sistemas de procesamiento de datos. ClickHouse puede generar spans de OpenTelemetry con una granularidad configurable para todos los pasos del procesamiento de consultas, así como recopilar y analizar spans de OpenTelemetry de otros sistemas.

Consulta EXPLAIN. Como en otras bases de datos, las consultas SELECT pueden ir precedidas de EXPLAIN para obtener información detallada sobre el AST de una consulta, los planes de operadores lógicos y físicos, y el comportamiento en tiempo de ejecución.

[10, 52, 66, [74]](#page-13-24), siguen siendo útiles para identificar las fortalezas y debilidades de las bases de datos. A continuación, analizamos cómo se utilizan los benchmarks para evaluar el rendimiento de ClickHouse. Aunque se ha criticado que los benchmarks no son suficientemente realistas, siguen siendo útiles para identificar las fortalezas y debilidades de las bases de datos. A continuación, analizamos cómo se utilizan los benchmarks para evaluar el rendimiento de ClickHouse.

​ 6.2.1 Tablas desnormalizadas

[17] muestra mediciones (tiempos de ejecución en frío/caliente, tiempo de importación de datos y tamaño en disco) para más de 45 bases de datos comerciales y de investigación a fecha de junio de 2024. Los resultados los envían colaboradores independientes a partir del conjunto de datos y las consultas disponibles públicamente [16]. Las consultas ponen a prueba rutas de acceso mediante escaneos secuenciales y de índice, y exponen de forma habitual operadores relacionales limitados por CPU, IO o memoria. Las consultas de filtrado y agregación sobre tablas de hechos desnormalizadas han representado históricamente el principal caso de uso de ClickHouse. Presentamos los tiempos de ejecución de ClickBench, una carga de trabajo típica de este tipo que simula consultas ad hoc y periódicas de generación de informes utilizadas en análisis de clickstream y tráfico. El benchmark consta de 43 consultas sobre una tabla con 100 millones de hits de página anonimizados, procedentes de una de las mayores plataformas de analítica web. Un dashboard en líneamuestra mediciones (tiempos de ejecución en frío/caliente, tiempo de importación de datos y tamaño en disco) para más de 45 bases de datos comerciales y de investigación a fecha de junio de 2024. Los resultados los envían colaboradores independientes a partir del conjunto de datos y las consultas disponibles públicamente. Las consultas ponen a prueba rutas de acceso mediante escaneos secuenciales y de índice, y exponen de forma habitual operadores relacionales limitados por CPU, IO o memoria.

[54] logra el mejor tiempo total de ejecución en caliente, ClickHouse supera a todas las demás bases de datos aptas para producción tanto en tiempos de ejecución en caliente como en frío. La Figura 10 muestra los tiempos de ejecución relativos totales en frío y en caliente al ejecutar secuencialmente todas las consultas de ClickBench en bases de datos usadas habitualmente para analítica. Las mediciones se realizaron en una única instancia AWS EC2 c6a.4xlarge con 16 vCPU, 32 GB de RAM y un disco de 5000 IOPS / 1000 MiB/s. Se utilizaron sistemas comparables para Redshift ( ra3.4xlarge , 12 vCPU, 96 GB de RAM) y Snowflake ( warehouse size S : 2x8 vCPU, 2x16 GB de RAM). El diseño físico de la base de datos se ajusta solo de forma ligera; por ejemplo, especificamos claves primarias, pero no cambiamos la compresión de columnas individuales ni creamos proyecciones o índices de omisión. También vaciamos la page cache de Linux antes de cada ejecución en frío de una consulta, pero no ajustamos parámetros de la base de datos ni del sistema operativo. Para cada consulta, el tiempo de ejecución más rápido entre las bases de datos se utiliza como referencia. Los tiempos de ejecución relativos de las consultas para las demás bases de datos se calculan como ( + 10)/(_ + 10). El tiempo de ejecución relativo total de una base de datos es la media geométrica de las proporciones por consulta. Aunque la base de datos de investigación Umbralogra el mejor tiempo total de ejecución en caliente, ClickHouse supera a todas las demás bases de datos aptas para producción tanto en tiempos de ejecución en caliente como en frío.

Figura 10: Tiempos de ejecución relativos en frío y en caliente de ClickBench.

[19]. Este benchmark se ejecuta una vez al mes cuando se publica una nueva versión para evaluar su rendimiento [20] e identificar cambios en el código que puedan haberlo degradado: los benchmarks individuales incluyen: 1. ClickBench (descrito antes), 2. 15 consultas de MgBench [21], 3. 13 consultas sobre una tabla de hechos desnormalizada de Star Schema Benchmark [57] con 600 millones de filas. 4. 4 consultas sobre [70]. Para seguir la evolución del rendimiento de las consultas SELECT en cargas de trabajo más diversas a lo largo del tiempo, usamos una combinación de cuatro benchmarks denominada VersionsBench. Este benchmark se ejecuta una vez al mes cuando se publica una nueva versión para evaluar su rendimientoe identificar cambios en el código que puedan haberlo degradado: los benchmarks individuales incluyen: 1. ClickBench (descrito antes), 2. 15 consultas de MgBench, 3. 13 consultas sobre una tabla de hechos desnormalizada de Star Schema Benchmarkcon 600 millones de filas. 4. 4 consultas sobre NYC Taxi Rides con 3,4 mil millones de filas

La Figura 11 muestra la evolución de los tiempos de ejecución de VersionsBench para 77 versiones de ClickHouse entre marzo de 2018 y marzo de 2024. Para compensar las diferencias en el tiempo de ejecución relativo de cada consulta, normalizamos los tiempos de ejecución usando una media geométrica con la proporción respecto al tiempo mínimo de ejecución de la consulta entre todas las versiones como peso. El rendimiento de VersionBench mejoró 1,72 × en los últimos seis años. Las fechas de las versiones con soporte a largo plazo (LTS) están marcadas en el eje x. Aunque el rendimiento se deterioró temporalmente en algunos periodos, las versiones LTS suelen tener un rendimiento comparable o mejor que la versión LTS anterior. La mejora significativa de agosto de 2022 se debió a la técnica de evaluación de filtros columna por columna descrita en la Sección 4.4.

Figura 11: Tiempos de ejecución relativos en caliente de VersionsBench 2018-2024.

​ 6.2.2 Tablas normalizadas

[18]. De las 11 consultas restantes, 5 (6) se ejecutaron más rápido en ClickHouse (Snowflake). Dado que se sabe que las optimizaciones mencionadas son fundamentales para el rendimiento [27], esperamos que, una vez implementadas, mejoren aún más los tiempos de ejecución de estas consultas. En el almacenamiento de datos clásico, los datos suelen modelarse mediante esquemas en estrella o en copo de nieve. Presentamos los tiempos de ejecución de consultas TPC-H (factor de escala 100), pero señalamos que las tablas normalizadas son un caso de uso emergente para ClickHouse. La Figura 12 muestra los tiempos de ejecución en caliente de las consultas TPC-H basados en el algoritmo de hash join paralelo descrito en la Sección 4.4. Las mediciones se realizaron en una única instancia AWS EC2 c6i.16xlarge con 64 vCPU, 128 GB de RAM y un disco de 5000 IOPS / 1000 MiB/s. Se registró la más rápida de cinco ejecuciones. Como referencia, realizamos las mismas mediciones en un sistema Snowflake de tamaño comparable (warehouse de tamaño L, 8x8 vCPU, 8x16 GB de RAM). Los resultados de once consultas se excluyen de la tabla: las consultas Q2, Q4, Q13, Q17 y Q20-22 incluyen subconsultas correlacionadas que no se admiten a partir de ClickHouse v24.6. Las consultas Q7-Q9 y Q19 dependen de optimizaciones ampliadas a nivel de plan para joins, como la reordenación de joins y el pushdown de predicados de join (ambas ausentes a partir de ClickHouse v24.6.) para lograr tiempos de ejecución viables. Está previsto implementar en 2024 la decorrelación automática de subconsultas y un mejor soporte del optimizador para joins. De las 11 consultas restantes, 5 (6) se ejecutaron más rápido en ClickHouse (Snowflake). Dado que se sabe que las optimizaciones mencionadas son fundamentales para el rendimiento, esperamos que, una vez implementadas, mejoren aún más los tiempos de ejecución de estas consultas.

Figura 12: Tiempos de ejecución en caliente (en segundos) de consultas TPC-H.

​ 7 TRABAJOS RELACIONADOS

[1]. Los primeros sistemas, como Sybase IQ [48], Teradata [72], Vertica [42] y Greenplum [47], se caracterizaban por costosos trabajos ETL por lotes y una elasticidad limitada debido a su naturaleza on-premise. A comienzos de la década de 2010, la aparición de almacenes de datos nativos de la nube y de ofertas de base de datos como servicio (DBaaS), como Snowflake [22], BigQuery [49] y Redshift [4], redujo drásticamente el costo y la complejidad de la analítica para las organizaciones, al tiempo que aportaba alta disponibilidad y escalado automático de recursos. Más recientemente, los núcleos de ejecución analítica (p. ej., Photon [5] y Velox [62]) ofrecen procesamiento de datos co-modificado para su uso en distintas aplicaciones analíticas, de streaming y de aprendizaje automático. Las bases de datos analíticas han despertado un gran interés académico y comercial en las últimas décadas. Los primeros sistemas, como Sybase IQ, Teradata, Verticay Greenplum, se caracterizaban por costosos trabajos ETL por lotes y una elasticidad limitada debido a su naturaleza on-premise. A comienzos de la década de 2010, la aparición de almacenes de datos nativos de la nube y de ofertas de base de datos como servicio (DBaaS), como Snowflake, BigQueryy Redshift, redujo drásticamente el costo y la complejidad de la analítica para las organizaciones, al tiempo que aportaba alta disponibilidad y escalado automático de recursos. Más recientemente, los núcleos de ejecución analítica (p. ej., Photony Velox) ofrecen procesamiento de datos co-modificado para su uso en distintas aplicaciones analíticas, de streaming y de aprendizaje automático.

[78] y Pinot [34]. Ambos sistemas están orientados al análisis en tiempo real con altas tasas de ingestión de datos. Al igual que en ClickHouse, las tablas se dividen en partes horizontales llamadas segmentos. Mientras que ClickHouse fusiona continuamente las partes más pequeñas y, opcionalmente, reduce los volúmenes de datos mediante las técnicas de la Sección Las bases de datos más similares a ClickHouse, en términos de objetivos y principios de diseño, son Druidy Pinot. Ambos sistemas están orientados al análisis en tiempo real con altas tasas de ingestión de datos. Al igual que en ClickHouse, las tablas se dividen en partes horizontales llamadas segmentos. Mientras que ClickHouse fusiona continuamente las partes más pequeñas y, opcionalmente, reduce los volúmenes de datos mediante las técnicas de la Sección 3.3, , en Druid y Pinot las partes permanecen inmutables para siempre. Además, Druid y Pinot requieren nodos especializados para crear, modificar y consultar tablas, mientras que ClickHouse utiliza un binario monolítico para estas tareas.

[22] es un popular almacén de datos propietario en la nube basado en una arquitectura de disco compartido. Su enfoque de dividir las tablas en microparticiones es similar al concepto de partes en ClickHouse. Snowflake utiliza páginas PAX híbridas [3] para la persistencia, mientras que el formato de almacenamiento de ClickHouse es estrictamente columnar. Snowflake también hace hincapié en el almacenamiento en caché local y en la poda de datos mediante índices ligeros creados automáticamente [31, 51] como fuente de buen rendimiento. De forma similar a las claves primarias en ClickHouse, los usuarios pueden crear opcionalmente índices agrupados para coubicar datos con los mismos valores. Snowflakees un popular almacén de datos propietario en la nube basado en una arquitectura de disco compartido. Su enfoque de dividir las tablas en microparticiones es similar al concepto de partes en ClickHouse. Snowflake utiliza páginas PAX híbridaspara la persistencia, mientras que el formato de almacenamiento de ClickHouse es estrictamente columnar. Snowflake también hace hincapié en el almacenamiento en caché local y en la poda de datos mediante índices ligeros creados automáticamentecomo fuente de buen rendimiento. De forma similar a las claves primarias en ClickHouse, los usuarios pueden crear opcionalmente índices agrupados para coubicar datos con los mismos valores.

[5] y Velox [62] son motores de ejecución de consultas diseñados para utilizarse como componentes en sistemas complejos de gestión de datos. Ambos sistemas reciben planes de consulta como entrada, que luego se ejecutan en el nodo local sobre archivos Parquet (Photon) o Arrow (Velox) [46]. ClickHouse puede consumir y generar datos en estos formatos genéricos, pero prefiere su formato de archivo nativo para el almacenamiento. Aunque Velox y Photon no optimizan el plan de consulta (Velox realiza optimizaciones básicas de expresiones), utilizan técnicas de adaptabilidad en tiempo de ejecución, como cambiar dinámicamente los núcleos de cómputo según las características de los datos. De forma similar, los operadores del plan en ClickHouse Photony Veloxson motores de ejecución de consultas diseñados para utilizarse como componentes en sistemas complejos de gestión de datos. Ambos sistemas reciben planes de consulta como entrada, que luego se ejecutan en el nodo local sobre archivos Parquet (Photon) o Arrow (Velox). ClickHouse puede consumir y generar datos en estos formatos genéricos, pero prefiere su formato de archivo nativo para el almacenamiento. Aunque Velox y Photon no optimizan el plan de consulta (Velox realiza optimizaciones básicas de expresiones), utilizan técnicas de adaptabilidad en tiempo de ejecución, como cambiar dinámicamente los núcleos de cómputo según las características de los datos. De forma similar, los operadores del plan en ClickHouse

[38, 41, 53] son más difíciles de desarrollar y depurar que los diseños vectorizados interpretados [11]. El soporte (experimental) para la generación de código en las builds de Velox compila y enlaza una biblioteca compartida producida a partir de código C++ generado en tiempo de ejecución, mientras que ClickHouse interactúa directamente con la API de compilación bajo demanda de LLVM. pueden crear otros operadores en tiempo de ejecución, principalmente para cambiar a agregación externa o a operadores de join, según el consumo de memoria de la consulta. El artículo de Photon señala que los diseños basados en generación de códigoson más difíciles de desarrollar y depurar que los diseños vectorizados interpretados. El soporte (experimental) para la generación de código en las builds de Velox compila y enlaza una biblioteca compartida producida a partir de código C++ generado en tiempo de ejecución, mientras que ClickHouse interactúa directamente con la API de compilación bajo demanda de LLVM.

[67] también está pensado para integrarse en un proceso anfitrión, pero además ofrece optimización de consultas y transacciones. Fue diseñado para consultas OLAP combinadas con sentencias OLTP ocasionales. En consecuencia, DuckDB eligió el formato de almacenamiento DataBlocks [43], que emplea métodos de compresión ligeros, como diccionarios que preservan el orden o frame-of-reference [2], para lograr un buen rendimiento en cargas de trabajo híbridas. En cambio, ClickHouse está optimizado para casos de uso de solo anexado, es decir, sin actualizaciones ni eliminaciones, o con ellas muy raramente. Los bloques se comprimen mediante técnicas pesadas como LZ4, asumiendo que los usuarios aprovechan ampliamente la poda de datos para acelerar las consultas frecuentes y que los costes de E/S superan con creces los de descompresión en las consultas restantes. DuckDB también proporciona transacciones serializables basadas en el esquema MVCC de Hyper [55], mientras que ClickHouse solo ofrece aislamiento de instantánea. DuckDBtambién está pensado para integrarse en un proceso anfitrión, pero además ofrece optimización de consultas y transacciones. Fue diseñado para consultas OLAP combinadas con sentencias OLTP ocasionales. En consecuencia, DuckDB eligió el formato de almacenamiento DataBlocks, que emplea métodos de compresión ligeros, como diccionarios que preservan el orden o frame-of-reference, para lograr un buen rendimiento en cargas de trabajo híbridas. En cambio, ClickHouse está optimizado para casos de uso de solo anexado, es decir, sin actualizaciones ni eliminaciones, o con ellas muy raramente. Los bloques se comprimen mediante técnicas pesadas como LZ4, asumiendo que los usuarios aprovechan ampliamente la poda de datos para acelerar las consultas frecuentes y que los costes de E/S superan con creces los de descompresión en las consultas restantes. DuckDB también proporciona transacciones serializables basadas en el esquema MVCC de Hyper, mientras que ClickHouse solo ofrece aislamiento de instantánea.

​ 8 CONCLUSIÓN Y PERSPECTIVAS

Presentamos la arquitectura de ClickHouse, una base de datos OLAP de código abierto y alto rendimiento. Con una capa de almacenamiento optimizada para escrituras y un motor de consultas vectorizado de última generación como base, ClickHouse permite análisis en tiempo real sobre conjuntos de datos a escala de petabytes con altas tasas de ingestión. Al fusionar y transformar datos de forma asíncrona en segundo plano, ClickHouse desacopla de manera eficiente el mantenimiento de los datos y las inserciones paralelas. Su capa de almacenamiento permite una poda agresiva de datos mediante índices primarios dispersos, índices de omisión y tablas de proyección. Describimos la implementación en ClickHouse de actualizaciones y eliminaciones, inserciones idempotentes y replicación de datos entre nodos para alta disponibilidad. La capa de procesamiento de consultas optimiza las consultas mediante una gran variedad de técnicas y paraleliza la ejecución en todos los recursos del servidor y del clúster. Los motores de tabla y las funciones de integración proporcionan una forma práctica de interactuar de manera transparente con otros sistemas de gestión de datos y formatos de datos. Mediante benchmarks, demostramos que ClickHouse se encuentra entre las bases de datos analíticas más rápidas del mercado, y mostramos mejoras significativas en el rendimiento de consultas típicas en implementaciones reales de ClickHouse a lo largo de los años.

[18]. Las mejoras planificadas incluyen soporte para transacciones de usuario, PromQL [69] como lenguaje de consulta alternativo, un nuevo tipo de dato para datos semiestructurados (p. ej., JSON), mejores optimizaciones de joins a nivel de plan, así como una implementación de actualizaciones ligeras para complementar las eliminaciones ligeras. Todas las funciones y mejoras planificadas para 2024 pueden encontrarse en la hoja de ruta pública. Las mejoras planificadas incluyen soporte para transacciones de usuario, PromQLcomo lenguaje de consulta alternativo, un nuevo tipo de dato para datos semiestructurados (p. ej., JSON), mejores optimizaciones de joins a nivel de plan, así como una implementación de actualizaciones ligeras para complementar las eliminaciones ligeras.

A partir de la versión 24.6, SELECT * FROM system.contributors devuelve 1994 personas que han contribuido a ClickHouse. Queremos dar las gracias a todo el equipo de ingeniería de ClickHouse Inc. y a la extraordinaria comunidad open source de ClickHouse por su arduo trabajo y dedicación para construir juntos esta base de datos.