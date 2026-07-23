Motores disponibles
|Motor
|Descripción
|Ideal para
auto
|Selecciona automáticamente el mejor motor para cada operación
|Uso general (predeterminado)
chdb
|Fuerza todas las operaciones a ejecutarse mediante ClickHouse SQL
|Grandes conjuntos de datos, agregaciones
pandas
|Fuerza todas las operaciones a ejecutarse mediante pandas
|Pruebas de compatibilidad, funcionalidades específicas de pandas
Configurar el motor
Configuración global
from chdb.datastore.config import config
# Option 1: Using set method
config.set_execution_engine('auto') # Default
config.set_execution_engine('chdb') # Force ClickHouse
config.set_execution_engine('pandas') # Force pandas
# Option 2: Using shortcuts
config.use_auto() # Auto-select
config.use_chdb() # Force ClickHouse
config.use_pandas() # Force pandas
Comprobar el motor actual
print(config.execution_engine) # 'auto', 'chdb', or 'pandas'
En el modo
Auto Mode
auto (por defecto), DataStore selecciona el motor óptimo para cada operación:
Operaciones ejecutadas en chDB
- Filtrado compatible con SQL (
filter(),
where())
- Selección de columnas (
select())
- Ordenación (
sort(),
orderby())
- Agrupación y agregación (
groupby().agg())
- Uniones (
join(),
merge())
- Eliminación de duplicados (
distinct(),
drop_duplicates())
- Limitación de resultados (
limit(),
head(),
tail())
Operaciones ejecutadas en pandas
- Funciones
applypersonalizadas (
apply(custom_func))
- Tablas dinámicas complejas con agregaciones personalizadas
- Operaciones que no se pueden expresar en SQL
- Cuando la entrada ya es un pandas DataFrame
Ejemplo
from chdb import datastore as pd
from chdb.datastore.config import config
config.use_auto() # Default
ds = pd.read_csv("data.csv")
# This uses chDB (SQL)
result = (ds
.filter(ds['amount'] > 100) # SQL: WHERE
.groupby('region') # SQL: GROUP BY
.agg({'amount': 'sum'}) # SQL: SUM()
)
# This uses pandas (custom function)
result = ds.apply(lambda row: complex_calculation(row), axis=1)
Obliga a que todas las operaciones pasen por ClickHouse SQL:
Modo chDB
config.use_chdb()
Cuándo usar
- Procesamiento de grandes conjuntos de datos (millones de filas)
- Cargas de trabajo con agregaciones intensivas
- Cuando se busca la máxima optimización de SQL
- Comportamiento coherente en todas las operaciones
Características de rendimiento
|Tipo de operación
|Rendimiento
|GroupBy/Agregación
|Excelente (hasta 20 veces más rápido)
|Filtrado complejo
|Excelente
|Ordenación
|Muy bueno
|Filtros simples de un solo criterio
|Bueno (ligera sobrecarga)
Limitaciones
- Es posible que no se admitan funciones personalizadas en Python
- Algunas funciones específicas de pandas requieren conversión
Forzar todas las operaciones mediante pandas:
Modo pandas
config.use_pandas()
Cuándo usar
- Pruebas de compatibilidad con pandas
- Uso de funciones específicas de pandas
- Depuración de problemas relacionados con pandas
- Cuando los datos ya están en formato pandas
Características de rendimiento
|Tipo de operación
|Rendimiento
|Operaciones simples
|Bueno
|Funciones personalizadas
|Excelente
|Agregaciones complejas
|Más lentas que chDB
|Conjuntos de datos grandes
|Uso intensivo de memoria
Configure el motor para las operaciones que combinan columnas de distintos DataStores:
Motor entre DataStores
# Set cross-DataStore engine
config.set_cross_datastore_engine('auto')
config.set_cross_datastore_engine('chdb')
config.set_cross_datastore_engine('pandas')
Ejemplo
ds1 = pd.read_csv("sales.csv")
ds2 = pd.read_csv("inventory.csv")
# This operation involves two DataStores
result = ds1.join(ds2, on='product_id')
# Uses cross_datastore_engine setting
Lógica de selección del motor
Árbol de decisión de Auto Mode
Operation requested
│
├─ Can be expressed in SQL?
│ │
│ ├─ Yes → Use chDB
│ │
│ └─ No → Use pandas
│
└─ Cross-DataStore operation?
│
└─ Use cross_datastore_engine setting
Algunas funciones pueden tener el motor configurado explícitamente:
Sobrescritura a nivel de función
Consulta Configuración de funciones para más información.
from chdb.datastore.config import function_config
# Force specific functions to use specific engine
function_config.use_chdb('length', 'substring')
function_config.use_pandas('upper', 'lower')
Resultados del benchmark con 10M de filas:
Comparación de rendimiento
Conclusiones clave:
|Operación
|pandas (ms)
|chdb (ms)
|Mejora
|Recuento de GroupBy
|347
|17
|19.93x
|Operaciones combinadas
|1,535
|234
|6.56x
|Pipeline complejo
|2,047
|380
|5.39x
|Filtro+Ordenación+Head
|1,537
|350
|4.40x
|Agregación de GroupBy
|406
|141
|2.88x
|Filtro único
|276
|526
|0.52x
- chDB destaca en las agregaciones y los pipelines complejos
- pandas es ligeramente más rápido en operaciones simples aisladas
- Usa el modo
autopara aprovechar lo mejor de ambos
Buenas prácticas
1. Comienza con Auto Mode
config.use_auto() # Let DataStore decide
2. Analiza el rendimiento antes de forzar
config.enable_profiling()
# Run your workload
# Check profiler report to see where time is spent
3. Forzar el uso del motor para cargas de trabajo específicas
# For heavy aggregation workloads
config.use_chdb()
# For pandas compatibility testing
config.use_pandas()
4. Usa explain() para comprender la ejecución
ds = pd.read_csv("data.csv")
query = ds.filter(ds['age'] > 25).groupby('city').agg({'salary': 'sum'})
# See what SQL will be generated
query.explain()
Solución de problemas
Problema: La operación es más lenta de lo esperado
# Check current engine
print(config.execution_engine)
# Enable debug to see what's happening
config.enable_debug()
# Try forcing specific engine
config.use_chdb() # or config.use_pandas()
Problema: Operación no admitida en modo chdb
# Some pandas operations aren't supported in SQL
# Solution: use auto mode
config.use_auto()
# Or explicitly convert to pandas first
df = ds.to_df()
result = df.some_pandas_specific_operation()
Problema: problemas de memoria con grandes volúmenes de datos
# Use chdb engine to avoid loading all data into memory
config.use_chdb()
# Filter early to reduce data size
result = ds.filter(ds['date'] >= '2024-01-01').to_df()
# For maximum throughput on large datasets, use performance mode
# which enables parallel Parquet reading and single-SQL aggregation
config.use_performance_mode()