explain() muestra el plan de ejecución de una consulta de DataStore, lo que te ayuda a entender qué operaciones se realizarán y qué SQL se generará.
Uso básico
from pathlib import Path
Path("sales.csv").write_text("""\
region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id
East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001
West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002
East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003
North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004
West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005
""")
from chdb import datastore as pd
ds = pd.read_csv("sales.csv")
query = (ds
.filter(ds['amount'] > 1000)
.groupby('region')
.agg({'amount': ['sum', 'mean']})
.sort('sum', ascending=False)
)
# Ver el plan de ejecución
query.explain()
Sintaxis
Parámetros:
explain(verbose=False) -> None
|Parámetro
|Tipo
|Predeterminado
|Descripción
verbose
|bool
False
|Muestra metadatos adicionales
Formato de salida
Salida estándar
================================================================================
plan de ejecución (in execution order)
================================================================================
[1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv')
Operations:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-5
️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function
[2] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 1000
[3] 🚀 [chDB] GROUP BY: region
[4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount)
[5] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Final State: 📊 Pending (lazy, not yet executed)
└─> Will execute when print(), .to_df(), .execute() is called
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Generated SQL Query:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean
FROM file('sales.csv', 'csv')
WHERE "amount" > 1000
GROUP BY region
ORDER BY sum DESC
================================================================================
Leyenda de los iconos
|Icono
|Significado
|📊
|Fuente de datos
|🚀
|Operación de chDB (SQL)
|🐼
|Operación de pandas
Salida detallada
El modo detallado muestra detalles adicionales de cada operación, incluida la consulta SQL completa con mecanismos internos de seguimiento del orden de las filas.
query.explain(verbose=True)
La salida de EXPLAIN muestra las operaciones en tres fases:
Tres fases de ejecución
Operaciones que se compilan a SQL:
Fase 1: Construcción de consultas SQL (diferida)
1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')
2. Filter: amount > 1000
3. GroupBy: region
4. Aggregate: sum(amount)
Cuando se produce un trigger:
Fase 2: Momento de ejecución
5. Execute SQL -> DataFrame
Trigger: to_df() called
Operaciones posteriores a la ejecución:
Fase 3: Operaciones de DataFrame
6. [pandas] pivot_table(...)
7. [pandas] apply(custom_func)
Comprender el plan
Información de la fuente
Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')
file()- función de tabla
file()de ClickHouse
'CSVWithNames'- formato de archivo con fila de encabezado
Source: s3('bucket/data.parquet', ...)
Source: mysql('host', 'db', 'table', ...)
Source: __dataframe__ (pandas DataFrame input)
Operaciones de filtrado
Muestra la cláusula WHERE que se aplicará.
Filter: amount > 1000 AND status = 'active'
GroupBy y Aggregate
Muestra las columnas de GROUP BY y las funciones de agregación.
GroupBy: region, category
Aggregate: sum(amount), avg(amount), count(id)
Operaciones de ordenación
Muestra la cláusula ORDER BY.
Sort: sum DESC, region ASC
Limitar operaciones
Muestra LIMIT y OFFSET.
Limit: 10
Offset: 100
Al usar el modo detallado, puede ver qué motor se utilizará:
Información del motor
Filter: amount > 1000
- Engine: chdb
- Pushdown: Yes
Apply: custom_function
- Engine: pandas
- Pushdown: No
Pushdown
- Sí: La operación se ejecutará en la fuente de datos (SQL)
- No: La operación requiere ejecutarse con pandas
Ejemplos
Consulta simple
from pathlib import Path
Path("data.csv").write_text("""\
name,age,city,salary,department
Alice,25,NYC,55000,Engineering
Bob,30,LA,65000,Product
Charlie,35,NYC,80000,Engineering
Diana,28,SF,70000,Design
Eve,42,NYC,95000,Product
""")
ds = pd.read_csv("data.csv")
ds.filter(ds['age'] > 25).explain()
================================================================================
Plan de ejecución (en orden de ejecución)
================================================================================
[1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv')
Operaciones:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
️ Segment 1 [chDB] (desde la fuente): Operaciones 2-2
[2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Consulta SQL generada:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SELECT * FROM file('data.csv', 'csv') WHERE "age" > 25
================================================================================
Agregación compleja
query = (ds
.filter(ds['date'] >= '2024-01-01')
.filter(ds['amount'] > 100)
.select('region', 'category', 'amount')
.groupby('region', 'category')
.agg({
'amount': ['sum', 'mean', 'count']
})
.sort('sum', ascending=False)
.limit(20)
)
query.explain()
================================================================================
plan de ejecución (in execution order)
================================================================================
[1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv')
Operations:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-8
[2] 🚀 [chDB] WHERE: "date" >= '2024-01-01'
[3] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 100
[4] 🚀 [chDB] SELECT: region, category, amount
[5] 🚀 [chDB] GROUP BY: region, category
[6] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount), count(amount)
[7] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC
[8] 🚀 [chDB] LIMIT: 20
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Generated SQL Query:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SELECT region, category,
SUM(amount) AS sum,
AVG(amount) AS mean,
COUNT(amount) AS count
FROM file('sales.csv', 'csv')
WHERE "date" >= '2024-01-01' AND "amount" > 100
GROUP BY region, category
ORDER BY sum DESC
LIMIT 20
================================================================================
Cuando las operaciones no pueden llevarse por completo a SQL, el plan muestra varios segmentos:
SQL y pandas combinados
query = (ds
.filter(ds['age'] > 25) # SQL
.groupby('city') # SQL
.agg({'salary': 'mean'}) # SQL
.apply(lambda x: x * 1.1) # pandas (activa la división del segmento)
.filter(ds['mean'] > 50000) # SQL (nuevo segmento)
)
query.explain()
================================================================================
plan de ejecución (in execution order)
================================================================================
[1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv')
Operations:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-4
️ Segment 2 [Pandas] (on DataFrame): Operation 5
️ Segment 3 [chDB] (on DataFrame): Operation 6
️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function
[2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25
[3] 🚀 [chDB] GROUP BY: city
[4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: avg(salary)
[5] 🐼 [Pandas] APPLY: lambda
[6] 🚀 [chDB] WHERE: "mean" > 50000
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Depuración con explain()
Verificar la lógica de filtrado
# Verifica que tu filtro sea correcto
query = ds.filter((ds['age'] > 25) & (ds['city'] == 'NYC'))
query.explain()
# La salida muestra: Filter: age > 25 AND city = 'NYC'
Verificar la selección de columnas
# Comprobar la poda de columnas
query = ds.select('name', 'age').filter(ds['age'] > 25)
query.explain()
# La salida muestra: SELECT name, age FROM ... WHERE age > 25
Comprender la agregación
# Verificar funciones de agregación
query = ds.groupby('dept').agg({'salary': ['sum', 'mean', 'std']})
query.explain()
# La salida muestra: SELECT dept, SUM(salary), AVG(salary), stddevPop(salary)
Buenas prácticas
1. Verifique antes de ejecutar consultas grandes
# Siempre explicar primero para datos de gran volumen
query = ds.complex_pipeline()
query.explain() # Verificar el plan
# Si el plan es correcto
result = query.to_df() # Ejecutar
2. Usa detallado para depurar
# Cuando algo parece estar mal
query.explain(verbose=True)
# Muestra la selección del motor e información de pushdown
3. Comparar con to_sql()
# explain() muestra el plan
query.explain()
# to_sql() muestra solo el SQL
print(query.to_sql())
# Ambos útiles para distintos propósitos
4. Comprobar el estado del pushdown
# El modo detallado muestra si las operaciones se aplican con pushdown
query.explain(verbose=True)
# Si Pushdown: No, la operación se ejecuta en pandas
# Considere reestructurar la consulta para mejorar el rendimiento