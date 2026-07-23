Consulta planes de ejecución de DataStore con el método explain()

El método explain() muestra el plan de ejecución de una consulta de DataStore, lo que te ayuda a entender qué operaciones se realizarán y qué SQL se generará.

​ Uso básico

from pathlib import Path Path( "sales.csv" ).write_text( """ \ region,product,category,amount,quantity,price,date,order_id East,Widget,Electronics,5200,10,120,2024-01-15,1001 West,Gadget,Electronics,800,5,160,2024-02-20,1002 East,Gizmo,Home,6500,3,100,2024-03-10,1003 North,Widget,Electronics,4500,6,150,2024-06-18,1004 West,Gadget,Electronics,2000,8,250,2024-09-14,1005 """ ) from chdb import datastore as pd ds = pd.read_csv( "sales.csv" ) query = (ds .filter(ds[ 'amount' ] > 1000 ) .groupby( 'region' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' ]}) .sort( 'sum' , ascending = False ) ) # Ver el plan de ejecución query.explain()

explain( verbose = False ) -> None

Parámetros:

Parámetro Tipo Predeterminado Descripción verbose bool False Muestra metadatos adicionales

​ Formato de salida

​ Salida estándar

================================================================================ plan de ejecución (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-5 ️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function [2] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 1000 [3] 🚀 [chDB] GROUP BY: region [4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount) [5] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Final State: 📊 Pending (lazy, not yet executed) └─> Will execute when print(), .to_df(), .execute() is called ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Generated SQL Query: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT region, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean FROM file('sales.csv', 'csv') WHERE "amount" > 1000 GROUP BY region ORDER BY sum DESC ================================================================================

​ Leyenda de los iconos

Icono Significado 📊 Fuente de datos 🚀 Operación de chDB (SQL) 🐼 Operación de pandas

​ Salida detallada

query.explain( verbose = True )

El modo detallado muestra detalles adicionales de cada operación, incluida la consulta SQL completa con mecanismos internos de seguimiento del orden de las filas.

​ Tres fases de ejecución

La salida de EXPLAIN muestra las operaciones en tres fases:

​ Fase 1: Construcción de consultas SQL (diferida)

Operaciones que se compilan a SQL:

1. Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames') 2. Filter: amount > 1000 3. GroupBy: region 4. Aggregate: sum(amount)

​ Fase 2: Momento de ejecución

Cuando se produce un trigger:

5. Execute SQL -> DataFrame Trigger: to_df() called

​ Fase 3: Operaciones de DataFrame

Operaciones posteriores a la ejecución:

6. [pandas] pivot_table(...) 7. [pandas] apply(custom_func)

​ Comprender el plan

​ Información de la fuente

Source: file('sales.csv', 'CSVWithNames')

file() - función de tabla file() de ClickHouse

- función de tabla de ClickHouse 'CSVWithNames' - formato de archivo con fila de encabezado

Otros tipos de origen:

Source: s3('bucket/data.parquet', ...) Source: mysql('host', 'db', 'table', ...) Source: __dataframe__ (pandas DataFrame input)

​ Operaciones de filtrado

Filter: amount > 1000 AND status = 'active'

Muestra la cláusula WHERE que se aplicará.

​ GroupBy y Aggregate

GroupBy: region, category Aggregate: sum(amount), avg(amount), count(id)

Muestra las columnas de GROUP BY y las funciones de agregación.

​ Operaciones de ordenación

Sort: sum DESC, region ASC

Muestra la cláusula ORDER BY.

​ Limitar operaciones

Limit: 10 Offset: 100

Muestra LIMIT y OFFSET.

​ Información del motor

Al usar el modo detallado, puede ver qué motor se utilizará:

Filter: amount > 1000 - Engine: chdb - Pushdown: Yes Apply: custom_function - Engine: pandas - Pushdown: No

Sí : La operación se ejecutará en la fuente de datos (SQL)

: La operación se ejecutará en la fuente de datos (SQL) No: La operación requiere ejecutarse con pandas

​ Consulta simple

from pathlib import Path Path( "data.csv" ).write_text( """ \ name,age,city,salary,department Alice,25,NYC,55000,Engineering Bob,30,LA,65000,Product Charlie,35,NYC,80000,Engineering Diana,28,SF,70000,Design Eve,42,NYC,95000,Product """ ) ds = pd.read_csv( "data.csv" ) ds.filter(ds[ 'age' ] > 25 ).explain()

================================================================================ Plan de ejecución (en orden de ejecución) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv') Operaciones: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (desde la fuente): Operaciones 2-2 [2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Consulta SQL generada: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT * FROM file('data.csv', 'csv') WHERE "age" > 25 ================================================================================

​ Agregación compleja

query = (ds .filter(ds[ 'date' ] >= '2024-01-01' ) .filter(ds[ 'amount' ] > 100 ) .select( 'region' , 'category' , 'amount' ) .groupby( 'region' , 'category' ) .agg({ 'amount' : [ 'sum' , 'mean' , 'count' ] }) .sort( 'sum' , ascending = False ) .limit( 20 ) ) query.explain()

================================================================================ plan de ejecución (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('sales.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-8 [2] 🚀 [chDB] WHERE: "date" >= '2024-01-01' [3] 🚀 [chDB] WHERE: "amount" > 100 [4] 🚀 [chDB] SELECT: region, category, amount [5] 🚀 [chDB] GROUP BY: region, category [6] 🚀 [chDB] AGGREGATE: sum(amount), avg(amount), count(amount) [7] 🚀 [chDB] ORDER BY: sum DESC [8] 🚀 [chDB] LIMIT: 20 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Generated SQL Query: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── SELECT region, category, SUM(amount) AS sum, AVG(amount) AS mean, COUNT(amount) AS count FROM file('sales.csv', 'csv') WHERE "date" >= '2024-01-01' AND "amount" > 100 GROUP BY region, category ORDER BY sum DESC LIMIT 20 ================================================================================

​ SQL y pandas combinados

Cuando las operaciones no pueden llevarse por completo a SQL, el plan muestra varios segmentos:

query = (ds .filter(ds[ 'age' ] > 25 ) # SQL .groupby( 'city' ) # SQL .agg({ 'salary' : 'mean' }) # SQL .apply( lambda x : x * 1.1 ) # pandas (activa la división del segmento) .filter(ds[ 'mean' ] > 50000 ) # SQL (nuevo segmento) ) query.explain()

================================================================================ plan de ejecución (in execution order) ================================================================================ [1] 📊 Data Source: file('data.csv', 'csv') Operations: ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ️ Segment 1 [chDB] (from source): Operations 2-4 ️ Segment 2 [Pandas] (on DataFrame): Operation 5 ️ Segment 3 [chDB] (on DataFrame): Operation 6 ️ Note: SQL operations after Pandas ops use Python() table function [2] 🚀 [chDB] WHERE: "age" > 25 [3] 🚀 [chDB] GROUP BY: city [4] 🚀 [chDB] AGGREGATE: avg(salary) [5] 🐼 [Pandas] APPLY: lambda [6] 🚀 [chDB] WHERE: "mean" > 50000 ================================================================================

​ Depuración con explain()

​ Verificar la lógica de filtrado

# Verifica que tu filtro sea correcto query = ds.filter((ds[ 'age' ] > 25 ) & (ds[ 'city' ] == 'NYC' )) query.explain() # La salida muestra: Filter: age > 25 AND city = 'NYC'

​ Verificar la selección de columnas

# Comprobar la poda de columnas query = ds.select( 'name' , 'age' ).filter(ds[ 'age' ] > 25 ) query.explain() # La salida muestra: SELECT name, age FROM ... WHERE age > 25

​ Comprender la agregación

# Verificar funciones de agregación query = ds.groupby( 'dept' ).agg({ 'salary' : [ 'sum' , 'mean' , 'std' ]}) query.explain() # La salida muestra: SELECT dept, SUM(salary), AVG(salary), stddevPop(salary)

​ Buenas prácticas

​ 1. Verifique antes de ejecutar consultas grandes

# Siempre explicar primero para datos de gran volumen query = ds.complex_pipeline() query.explain() # Verificar el plan # Si el plan es correcto result = query.to_df() # Ejecutar

​ 2. Usa detallado para depurar

# Cuando algo parece estar mal query.explain( verbose = True ) # Muestra la selección del motor e información de pushdown

​ 3. Comparar con to_sql()

# explain() muestra el plan query.explain() # to_sql() muestra solo el SQL print (query.to_sql()) # Ambos útiles para distintos propósitos

​ 4. Comprobar el estado del pushdown