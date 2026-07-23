Skip to main content
El método explain() muestra el plan de ejecución de una consulta de DataStore, lo que te ayuda a entender qué operaciones se realizarán y qué SQL se generará.

Uso básico

Sintaxis

Parámetros:

Formato de salida

Salida estándar

Leyenda de los iconos

Salida detallada

El modo detallado muestra detalles adicionales de cada operación, incluida la consulta SQL completa con mecanismos internos de seguimiento del orden de las filas.

Tres fases de ejecución

La salida de EXPLAIN muestra las operaciones en tres fases:

Fase 1: Construcción de consultas SQL (diferida)

Operaciones que se compilan a SQL:

Fase 2: Momento de ejecución

Cuando se produce un trigger:

Fase 3: Operaciones de DataFrame

Operaciones posteriores a la ejecución:

Comprender el plan

Información de la fuente

  • file() - función de tabla file() de ClickHouse
  • 'CSVWithNames' - formato de archivo con fila de encabezado
Otros tipos de origen:

Operaciones de filtrado

Muestra la cláusula WHERE que se aplicará.

GroupBy y Aggregate

Muestra las columnas de GROUP BY y las funciones de agregación.

Operaciones de ordenación

Muestra la cláusula ORDER BY.

Limitar operaciones

Muestra LIMIT y OFFSET.

Información del motor

Al usar el modo detallado, puede ver qué motor se utilizará:

Pushdown

  • : La operación se ejecutará en la fuente de datos (SQL)
  • No: La operación requiere ejecutarse con pandas

Ejemplos

Consulta simple

Agregación compleja

SQL y pandas combinados

Cuando las operaciones no pueden llevarse por completo a SQL, el plan muestra varios segmentos:

Depuración con explain()

Verificar la lógica de filtrado

Verificar la selección de columnas

Comprender la agregación

Buenas prácticas

1. Verifique antes de ejecutar consultas grandes

2. Usa detallado para depurar

3. Comparar con to_sql()

4. Comprobar el estado del pushdown

Última modificación el 23 de julio de 2026