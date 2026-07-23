قد يحتاج العملاء إلى إزالة تكامل SAML من المؤسسة لأسباب مثل تغيير موفّر الهوية. ويُعد مستخدمو SAML هويات منفصلة عن أنواع المستخدمين الأخرى. اتبع الإرشادات أدناه للتبديل إلى طريقة مصادقة أخرى.

لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء. ستؤدي إزالة تكامل SAML إلى إبطال مستخدمي SAML بحيث يتعذّر استردادهم. اتبع الإرشادات أدناه بعناية لضمان احتفاظك بإمكانية الوصول إلى المؤسسة.

​ قبل أن تبدأ

يجب أن تكون لدى المؤسسة مستخدم إداري واحد يستخدم طريقة مصادقة بديلة، حتى يتمكن من دعوة المستخدمين مرة أخرى إلى المؤسسة بعد إزالة SAML. ويلزم وجود مستخدم في ClickHouse Cloud يتمتع بامتيازات Admin لتنفيذ هذه الخطوات.

1 تفعيل الدعوات Enable invitations for SAML organization . والهدف من ذلك هو طلب إتاحة إضافة المستخدمين باستخدام طريقة غير SAML. سجّل الدخول إلى ClickHouse Cloud وقدّم تذكرة دعم بعنوان. والهدف من ذلك هو طلب إتاحة إضافة المستخدمين باستخدام طريقة غير SAML. 2 تدوين المستخدمين الذين ستُعاد دعوتهم انقر على اسم المؤسسة في أسفل اليسار، ثم اختر المستخدمون والأدوار . راجع عمود Provider لكل مستخدم؛ فأي مستخدم يظهر لديه Signed in with SSO سيحتاج إلى إعادة دعوته إلى المؤسسة بعد إزالة SAML. تأكد من أن المستخدمين على علم بضرورة قبول الدعوات الجديدة قبل الوصول إلى الحساب بعد إزالة SAML.

​ أضف مستخدمين غير تابعين لـ SAML إلى المؤسسة

1 ادعُ المستخدمين المستخدمون والأدوار . اتبع التعليمات انقر على اسم المؤسسة في أسفل اليسار، ثم اختر. اتبع التعليمات لدعوة المستخدمين 2 يقبل المستخدمون الدعوة Continue with Google أو Continue with Microsoft . أما المستخدمون الذين يستخدمون البريد الإلكتروني وكلمة المرور، فيجب عليهم الانتقال إلى يجب أن يكون المستخدمون قد سجّلوا الخروج بالكامل من أي جلسات تسجيل دخول عبر SAML قبل قبول الدعوة. وعند قبول الدعوة باستخدام تسجيل الدخول عبر Google أو Microsoft، يجب على المستخدمين النقر على الزرأو. أما المستخدمون الذين يستخدمون البريد الإلكتروني وكلمة المرور، فيجب عليهم الانتقال إلى https://console.clickhouse.cloud/?with=email لتسجيل الدخول وقبول الدعوة. أفضل طريقة لتجنّب إعادة توجيه المستخدمين تلقائيًا استنادًا إلى إعدادات SAML هي نسخ رابط قبول الدعوة ولصقه في متصفح آخر أو في جلسة تصفح خاص/خفية، ثم قبول الدعوة. 3 احفظ الاستعلامات ولوحات المعلومات بعد أن يسجّل المستخدمون الدخول بهوياتهم الجديدة، يجب عليهم تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام حساباتهم التابعة لـ SAML لمشاركة أي استعلامات محفوظة أو لوحات معلومات مع هويتهم الجديدة. ويجب عليهم حفظ نسخة ضمن هويتهم الجديدة لإكمال العملية.

​ إزالة SAML

راجِع بعناية للتأكد من إتمام العناصر التالية:

وجود مستخدم واحد على الأقل لديه تسجيل دخول غير مرتبط بـ SAML ومُسنَد إليه دور Admin في المؤسسة

تمت إعادة دعوة جميع المستخدمين المطلوبين باستخدام طريقة مصادقة أخرى

تم ترحيل جميع الاستعلامات المحفوظة ولوحات المعلومات إلى مستخدمين غير مرتبطين بـ SAML