يجب أن تكون لدى المؤسسة مستخدم إداري واحد يستخدم طريقة مصادقة بديلة، حتى يتمكن من دعوة المستخدمين مرة أخرى إلى المؤسسة بعد إزالة SAML. ويلزم وجود مستخدم في ClickHouse Cloud يتمتع بامتيازات Admin لتنفيذ هذه الخطوات.
قبل أن تبدأ
1
تفعيل الدعوات
سجّل الدخول إلى ClickHouse Cloud وقدّم تذكرة دعم بعنوان
Enable invitations for SAML organization. والهدف من ذلك هو طلب إتاحة إضافة المستخدمين باستخدام طريقة غير SAML.
2
تدوين المستخدمين الذين ستُعاد دعوتهم
انقر على اسم المؤسسة في أسفل اليسار، ثم اختر
المستخدمون والأدوار. راجع عمود
Provider لكل مستخدم؛ فأي مستخدم يظهر لديه
Signed in with SSO سيحتاج إلى إعادة دعوته إلى المؤسسة بعد إزالة SAML.تأكد من أن المستخدمين على علم بضرورة قبول الدعوات الجديدة قبل الوصول إلى الحساب بعد إزالة SAML.
أضف مستخدمين غير تابعين لـ SAML إلى المؤسسة
1
ادعُ المستخدمين
انقر على اسم المؤسسة في أسفل اليسار، ثم اختر
المستخدمون والأدوار. اتبع التعليمات لدعوة المستخدمين.
2
يقبل المستخدمون الدعوة
يجب أن يكون المستخدمون قد سجّلوا الخروج بالكامل من أي جلسات تسجيل دخول عبر SAML قبل قبول الدعوة. وعند قبول الدعوة باستخدام تسجيل الدخول عبر Google أو Microsoft، يجب على المستخدمين النقر على الزر
Continue with Google أو
Continue with Microsoft. أما المستخدمون الذين يستخدمون البريد الإلكتروني وكلمة المرور، فيجب عليهم الانتقال إلى https://console.clickhouse.cloud/?with=email لتسجيل الدخول وقبول الدعوة.
أفضل طريقة لتجنّب إعادة توجيه المستخدمين تلقائيًا استنادًا إلى إعدادات SAML هي نسخ رابط قبول الدعوة ولصقه في متصفح آخر أو في جلسة تصفح خاص/خفية، ثم قبول الدعوة.
3
احفظ الاستعلامات ولوحات المعلومات
بعد أن يسجّل المستخدمون الدخول بهوياتهم الجديدة، يجب عليهم تسجيل الخروج ثم تسجيل الدخول مرة أخرى باستخدام حساباتهم التابعة لـ SAML لمشاركة أي استعلامات محفوظة أو لوحات معلومات مع هويتهم الجديدة. ويجب عليهم حفظ نسخة ضمن هويتهم الجديدة لإكمال العملية.
راجِع بعناية للتأكد من إتمام العناصر التالية:
إزالة SAML
- وجود مستخدم واحد على الأقل لديه تسجيل دخول غير مرتبط بـ SAML ومُسنَد إليه دور Admin في المؤسسة
- تمت إعادة دعوة جميع المستخدمين المطلوبين باستخدام طريقة مصادقة أخرى
- تم ترحيل جميع الاستعلامات المحفوظة ولوحات المعلومات إلى مستخدمين غير مرتبطين بـ SAML
Enable SAML single sign-on. سيؤدي ذلك إلى ظهور تحذير. انقر على
Disable. ثم انتقل إلى علامة التبويب المستخدمون والأدوار لإزالة مستخدمي SAML.