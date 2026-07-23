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هذا الدليل مخصص للمستخدمين الذين لديهم دور Admin في ClickHouse Cloud. يمكن لعملاء ClickHouse Cloud الاختيار من بين أدوار النظام المعرّفة مسبقًا أو إنشاء أدوار مخصصة لتعيينها للمستخدمين. لمزيد من المعلومات حول أدوار النظام والأذونات المرتبطة بها، راجع Console roles and permissions. يقدّم هذا الدليل تفاصيل حول إدارة الأدوار المخصصة.

إنشاء الأدوار المخصصة

يمكن أن تتضمن الأدوار المخصصة مجموعةً من أذونات المؤسسة والخدمة وقاعدة البيانات. ويمكن تطبيق الأذونات على جميع الخدمات وقواعد البيانات أو على مجموعة فرعية منها.
1

الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار `Users and roles`

من صفحة الخدمات، اختر اسم مؤسستك. ثم اختر عنصر القائمة Users and roles من القائمة المنبثقة.
2

اختر علامة التبويب Roles

اختر علامة التبويب Roles من أعلى منتصف الشاشة.
3

اختر Create new role من أعلى اليمين

اختر الزر Create new role في أعلى يمين الشاشة.
4

سمِّ الدور

أدخل اسمًا وصفيًا للدور. سيكون هذا هو الاسم الذي ستراه عند تعيين الأدوار للمستخدمين ولمفاتيح API.
5

انقر على Allow وحدد نطاق الأذونات

انقر على الزر Allow واختر أذونات المؤسسة و/أو الخدمة و/أو قاعدة البيانات. للاطلاع على وصف جميع الأذونات، راجع Console roles and permissions.
تأكد من أن المستخدمين الذين سيسجلون الدخول إلى Console لديهم كحد أدنى أذونات Organization > Access organization.
الوصول إلى علامة التبويب مصادر البياناتللوصول إلى علامة التبويب مصادر البيانات، يتطلب الدور حاليًا الإذن Manage and Delete Selected Services.
6

راجع دورك الجديد

راجع الأذونات المعيَّنة إلى دورك الجديد قبل الإنهاء. انقر على Create role عند الانتهاء.

تحديث الأدوار المخصصة

يمكن تحديث الأدوار المخصصة بعد إنشائها. سيفقد المستخدمون أي أذونات تُزال من الدور، وسيُمنحون أي أذونات تُضاف إليه.
أذونات المستخدمين تراكمية. إذا كان لدى مستخدم إذن لتنفيذ عملية ما ضمن عدة أدوار، فقد لا يفقد حق الوصول فورًا إذا أُزيل الإذن من دور واحد فقط.
  1. انتقل إلى إعدادات المؤسسة وحدد Users and roles
  2. حدد علامة التبويب Roles
  3. حدد النقاط الثلاث بجوار الدور الذي تريد تحديثه
  4. حدد Edit
  5. عدّل الأذونات
  6. حدد Edit role

حذف الأدوار المخصصة

يمكن حذف الأدوار المخصصة في أي وقت.
يجب أن يكون لدى مؤسستك مستخدم واحد على الأقل يملك أذونات إدارية. إذا كانت إزالة الدور ستسحب الأذونات الإدارية من آخر مستخدم، فلن تتمكن من حذفه. لحل هذه المشكلة، عيّن دور النظام Admin لمستخدم واحد على الأقل قبل حذف الدور المخصص.
  1. انتقل إلى إعدادات المؤسسة وحدد Users and roles
  2. حدِّد علامة التبويب Roles
  3. حدِّد النقاط الثلاث بجوار الدور الذي تريد حذفه
  4. راجع المستخدمين ومفاتيح API التي ستفقد إمكانية الوصول عند إزالة الدور. وعدِّل التعيينات حسب الحاجة.
  5. حدِّد Delete role لإكمال العملية
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦