يمكن أن تتضمن الأدوار المخصصة مجموعةً من أذونات المؤسسة والخدمة وقاعدة البيانات. ويمكن تطبيق الأذونات على جميع الخدمات وقواعد البيانات أو على مجموعة فرعية منها.
إنشاء الأدوار المخصصة
1
الوصول إلى إعدادات المؤسسة واختيار `Users and roles`
من صفحة الخدمات، اختر اسم مؤسستك. ثم اختر عنصر القائمة
Users and roles من القائمة المنبثقة.
2
اختر علامة التبويب
Roles
اختر علامة التبويب
Roles من أعلى منتصف الشاشة.
3
اختر
Create new role من أعلى اليمين
اختر الزر
Create new role في أعلى يمين الشاشة.
4
سمِّ الدور
أدخل اسمًا وصفيًا للدور. سيكون هذا هو الاسم الذي ستراه عند تعيين الأدوار للمستخدمين ولمفاتيح API.
5
انقر على
Allow وحدد نطاق الأذونات
انقر على الزر
Allow واختر أذونات المؤسسة و/أو الخدمة و/أو قاعدة البيانات. للاطلاع على وصف جميع الأذونات، راجع Console roles and permissions.
الوصول إلى علامة التبويب مصادر البياناتللوصول إلى علامة التبويب مصادر البيانات، يتطلب الدور حاليًا الإذن
Manage and Delete Selected Services.
6
راجع دورك الجديد
راجع الأذونات المعيَّنة إلى دورك الجديد قبل الإنهاء. انقر على
Create role عند الانتهاء.
يمكن تحديث الأدوار المخصصة بعد إنشائها. سيفقد المستخدمون أي أذونات تُزال من الدور، وسيُمنحون أي أذونات تُضاف إليه.
تحديث الأدوار المخصصة
- انتقل إلى إعدادات المؤسسة وحدد
Users and roles
- حدد علامة التبويب
Roles
- حدد النقاط الثلاث بجوار الدور الذي تريد تحديثه
- حدد
Edit
- عدّل الأذونات
- حدد
Edit role
يمكن حذف الأدوار المخصصة في أي وقت.
حذف الأدوار المخصصة
- انتقل إلى إعدادات المؤسسة وحدد
Users and roles
- حدِّد علامة التبويب
Roles
- حدِّد النقاط الثلاث بجوار الدور الذي تريد حذفه
- راجع المستخدمين ومفاتيح API التي ستفقد إمكانية الوصول عند إزالة الدور. وعدِّل التعيينات حسب الحاجة.
- حدِّد
Delete roleلإكمال العملية