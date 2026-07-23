استخدام SET ROLE عبر HTTP / برمجيًا

إذا كان حساب الخدمة يتصل عبر HTTP، فلا يمكنك إرسال SET ROLE; SELECT … كعبارة متعددة. بدلًا من ذلك، مرّر الدور كمعلمة استعلام:

curl "https://host:8123?user=service_user&password=...&role=read_only_role" \ --data-binary "SELECT * FROM db1.table1"

?role= … يعادل تنفيذ SET ROLE read_only_role قبل العبارة. وتتعامل معلمات الأدوار المتعددة كما لو أنها SET ROLE role 1, role 2 .

تعرض بعض برامج التشغيل (مثل ClickHouse Connect لـ بايثون) أيضًا إعدادًا للدور يُرسَل مع كل طلب، ويستخدمه الخادم بوصفه دور الجلسة.