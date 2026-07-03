المستخدم المسؤول
default يُنشأ عند إنشاء الخدمة. وتُحدَّد كلمة المرور عند إنشاء الخدمة، ويمكن لمستخدمي ClickHouse Cloud الذين لديهم دور Admin إعادة تعيينها.
عند إضافة مستخدمين إضافيين لـ SQL إلى خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك، فسيحتاجون إلى اسم مستخدم وكلمة مرور لـ SQL. وإذا أردت منحهم امتيازات بمستوى إداري، فعيّن للمستخدمين الجدد الدور
default_role. على سبيل المثال، لإضافة المستخدم
clickhouse_admin:
CREATE USER IF NOT EXISTS clickhouse_admin
IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'P!@ssword42!';
GRANT default_role TO clickhouse_admin;
default. وبدلًا من ذلك، ستُنفَّذ هذه العبارات باسم مستخدم يُسمّى
sql-console:${cloud_login_email}، حيث يشير
cloud_login_email إلى البريد الإلكتروني للمستخدم الذي يُشغّل الاستعلام حاليًا.يكون لدى مستخدمي SQL Console الذين يُنشَؤون تلقائيًا الدور
default.
المصادقة بدون كلمة مرور
sql_console_admin بأذونات مطابقة لـ
default_role، و
sql_console_read_only بأذونات للقراءة فقط.
يُسنَد الدور
sql_console_admin إلى مستخدمي Admin افتراضيًا، لذا لا يتغير شيء بالنسبة إليهم. ومع ذلك، يتيح الدور
sql_console_read_only منح المستخدمين غير المشرفين حق وصول للقراءة فقط أو حق وصول كامل إلى أي مثيل. ويجب على مستخدم Admin تهيئة هذا الوصول. ويمكن تعديل الأدوار باستخدام الأمرين
GRANT و
REVOKE لتلائم متطلبات كل مثيل بشكل أفضل، كما ستُحفَظ أي تعديلات تُجرى على هذه الأدوار.
التحكم الدقيق في الوصول
sql_console_* الجديدة إلى المستخدمين، يجب إنشاء أدوار قاعدة البيانات الخاصة بمستخدمي SQL Console التي تطابق مساحة الاسم
sql-console-role:<email>. على سبيل المثال:
CREATE ROLE OR REPLACE sql-console-role:<email>;
GRANT <some grants> TO sql-console-role:<email>;
sql_console_sa_role و
sql_console_pm_role، ومنحها لمستخدمين محددين. على سبيل المثال:
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_sa_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_sa_role;
CREATE ROLE OR REPLACE sql_console_pm_role;
GRANT <whatever level of access> TO sql_console_pm_role;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
CREATE ROLE OR REPLACE `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:christoph@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_sa_role to `sql-console-role:jake@clickhouse.com`;
GRANT sql_console_pm_role to `sql-console-role:zach@clickhouse.com`;
اختبر امتيازات المسؤول
default ثم سجّل الدخول مرة أخرى باستخدام المستخدم
clickhouse_admin.
يجب أن ينجح كل ما يلي:
SHOW GRANTS FOR clickhouse_admin;
CREATE DATABASE db1
CREATE TABLE db1.table1 (id UInt64, column1 String) ENGINE = MergeTree() ORDER BY id;
INSERT INTO db1.table1 (id, column1) VALUES (1, 'abc');
SELECT * FROM db1.table1;
DROP TABLE db1.table1;
DROP DATABASE db1;
المستخدمون غير المشرفين
التحضير
إنشاء قاعدة بيانات وجدول وصفوف تجريبية
إنشاء قاعدة بيانات اختبار
CREATE DATABASE db1;
إنشاء جدول
CREATE TABLE db1.table1 (
id UInt64,
column1 String,
column2 String
)
ENGINE MergeTree
ORDER BY id;
إدراج صفوف تجريبية في الجدول
INSERT INTO db1.table1
(id, column1, column2)
VALUES
(1, 'A', 'abc'),
(2, 'A', 'def'),
(3, 'B', 'abc'),
(4, 'B', 'def');
التحقق من الجدول
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 475015cc-6f51-4b20-bda2-3c9c41404e49
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
إنشاء
column_user
CREATE USER column_user IDENTIFIED BY 'password';
إنشاء
row_user
CREATE USER row_user IDENTIFIED BY 'password';
إنشاء الأدوار
- سيتم إنشاء أدوار لامتيازات مختلفة، مثل الأعمدة والصفوف
- سيتم منح الامتيازات لهذه الأدوار
- سيتم إسناد المستخدمين إلى كل دور
أنشئ دورًا لتقييد مستخدمي هذا الدور بحيث لا يمكنهم رؤية سوى
column1 في قاعدة البيانات
db1 والجدول
table1:
CREATE ROLE column1_users;
اضبط الامتيازات للسماح بعرض
column1
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO column1_users;
أضف المستخدم
column_user إلى الدور
column1_users
GRANT column1_users TO column_user;
أنشئ دورًا لتقييد مستخدمي هذا الدور بحيث لا يمكنهم رؤية إلا الصفوف المحددة، وفي هذه الحالة الصفوف التي تحتوي على
A في
column1 فقط
CREATE ROLE A_rows_users;
أضف
row_user إلى الدور
A_rows_users
GRANT A_rows_users TO row_user;
أنشئ سياسة للسماح بعرض الصفوف التي تكون فيها قيمة
column1 هي
A فقط
CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users;
اضبط امتيازات قاعدة البيانات والجدول
GRANT SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 TO A_rows_users;
امنح أذونات صريحة للأدوار الأخرى حتى تظل قادرة على الوصول إلى جميع الصفوف
CREATE ROW POLICY allow_other_users_filter
ON db1.table1 FOR SELECT USING 1 TO clickhouse_admin, column1_users;
التحقق
اختبار امتيازات الدور باستخدام مستخدم مقيّد بالأعمدة
سجّل الدخول إلى عميل ClickHouse باستخدام المستخدم
clickhouse_admin
clickhouse-client --user clickhouse_admin --password password
تحقّق من إمكانية الوصول إلى قاعدة البيانات والجدول وجميع الصفوف باستخدام المستخدم المسؤول.
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: f5e906ea-10c6-45b0-b649-36334902d31d
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
│ 3 │ B │ abc │
│ 4 │ B │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
سجّل الدخول إلى عميل ClickHouse باستخدام المستخدم
column_user
clickhouse-client --user column_user --password password
اختبر
SELECT باستخدام جميع الأعمدة
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 5576f4eb-7450-435c-a2d6-d6b49b7c4a23
0 rows in set. Elapsed: 0.006 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
id و
column1
تحقّق من استعلام
SELECT باستخدام الأعمدة المحددة والمسموح بها فقط:
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: cef9a083-d5ce-42ff-9678-f08dc60d4bb9
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
│ 3 │ B │
│ 4 │ B │
└────┴─────────┘
اختبار امتيازات الدور باستخدام مستخدم مقيَّد على مستوى الصفوف
سجّل الدخول إلى عميل ClickHouse باستخدام
row_user
clickhouse-client --user row_user --password password
اعرض الصفوف المتاحة
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: a79a113c-1eca-4c3f-be6e-d034f9a220fb
┌─id─┬─column1─┬─column2─┐
│ 1 │ A │ abc │
│ 2 │ A │ def │
└────┴─────────┴─────────┘
B في
column1.
تعديل المستخدمين والأدوار
role1 يتيح فقط تنفيذ SELECT على
column1 وكان
role2 يتيح تنفيذ SELECT على
column1 و
column2، فسيكون لدى المستخدم حق الوصول إلى كلا العمودين.
باستخدام حساب مسؤول، أنشئ مستخدمًا جديدًا لتقييد الوصول حسب الصف والعمود مع أدوار افتراضية
CREATE USER row_and_column_user IDENTIFIED BY 'password' DEFAULT ROLE A_rows_users;
أزل الامتيازات السابقة من الدور
A_rows_users
REVOKE SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
اسمح للدور
A_row_users بتنفيذ SELECT على
column1 فقط
GRANT SELECT(id, column1) ON db1.table1 TO A_rows_users;
سجّل الدخول إلى عميل ClickHouse باستخدام
row_and_column_user
clickhouse-client --user row_and_column_user --password password;
اختبر باستخدام جميع الأعمدة:
SELECT *
FROM db1.table1
Query id: 8cdf0ff5-e711-4cbe-bd28-3c02e52e8bc4
0 rows in set. Elapsed: 0.005 sec.
Received exception from server (version 22.3.2):
Code: 497. DB::Exception: Received from localhost:9000.
DB::Exception: row_and_column_user: Not enough privileges.
To execute this query it's necessary to have grant
SELECT(id, column1, column2) ON db1.table1. (ACCESS_DENIED)
اختبر باستخدام الأعمدة المسموح بها فقط:
SELECT
id,
column1
FROM db1.table1
Query id: 5e30b490-507a-49e9-9778-8159799a6ed0
┌─id─┬─column1─┐
│ 1 │ A │
│ 2 │ A │
└────┴─────────┘
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
عرض الامتيازات والأدوار الخاصة بمستخدم
SHOW GRANTS FOR row_and_column_user
Query id: 6a73a3fe-2659-4aca-95c5-d012c138097b
┌─GRANTS FOR row_and_column_user───────────────────────────┐
│ GRANT A_rows_users, column1_users TO row_and_column_user │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
عرض الأدوار في ClickHouse
SHOW ROLES
Query id: 1e21440a-18d9-4e75-8f0e-66ec9b36470a
┌─name────────────┐
│ A_rows_users │
│ column1_users │
└─────────────────┘
عرض السياسات
SHOW ROW POLICIES
Query id: f2c636e9-f955-4d79-8e80-af40ea227ebc
┌─name───────────────────────────────────┐
│ A_row_filter ON db1.table1 │
│ allow_other_users_filter ON db1.table1 │
└────────────────────────────────────────┘
الاطلاع على كيفية تعريف سياسة ما والامتيازات الحالية
SHOW CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1
Query id: 0d3b5846-95c7-4e62-9cdd-91d82b14b80b
┌─CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1 FOR SELECT USING column1 = 'A' TO A_rows_users │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
أوامر نموذجية لإدارة الأدوار والسياسات والمستخدمين
- حذف الامتيازات
- حذف السياسات
- إلغاء تعيين المستخدمين من الأدوار
- حذف المستخدمين والأدوار
سحب امتياز من دور
REVOKE SELECT(column1, id) ON db1.table1 FROM A_rows_users;
حذف سياسة
DROP ROW POLICY A_row_filter ON db1.table1;
إزالة مستخدم من دور
REVOKE A_rows_users FROM row_user;
حذف دور
DROP ROLE A_rows_users;
حذف مستخدم
DROP USER row_user;