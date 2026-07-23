|الصفحة
|الوصف
|إدارة حسابي
|يوضّح كيفية إدارة حساب المستخدم الخاص بك، بما في ذلك كلمات المرور، والمصادقة متعددة العوامل، واستعادة الحساب
|إدارة مستخدمي السحابة
|دليل للمسؤول لإدارة وصول المستخدمين في وحدة تحكم ClickHouse Cloud
|إدارة الأدوار المخصصة
|دليل للمسؤول لإنشاء الأدوار المخصصة وإدارتها
|إدارة تعيينات أدوار SQL Console
|دليل للمسؤول لإدارة مستخدمي SQL Console
|إدارة مستخدمي قاعدة البيانات
|دليل للمسؤول لإدارة مستخدمي قاعدة البيانات
|إدارة حسابات الخدمة لقاعدة البيانات
|دليل للمسؤول لإدارة حسابات الخدمة لقاعدة البيانات
|إعداد SAML SSO
|دليل للمسؤول لإعداد تكاملات SAML واستكشاف أخطائها وإصلاحها
|إزالة SAML SSO
|دليل للمسؤول لإزالة SAML SSO
|Provisioning باستخدام Okta لـ SCIM
|دليل للمسؤول لأتمتة دورة حياة المستخدمين والمجموعات باستخدام SCIM
|استعلامات شائعة لإدارة الوصول
|أمثلة مفصلة على إعداد أذونات قاعدة البيانات والتحقق منها
إدارة الوصول في السحابة
تعرّف على المزيد حول إدارة الوصول في السحابة
يحتوي هذا القسم على أدلة مفصلة لإدارة الوصول في ClickHouse Cloud
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦
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