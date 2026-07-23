1
اختر مصدر البيانات
1. في ClickHouse Cloud، اختر مصادر البيانات من قائمة التنقل الرئيسية ثم انقر على Create ClickPipe.
2. انقر على بطاقة Google Cloud Storage.
2
إعداد اتصال ClickPipe
1. لإعداد ClickPipe جديد، يجب تقديم تفاصيل الاتصال بخدمة التخزين الكائني وكيفية المصادقة عليها.
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مسار ملف GCS: يستخدم ClickPipe الخاص بـ GCS واجهة XML في Cloud Storage لتحقيق التوافق البيني، ما يتطلب endpoint
storage.googleapis.com:يمكنك استخدام wildcards الخاصة بـ POSIX لمطابقة عدة ملفات أو بادئات. راجع الوثائق المرجعية للاطلاع على إرشادات بشأن الأنماط المدعومة.
https://storage.googleapis.com/bucket-name/key-name
3
اختر تنسيق البيانات
ستعرض واجهة المستخدم قائمة بالملفات في الـ bucket المحدد. اختر تنسيق البيانات (ندعم حاليًا مجموعة فرعية من تنسيقات ClickHouse)، وحدد ما إذا كنت تريد تمكين الاستيعاب المستمر. راجع قسم “الاستيعاب المستمر” في صفحة النظرة العامة لمزيد من التفاصيل.
4
كوّن الجدول والمخطط والإعدادات
في الخطوة التالية، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استيعاب البيانات في ClickHouse table جديد أو إعادة استخدام جدول موجود. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتعديل اسم الجدول والمخطط والإعدادات. يمكنك رؤية معاينة فورية لتغييراتك في جدول العينة في الأعلى.
يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات المتقدمة باستخدام عناصر التحكم المتاحة.
بدلًا من ذلك، يمكنك اختيار استيعاب بياناتك في ClickHouse table موجود. في هذه الحالة، ستتيح لك واجهة المستخدم تعيين الحقول من المصدر إلى حقول ClickHouse في جدول الوجهة المحدد.
يمكنك أيضًا تعيين الأعمدة الافتراضية، مثل
_path أو
_size، إلى الحقول.
5
كوّن الأذونات
أخيرًا، يمكنك تكوين الأذونات للمستخدم الداخلي الخاص بـ ClickPipes.الأذونات: سينشئ ClickPipes مستخدمًا مخصصًا لكتابة البيانات إلى جدول الوجهة. يمكنك اختيار دور لهذا المستخدم الداخلي باستخدام دور مخصص أو أحد الأدوار المعرفة مسبقًا:
Full access: وصول كامل إلى العنقود. وهو مطلوب إذا كنت تستخدم
materialized viewأو Dictionary مع جدول الوجهة.
Only destination table: أذونات
INSERTعلى جدول الوجهة فقط.
6
أكمل الإعداد
بالنقر على “Complete Setup”، سيسجل النظام ClickPipe الخاص بك، وستتمكن من رؤيته مدرجًا في جدول الملخص.
يوفر جدول الملخص عناصر تحكم لعرض بيانات عينة من المصدر أو من جدول الوجهة في ClickHouse.
كما يوفر عناصر تحكم لإزالة ClickPipe وعرض ملخص لمهمة الاستيعاب.
تهانينا! لقد أعددت أول ClickPipe بنجاح. إذا كان ClickPipe هذا مُكوّنًا للاستيعاب المستمر، فسيظل قيد التشغيل باستمرار، مع استيعاب البيانات في الوقت الفعلي من مصدر البيانات البعيد. وإلا فسيستوعب الدفعة ثم يكتمل.