كوّن الجدول والمخطط والإعدادات

في الخطوة التالية، يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد استيعاب البيانات في ClickHouse table جديد أو إعادة استخدام جدول موجود. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة لتعديل اسم الجدول والمخطط والإعدادات. يمكنك رؤية معاينة فورية لتغييراتك في جدول العينة في الأعلى.

يمكنك أيضًا تخصيص الإعدادات المتقدمة باستخدام عناصر التحكم المتاحة.

بدلًا من ذلك، يمكنك اختيار استيعاب بياناتك في ClickHouse table موجود. في هذه الحالة، ستتيح لك واجهة المستخدم تعيين الحقول من المصدر إلى حقول ClickHouse في جدول الوجهة المحدد.