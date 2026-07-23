حدِّد مصدر البيانات

1. في ClickHouse Cloud، حدِّد مصادر البيانات من قائمة التنقل الرئيسية، ثم انقر على Create ClickPipe.

2. انقر على بطاقة Amazon S3. يمكنك أيضًا استخدام هذه البطاقة للاتصال بخدمات أخرى متوافقة مع S3 وغير مُدرجة في واجهة مستخدم ClickPipes.