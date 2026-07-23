ObjectCreated:* وإدخال أي ملفات جديدة بغض النظر عن اصطلاح تسمية الملفات.
الوضع غير المرتب مدعوم فقط مع Amazon S3، وهو غير مدعوم مع الحاويات العامة أو الخدمات المتوافقة مع S3. ويتطلب ذلك إعداد قائمة انتظار Amazon SQS متصلة بالحاوية، مع استخدام Amazon EventBridge اختياريًا كموجّه للأحداث.
في هذا الوضع، يُجري S3 ClickPipe تحميلًا أوليًا لـ جميع الملفات الموجودة في المسار المحدد، ثم يستمع إلى أحداث
كيف يعمل
ObjectCreated:* في قائمة الانتظار التي تطابق هذا المسار. وسيتم تجاهل أي رسالة تخص ملفًا سبق رصده، أو ملفًا لا يطابق المسار، أو حدثًا من نوع مختلف. تُدخَل الملفات عند الوصول إلى الحد المضبوط في
max insert bytes أو
max file count، أو بعد فاصل زمني قابل للتهيئة (30 ثانية افتراضيًا). لا يمكن بدء الإدخال من ملف محدد أو من نقطة زمنية معينة — إذ إن ClickPipes سيحمّل دائمًا جميع الملفات الموجودة في المسار المحدد.
قد تحدث أنواع مختلفة من الإخفاقات عند إدخال البيانات، ما قد يؤدي إلى عمليات إدراج جزئية أو بيانات مكررة. تتميز Object Storage ClickPipes بالقدرة على تحمّل إخفاقات الإدراج، وتوفّر ضمان المعالجة مرة واحدة فقط باستخدام جداول مرحلية مؤقتة. تُدرَج البيانات أولًا في جدول مرحلي؛ وإذا حدث خطأ ما، يُفرَّغ الجدول المرحلي وتُعاد محاولة الإدراج من حالة نظيفة. ولا تُنقَل الأقسام إلى الجدول الهدف إلا بعد اكتمال عملية الإدراج بنجاح.
1
إنشاء قائمة انتظار Amazon SQS
1. في AWS Console، انتقل إلى Simple Queue Service > Create queue. استخدم الإعدادات الافتراضية لإنشاء قائمة انتظار قياسية جديدة.2. قم بتوصيل حاوية S3 الخاصة بك بقائمة انتظار SQS باستخدام أحد الخيارين أدناه. يُوصى باستخدام EventBridge في معظم حالات الاستخدام لأنه يدعم التوزيع المتشعب (fan-out)، ويتيح تصفية أحداث أكثر مرونة، ولا يخضع لقيود S3 المتعلقة بقاعدة إشعار واحدة لكل نوع حدث ولكل بادئة.
- عبر EventBridge
- S3 مباشر → SQS
a. في خصائص حاوية S3، انتقل إلى Event notifications > Amazon EventBridge ومكّن إرسال الإشعارات إلى EventBridge. انقر على Save changes.b. في AWS Console، انتقل إلى Amazon EventBridge > Rules > Create rule. سمِّ القاعدة (مثلًا
S3ObjectCreated)، واختر ناقل الأحداث default، ثم انقر على Next. في خطوة Build event pattern، حدِّد AWS events or EventBridge partner events كمصدر للأحداث، ثم أدخل نمط الحدث التالي يدويًا، مع استبدال
<bucket-name> باسم الحاوية:
اختياريًا، أضف شرط
{
"source": ["aws.s3"],
"detail-type": ["Object Created"],
"detail": {
"bucket": {
"name": ["<bucket-name>"]
}
}
}
object.key إلى النمط للتصفية حسب البادئة أو اللاحقة. إذا فعلت ذلك، فتأكد من مطابقته للمسار المحدد لـ ClickPipe.c. في خطوة Select target(s)، اختر AWS service كنوع الهدف، ثم حدِّد SQS queue. اختر قائمة الانتظار التي أُنشئت في الخطوة السابقة. اترك خيار Use execution role (recommended) محددًا للسماح لـ EventBridge بإنشاء IAM role المطلوب تلقائيًا، ثم انقر على Next وأكمل المعالج.d. عدّل سياسة الوصول الخاصة بقائمة انتظار SQS للسماح لـ EventBridge بإرسال الرسائل إليها. استبدل
<sqs-queue-arn> و
<eventbridge-rule-arn> بالقيم المناسبة:
{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "example-ID",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowEventBridgeToSendMessage",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "events.amazonaws.com"
},
"Action": "SQS:SendMessage",
"Resource": "<sqs-queue-arn>",
"Condition": {
"ArnLike": {
"aws:SourceArn": "<eventbridge-rule-arn>"
}
}
}
]
}
2
إعداد دور IAM
1. في وحدة تحكم ClickHouse Cloud، انتقل إلى Settings > Network security information وانسخ IAM role ARN الخاص بخدمتك.2. في وحدة تحكم AWS، انتقل إلى IAM > Roles > Create role. اختر Custom trust policy والصق ما يلي، مع استبدال
<ch-cloud-arn> بـ IAM role ARN الذي نسخته في الخطوة السابقة:
3. أنشئ سياسة مضمنة لـ IAM role تتضمن الأذونات المطلوبة لقراءة الكائنات من S3 وإدارة الرسائل في قائمة انتظار SQS. استبدل
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AllowAssumeRole",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "<ch-cloud-arn>"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]
}
<bucket-arn> و
<sqs-queue-arn> بالقيم المناسبة:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "S3BucketMetadataAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListBucket"
],
"Resource": "<bucket-arn>"
},
{
"Sid": "AllowGetListObjects",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:Get*",
"s3:List*"
],
"Resource": "<bucket-arn>/*"
},
{
"Sid": "SQSNotificationsAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sqs:DeleteMessage",
"sqs:ListQueues",
"sqs:ReceiveMessage",
"sqs:GetQueueAttributes"
],
"Resource": "<sqs-queue-arn>"
}
]
}
3
إنشاء ClickPipe بوضع غير مرتب
1. في ClickHouse Cloud console، انتقل إلى Data Sources > Create ClickPipe وحدد Amazon S3. أدخل التفاصيل للاتصال بـ S3 bucket الخاص بك. ضمن Authentication method، اختر IAM role وقدّم ARN للدور الذي أنشأته في الخطوة السابقة.2. ضمن Incoming data، فعّل Continuous ingestion. حدّد Any order كوضع الاستيعاب، وقدّم URL لقائمة انتظار SQS المتصلة بالـ bucket الخاص بك. يجب استخدام قائمة الانتظار هذه حصريًا من قِبل ClickPipe هذا — راجع إنشاء قائمة انتظار Amazon SQS.3. ضمن Parse information، حدّد Sorting key للجدول الهدف. أجرِ أي تعديلات لازمة على المخطط المعين، ثم اضبط دورًا لمستخدم قاعدة البيانات الخاص بـ ClickPipes.4. راجع الإعدادات وانقر على Create ClickPipe. سيُجري ClickPipes فحصًا أوليًا للـ bucket الخاص بك لتحميل جميع الملفات الموجودة التي تطابق المسار المحدد، ثم سيبدأ في معالجة الملفات مع وصول أحداث
ObjectCreated:* الجديدة إلى قائمة الانتظار.