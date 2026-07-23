ObjectCreated:* وإدخال أي ملفات جديدة بغض النظر عن اصطلاح تسمية الملفات. بشكل افتراضي، يفترض S3 ClickPipe أن الملفات تُضاف إلى الحاوية بترتيب معجمي . ويمكن تهيئة S3 ClickPipe لإدخال الملفات التي لا تتبع ترتيبًا ضمنيًا، وذلك من خلال إعداد قائمة انتظار Amazon SQS متصلة بالحاوية، مع استخدام Amazon EventBridge اختياريًا كموجّه للأحداث. يتيح ذلك لـ ClickPipes الاستماع إلى أحداثوإدخال أي ملفات جديدة بغض النظر عن اصطلاح تسمية الملفات.

فقط مع Amazon S3، وهو غير مدعوم مع الحاويات العامة أو الخدمات المتوافقة مع S3. ويتطلب ذلك إعداد قائمة انتظار الوضع غير المرتب مدعوممع Amazon S3، وهومدعوم مع الحاويات العامة أو الخدمات المتوافقة مع S3. ويتطلب ذلك إعداد قائمة انتظار Amazon SQS متصلة بالحاوية، مع استخدام Amazon EventBridge اختياريًا كموجّه للأحداث.

​ كيف يعمل

في هذا الوضع، يُجري S3 ClickPipe تحميلًا أوليًا لـ جميع الملفات الموجودة في المسار المحدد، ثم يستمع إلى أحداث ObjectCreated:* في قائمة الانتظار التي تطابق هذا المسار. وسيتم تجاهل أي رسالة تخص ملفًا سبق رصده، أو ملفًا لا يطابق المسار، أو حدثًا من نوع مختلف. تُدخَل الملفات عند الوصول إلى الحد المضبوط في max insert bytes أو max file count ، أو بعد فاصل زمني قابل للتهيئة (30 ثانية افتراضيًا). لا يمكن بدء الإدخال من ملف محدد أو من نقطة زمنية معينة — إذ إن ClickPipes سيحمّل دائمًا جميع الملفات الموجودة في المسار المحدد.

قد تحدث أنواع مختلفة من الإخفاقات عند إدخال البيانات، ما قد يؤدي إلى عمليات إدراج جزئية أو بيانات مكررة. تتميز Object Storage ClickPipes بالقدرة على تحمّل إخفاقات الإدراج، وتوفّر ضمان المعالجة مرة واحدة فقط باستخدام جداول مرحلية مؤقتة. تُدرَج البيانات أولًا في جدول مرحلي؛ وإذا حدث خطأ ما، يُفرَّغ الجدول المرحلي وتُعاد محاولة الإدراج من حالة نظيفة. ولا تُنقَل الأقسام إلى الجدول الهدف إلا بعد اكتمال عملية الإدراج بنجاح.