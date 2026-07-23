الدليل الموجود على Docker Hub مُعاد نشره أدناه لسهولة الرجوع إليه. وتعتمد صور Docker المتاحة على حزم deb الرسمية لـ ClickHouse.

أمر Docker pull:

docker pull clickhouse/clickhouse-server

تشير العلامة latest إلى أحدث إصدار من أحدث فرع مستقر.

إلى أحدث إصدار من أحدث فرع مستقر. تشير علامات الفروع مثل 22.2 إلى أحدث إصدار من الفرع المقابل.

إلى أحدث إصدار من الفرع المقابل. تشير علامات الإصدار الكاملة مثل 22.2.3 و 22.2.3.5 إلى الإصدار المقابل.

و إلى الإصدار المقابل. تُبنى العلامة head من أحدث commit على الفرع الافتراضي.

من أحدث على الفرع الافتراضي. تحمل كل علامة لاحقة اختيارية هي -alpine للدلالة على أنها مبنية على alpine .

تتطلب صورة amd64 دعم مستوى البنية الدقيقة x86-64-v3 ‏(AVX2 وBMI1 وBMI2 وF16C وFMA وLZCNT وMOVBE وXSAVE). تكاد جميع معالجات x86 بعد عام 2015 تدعم x86-64-v3.

تتطلب صورة arm64 دعم معمارية ARMv8.2-A و بالإضافة إلى ذلك سجل Load-Acquire RCpc. هذا السجل اختياري في الإصدار ARMv8.2-A وإلزامي في ARMv8.3-A. وهو مدعوم في Graviton >=2، ومثيلات Azure وGCP. ومن أمثلة الأجهزة غير المدعومة Raspberry Pi 4 ‏(ARMv8.0-A) وJetson AGX Xavier/Orin ‏(ARMv8.2-A).

منذ ClickHouse 24.11 بدأت صور Ubuntu باستخدام ubuntu:22.04 كصورة الأساس لها. وهي تتطلب إصدار Docker >= 20.10.10 يحتوي على تصحيح. وكحل بديل، يمكنك استخدام docker run --security-opt seccomp=unconfined بدلًا من ذلك، إلا أن لذلك تبعات أمنية.

​ طريقة استخدام هذه الصورة

​ تشغيل مثيل الخادم

docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

افتراضيًا، لن يكون ClickHouse متاحًا إلا عبر شبكة Docker. راجع قسم الشبكات أدناه.

افتراضيًا، سيُشغَّل مثيل الخادم المذكور أعلاه باعتباره المستخدم default من دون كلمة مرور.

​ الاتصال به باستخدام العميل الأصلي

docker run -it --rm --network=container:some-clickhouse-server --entrypoint clickhouse-client clickhouse/clickhouse-server # OR docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client

اطّلع على عميل ClickHouse لمزيد من المعلومات حول عميل ClickHouse.

​ استخدم curl للاتصال به

echo "SELECT 'Hello, ClickHouse!'" | docker run -i --rm --network=container:some-clickhouse-server buildpack-deps:curl curl 'http://localhost:8123/?query=' -s --data-binary @-

اطّلع على ClickHouse HTTP Interface لمزيد من المعلومات حول واجهة HTTP.

​ إيقاف الحاوية / إزالتها

docker stop some-clickhouse-server docker rm some-clickhouse-server

لا يملك المستخدم default المُعرَّف مسبقًا صلاحية الوصول إلى الشبكة ما لم يتم تعيين كلمة مرور، راجع “كيفية إنشاء قاعدة البيانات الافتراضية والمستخدم عند بدء التشغيل” و”إدارة المستخدم default ” أدناه

يمكنك إتاحة ClickHouse الذي يعمل في docker عبر ربط منفذ معيّن من داخل الحاوية بمنافذ المضيف:

docker run -d -p 18123:8123 -p19000:9000 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=changeme --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:18123/?password=changeme' --data-binary @-

--network=host (وهو ما يتيح أيضًا أداءً أفضل للشبكة): أو بالسماح للحاوية باستخدام منافذ المضيف مباشرةً عبر(وهو ما يتيح أيضًا أداءً أفضل للشبكة):

docker run -d --network=host --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-

المستخدم default في المثال أعلاه متاح فقط للطلبات الواردة من localhost

​ وحدات التخزين

عادةً ما قد تحتاج إلى ربط المجلدات التالية داخل الحاوية لضمان استمرارية البيانات:

/var/lib/clickhouse/ - المجلد الرئيسي الذي يخزّن فيه ClickHouse البيانات

- المجلد الرئيسي الذي يخزّن فيه ClickHouse البيانات /var/log/clickhouse-server/ - السجلات

docker run -d \ -v " $PWD /ch_data:/var/lib/clickhouse/" \ -v " $PWD /ch_logs:/var/log/clickhouse-server/" \ --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

قد ترغب أيضًا في ربط:

/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml - ملفات تتضمن تعديلات على تهيئة الخادم

- ملفات تتضمن تعديلات على تهيئة الخادم /etc/clickhouse-server/users.d/*.xml - ملفات تتضمن تعديلات على إعدادات المستخدم

- ملفات تتضمن تعديلات على إعدادات المستخدم /docker-entrypoint-initdb.d/ - مجلد يحتوي على نصوص برمجية لتهيئة قاعدة البيانات (انظر أدناه).

​ ميزات Linux الأمنية

يوفّر ClickHouse بعض الوظائف المتقدمة التي تتطلب تفعيل عدة ميزات أمان في Linux

docker run -d \ --cap-add=SYS_NICE --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=IPC_LOCK \ --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server

تُمثَّل تهيئة ClickHouse في ملف “config.xml” ( الوثائق

​ بدء مثيل الخادم باستخدام تهيئة مخصّصة

docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v /path/to/your/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.xml clickhouse/clickhouse-server

​ تشغيل server باستخدام مستخدم مخصص

# $PWD/data/clickhouse should exist and be owned by current user docker run --rm --user "${ UID }:${ GID }" --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v " $PWD /logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v " $PWD /data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server

عند استخدام الصورة مع ربط الأدلة المحلية، يُرجَّح أن تحتاج إلى تحديد المستخدم للحفاظ على ملكية الملفات بشكل صحيح. استخدم المعامل --user ، واربط /var/lib/clickhouse و /var/log/clickhouse-server داخل الحاوية. وإلا فستعرض الصورة رسالة خطأ ولن تبدأ.

​ بدء تشغيل الخادم من المستخدم الجذر

يكون تشغيل الخادم من المستخدم الجذر مفيدًا عندما يكون حيّز أسماء المستخدم مفعّلًا. للقيام بذلك، شغّل:

docker run --rm -e CLICKHOUSE_RUN_AS_ROOT= 1 --name clickhouse-server-userns -v " $PWD /logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v " $PWD /data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server

​ كيفية إنشاء قاعدة البيانات الافتراضية والمستخدم عند بدء التشغيل

قد تحتاج أحيانًا إلى إنشاء مستخدم (يُستخدم المستخدم المسمى default افتراضيًا) وقاعدة بيانات عند بدء الحاوية. يمكنك القيام بذلك باستخدام متغيرات البيئة CLICKHOUSE_DB و CLICKHOUSE_USER و CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT و CLICKHOUSE_PASSWORD :

docker run --rm -e CLICKHOUSE_DB=my_database -e CLICKHOUSE_USER=username -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT= 1 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server

​ إدارة المستخدم default

يكون وصول المستخدم default عبر الشبكة معطّلًا افتراضيًا إذا لم يتم تعيين أي من CLICKHOUSE_USER أو CLICKHOUSE_PASSWORD أو CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT .

يمكن إتاحة المستخدم default بشكل غير آمن عن طريق تعيين متغير البيئة CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP إلى 1:

docker run --rm -e CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP= 1 -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server

​ كيفية توسيع هذه الصورة

لإجراء تهيئة إضافية في صورة مشتقة من هذه الصورة، أضف نصًا برمجيًا واحدًا أو أكثر من النوع *.sql أو *.sql.gz أو *.sh ضمن /docker-entrypoint-initdb.d . بعد أن يستدعي entrypoint الأمر initdb ، سيُنفِّذ أي ملفات *.sql ، ويُشغِّل أي نصوص برمجية *.sh قابلة للتنفيذ، ويُضمِّن أي نصوص برمجية *.sh غير قابلة للتنفيذ موجودة في ذلك الدليل لإجراء مزيد من التهيئة قبل بدء الخدمة.

تُنفَّذ النصوص البرمجية الموجودة ضمن /docker-entrypoint-initdb.d بترتيب أبجدي حسب اسم الملف. إذا كانت نصوصك البرمجية تعتمد على بعضها بعضًا (على سبيل المثال، نص برمجي يُنشئ views يجب أن يعمل بعد النص البرمجي الذي يُنشئ الجداول المشار إليها)، فتأكَّد من أن أسماء الملفات مرتبة بالترتيب الصحيح.

يمكنك أيضًا توفير متغيرَي البيئة CLICKHOUSE_USER و CLICKHOUSE_PASSWORD لاستخدامهما مع clickhouse-client أثناء التهيئة.

على سبيل المثال، لإضافة مستخدم آخر وقاعدة بيانات أخرى، أضف ما يلي إلى /docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh :