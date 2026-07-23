docker pull clickhouse/clickhouse-server
الإصدارات
- تشير العلامة
latestإلى أحدث إصدار من أحدث فرع مستقر.
- تشير علامات الفروع مثل
22.2إلى أحدث إصدار من الفرع المقابل.
- تشير علامات الإصدار الكاملة مثل
22.2.3و
22.2.3.5إلى الإصدار المقابل.
- تُبنى العلامة
headمن أحدث
commitعلى الفرع الافتراضي.
- تحمل كل علامة لاحقة اختيارية هي
-alpineللدلالة على أنها مبنية على
alpine.
التوافق
- تتطلب صورة amd64 دعم مستوى البنية الدقيقة x86-64-v3 (AVX2 وBMI1 وBMI2 وF16C وFMA وLZCNT وMOVBE وXSAVE). تكاد جميع معالجات x86 بعد عام 2015 تدعم x86-64-v3.
- تتطلب صورة arm64 دعم معمارية ARMv8.2-A و بالإضافة إلى ذلك سجل Load-Acquire RCpc. هذا السجل اختياري في الإصدار ARMv8.2-A وإلزامي في ARMv8.3-A. وهو مدعوم في Graviton >=2، ومثيلات Azure وGCP. ومن أمثلة الأجهزة غير المدعومة Raspberry Pi 4 (ARMv8.0-A) وJetson AGX Xavier/Orin (ARMv8.2-A).
- منذ ClickHouse 24.11 بدأت صور Ubuntu باستخدام
ubuntu:22.04كصورة الأساس لها. وهي تتطلب إصدار Docker >=
20.10.10يحتوي على تصحيح. وكحل بديل، يمكنك استخدام
docker run --security-opt seccomp=unconfinedبدلًا من ذلك، إلا أن لذلك تبعات أمنية.
طريقة استخدام هذه الصورة
تشغيل مثيل الخادم
افتراضيًا، لن يكون ClickHouse متاحًا إلا عبر شبكة Docker. راجع قسم الشبكات أدناه. افتراضيًا، سيُشغَّل مثيل الخادم المذكور أعلاه باعتباره المستخدم
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
default من دون كلمة مرور.
الاتصال به باستخدام العميل الأصلي
اطّلع على عميل ClickHouse لمزيد من المعلومات حول عميل ClickHouse.
docker run -it --rm --network=container:some-clickhouse-server --entrypoint clickhouse-client clickhouse/clickhouse-server
# OR
docker exec -it some-clickhouse-server clickhouse-client
استخدم curl للاتصال به
اطّلع على ClickHouse HTTP Interface لمزيد من المعلومات حول واجهة HTTP.
echo "SELECT 'Hello, ClickHouse!'" | docker run -i --rm --network=container:some-clickhouse-server buildpack-deps:curl curl 'http://localhost:8123/?query=' -s --data-binary @-
إيقاف الحاوية / إزالتها
docker stop some-clickhouse-server
docker rm some-clickhouse-server
الشبكات
يمكنك إتاحة ClickHouse الذي يعمل في docker عبر ربط منفذ معيّن من داخل الحاوية بمنافذ المضيف:
لا يملك المستخدم
default المُعرَّف مسبقًا صلاحية الوصول إلى الشبكة ما لم يتم تعيين كلمة مرور،
راجع “كيفية إنشاء قاعدة البيانات الافتراضية والمستخدم عند بدء التشغيل” و”إدارة المستخدم
default” أدناه
أو بالسماح للحاوية باستخدام منافذ المضيف مباشرةً عبر
docker run -d -p 18123:8123 -p19000:9000 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=changeme --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:18123/?password=changeme' --data-binary @-
--network=host
(وهو ما يتيح أيضًا أداءً أفضل للشبكة):
docker run -d --network=host --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
echo 'SELECT version()' | curl 'http://localhost:8123/' --data-binary @-
المستخدم default في المثال أعلاه متاح فقط للطلبات الواردة من localhost
عادةً ما قد تحتاج إلى ربط المجلدات التالية داخل الحاوية لضمان استمرارية البيانات:
وحدات التخزين
/var/lib/clickhouse/- المجلد الرئيسي الذي يخزّن فيه ClickHouse البيانات
/var/log/clickhouse-server/- السجلات
قد ترغب أيضًا في ربط:
docker run -d \
-v "$PWD/ch_data:/var/lib/clickhouse/" \
-v "$PWD/ch_logs:/var/log/clickhouse-server/" \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
/etc/clickhouse-server/config.d/*.xml- ملفات تتضمن تعديلات على تهيئة الخادم
/etc/clickhouse-server/users.d/*.xml- ملفات تتضمن تعديلات على إعدادات المستخدم
/docker-entrypoint-initdb.d/- مجلد يحتوي على نصوص برمجية لتهيئة قاعدة البيانات (انظر أدناه).
يوفّر ClickHouse بعض الوظائف المتقدمة التي تتطلب تفعيل عدة ميزات أمان في Linux وهي اختيارية، ويمكن تفعيلها باستخدام وسيطات سطر أوامر Docker التالية:
ميزات Linux الأمنية
لمزيد من المعلومات، راجع “تهيئة إمكانيات CAP_IPC_LOCK وCAP_SYS_NICE في Docker”
docker run -d \
--cap-add=SYS_NICE --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=IPC_LOCK \
--name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 clickhouse/clickhouse-server
تفتح الحاوية المنفذ 8123 لـواجهة HTTP والمنفذ 9000 لـالعميل الأصلي. تُمثَّل تهيئة ClickHouse في ملف “config.xml” (الوثائق)
التهيئة
بدء مثيل الخادم باستخدام تهيئة مخصّصة
docker run -d --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v /path/to/your/config.xml:/etc/clickhouse-server/config.xml clickhouse/clickhouse-server
تشغيل server باستخدام مستخدم مخصص
عند استخدام الصورة مع ربط الأدلة المحلية، يُرجَّح أن تحتاج إلى تحديد المستخدم للحفاظ على ملكية الملفات بشكل صحيح. استخدم المعامل
# $PWD/data/clickhouse should exist and be owned by current user
docker run --rm --user "${UID}:${GID}" --name some-clickhouse-server --ulimit nofile=262144:262144 -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
--user، واربط
/var/lib/clickhouse و
/var/log/clickhouse-server داخل الحاوية. وإلا فستعرض الصورة رسالة خطأ ولن تبدأ.
يكون تشغيل الخادم من المستخدم الجذر مفيدًا عندما يكون حيّز أسماء المستخدم مفعّلًا. للقيام بذلك، شغّل:
بدء تشغيل الخادم من المستخدم الجذر
docker run --rm -e CLICKHOUSE_RUN_AS_ROOT=1 --name clickhouse-server-userns -v "$PWD/logs/clickhouse:/var/log/clickhouse-server" -v "$PWD/data/clickhouse:/var/lib/clickhouse" clickhouse/clickhouse-server
قد تحتاج أحيانًا إلى إنشاء مستخدم (يُستخدم المستخدم المسمى
كيفية إنشاء قاعدة البيانات الافتراضية والمستخدم عند بدء التشغيل
default افتراضيًا) وقاعدة بيانات عند بدء الحاوية. يمكنك القيام بذلك باستخدام متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_DB و
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT و
CLICKHOUSE_PASSWORD:
docker run --rm -e CLICKHOUSE_DB=my_database -e CLICKHOUSE_USER=username -e CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT=1 -e CLICKHOUSE_PASSWORD=password -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
يكون وصول المستخدم
إدارة المستخدم
إدارة المستخدم
default
default عبر الشبكة معطّلًا افتراضيًا إذا لم يتم تعيين أي من
CLICKHOUSE_USER أو
CLICKHOUSE_PASSWORD أو
CLICKHOUSE_DEFAULT_ACCESS_MANAGEMENT.
يمكن إتاحة المستخدم
default بشكل غير آمن عن طريق تعيين متغير البيئة
CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP إلى 1:
docker run --rm -e CLICKHOUSE_SKIP_USER_SETUP=1 -p 9000:9000/tcp clickhouse/clickhouse-server
لإجراء تهيئة إضافية في صورة مشتقة من هذه الصورة، أضف نصًا برمجيًا واحدًا أو أكثر من النوع
كيفية توسيع هذه الصورة
*.sql أو
*.sql.gz أو
*.sh ضمن
/docker-entrypoint-initdb.d. بعد أن يستدعي entrypoint الأمر
initdb، سيُنفِّذ أي ملفات
*.sql، ويُشغِّل أي نصوص برمجية
*.sh قابلة للتنفيذ، ويُضمِّن أي نصوص برمجية
*.sh غير قابلة للتنفيذ موجودة في ذلك الدليل لإجراء مزيد من التهيئة قبل بدء الخدمة.
يمكنك أيضًا توفير متغيرَي البيئة
تُنفَّذ النصوص البرمجية الموجودة ضمن
/docker-entrypoint-initdb.d بترتيب أبجدي حسب اسم الملف. إذا كانت نصوصك البرمجية تعتمد على بعضها بعضًا (على سبيل المثال، نص برمجي يُنشئ views يجب أن يعمل بعد النص البرمجي الذي يُنشئ الجداول المشار إليها)، فتأكَّد من أن أسماء الملفات مرتبة بالترتيب الصحيح.
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_PASSWORD لاستخدامهما مع clickhouse-client أثناء التهيئة.
على سبيل المثال، لإضافة مستخدم آخر وقاعدة بيانات أخرى، أضف ما يلي إلى
/docker-entrypoint-initdb.d/init-db.sh:
#!/bin/bash
set -e
clickhouse client -n <<-EOSQL
CREATE DATABASE docker;
CREATE TABLE docker.docker (x Int32) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
EOSQL