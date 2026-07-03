TSV بـ
CSV في وسائط التنسيق.
أثناء اتباع هذا الدليل، ستقوم بما يلي:
- الاستكشاف: الاستعلام عن بنية ملف TSV ومحتواه.
- تحديد مخطط ClickHouse المستهدف: اختيار أنواع البيانات المناسبة وربط البيانات الحالية بهذه الأنواع.
- إنشاء جدول ClickHouse.
- المعالجة المسبقة للبيانات وبثّها إلى ClickHouse.
- تشغيل بعض الاستعلامات على ClickHouse.
المتطلبات الأساسية
- نزّل مجموعة البيانات بزيارة صفحة NYPD Complaint Data Current (Year To Date)، ثم انقر على زر Export واختر TSV for Excel.
- ثبّت ClickHouse server والعميل
يوجد نوعان من الأوامر في هذا الدليل:
ملاحظة حول الأوامر الموضَّحة في هذا الدليل
- بعض الأوامر تستعلم من ملفات TSV، وتُشغَّل من موجّه الأوامر.
- أما بقية الأوامر فتستعلم من ClickHouse، وتُشغَّل في
clickhouse-clientأو في واجهة Play UI.
تفترض الأمثلة في هذا الدليل أنك حفظت ملف TSV في
${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv، لذا يُرجى تعديل الأوامر عند الحاجة.
قبل البدء في العمل مع قاعدة بيانات ClickHouse، اطّلع على البيانات.
تعرّف على ملف TSV
هذا مثال على أمر للاستعلام عن ملف TSV، ولكن لا تُشغِّله بعد.
اطّلع على الحقول في ملف TSV المصدر
مثال على الاستجابة
Query
clickhouse-local --query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
نفّذ هذا الأمر في موجّه الأوامر. ستستخدم
CMPLNT_NUM Nullable(Float64)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
clickhouse-local لإجراء استعلام على البيانات الموجودة في ملف TSV الذي نزّلته.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"describe file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')"
عند هذه المرحلة، ينبغي التحقق من أن الأعمدة في ملف TSV تطابق الأسماء والأنواع المحددة في قسم الأعمدة في مجموعة البيانات هذه ضمن صفحة ويب مجموعة البيانات. أنواع البيانات هنا ليست دقيقة جدًا؛ إذ إن جميع الحقول الرقمية معيّنة إلى
Response
CMPLNT_NUM Nullable(String)
ADDR_PCT_CD Nullable(Float64)
BORO_NM Nullable(String)
CMPLNT_FR_DT Nullable(String)
CMPLNT_FR_TM Nullable(String)
CMPLNT_TO_DT Nullable(String)
CMPLNT_TO_TM Nullable(String)
CRM_ATPT_CPTD_CD Nullable(String)
HADEVELOPT Nullable(String)
HOUSING_PSA Nullable(Float64)
JURISDICTION_CODE Nullable(Float64)
JURIS_DESC Nullable(String)
KY_CD Nullable(Float64)
LAW_CAT_CD Nullable(String)
LOC_OF_OCCUR_DESC Nullable(String)
OFNS_DESC Nullable(String)
PARKS_NM Nullable(String)
PATROL_BORO Nullable(String)
PD_CD Nullable(Float64)
PD_DESC Nullable(String)
PREM_TYP_DESC Nullable(String)
RPT_DT Nullable(String)
STATION_NAME Nullable(String)
SUSP_AGE_GROUP Nullable(String)
SUSP_RACE Nullable(String)
SUSP_SEX Nullable(String)
TRANSIT_DISTRICT Nullable(Float64)
VIC_AGE_GROUP Nullable(String)
VIC_RACE Nullable(String)
VIC_SEX Nullable(String)
X_COORD_CD Nullable(Float64)
Y_COORD_CD Nullable(Float64)
Latitude Nullable(Float64)
Longitude Nullable(Float64)
Lat_Lon Tuple(Nullable(Float64), Nullable(Float64))
New Georeferenced Column Nullable(String)
Nullable(Float64)، وجميع الحقول الأخرى هي
Nullable(String). وعند إنشاء جدول ClickHouse لتخزين البيانات، يمكنك تحديد أنواع أكثر ملاءمة وأفضل أداءً.
لتحديد الأنواع التي ينبغي استخدامها للحقول، لا بد من معرفة طبيعة البيانات. على سبيل المثال، الحقل
حدِّد المخطط المناسب
JURISDICTION_CODE ذو قيمة رقمية: هل ينبغي أن يكون
UInt8، أم
Enum، أم أن
Float64 هو الأنسب؟
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select JURISDICTION_CODE, count() FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
GROUP BY JURISDICTION_CODE
ORDER BY JURISDICTION_CODE
FORMAT PrettyCompact"
تُظهر استجابة
Response
┌─JURISDICTION_CODE─┬─count()─┐
│ 0 │ 188875 │
│ 1 │ 4799 │
│ 2 │ 13833 │
│ 3 │ 656 │
│ 4 │ 51 │
│ 6 │ 5 │
│ 7 │ 2 │
│ 9 │ 13 │
│ 11 │ 14 │
│ 12 │ 5 │
│ 13 │ 2 │
│ 14 │ 70 │
│ 15 │ 20 │
│ 72 │ 159 │
│ 87 │ 9 │
│ 88 │ 75 │
│ 97 │ 405 │
└───────────────────┴─────────┘
query أن
JURISDICTION_CODE مناسب جدًا لـ
UInt8.
وبالمثل، انظر إلى بعض حقول
String وتحقق مما إذا كانت أنسب لأن تكون من نوع
DateTime أو
LowCardinality(String).
على سبيل المثال، يُوصَف الحقل
PARKS_NM بأنه “اسم حديقة أو ساحة لعب أو مساحة خضراء في مدينة نيويورك مرتبطة بالواقعة، إن وُجدت (ولا تشمل حدائق الولاية)”. وقد تكون أسماء الحدائق في مدينة نيويورك مرشحًا جيدًا لـ
LowCardinality(String):
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select count(distinct PARKS_NM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
ألقِ نظرة على بعض أسماء الحدائق:
Response
┌─uniqExact(PARKS_NM)─┐
│ 319 │
└─────────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select distinct PARKS_NM FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
تتضمن مجموعة البيانات المستخدمة وقت كتابة هذا النص بضع مئات فقط من المتنزهات وملاعب الأطفال المختلفة في العمود
Response
┌─PARKS_NM───────────────────┐
│ (null) │
│ ASSER LEVY PARK │
│ JAMES J WALKER PARK │
│ BELT PARKWAY/SHORE PARKWAY │
│ PROSPECT PARK │
│ MONTEFIORE SQUARE │
│ SUTTON PLACE PARK │
│ JOYCE KILMER PARK │
│ ALLEY ATHLETIC PLAYGROUND │
│ ASTORIA PARK │
└────────────────────────────┘
PARK_NM. وهذا عدد قليل وفقًا لتوصية LowCardinality بأن يبقى عدد السلاسل النصية المميزة في الحقل
LowCardinality(String) دون 10,000.
استنادًا إلى قسم الأعمدة في مجموعة البيانات هذه في صفحة ويب مجموعة البيانات، توجد حقول للتاريخ والوقت تمثل بداية الحدث المُبلّغ عنه ونهايته. ويعطي النظر إلى القيمتين الدنيا والعليا للحقلين
حقول DateTime
CMPLNT_FR_DT و
CMPLT_TO_DT فكرة عمّا إذا كانت هذه الحقول تُملأ دائمًا أم لا:
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_DT), max(CMPLNT_FR_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_DT)─┬─max(CMPLNT_FR_DT)─┐
│ 01/01/1973 │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_DT), max(CMPLNT_TO_DT) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_DT)─┬─max(CMPLNT_TO_DT)─┐
│ │ 12/31/2021 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_FR_TM), max(CMPLNT_FR_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_FR_TM)─┬─max(CMPLNT_FR_TM)─┐
│ 00:00:00 │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select min(CMPLNT_TO_TM), max(CMPLNT_TO_TM) FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─min(CMPLNT_TO_TM)─┬─max(CMPLNT_TO_TM)─┐
│ (null) │ 23:59:00 │
└───────────────────┴───────────────────┘
استنادًا إلى الاستقصاء أعلاه:
ضع خطة
- يجب إجراء cast لـ
JURISDICTION_CODEإلى
UInt8.
- يجب إجراء cast لـ
PARKS_NMإلى
LowCardinality(String)
- يتم دائمًا ملء
CMPLNT_FR_DTو
CMPLNT_FR_TM(وربما بوقت افتراضي هو
00:00:00)
- قد يكون
CMPLNT_TO_DTو
CMPLNT_TO_TMفارغين
- تُخزَّن التواريخ والأوقات في حقول منفصلة في المصدر
- التواريخ بالتنسيق
mm/dd/yyyy
- الأوقات بالتنسيق
hh:mm:ss
- يمكن دمج التواريخ والأوقات في أنواع DateTime
- توجد بعض التواريخ السابقة لـ 1 يناير 1970، ما يعني أننا بحاجة إلى DateTime 64 بت
هناك تغييرات أخرى كثيرة يجب إجراؤها على الأنواع، ويمكن تحديدها كلها باتباع خطوات الاستقصاء نفسها. انظر إلى عدد السلاسل النصية المميزة في الحقل، وإلى الحدين الأدنى والأقصى للقيم العددية، ثم اتخذ قراراتك. يحتوي مخطط الجدول الوارد لاحقًا في الدليل على كثير من السلاسل النصية منخفضة الكاردينالية وحقول الأعداد الصحيحة غير الموقعة، وعدد قليل جدًا من القيم العددية ذات الفاصلة العائمة.
لدمج حقلي التاريخ والوقت
دمج حقلي التاريخ والوقت
CMPLNT_FR_DT و
CMPLNT_FR_TM في قيمة
String واحدة يمكن تحويلها إلى
DateTime، حدِّد الحقلين مع ربطهما بعامل الدمج:
CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM. ويُتعامل مع الحقلين
CMPLNT_TO_DT و
CMPLNT_TO_TM بالطريقة نفسها.
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM AS complaint_begin FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
LIMIT 10
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─complaint_begin─────┐
│ 07/29/2010 00:01:00 │
│ 12/01/2011 12:00:00 │
│ 04/01/2017 15:00:00 │
│ 03/26/2018 17:20:00 │
│ 01/01/2019 00:00:00 │
│ 06/14/2019 00:00:00 │
│ 11/29/2021 20:00:00 │
│ 12/04/2021 00:35:00 │
│ 12/05/2021 12:50:00 │
│ 12/07/2021 20:30:00 │
└─────────────────────┘
اكتشفنا سابقًا في هذا الدليل أن هناك تواريخ في ملف TSV تسبق 1 يناير 1970، ما يعني أننا بحاجة إلى نوع DateTime64 لهذه التواريخ. كما يجب أيضًا تحويل التواريخ من التنسيق
حوِّل String الخاص بالتاريخ والوقت إلى النوع DateTime64
MM/DD/YYYY إلى التنسيق
YYYY/MM/DD. ويمكن تنفيذ الأمرين معًا باستخدام
parseDateTime64BestEffort().
يحتوي السطران 2 و3 أعلاه على ناتج الدمج من الخطوة السابقة، ويحوّل السطران 4 و5 أعلاه السلاسل النصية إلى
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
select parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end
FROM file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
ORDER BY complaint_begin ASC
LIMIT 25
FORMAT PrettyCompact"
DateTime64. ونظرًا لأن وقت انتهاء الشكوى ليس مضمونًا وجوده، يُستخدم
parseDateTime64BestEffortOrNull.
Response
┌─────────complaint_begin─┬───────────complaint_end─┐
│ 1925-01-01 10:00:00.000 │ 2021-02-12 09:30:00.000 │
│ 1925-01-01 11:37:00.000 │ 2022-01-16 11:49:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2021-12-31 00:00:00.000 │
│ 1925-01-01 15:00:00.000 │ 2022-02-02 22:00:00.000 │
│ 1925-01-01 19:00:00.000 │ 2022-04-14 05:00:00.000 │
│ 1955-09-01 19:55:00.000 │ 2022-08-01 00:45:00.000 │
│ 1972-03-17 11:40:00.000 │ 2022-03-17 11:43:00.000 │
│ 1972-05-23 22:00:00.000 │ 2022-05-24 09:00:00.000 │
│ 1972-05-30 23:37:00.000 │ 2022-05-30 23:50:00.000 │
│ 1972-07-04 02:17:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1973-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1975-01-01 00:00:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1976-11-05 00:01:00.000 │ 1988-10-05 23:59:00.000 │
│ 1977-01-01 00:00:00.000 │ 1977-01-01 23:59:00.000 │
│ 1977-12-20 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-01-01 00:01:00.000 │ ᴺᵁᴸᴸ │
│ 1981-08-14 00:00:00.000 │ 1987-08-13 23:59:00.000 │
│ 1983-01-07 00:00:00.000 │ 1990-01-06 00:00:00.000 │
│ 1984-01-01 00:01:00.000 │ 1984-12-31 23:59:00.000 │
│ 1985-01-01 12:00:00.000 │ 1987-12-31 15:00:00.000 │
│ 1985-01-11 09:00:00.000 │ 1985-12-31 12:00:00.000 │
│ 1986-03-16 00:05:00.000 │ 2022-03-16 00:45:00.000 │
│ 1987-01-07 00:00:00.000 │ 1987-01-09 00:00:00.000 │
│ 1988-04-03 18:30:00.000 │ 2022-08-03 09:45:00.000 │
│ 1988-07-29 12:00:00.000 │ 1990-07-27 22:00:00.000 │
└─────────────────────────┴─────────────────────────┘
التواريخ المعروضة أعلاه على أنها
1925 ناتجة عن أخطاء في البيانات. توجد عدة سجلات في البيانات الأصلية تحمل تواريخ في السنوات
1019 -
1022، بينما يُفترض أن تكون
2019 -
2022. ويجري تخزينها على أنها 1 يناير 1925، لأنه أقدم تاريخ يدعمه
DateTime بسعة 64 بت.
تنعكس القرارات المتخذة أعلاه بشأن أنواع البيانات المستخدمة للأعمدة في مخطط الجدول أدناه. نحتاج أيضًا إلى تحديد
إنشاء جدول
ORDER BY و
PRIMARY KEY المستخدمين في الجدول. يجب تحديد
واحد على الأقل من
ORDER BY أو
PRIMARY KEY. فيما يلي بعض الإرشادات لتحديد
الأعمدة التي ينبغي تضمينها في
ORDER BY، وستجد مزيدًا من المعلومات في قسم الخطوات التالية في نهاية
هذا المستند.
عبارتا
ORDER BY و
PRIMARY KEY
- يجب أن يتضمن الـ tuple الخاص بـ
ORDER BYالحقولَ المستخدمة في عوامل تصفية الاستعلام
- لتحقيق أقصى ضغط على القرص، يجب ترتيب الـ tuple الخاص بـ
ORDER BYحسب الكاردينالية تصاعديًا
- إذا وُجد، فيجب أن يكون الـ tuple الخاص بـ
PRIMARY KEYمجموعة فرعية من الـ tuple الخاص بـ
ORDER BY
- إذا جرى تحديد
ORDER BYفقط، فسيُستخدم الـ tuple نفسه بوصفه
PRIMARY KEY
- يُنشأ فهرس المفتاح الأساسي باستخدام الـ tuple الخاص بـ
PRIMARY KEYإذا كان محددًا، وإلا فباستخدام الـ tuple الخاص بـ
ORDER BY
- يُحتفَظ بفهرس
PRIMARY KEYفي الذاكرة الرئيسية
ORDER BY:
الاستعلام عن ملف TSV لمعرفة الكاردينالية للأعمدة الثلاثة المرشحة:
|العمود
|الوصف (من قاموس البيانات)
|OFNS_DESC
|وصف الجريمة المقابل لرمز المفتاح
|RPT_DT
|تاريخ الإبلاغ عن الواقعة للشرطة
|BORO_NM
|اسم البورو الذي وقع فيه الحادث
Query
clickhouse-local --input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query \
"select formatReadableQuantity(uniq(OFNS_DESC)) as cardinality_OFNS_DESC,
formatReadableQuantity(uniq(RPT_DT)) as cardinality_RPT_DT,
formatReadableQuantity(uniq(BORO_NM)) as cardinality_BORO_NM
FROM
file('${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv', 'TSVWithNames')
FORMAT PrettyCompact"
عند الترتيب حسب الكاردينالية، يصبح
Response
┌─cardinality_OFNS_DESC─┬─cardinality_RPT_DT─┬─cardinality_BORO_NM─┐
│ 60.00 │ 306.00 │ 6.00 │
└───────────────────────┴────────────────────┴─────────────────────┘
ORDER BY كما يلي:
ORDER BY ( BORO_NM, OFNS_DESC, RPT_DT )
بجمع التغييرات على أنواع البيانات مع Tuple الخاصة بـ
سيستخدم الجدول أدناه أسماء أعمدة أسهل قراءةً، وستُطابَق الأسماء الواردة أعلاه مع
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
ORDER BY، نحصل على بنية الجدول التالية:
CREATE TABLE NYPD_Complaint (
complaint_number String,
precinct UInt8,
borough LowCardinality(String),
complaint_begin DateTime64(0,'America/New_York'),
complaint_end DateTime64(0,'America/New_York'),
was_crime_completed String,
housing_authority String,
housing_level_code UInt32,
jurisdiction_code UInt8,
jurisdiction LowCardinality(String),
offense_code UInt8,
offense_level LowCardinality(String),
location_descriptor LowCardinality(String),
offense_description LowCardinality(String),
park_name LowCardinality(String),
patrol_borough LowCardinality(String),
PD_CD UInt16,
PD_DESC String,
location_type LowCardinality(String),
date_reported Date,
transit_station LowCardinality(String),
suspect_age_group LowCardinality(String),
suspect_race LowCardinality(String),
suspect_sex LowCardinality(String),
transit_district UInt8,
victim_age_group LowCardinality(String),
victim_race LowCardinality(String),
victim_sex LowCardinality(String),
NY_x_coordinate UInt32,
NY_y_coordinate UInt32,
Latitude Float64,
Longitude Float64
) ENGINE = MergeTree
ORDER BY ( borough, offense_description, date_reported )
تحتوي قاعدة البيانات
العثور على المفتاح الأساسي لجدول ما
system في ClickHouse، وتحديدًا
system.table، على جميع المعلومات المتعلقة بالجدول الذي
أنشأته للتو. يوضّح هذا الاستعلام
ORDER BY (مفتاح الترتيب)، و
PRIMARY KEY:
الاستجابة
SELECT
partition_key,
sorting_key,
primary_key,
table
FROM system.tables
WHERE table = 'NYPD_Complaint'
FORMAT Vertical
Query id: 6a5b10bf-9333-4090-b36e-c7f08b1d9e01
Row 1:
──────
partition_key:
sorting_key: borough, offense_description, date_reported
primary_key: borough, offense_description, date_reported
table: NYPD_Complaint
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
سنستخدم أداة
المعالجة المسبقة واستيراد البيانات
clickhouse-local لإجراء المعالجة المسبقة للبيانات، و
clickhouse-client لتحميلها.
وسائط
clickhouse-local المستخدمة
cat ${HOME}/NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_.tsv \
| clickhouse-local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \
--input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \
--query "
WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,
(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END
SELECT
CMPLNT_NUM AS complaint_number,
ADDR_PCT_CD AS precinct,
BORO_NM AS borough,
parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,
parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end,
CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed,
HADEVELOPT AS housing_authority_development,
HOUSING_PSA AS housing_level_code,
JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code,
JURIS_DESC AS jurisdiction,
KY_CD AS offense_code,
LAW_CAT_CD AS offense_level,
LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor,
OFNS_DESC AS offense_description,
PARKS_NM AS park_name,
PATROL_BORO AS patrol_borough,
PD_CD,
PD_DESC,
PREM_TYP_DESC AS location_type,
toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported,
STATION_NAME AS transit_station,
SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group,
SUSP_RACE AS suspect_race,
SUSP_SEX AS suspect_sex,
TRANSIT_DISTRICT AS transit_district,
VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group,
VIC_RACE AS victim_race,
VIC_SEX AS victim_sex,
X_COORD_CD AS NY_x_coordinate,
Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate,
Latitude,
Longitude
FROM input" \
| clickhouse-client --query='INSERT INTO NYPD_Complaint FORMAT TSV'
تحقّق من البيانات
تتغير مجموعة البيانات مرة واحدة أو أكثر سنويًا، لذا قد لا تتطابق أعدادك مع ما يرد في هذا المستند.
Query
SELECT count()
FROM NYPD_Complaint
حجم مجموعة البيانات في ClickHouse لا يزيد عن 12% من ملف TSV الأصلي، قارن حجم ملف TSV الأصلي بحجم الجدول:
Response
┌─count()─┐
│ 208993 │
└─────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.001 sec.
Query
SELECT formatReadableSize(total_bytes)
FROM system.tables
WHERE name = 'NYPD_Complaint'
Response
┌─formatReadableSize(total_bytes)─┐
│ 8.63 MiB │
└─────────────────────────────────┘
نفّذ بعض الاستعلامات
الاستعلام 1. قارن عدد الشكاوى حسب الأشهر
Query
SELECT
dateName('month', date_reported) AS month,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 50000, 80)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY month
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 7fbd4244-b32a-4acf-b1f3-c3aa198e74d9
┌─month─────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 50000, 80)───────────────────────────────┐
│ March │ 34536 │ ███████████████████████████████████████████████████████▎ │
│ May │ 34250 │ ██████████████████████████████████████████████████████▋ │
│ April │ 32541 │ ████████████████████████████████████████████████████ │
│ January │ 30806 │ █████████████████████████████████████████████████▎ │
│ February │ 28118 │ ████████████████████████████████████████████▊ │
│ November │ 7474 │ ███████████▊ │
│ December │ 7223 │ ███████████▌ │
│ October │ 7070 │ ███████████▎ │
│ September │ 6910 │ ███████████ │
│ August │ 6801 │ ██████████▊ │
│ June │ 6779 │ ██████████▋ │
│ July │ 6485 │ ██████████▍ │
└───────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
12 rows in set. Elapsed: 0.006 sec. Processed 208.99 thousand rows, 417.99 KB (37.48 million rows/s., 74.96 MB/s.)
الاستعلام 2. قارن إجمالي عدد الشكاوى حسب البورو
Query
SELECT
borough,
count() AS complaints,
bar(complaints, 0, 125000, 60)
FROM NYPD_Complaint
GROUP BY borough
ORDER BY complaints DESC
Response
Query id: 8cdcdfd4-908f-4be0-99e3-265722a2ab8d
┌─borough───────┬─complaints─┬─bar(count(), 0, 125000, 60)──┐
│ BROOKLYN │ 57947 │ ███████████████████████████▋ │
│ MANHATTAN │ 53025 │ █████████████████████████▍ │
│ QUEENS │ 44875 │ █████████████████████▌ │
│ BRONX │ 44260 │ █████████████████████▏ │
│ STATEN ISLAND │ 8503 │ ████ │
│ (null) │ 383 │ ▏ │
└───────────────┴────────────┴──────────────────────────────┘
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تستعرض مقدمة عملية عن الفهارس الأولية المتناثرة في ClickHouse الاختلافات بين الفهرسة في ClickHouse والفهرسة في قواعد البيانات العلائقية التقليدية، وكيفية إنشاء ClickHouse لفهرس أولي متناثر واستخدامه، وأفضل ممارسات الفهرسة.