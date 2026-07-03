cat ${HOME} / NYPD_Complaint_Data_Current__Year_To_Date_ . tsv \

| clickhouse - local --table='input' --input-format='TSVWithNames' \

--input_format_max_rows_to_read_for_schema_inference=2000 \

--query "

WITH (CMPLNT_FR_DT || ' ' || CMPLNT_FR_TM) AS CMPLNT_START,

(CMPLNT_TO_DT || ' ' || CMPLNT_TO_TM) AS CMPLNT_END

SELECT

CMPLNT_NUM AS complaint_number,

ADDR_PCT_CD AS precinct,

BORO_NM AS borough,

parseDateTime64BestEffort(CMPLNT_START) AS complaint_begin,

parseDateTime64BestEffortOrNull(CMPLNT_END) AS complaint_end,

CRM_ATPT_CPTD_CD AS was_crime_completed,

HADEVELOPT AS housing_authority_development,

HOUSING_PSA AS housing_level_code,

JURISDICTION_CODE AS jurisdiction_code,

JURIS_DESC AS jurisdiction,

KY_CD AS offense_code,

LAW_CAT_CD AS offense_level,

LOC_OF_OCCUR_DESC AS location_descriptor,

OFNS_DESC AS offense_description,

PARKS_NM AS park_name,

PATROL_BORO AS patrol_borough,

PD_CD,

PD_DESC,

PREM_TYP_DESC AS location_type,

toDate(parseDateTimeBestEffort(RPT_DT)) AS date_reported,

STATION_NAME AS transit_station,

SUSP_AGE_GROUP AS suspect_age_group,

SUSP_RACE AS suspect_race,

SUSP_SEX AS suspect_sex,

TRANSIT_DISTRICT AS transit_district,

VIC_AGE_GROUP AS victim_age_group,

VIC_RACE AS victim_race,

VIC_SEX AS victim_sex,

X_COORD_CD AS NY_x_coordinate,

Y_COORD_CD AS NY_y_coordinate,

Latitude,

Longitude

FROM input " \