نفّذ الأمر:
نزّل مجموعة البيانات
استبدل الرابط بالرابط المُحدَّث من https://www.nypl.org/research/support/whats-on-the-menu إذا لزم الأمر. يبلغ حجم التنزيل نحو 35 ميغابايت.
wget https://s3.amazonaws.com/menusdata.nypl.org/gzips/2021_08_01_07_01_17_data.tgz
# Option: Validate the checksum
md5sum 2021_08_01_07_01_17_data.tgz
# Checksum should be equal to: db6126724de939a5481e3160a2d67d15
فك ضغط مجموعة البيانات
يبلغ الحجم غير المضغوط نحو 150 ميغابايت. البيانات مُطبَّعة وتتكوّن من أربعة جداول:
tar xvf 2021_08_01_07_01_17_data.tgz
Menu— معلومات عن القوائم: اسم المطعم، والتاريخ الذي ظهرت فيه القائمة، وما إلى ذلك.
Dish— معلومات عن الأطباق: اسم الطبق إلى جانب بعض خصائصه.
MenuPage— معلومات عن الصفحات في القوائم، لأن كل صفحة تنتمي إلى قائمة معيّنة.
MenuItem— عنصر في القائمة: طبق مع سعره في صفحة قائمة معيّنة، مع روابط إلى الطبق وصفحة القائمة.
نستخدم نوع البيانات Decimal لتخزين الأسعار.
إنشاء الجداول
CREATE TABLE dish
(
id UInt32,
name String,
description String,
menus_appeared UInt32,
times_appeared Int32,
first_appeared UInt16,
last_appeared UInt16,
lowest_price Decimal64(3),
highest_price Decimal64(3)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
CREATE TABLE menu
(
id UInt32,
name String,
sponsor String,
event String,
venue String,
place String,
physical_description String,
occasion String,
notes String,
call_number String,
keywords String,
language String,
date String,
location String,
location_type String,
currency String,
currency_symbol String,
status String,
page_count UInt16,
dish_count UInt16
) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
CREATE TABLE menu_page
(
id UInt32,
menu_id UInt32,
page_number UInt16,
image_id String,
full_height UInt16,
full_width UInt16,
uuid UUID
) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
CREATE TABLE menu_item
(
id UInt32,
menu_page_id UInt32,
price Decimal64(3),
high_price Decimal64(3),
dish_id UInt32,
created_at DateTime,
updated_at DateTime,
xpos Float64,
ypos Float64
) ENGINE = MergeTree ORDER BY id;
لاستيراد البيانات إلى ClickHouse، شغّل:
استيراد البيانات
نستخدم تنسيق CSVWithNames لأن البيانات مُمثَّلة بتنسيق CSV مع صفّ ترويسة. نعطّل
clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO dish FORMAT CSVWithNames" < Dish.csv
clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO menu FORMAT CSVWithNames" < Menu.csv
clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --query "INSERT INTO menu_page FORMAT CSVWithNames" < MenuPage.csv
clickhouse-client --format_csv_allow_single_quotes 0 --input_format_null_as_default 0 --date_time_input_format best_effort --query "INSERT INTO menu_item FORMAT CSVWithNames" < MenuItem.csv
format_csv_allow_single_quotes لأن حقول البيانات تستخدم علامات الاقتباس المزدوجة فقط، بينما قد تظهر علامات الاقتباس المفردة داخل القيم، ويجب ألا تؤدي إلى إرباك محلّل CSV.
نعطّل input_format_null_as_default لأن بياناتنا لا تحتوي على NULL. وإلا فسيحاول ClickHouse تحليل تسلسلات
\N، وقد يلتبس عليه الأمر بينها وبين
\ داخل البيانات.
يتيح الإعداد date_time_input_format best_effort تحليل حقول DateTime ضمن نطاق واسع من التنسيقات. على سبيل المثال، سيتعرّف على ISO-8601 من دون ثوانٍ مثل ‘2000-01-01 01:02’. ومن دون هذا الإعداد، لا يُسمح إلا بتنسيق DateTime ثابت.
تُعرض البيانات في عدة جداول بصيغة صيغة مُطبَّعة. وهذا يعني أنك تحتاج إلى تنفيذ JOIN إذا كنت تريد إجراء استعلام، مثلًا، للحصول على أسماء الأطباق من عناصر القائمة. وبالنسبة إلى المهام التحليلية المعتادة، يكون التعامل مع البيانات المضمومة مسبقًا عبر JOIN أكثر كفاءة بكثير لتجنّب تنفيذ
إلغاء تطبيع البيانات
JOIN في كل مرة. ويُطلق على هذا النوع اسم البيانات “إلغاء تطبيع”.
سننشئ جدولًا باسم
menu_item_denorm يحتوي على جميع البيانات المضمومة معًا عبر JOIN:
CREATE TABLE menu_item_denorm
ENGINE = MergeTree ORDER BY (dish_name, created_at)
AS SELECT
price,
high_price,
created_at,
updated_at,
xpos,
ypos,
dish.id AS dish_id,
dish.name AS dish_name,
dish.description AS dish_description,
dish.menus_appeared AS dish_menus_appeared,
dish.times_appeared AS dish_times_appeared,
dish.first_appeared AS dish_first_appeared,
dish.last_appeared AS dish_last_appeared,
dish.lowest_price AS dish_lowest_price,
dish.highest_price AS dish_highest_price,
menu.id AS menu_id,
menu.name AS menu_name,
menu.sponsor AS menu_sponsor,
menu.event AS menu_event,
menu.venue AS menu_venue,
menu.place AS menu_place,
menu.physical_description AS menu_physical_description,
menu.occasion AS menu_occasion,
menu.notes AS menu_notes,
menu.call_number AS menu_call_number,
menu.keywords AS menu_keywords,
menu.language AS menu_language,
menu.date AS menu_date,
menu.location AS menu_location,
menu.location_type AS menu_location_type,
menu.currency AS menu_currency,
menu.currency_symbol AS menu_currency_symbol,
menu.status AS menu_status,
menu.page_count AS menu_page_count,
menu.dish_count AS menu_dish_count
FROM menu_item
JOIN dish ON menu_item.dish_id = dish.id
JOIN menu_page ON menu_item.menu_page_id = menu_page.id
JOIN menu ON menu_page.menu_id = menu.id;
تحقّق من البيانات
Query
SELECT count() FROM menu_item_denorm;
Response
┌─count()─┐
│ 1329175 │
└─────────┘
نفّذ بعض الاستعلامات
متوسط أسعار الأطباق تاريخيًا
Query
SELECT
round(toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}')), -1) AS d,
count(),
round(avg(price), 2),
bar(avg(price), 0, 100, 100)
FROM menu_item_denorm
WHERE (menu_currency = 'Dollars') AND (d > 0) AND (d < 2022)
GROUP BY d
ORDER BY d ASC;
خُذه بتحفّظ.
Response
┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 100, 100)─┐
│ 1850 │ 618 │ 1.5 │ █▍ │
│ 1860 │ 1634 │ 1.29 │ █▎ │
│ 1870 │ 2215 │ 1.36 │ █▎ │
│ 1880 │ 3909 │ 1.01 │ █ │
│ 1890 │ 8837 │ 1.4 │ █▍ │
│ 1900 │ 176292 │ 0.68 │ ▋ │
│ 1910 │ 212196 │ 0.88 │ ▊ │
│ 1920 │ 179590 │ 0.74 │ ▋ │
│ 1930 │ 73707 │ 0.6 │ ▌ │
│ 1940 │ 58795 │ 0.57 │ ▌ │
│ 1950 │ 41407 │ 0.95 │ ▊ │
│ 1960 │ 51179 │ 1.32 │ █▎ │
│ 1970 │ 12914 │ 1.86 │ █▋ │
│ 1980 │ 7268 │ 4.35 │ ████▎ │
│ 1990 │ 11055 │ 6.03 │ ██████ │
│ 2000 │ 2467 │ 11.85 │ ███████████▋ │
│ 2010 │ 597 │ 25.66 │ █████████████████████████▋ │
└──────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────┘
أسعار البرغر
Query
SELECT
round(toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}')), -1) AS d,
count(),
round(avg(price), 2),
bar(avg(price), 0, 50, 100)
FROM menu_item_denorm
WHERE (menu_currency = 'Dollars') AND (d > 0) AND (d < 2022) AND (dish_name ILIKE '%burger%')
GROUP BY d
ORDER BY d ASC;
Response
┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)───────────┐
│ 1880 │ 2 │ 0.42 │ ▋ │
│ 1890 │ 7 │ 0.85 │ █▋ │
│ 1900 │ 399 │ 0.49 │ ▊ │
│ 1910 │ 589 │ 0.68 │ █▎ │
│ 1920 │ 280 │ 0.56 │ █ │
│ 1930 │ 74 │ 0.42 │ ▋ │
│ 1940 │ 119 │ 0.59 │ █▏ │
│ 1950 │ 134 │ 1.09 │ ██▏ │
│ 1960 │ 272 │ 0.92 │ █▋ │
│ 1970 │ 108 │ 1.18 │ ██▎ │
│ 1980 │ 88 │ 2.82 │ █████▋ │
│ 1990 │ 184 │ 3.68 │ ███████▎ │
│ 2000 │ 21 │ 7.14 │ ██████████████▎ │
│ 2010 │ 6 │ 18.42 │ ████████████████████████████████████▋ │
└──────┴─────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
فودكا
Query
SELECT
round(toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}')), -1) AS d,
count(),
round(avg(price), 2),
bar(avg(price), 0, 50, 100)
FROM menu_item_denorm
WHERE (menu_currency IN ('Dollars', '')) AND (d > 0) AND (d < 2022) AND (dish_name ILIKE '%vodka%')
GROUP BY d
ORDER BY d ASC;
للحصول على vodka، علينا كتابة
Response
┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)─┐
│ 1910 │ 2 │ 0 │ │
│ 1920 │ 1 │ 0.3 │ ▌ │
│ 1940 │ 21 │ 0.42 │ ▋ │
│ 1950 │ 14 │ 0.59 │ █▏ │
│ 1960 │ 113 │ 2.17 │ ████▎ │
│ 1970 │ 37 │ 0.68 │ █▎ │
│ 1980 │ 19 │ 2.55 │ █████ │
│ 1990 │ 86 │ 3.6 │ ███████▏ │
│ 2000 │ 2 │ 3.98 │ ███████▊ │
└──────┴─────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────┘
ILIKE '%vodka%'، وهذا بالتأكيد يبعث برسالة واضحة.
لنطبع أسعار الكافيار، ولنطبع أيضًا اسم أي طبق يحتوي على الكافيار.
الكافيار
Query
SELECT
round(toUInt32OrZero(extract(menu_date, '^\\d{4}')), -1) AS d,
count(),
round(avg(price), 2),
bar(avg(price), 0, 50, 100),
any(dish_name)
FROM menu_item_denorm
WHERE (menu_currency IN ('Dollars', '')) AND (d > 0) AND (d < 2022) AND (dish_name ILIKE '%caviar%')
GROUP BY d
ORDER BY d ASC;
على الأقل لديهم كافيار مع الفودكا. رائع جدًا.
Response
┌────d─┬─count()─┬─round(avg(price), 2)─┬─bar(avg(price), 0, 50, 100)──────┬─any(dish_name)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1090 │ 1 │ 0 │ │ Caviar │
│ 1880 │ 3 │ 0 │ │ Caviar │
│ 1890 │ 39 │ 0.59 │ █▏ │ Butter and caviar │
│ 1900 │ 1014 │ 0.34 │ ▋ │ Anchovy Caviar on Toast │
│ 1910 │ 1588 │ 1.35 │ ██▋ │ 1/1 Brötchen Caviar │
│ 1920 │ 927 │ 1.37 │ ██▋ │ ASTRAKAN CAVIAR │
│ 1930 │ 289 │ 1.91 │ ███▋ │ Astrachan caviar │
│ 1940 │ 201 │ 0.83 │ █▋ │ (SPECIAL) Domestic Caviar Sandwich │
│ 1950 │ 81 │ 2.27 │ ████▌ │ Beluga Caviar │
│ 1960 │ 126 │ 2.21 │ ████▍ │ Beluga Caviar │
│ 1970 │ 105 │ 0.95 │ █▊ │ BELUGA MALOSSOL CAVIAR AMERICAN DRESSING │
│ 1980 │ 12 │ 7.22 │ ██████████████▍ │ Authentic Iranian Beluga Caviar the world's finest black caviar presented in ice garni and a sampling of chilled 100° Russian vodka │
│ 1990 │ 74 │ 14.42 │ ████████████████████████████▋ │ Avocado Salad, Fresh cut avocado with caviare │
│ 2000 │ 3 │ 7.82 │ ███████████████▋ │ Aufgeschlagenes Kartoffelsueppchen mit Forellencaviar │
│ 2010 │ 6 │ 15.58 │ ███████████████████████████████▏ │ "OYSTERS AND PEARLS" "Sabayon" of Pearl Tapioca with Island Creek Oysters and Russian Sevruga Caviar │
└──────┴─────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
تُرفع البيانات إلى ClickHouse Playground، مثال.