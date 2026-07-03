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يسعى COVID-19 Open-Data إلى تجميع أكبر قاعدة بيانات وبائية لمرض COVID-19، إلى جانب مجموعة قوية وواسعة من المتغيرات المصاحبة. ويتضمن بيانات مفتوحة ومرخّصة من مصادر عامة تتعلق بالخصائص السكانية، والاقتصاد، وعلم الأوبئة، والجغرافيا، والصحة، وحالات التنويم في المستشفيات، والتنقل، واستجابات الحكومات، والطقس، وغير ذلك. التفاصيل متاحة على GitHub هنا. من السهل إدخال هذه البيانات إلى ClickHouse…
نُفِّذت الأوامر التالية على مثيل Production من ClickHouse Cloud. ويمكنك أيضًا تشغيلها بسهولة على تثبيت محلي.
  1. لنرَ كيف تبدو البيانات:
يحتوي ملف CSV على 10 أعمدة:
  1. الآن لنستعرض بعض الصفوف:
لاحظ كيف تقرأ الدالة url البيانات بسهولة من ملف CSV:
  1. سننشئ جدولًا الآن بعد أن عرفنا شكل البيانات:
  1. يقوم الأمر التالي بإدراج مجموعة البيانات كاملةً في جدول covid19:
  1. يتم هذا بسرعة كبيرة - لنرَ كم عدد الصفوف التي أُدرجت:
  1. دعونا نرَ إجمالي عدد حالات Covid-19 التي سُجِّلت:
  1. ستلاحظ أن البيانات تحتوي على الكثير من القيم الصفرية في بعض التواريخ - إما في عطلات نهاية الأسبوع أو في الأيام التي لم تُبلَّغ فيها الأرقام يوميًا. يمكننا استخدام دالة نافذة لتسوية المتوسطات اليومية للحالات الجديدة:
  1. يحدّد هذا الاستعلام أحدث القيم لكل موقع. لا يمكننا استخدام max(date) لأن البلدان لا تُبلّغ جميعها كل يوم، لذا نأخذ آخر صف باستخدام ROW_NUMBER:
  1. يمكننا استخدام lagInFrame لتحديد قيمة LAG لعدد الحالات الجديدة يوميًا. في هذا الاستعلام، نُصفّي حسب الموقع US_DC:
تبدو الاستجابة كما يلي:
  1. يحسب هذا الاستعلام النسبة المئوية للتغيّر في عدد الحالات الجديدة كل يوم، ويتضمن في مجموعة النتائج عمودًا بسيطًا بقيمة increase أو decrease:
تبدو النتائج كما يلي
كما ذُكر في مستودع GitHub، لم تعد مجموعة البيانات تُحدَّث منذ 15 سبتمبر 2022.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦