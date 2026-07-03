إذا كنت تستخدم تخزين كائنات سحابيًا كمستودع بيانات وترغب في استيراد هذه البيانات إلى ClickHouse Cloud، أو إذا كان نظام قاعدة البيانات الحالي لديك قادرًا على تصدير البيانات مباشرةً إلى تخزين كائنات سحابي، فيمكنك استخدام إحدى دوال الجداول لترحيل البيانات المخزنة في تخزين الكائنات السحابي إلى جدول في ClickHouse Cloud:

s3 أو s3Cluster

gcs

azureBlobStorage

إذا لم يكن نظام قاعدة البيانات الحالي لديك قادرًا على تصدير البيانات مباشرةً إلى تخزين كائنات سحابي، فيمكنك استخدام أداة ETL/ELT تابعة لجهة خارجية أو clickhouse-local لنقل البيانات من نظام قاعدة البيانات الحالي لديك إلى تخزين الكائنات السحابي، ثم ترحيل تلك البيانات في خطوة ثانية إلى جدول في ClickHouse Cloud.

وعلى الرغم من أن هذه عملية من خطوتين (تصدير البيانات إلى تخزين كائنات سحابي، ثم تحميلها إلى ClickHouse)، فإن ميزتها أنها قابلة للتوسع حتى بيتابايتات بفضل الدعم القوي في ClickHouse Cloud لعمليات القراءة عالية التوازي من تخزين الكائنات السحابي. كما يمكنك الاستفادة من تنسيقات متقدمة ومضغوطة مثل Parquet