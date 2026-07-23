اختبار نجاح تصدير البيانات

لاختبار ما إذا كانت بياناتك قد أُدرجت بشكل صحيح، ما عليك سوى تنفيذ استعلام SELECT على جدولك الجديد:

SELECT * FROM mytable LIMIT 10 ;

لتصدير المزيد من جداول BigQuery، ما عليك سوى تكرار الخطوات أعلاه لكل جدول إضافي.