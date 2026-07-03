​ أيام العروض التوضيحية لـ ClickStack

تحتوي هذه المجلدات على تسجيلات من أيام العروض التوضيحية الخاصة بنا — وهي اجتماعات التطوير الداخلية التي نشارك فيها ما نعمل عليه حاليًا وما نستكشفه في ClickStack.

بعض ما سترونه سيصبح جزءًا من المنتج. وبعضه نشاركه للحصول على ملاحظات مبكرة. وبعضه الآخر تجريبي فحسب، وقد لا يُطرح أبدًا.

إذا لفت انتباهكم شيء، فاطّلعوا على طلبات السحب المرتبطة وأخبرونا برأيكم. نريد أن تكون هذه مساحة تتيح للمجتمع البقاء على مقربة مما يجري والمساعدة في رسم وجهة ClickStack التالية.