تحتوي هذه المجلدات على تسجيلات من أيام العروض التوضيحية الخاصة بنا — وهي اجتماعات التطوير الداخلية التي نشارك فيها ما نعمل عليه حاليًا وما نستكشفه في ClickStack. بعض ما سترونه سيصبح جزءًا من المنتج. وبعضه نشاركه للحصول على ملاحظات مبكرة. وبعضه الآخر تجريبي فحسب، وقد لا يُطرح أبدًا. إذا لفت انتباهكم شيء، فاطّلعوا على طلبات السحب المرتبطة وأخبرونا برأيكم. نريد أن تكون هذه مساحة تتيح للمجتمع البقاء على مقربة مما يجري والمساعدة في رسم وجهة ClickStack التالية. إذا كانت لديكم أسئلة أو ملاحظات، فتواصلوا عبر قناة ClickHouse على Slack #o11y-clickstack أو من خلال المستودع العام.
أيام العروض التوضيحية لـ ClickStack
أيام العروض التوضيحية لـ ClickStack
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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