شركاء التكامل
شركاء التكامل لـ ClickStack - حزمة Observability من ClickHouse
يوفّر ClickStack المكوّنات الأساسية لـ Observability الحديثة، إذ يجمع جمع البيانات واستيعابها وتخزينها وعرضها في حزمة موحّدة عالية الأداء. ويُوسّع شركاء التكامل لدينا هذه الإمكانات عبر أدوات مكمّلة تضيف وظائف متخصصة تتجاوز ما يوفّره ClickStack بشكل افتراضي. ومعًا، يتيح ClickStack وشركاؤه للفرق بناء منصة Observability متكاملة ومصمّمة وفق احتياجاتهم، من دون التضحية بالأداء أو المرونة أو قابلية التوسّع.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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