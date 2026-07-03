يوفّر ClickStack المكوّنات الأساسية لـ Observability الحديثة، إذ يجمع جمع البيانات واستيعابها وتخزينها وعرضها في حزمة موحّدة عالية الأداء. ويُوسّع شركاء التكامل لدينا هذه الإمكانات عبر أدوات مكمّلة تضيف وظائف متخصصة تتجاوز ما يوفّره ClickStack بشكل افتراضي. ومعًا، يتيح ClickStack وشركاؤه للفرق بناء منصة Observability متكاملة ومصمّمة وفق احتياجاتهم، من دون التضحية بالأداء أو المرونة أو قابلية التوسّع.

القسم الوصف Bindplane Bindplane هو pipeline أصلي لـ OpenTelemetry لبيانات telemetry، ويوفّر إدارة مركزية لـ OpenTelemetry Collectors. Odigos يجمع Odigos بين eBPF وOpenTelemetry لتوفير traces موزعة أعمق مع overhead أقل بكثير مقارنةً بوكلاء bytecode.