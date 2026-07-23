استيراد قوالب لوحات المعلومات الجاهزة مسبقًا في ClickStack

يتضمن ClickStack مكتبة من قوالب لوحات المعلومات الجاهزة التي تتيح لك رؤية فورية للمقاييس الشائعة للبنية التحتية والتطبيقات.

​ استعراض القوالب المتاحة

لاستعراض مكتبة القوالب المدمجة، انتقل إلى لوحات المعلومات وانقر على استعراض قوالب لوحات المعلومات.

سيؤدي ذلك إلى فتح معرض القوالب، حيث تُنظَّم القوالب حسب الفئة. انقر على استيراد لبدء عملية استيراد هذا القالب.

​ استيراد قالب

لاستيراد قالب، يجب ضبط مصدر بيانات لكل تصوّر في لوحة المعلومات. حدِّد مصدر بيانات من القائمة المنسدلة لكل تصوّر، ثم انقر على Finish Import .

​ مقاييس وقت التشغيل لـ OTel

صُمِّمت قوالب OTel Runtime Metrics المضمنة للتطبيقات المُزوَّدة بمقاييس وقت التشغيل من OpenTelemetry runtime metrics

Template Description .NET Runtime Metrics عمليات GC، وحجم الكومة، واستخدام تجمّع مؤشرات الترابط، وأعداد التجميعات لتطبيقات .NET Go Runtime Metrics أعداد Goroutine، وأزمنة توقّف GC، واستخدام الكومة، وإحصاءات الذاكرة لتطبيقات Go JVM Runtime Metrics ذاكرة الكومة والذاكرة خارج الكومة، ومدة GC، وأعداد مؤشرات الترابط، وتحميل الفئات للتطبيقات المستندة إلى JVM Node.js Runtime Metrics تأخر حلقة الأحداث، واستخدام الكومة، واستخدام CPU، وذاكرة V8 لتطبيقات Node.js

ملاحظات: