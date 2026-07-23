لاستعراض مكتبة القوالب المدمجة، انتقل إلى لوحات المعلومات وانقر على استعراض قوالب لوحات المعلومات. سيؤدي ذلك إلى فتح معرض القوالب، حيث تُنظَّم القوالب حسب الفئة. انقر على استيراد لبدء عملية استيراد هذا القالب.
استعراض القوالب المتاحة
لاستيراد قالب، يجب ضبط مصدر بيانات لكل تصوّر في لوحة المعلومات. حدِّد مصدر بيانات من القائمة المنسدلة لكل تصوّر، ثم انقر على
استيراد قالب
Finish Import.
القوالب المُعدّة مسبقًا
صُمِّمت قوالب OTel Runtime Metrics المضمنة للتطبيقات المُزوَّدة بمقاييس وقت التشغيل من OpenTelemetry runtime metrics.
مقاييس وقت التشغيل لـ OTel
ملاحظات:
|Template
|Description
|.NET Runtime Metrics
|عمليات GC، وحجم الكومة، واستخدام تجمّع مؤشرات الترابط، وأعداد التجميعات لتطبيقات .NET
|Go Runtime Metrics
|أعداد Goroutine، وأزمنة توقّف GC، واستخدام الكومة، وإحصاءات الذاكرة لتطبيقات Go
|JVM Runtime Metrics
|ذاكرة الكومة والذاكرة خارج الكومة، ومدة GC، وأعداد مؤشرات الترابط، وتحميل الفئات للتطبيقات المستندة إلى JVM
|Node.js Runtime Metrics
|تأخر حلقة الأحداث، واستخدام الكومة، واستخدام CPU، وذاكرة V8 لتطبيقات Node.js
- يُضبط كل قالب باستخدام عامل تصفية مخصص للخدمات التي تتطابق فيها سمة المورد
telemetry.sdk.languageمع بيئة وقت التشغيل الخاصة بلوحة المعلومات.
- قد تحتاج البيئات التي تستخدم مخططات جداول مقاييس ClickHouse مخصصة إلى تعديل عامل التصفية هذا للاستعلام عن عمودَي اسم الخدمة وسمات المورد الصحيحين.
- في البيئات كبيرة الحجم، يمكن تقليل أوقات تحميل عامل التصفية عبر materializing العمود
ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
- تشير القوالب إلى أحدث OTel Semantic Conventions عند نشرها، وتُحدَّث دوريًا مع تحديث OTel Spec. وبالنسبة إلى الخدمات المُزوَّدة بأدوات OTel SDKs أقدم، قد يلزم تحرير التصورات للإشارة إلى أسماء مقاييس أقدم.