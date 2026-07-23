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يتضمن ClickStack مكتبة من قوالب لوحات المعلومات الجاهزة التي تتيح لك رؤية فورية للمقاييس الشائعة للبنية التحتية والتطبيقات.

استعراض القوالب المتاحة

لاستعراض مكتبة القوالب المدمجة، انتقل إلى لوحات المعلومات وانقر على استعراض قوالب لوحات المعلومات. سيؤدي ذلك إلى فتح معرض القوالب، حيث تُنظَّم القوالب حسب الفئة. انقر على استيراد لبدء عملية استيراد هذا القالب.

استيراد قالب

لاستيراد قالب، يجب ضبط مصدر بيانات لكل تصوّر في لوحة المعلومات. حدِّد مصدر بيانات من القائمة المنسدلة لكل تصوّر، ثم انقر على Finish Import.

القوالب المُعدّة مسبقًا

مقاييس وقت التشغيل لـ OTel

صُمِّمت قوالب OTel Runtime Metrics المضمنة للتطبيقات المُزوَّدة بمقاييس وقت التشغيل من OpenTelemetry runtime metrics. ملاحظات:
  • يُضبط كل قالب باستخدام عامل تصفية مخصص للخدمات التي تتطابق فيها سمة المورد telemetry.sdk.language مع بيئة وقت التشغيل الخاصة بلوحة المعلومات.
    • قد تحتاج البيئات التي تستخدم مخططات جداول مقاييس ClickHouse مخصصة إلى تعديل عامل التصفية هذا للاستعلام عن عمودَي اسم الخدمة وسمات المورد الصحيحين.
    • في البيئات كبيرة الحجم، يمكن تقليل أوقات تحميل عامل التصفية عبر materializing العمود ResourceAttributes['telemetry.sdk.language'].
  • تشير القوالب إلى أحدث OTel Semantic Conventions عند نشرها، وتُحدَّث دوريًا مع تحديث OTel Spec. وبالنسبة إلى الخدمات المُزوَّدة بأدوات OTel SDKs أقدم، قد يلزم تحرير التصورات للإشارة إلى أسماء مقاييس أقدم.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦