​ تحسين تصفية المخطط بحسب الإصدار

عرض توضيحي من @knudtty

يطبّق ClickStack الآن تحسين direct_read فقط على إصدارات ClickHouse 26.2 وما بعدها، حيث يدعم فهرس البحث بالنص الكامل بشكل صحيح أعمدة alias المضافة إلى المخططات مفتوحة المصدر. في السابق، كان يمكن تجربة هذا التحسين على الإصدارات الأقدم، رغم أنه لم يكن يعمل فيها بشكل صحيح. ويجري التحقق من الإصدار وقت تنفيذ الاستعلام عبر فحص المخطط، كما أصبحت أعمدة alias نفسها مضمنة الآن افتراضيًا في المخططات مفتوحة المصدر.

ومما عُرض أيضًا: عمل جارٍ على استبدال العرض المادي الخاص بالإكمال التلقائي باستعلامات مباشرة على فهرس النص. حاليًا، يؤدي الاثنان عملًا متداخلًا، مما يزيد الضغط على إدخال البيانات. وإذا أكدت اختبارات الأداء أن استعلامات فهرس النص تحافظ على مستوى الأداء، فيمكن تبسيط العرض المادي أو إزالته. كما أجاب آرون عن أسئلة من الفريق حول كيف يمكن للترميز الموضعي في الإصدارات المستقبلية من فهرس النص في ClickHouse أن يجعل عمليات البحث في مرشحات المفتاح-القيمة أكثر دقة.

طلبات السحب ذات الصلة: #2341 feat: إضافة تحسين direct_read افتراضيًا للسجلات والتتبعات, #2405 feat(common-utils): تطبيق تحسين عناصر direct_read الخاصة بـ KV على مرشحات SQL, #2376 feat: استخدام فهرس النص لتشغيل المرشحات والإكمال التلقائي

​ تحسين تحليل السجلات

عرض توضيحي من @dhable

كانت لدى أحد العملاء سجلات يكون فيها محتوى الحدث كائن JSON يحتوي على حقل level . وكان منطق استنتاج الشدة ينفّذ خطوتين: تحليل المحتوى باعتباره JSON لاستخراج السمات، ثم الرجوع إلى مطابقة السلاسل النصية إذا لم تكن الشدة قد ضُبطت على مستوى OTel. وكانت مطابقة السلاسل النصية تلتقط كلمة “alert” من اسم مدير التنبيهات داخل المحتوى، مما يؤدي إلى تصنيف مستوى السجل بشكل خاطئ.

يضيف هذا الإصلاح شرطًا احترازيًا: إذا أمكن تحليل المحتوى كـ JSON وكان يحتوي بالفعل على حقل level ، فتخطَّ خطوة الاستدلال النصي بالكامل. كما أن مجموعة اختبارات smoke، التي بُنيت قبل نحو عام، جعلت من السهل التحقق من الإصلاح واكتشاف الحالات الطرفية ذات الصلة بمجرد إضافة حالات اختبار جديدة، وهذا بالضبط ما صُممت له.

طلبات السحب ذات الصلة: level #2363 fix(log-parser): تخطّي الاستدلال النصي عندما يُحلَّل المحتوى كـ JSON مع وجود حقل

​ تحسينات خادم MCP

عرض توضيحي من @brandon-pereira

شهد هذا الأسبوع عدة تحسينات على MCP: تحسين تجميع أنماط الأحداث وتقييمها، وتحسين تلميحات الأخطاء، وتنظيف المساعدات المشتركة. كما أُعيدت تسمية بادئات الأدوات من hyperdx_ إلى clickstack_ لتتوافق مع اسم المنتج.

طلبات السحب ذات الصلة: #2337 feat(mcp): تحسين جودة أدوات MCP — تلميحات الأخطاء، والمساعدات المشتركة، ورسائل أفضل، #2396 refactor(mcp): إعادة تسمية بادئات الأدوات من hyperdx_ إلى clickstack_، #2343 feat(mcp): إضافة أدوات patch_dashboard وget_dashboard_tile وsearch_dashboards، #2418 fix(mcp): تحسين أوصاف وأمثلة alias لتسهيل قراءة وسائل إيضاح المخططات، #2412 refactor: تبسيط التحقق من صحة MCP ObjectId باستخدام المساعدات المشتركة وعمليات التحقق على مستوى المخطط

​ لوحة ألوان جديدة للسلاسل

عرض توضيحي من @elizabetdev

عملت Elizabet على توحيد لوحة ألوان تصور البيانات عبر سمات HyperDX وClickStack، دعمًا لعمل Alex على منتقي الألوان. كانت لكل سمة لوحة منفصلة مع قواعد استثناء خاصة بها، مما جعل التعامل مع الألوان أعقد من اللازم. وكان الهدف هو اعتماد لوحة واحدة تعمل مع كلتيهما.

اختبرت ذلك بمقارنة لوحات ألوان معتمدة في المجال (Tableau وObservable وIBM) باستخدام أداة لمحاكاة الرؤية اللونية للتحقق من التباين وإمكانية الوصول. وكان أداء لوحة ClickHouse ضعيفًا، إذ لا يوفر اللون الأخضر تباينًا كافيًا على خلفية بيضاء. كما أن كلًا من Tableau وObservable يفشل في فحص واحد على الأقل، بينما تجتاز لوحة IBM جميع الفحوصات لكنها تضم خمسة ألوان فقط، وهذا غير كافٍ. وكانت لوحة Observable الأقرب إجمالًا، مع تعديل طفيف على اللون الأزرق، وستُعتمد الآن في كلتا السمتين.

طلبات السحب ذات الصلة: #2362 refactor(theme): rename chart palette tokens to hue names + unify across themes

​ تخطيط صفحة جديد مع رأس صفحة مثبت

عرض توضيحي بواسطة @elizabetdev

تم اعتماد زوج المكوّنين الجديدين PageHeader وPageLayout في جميع الصفحات الرئيسية: لوحات المعلومات، وخريطة الخدمات، وجلسات العميل، وKubernetes، ولوحة معلومات ClickHouse. تشترك كل الصفحات الآن في الهوامش الداخلية نفسها، والخط الفاصل أسفل الرأس، وبنية العنوان نفسها. قبل ذلك، كانت الصفحات غير متسقة — فبعضها كان يحتوي على عنوان إلى اليسار مع عناصر تحكم إلى اليمين، بينما لم يكن لبعضها الآخر أي عنوان على الإطلاق.

سلوك التثبيت اختياري ويُفعَّل عبر prop . أي عنصر تمرّره إلى موضع مثبت يبقى مثبتًا أسفل الرأس أثناء التمرير، بينما يتم تمرير كل شيء آخر بشكل طبيعي. وإذا لم يتم تمرير أي شيء، وكان الموجود فقط هو مسارات التنقل أو خيارات الصفحة، فستُثبَّت هذه تلقائيًا.

طلبات السحب ذات الصلة: #2282 إضافة PageHeader/PageLayout وترحيل Sessions، #2345 استخدام عنوان PageHeader في صفحات القوائم، #2346 ترحيل Service Map إلى PageLayout، #2347 ترحيل لوحة معلومات Kubernetes إلى PageLayout، #2348 ترحيل لوحة معلومات ClickHouse إلى PageLayout، #2364 feat(dashboard): الترحيل إلى PageLayout مع شريط أدوات استعلام مثبت، #2394 fix(PageHeader): إبقاء الرأس المثبت أسفل تراكبات الدرج الجانبي المنزلق

​ محدد مصادر بيانات جديد وانتقاء الألوان للسلاسل

عرض توضيحي بواسطة @alex-fedotyev

تحسينان في واجهة المستخدم من Alex. جرى تبسيط محدد مصادر البيانات: فعند النقر عليه، لم يعُد يعرض الآن سوى مصادر البيانات المتاحة للاختيار. أما إجراءات الإدارة، مثل عرض المخطط أو إنشاء مصدر جديد، فقد نُقلت إلى قائمة kebab منفصلة. وبذلك أصبح الاختيار منفصلًا عن الإعداد — وهو أمر كان على قائمة المهام منذ فترة، كما أنه يستجيب لملاحظات الفريق.

تتضمن بطاقات Number الآن أيضًا منتقي ألوان ثابتًا، بحيث يمكنك تعيين لون محدد لمقياس معيّن. ويجري العمل أيضًا على قواعد ألوان شرطية (كالتحول إلى الأحمر أو الأخضر أو الأصفر استنادًا إلى قيمة عتبة أو عمود). وما إن تصبح لوحة الألوان الموحّدة الخاصة بـ Elizabet متاحة، فسيستخدم كلاهما ألوانًا بأسماء واضحة بدلًا من التسميات الحالية مثل “color 1, 2, 3”، وهو ما يُفترض أن يشكّل تحسينًا مهمًا للمستخدمين القادمين من أدوات مثل Grafana.

طلبات السحب ذات الصلة: #2365 feat(source-picker): chip + kebab menu UX, #2265 feat(app): number tile static color picker

​ تلميحات أفضل لإجراءات لوحة المعلومات

عرض توضيحي من @alex-fedotyev

تعرض صفوف بلاطة الجدول في لوحة المعلومات الآن حالة تحويم أكثر فائدة. يتغير المؤشر والأيقونة عند تمرير الفأرة لتوضيح ما سيحدث عند النقر — إما فتح لوحة معلومات مرتبطة أو الانتقال إلى التفاصيل داخل مصدر بيانات. قبل هذا التغيير، لم يكن واضحًا أصلًا أن الصفوف قابلة للنقر، فضلًا عن معرفة ما الذي ستفعله.