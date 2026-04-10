​ فلاتر مصدر البيانات القابلة للتثبيت

عرض توضيحي من @brandon-pereira

يمكن للفرق الآن تثبيت فلاتر مصدر البيانات ومشاركتها مع الفريق بأكمله. ويمنحك النقر على أيقونة التثبيت في أي فلتر خيار تثبيته لنفسك فقط أو مشاركته مع الجميع. وتظهر الفلاتر المشتركة في قسم مخصص لها أعلى قائمة الفلاتر، مما يسهّل على كل عضو في الفريق العثور عليها وتطبيقها من دون الحاجة إلى معرفة الاسم الدقيق للفلتر.

كانت هذه واحدة من أكثر الميزات طلبًا من المجتمع. وهذا يعني أن الفرق لم تعد بحاجة إلى تبادل إعدادات الفلاتر عبر قنوات منفصلة. تصبح الفلاتر المشتركة مرئية لجميع المستخدمين بمجرد تثبيتها، كما يمكن أيضًا مشاركة قيم فلاتر محددة، وليس مفاتيح الفلاتر فقط، بحيث ينتقل السياق الكامل مع الفلتر.

طلبات السحب ذات الصلة: #2047 [HDX-2300] تقديم الفلاتر المشتركة لإتاحة ظهور الفلاتر على مستوى الفريق وسهولة العثور عليها

​ إيقاظ الخدمة من ClickStack Cloud

عرض توضيحي من @brandon-pereira

يمكن لمستخدمي ClickStack Cloud الآن إيقاظ الخدمة النائمة مباشرةً من داخل التطبيق. في السابق، إذا كانت خدمتك قد دخلت في وضع السكون، فستظهر لك مطالبة “إعادة المحاولة”، لكن التطبيق لم يكن يوقظ الخدمة فعليًا نيابةً عنك. كان عليك الانتقال إلى ClickStack Cloud، وإيقاظها يدويًا، ثم العودة والضغط على “إعادة المحاولة” بنفسك.

الآن يتولى التطبيق هذه العملية بالكامل من البداية إلى النهاية. فعندما تكون الخدمة في وضع السكون، تعرض المطالبة “إيقاظ الخدمة” وتنجز العملية كلها من دون أن تضطر إلى مغادرة الشاشة الحالية. إنه تحسين صغير في سهولة الاستخدام، لكنه يزيل انقطاعًا مزعجًا متعدد الخطوات من سير عملك، خاصةً إذا كنت تدخل إلى ClickStack بعد فترة من عدم النشاط وتريد فقط الوصول مباشرةً إلى بياناتك.

​ التمكين المتسق لميزات الذكاء الاصطناعي

عرض توضيحي من @brandon-pereira

أصبحت ميزات الذكاء الاصطناعي في ClickStack الآن تُفعَّل حصريًا عبر طبقة التحكم في ClickHouse Cloud، مما يجعلها المرجع الوحيد الموثوق. في السابق، كان هناك مربعا اختيار منفصلان: أحدهما في طبقة التحكم الخاصة بـ ClickStack والآخر داخل التطبيق نفسه. ولم يكن تفعيل أحدهما يضمن مزامنة الآخر، مما سبّب التباسًا بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مفعّلًا بالفعل.

أما الآن، فإن مربع الاختيار داخل ClickStack يوجّهك إلى ClickHouse Cloud، ويظل معطّلًا في غير ذلك. وإذا بدّلت عنصر التبديل في ClickHouse Cloud، تصبح الميزة متاحة في ClickStack تلقائيًا. وهذا يجعل تمكين الذكاء الاصطناعي متسقًا وقابلًا للتنبؤ، ويزيل أي تخمين بشأن الإعداد الذي يتحكم فعليًا في السلوك.

​ التنبيه باستخدام Raw SQL

عرض توضيحي من @pulpdrew

أصبح التنبيه متاحًا الآن للمخططات الخطية المستندة إلى Raw SQL، مما يوسّع إمكانات إنشاء المخططات الحالية في Raw SQL لتدعم الإشعارات المعتمدة على العتبة. إذا كان لديك مخطط خطي يعتمد على استعلام SQL مخصص، فيمكنك إرفاق تنبيه به وتهيئته تمامًا كما تفعل مع أي تنبيه آخر للمخططات. يتوفر هذا حاليًا للمخططات الخطية والعمودية، لأن معاملي interval وDate Range مطلوبان لكي تعمل مقارنة العتبة.

يتيح ذلك بالفعل حالات استخدام قوية. يوضّح العرض التوضيحي استعلامًا يحسب عدد الأخطاء في interval الحالي ويقارنه مع 30 interval سابقة، مع الإشارة إلى الحالة التي تكون فيها القيمة أعلى من المستوى التاريخي المعتاد بأكثر من انحرافين معياريين. وهذا يعني أن هذا النوع من كشف الشذوذ الإحصائي أصبح الآن مجرد مسألة كتابة SQL المناسب وضبط عتبة. ويوجد إعداد التنبيه داخل محرر المخططات ضمن قسم قابل للطي، مما يُبقي واجهة المستخدم نظيفة إلى أن تحتاج إليه فعلًا.

طلبات السحب ذات الصلة: #2073 feat: تنفيذ التنبيه لبلاطات لوحة المعلومات المستندة إلى Raw SQL، #2085 refactor: إنشاء مكوّن TileAlertEditor

​ تحسينات HyperDX TUI

عرض توضيحي من @wrn14897

تزداد سهولة البدء باستخدام واجهة HyperDX الطرفية يومًا بعد يوم. يمكنك الآن تثبيتها على مستوى النظام باستخدام npm install -g @hyperdx/cli ، ثم تشغيل hdx لبدء الاستخدام. استخدم الخيار --tui لفتح الواجهة الطرفية التفاعلية مباشرةً. كما أن الملف التنفيذي متاح أيضًا عبر npm باسم hdx ، لذلك لا توجد خطوة تثبيت منفصلة بعد تثبيت الحزمة.

ووصلت هذا الأسبوع ميزتان بارزتان إلى جانب تحسينات التثبيت. إذ تُعرَض رسائل الخطأ الآن بتمييز مناسب وبنية منظمة داخل الطرفية، بما يتوافق مع أنماط التنسيق في واجهة الويب، لتحصل على المستوى نفسه من التفاصيل سواء كنت تستخدم المتصفح أو TUI. وهناك أيضًا معاينة جديدة لـ SQL تتيح لك رؤية الاستعلام الذي يجري تنفيذه في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت صفحة جديدة للتنبيهات متاحة عبر Shift+A من عارض الأحداث، ما يمنحك نظرة عامة على جميع التنبيهات التي جرى إعدادها وسجل تشغيلها الأخير من دون مغادرة الطرفية.