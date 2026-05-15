​ التنبيهات من دفاتر الملاحظات

عرض توضيحي من @brandon-pereira

يمكن لدفاتر الملاحظات الآن إنشاء تنبيهات. فالتدفّق نفسه داخل دفتر الملاحظات، الذي ينشئ لوحات المعلومات تلقائيًا، بات بإمكانه الآن أيضًا إعداد تنبيه لك، بحيث يمكنك الانتقال من “إليك استعلامًا مثيرًا للاهتمام” إلى “نبّهني عندما ينطلق هذا التنبيه” من دون مغادرة دفتر الملاحظات.

هناك ملاحظة مهمة يجدر بك معرفتها. لدينا لدى الفريق مجموعة من webhooks المعرّفة مسبقًا، لكن دفتر الملاحظات لا يطرح حاليًا أسئلة متابعة، لذا فهو يختار ببساطة الـ webhook الذي يبدو الأكثر صلة بدلًا من أن يتيح لك الاختيار. وهناك بالفعل طلب سحب قيد التنفيذ لمنح دفاتر الملاحظات القدرة على طرح أسئلة متابعة عندما ينقصها السياق، لذا يُفترض أن تُسدّ هذه الفجوة قريبًا.

​ الإكمال التلقائي من العروض المتجسدة

عرض توضيحي بواسطة @knudtty

منذ فترة أضفنا العروض المتجسدة لتغذية الإكمال التلقائي للسمات في شريط البحث، ما جعل القيم تظهر فورًا بدلًا من احتسابها لحظيًا. ونستخدم الآن هذه MV نفسها لتشغيل عوامل التصفية الجانبية، ما يعني أن عوامل التصفية تُحمَّل بسرعة أكبر بكثير على المثيلات المزدحمة.

هناك تغيير واحد في السلوك يستحق التنبيه. فعوامل التصفية المدعومة بـ MV تُرجع جميع قيم التصفية الممكنة ضمن النطاق الزمني الحالي بدلًا من أن تقتصر على استعلامك الحالي. ويوجد مفتاح تبديل للعودة إلى عوامل التصفية المقيّدة بالبحث، والتي تُجري التجميع الأبطأ على نتائجك المباشرة. كما رُفعت القيمة الافتراضية لـ filterValueExpandedKeyLimit : إلى 20 مفتاحًا بدون MV، و100 مفتاح معها، مع إمكانية ضبطها إلى أي قيمة تريدها (اختبرناها عند 1000).

تكلفة صيانة هذا MV منخفضة نسبيًا؛ فهو يعمل على مثيلنا المرحلي مع كمية كبيرة من البيانات ويؤدي عمله بشكل جيد. كما أن MV نفسه يوفّر الإكمال التلقائي للسمات وتوسيع عمود Map، لذا ستحصل على هذا التسريع في أكثر من موضع بمجرد إعداده. ودار في العرض التوضيحي نقاش حول ما إذا كان ينبغي إبراز مفتاح التبديل بين عوامل التصفية المقيّدة بالبحث وجميع عوامل التصفية كزر تبديل رئيسي أعلى لوحة عوامل التصفية بدلًا من بقائه داخل الإعدادات، وهذا ما ننظر فيه كتحسين لاحق.

طلبات السحب ذات الصلة: #2272 ميزة: عوامل التصفية لا تكون مقيّدة بالبحث افتراضيًا؛ مع تسريع بواسطة MV

​ ترتيب أعمدة الجدول وتنسيق كل سلسلة على حدة

عرض توضيحي بواسطة @pulpdrew

وصلت عدة تحسينات مترابطة خاصة بالجدول دفعةً واحدة. يمكن الآن تثبيت أعمدة group-by على الجانب الأيسر من الجدول بدلًا من ظهورها دائمًا على اليمين، وهو ما يكون غالبًا الخيار الأنسب في لوحات المعلومات بأسلوب RED، حيث يكون اسم الخدمة هو العنصر الذي تتتبعه بصريًا من أعلى إلى أسفل. وهناك إعداد عرض على مستوى كل جدول للتحكم في هذا السلوك.

أصبح تنسيق الأرقام لكل سلسلة مدعومًا أيضًا. في السابق، كان يُطبَّق تنسيق رقمي واحد على الجدول بأكمله، ما يعني أن عمود Requests قد يظهر بالشكل 123ms إذا كان الجدول يتضمن أي سلسلة مُنسَّقة بالميلي ثانية. الآن يمكنك تعيين تنسيق لكل عمود أو لكل سلسلة، بحيث تظل أعداد الطلبات أرقامًا عادية، بينما تُنسَّق أعمدة latency كمدد زمنية.

إضافةً إلى ذلك، أصبح استنتاج التنسيق يتم الآن لكل سلسلة على حدة. فإذا أجريت aggregate على حقل Trace Duration، فسيُستنتج لتلك السلسلة تحديدًا أنها بالميلي ثانية، ولن ينسحب تنسيق الميلي ثانية على بقية الجدول لمجرد أن أحد الأعمدة يمثل مدة زمنية.

طلبات السحب ذات الصلة: #2149 feat: السماح بعرض أعمدة group-by على الجانب الأيسر من الجدول، #2174 feat: إضافة تنسيقات أرقام لكل سلسلة

​ ربط لوحات المعلومات القابل للتخصيص

عرض توضيحي من @pulpdrew

يمكن الآن لجداول لوحات المعلومات الارتباط بلوحات معلومات أخرى (أو بصفحة البحث) عند النقر على صف، مع إمكانية تهيئة القوالب لكلٍ من الوجهة وعوامل التصفية التي يتم تمريرها. في إعدادات table tile، يتوفر الآن خيار جديد باسم “إجراء النقر على الصف”. اختر “لوحة معلومات”، ثم حدّد لوحة المعلومات المطلوب الارتباط بها، وبعد ذلك اربط عوامل التصفية من الصف الحالي بعوامل التصفية في لوحة المعلومات المستهدفة. تستخدم قيم عوامل التصفية قوالب بأسلوب Handlebars، لذا يمكنك سحب أي قيمة عمود من الصف الذي تم النقر عليه إلى عامل تصفية الوجهة أو إلى عبارة WHERE (سواء في SQL أو Lucene). ويربط المثال المعروض في العرض التوضيحي قائمة خدمات بحيث يؤدي النقر على صف إلى الانتقال إلى لوحة معلومات تفاصيل الخدمة مع تطبيق عامل التصفية service.name مسبقًا.

وبدلًا من اختيار لوحة معلومات وجهة محددة، يمكنك أيضًا استخدام قالب لاسم لوحة المعلومات نفسه. لذلك، إذا كانت لديك لوحات معلومات لكل خدمة بأسماء مثل ${service.name} dashboard ، فيمكن للرابط أن يُوجَّه إلى اللوحة التي تطابق الصف الذي تم النقر عليه. كما توجد معالجة للأخطاء في حال عدم وجود لوحة المعلومات الناتجة عن القالب؛ إذ يظهر إشعار بدلًا من الانتقال إلى صفحة معطلة.

يُدعَم استخدام عدة متغيرات، ويمكنك تمرير أي مجموعة من الأعمدة من الصف الذي تم النقر عليه إلى مجموعة عوامل التصفية أو إلى اسم لوحة المعلومات المُنشأ بالقالب. يوفّر Handlebars دوالًا مساعدة ديناميكية وكتلًا شرطية، لكن معظمها معطّل حاليًا للحفاظ على نطاق الاستخدام محدودًا وسهل التنبؤ. كما حصلت آلية الاستيراد أيضًا على تحديث: إذ يمكن الآن إعادة ربط مراجع لوحات المعلومات التي تشير إلى لوحات معلومات أخرى بواسطة المعرّف أثناء الاستيراد، بحيث تُطابَق مع أي لوحة معلومات موجودة في حساب الوجهة.