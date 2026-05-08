​ تحسين التعامل مع الأسرار في webhooks

عرض توضيحي من @dhable

غالبًا ما تحمل عناوين URL الخاصة بـ webhook والرؤوس بيانات الاعتماد بشكل مكشوف. فعنوان URL لـ webhook في Slack يتضمن الرمز السري ضمن المسار، كما أن webhook عبر HTTP يحتاج عادةً إلى رأس Authorization للمصادقة. وحتى هذا الإصدار، كانت واجهة برمجة التطبيقات الداخلية في HyperDX الخاصة بعرض webhooks وتحريرها تُعيد كل هذه البيانات مع كل طلب، ما يعني أن أي عضو فريق مُصادَق عليه كان يمكنه قراءة الأسرار بمجرد استدعاء واجهة برمجة التطبيقات.

يطبّق هذا التغيير آلية الإخفاء نفسها التي كانت واجهة برمجة التطبيقات العامة تستخدمها بالفعل. إذ تُعاد عناوين URL الخاصة بـ webhook بعد استبدال المسار بـ **** ، بحيث لا يغادر رمز Slack (أو أي مفتاح آخر مضمن في المسار) الخادم مطلقًا. وتُخفى الرؤوس افتراضيًا أيضًا، إذ لا توجد لدينا طريقة موثوقة لمعرفة أيّها يحمل أسرارًا، لذلك تُستبدل جميع القيم بـ **** ، ولا تبقى ظاهرة إلا أسماء الرؤوس.

يتعامل نموذج التحرير مع القيمة المُخفاة على أنها “لا تغيير”: إذا تركتها كما هي، تبقى القيمة المخزنة كما هي، وإذا غيّرتها، تُحفَظ القيمة الجديدة، وإذا مسحتها، يُزال الحقل بالكامل. وهذا يُبقي سير العمل واضحًا في الحالة الشائعة (تحرير حقل واحد) من دون أن يمرّ السر الحقيقي عبر المتصفح ذهابًا وإيابًا مطلقًا.

طلبات السحب ذات الصلة: #2239 [HDX-4173] إخفاء الحقول الحساسة من استجابات واجهة برمجة التطبيقات الداخلية لـ webhook

​ بيانات وصفية إضافية في التنبيهات

عرض توضيحي بواسطة @dhable

جاء طلب من مجتمع Slack لإضافة سياق حر إلى التنبيهات، بحيث يتوفر مكان لوضع سجل العتبات، وروابط إلى أدلة التشغيل، أو ملاحظات للمناوب. وهذا مفيد أيضًا كمرجع أساسي لملخصات الذكاء الاصطناعي: فأي نموذج LLM يستجيب الآن لتنبيه مُطلق يملك منطق المشغّل نفسه ليبني عليه، بدلًا من تخمين المقصود من الاستعلام وحده.

حقل الملاحظة قابل للعرض بصيغة markdown، لذا تعمل الأقسام القابلة للطي والقوائم والروابط جميعها. وهو موجود ضمن إعدادات التنبيه ويظهر أينما عُرض التنبيه. ولم تستقر تجربة الاستخدام نهائيًا بعد؛ فواجهة markdown هي نقطة البداية، ونرحب بالملاحظات حول كيفية عرضها.

وأثناء ذلك، يرتّب طلب السحب هذا أيضًا تجربة استخدام التنبيهات المُطلقة في عمليات البحث المحفوظة. تظهر نقطة حمراء على أيقونة الجرس في زر Alerts عند وجود تنبيه مُطلق، ويُبرز مربع الحوار التنبيه النشط بدلًا من الاكتفاء بوضع رابط إليه، كما أصبحت اللغة البصرية متسقة الآن مع ما تفعله بالفعل بلاطات لوحة المعلومات للحالة نفسها.

طلبات السحب ذات الصلة: #2210 [HDX-3044] إضافة حقل ملاحظة اختياري إلى التنبيهات

​ السمات المحتملة

عرض توضيحي بواسطة @elizabetdev

كانت هذه تجربة من هاكاثون قدّمت ثلاث سمات مستوحاة من بيئات التطوير إلى ClickStack UI: Nord (درجات الأزرق القطبية)، وCatppuccin (ألوان باستيلية)، وOne Dark (بأسلوب Atom)، ولكل منها إصدار فاتح وآخر داكن. جرّبنا رموز ألوان مولّدة من السمات المصدر المسماة، وقد أوصلنا ذلك إلى النتيجة المطلوبة إلى حد كبير، مع بعض الجوانب غير المصقولة في ألوان الشريط الجانبي وتباين الخطوط، والتي كانت لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين.

انتهى الأمر بإغلاق طلب السحب بدلًا من دمجه. يتجه الفريق نحو ClickUI، الذي يدعم حاليًا سمة واحدة فقط، كما أن صيانة عدة مجموعات متوازية من الرموز ستضيف عبئًا مستمرًا، خصوصًا عند البدء في التحقق من التباين بشكل صحيح عبر كل تركيبة. لذلك كان القرار هو التريث إلى أن يدعم ClickUI نفسه تعدد السمات.

رأينا أن هناك جانبًا واحدًا من منطق التصميم في هذه التجربة يستحق أن يؤخذ في الحسبان إذا عاد هذا العمل لاحقًا. في النسخة الأولى، أُعيد تلوين شعار HyperDX بحسب كل سمة، مما أفقده هويته. أما المقاربة الأنظف فهي: تعرض السمة الفاتحة الشعار الداكن، وتعرض السمة الداكنة الشعار الفاتح، بينما تبقى علامة HyperDX النصية الخضراء نفسها من دون تغيير.