外部字典
您可以从各种数据源添加自己的字典。 字典的数据源可以是本地文本或可执行文件、HTTP(s)资源或其他DBMS。 有关详细信息，请参阅 “外部字典的来源”.
ClickHouse:
- 完全或部分存储在RAM中的字典。
- 定期更新字典并动态加载缺失的值。 换句话说，字典可以动态加载。
- 允许创建外部字典与xml文件或 DDL查询.
外部字典的配置可以位于一个或多个xml文件中。 配置的路径在指定 dictionaries_config 参数。
字典可以在服务器启动或首次使用时加载，具体取决于 dictionaries_lazy_load 设置。
该 字典 系统表包含有关在服务器上配置的字典的信息。 对于每个字典，你可以在那里找到:
- 字典的状态。
- 配置参数。
- 度量指标，如为字典分配的RAM量或自成功加载字典以来的查询数量。
字典配置文件具有以下格式:
<clickhouse>
<comment>An optional element with any content. Ignored by the ClickHouse server.</comment>
<!--Optional element. File name with substitutions-->
<include_from>/etc/metrika.xml</include_from>
<dictionary>
<!-- Dictionary configuration. -->
<!-- There can be any number of <dictionary> sections in the configuration file. -->
</dictionary>
</clickhouse>
你可以 配置 同一文件中的任意数量的字典。
字典的DDL查询 在服务器配置中不需要任何其他记录。 它们允许使用字典作为一流的实体，如表或视图。
:::info "注意"
您可以通过在一个小字典中描述它来转换小字典的值 `SELECT` 查询（见 [变换](/docs/zh/sql-reference/functions/other-functions) 功能）。 此功能与外部字典无关。