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外部字典

您可以从各种数据源添加自己的字典。 字典的数据源可以是本地文本或可执行文件、HTTP(s)资源或其他DBMS。 有关详细信息，请参阅 “外部字典的来源”.

ClickHouse:

完全或部分存储在RAM中的字典。

定期更新字典并动态加载缺失的值。 换句话说，字典可以动态加载。

允许创建外部字典与xml文件或 DDL查询.

外部字典的配置可以位于一个或多个xml文件中。 配置的路径在指定 dictionaries_config 参数。

字典可以在服务器启动或首次使用时加载，具体取决于 dictionaries_lazy_load 设置。

该 字典 系统表包含有关在服务器上配置的字典的信息。 对于每个字典，你可以在那里找到:

字典的状态。

配置参数。

度量指标，如为字典分配的RAM量或自成功加载字典以来的查询数量。

字典配置文件具有以下格式:

< clickhouse >

< comment > An optional element with any content. Ignored by the ClickHouse server. </ comment >





< include_from > /etc/metrika.xml </ include_from >





< dictionary >





</ dictionary >



</ clickhouse >



你可以 配置 同一文件中的任意数量的字典。

字典的DDL查询 在服务器配置中不需要任何其他记录。 它们允许使用字典作为一流的实体，如表或视图。

:::info "注意"

您可以通过在一个小字典中描述它来转换小字典的值 `SELECT` 查询（见 [变换](/docs/zh/sql-reference/functions/other-functions) 功能）。 此功能与外部字典无关。



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