ClickHouse SQL方言 与ANSI SQL的兼容性
!!! note "注" 本文参考Annex G所著的ISO/IEC CD 9075-2:2011标准.
行为差异
下表列出了ClickHouse能够使用，但与ANSI SQL规定有差异的查询特性。
|功能ID
|功能名称
|差异
|E011
|数值型数据类型
|带小数点的数字被视为近似值 (
Float64）而不是精确值 (
Decimal)
|E051-05
|SELECT 的列可以重命名
|字段重命名的作用范围不限于进行重命名的SELECT子查询（参考表达式别名）
|E141-01
|NOT NULL（非空）约束
|ClickHouse表中每一列默认为
NOT NULL
|E011-04
|算术运算符
|ClickHouse在运算时会进行溢出，而不是四舍五入。此外会根据自定义规则修改结果数据类型（参考溢出检查）
功能状态
|功能ID
|功能名称
|状态
|注释
|E011
|数值型数据类型
|部分{.text-warning}
|E011-01
|INTEGER （整型）和SMALLINT （小整型）数据类型
|是 {.text-success}
|E011-02
|REAL （实数）、DOUBLE PRECISION （双精度浮点数）和FLOAT（单精度浮点数）数据类型数据类型
|是 {.text-success}
|E011-03
|DECIMAL （精确数字）和NUMERIC （精确数字）数据类型
|是 {.text-success}
|E011-04
|算术运算符
|是 {.text-success}
|E011-05
|数值比较
|是 {.text-success}
|E011-06
|数值数据类型之间的隐式转换
|否 {.text-danger}
|ANSI SQL允许在数值类型之间进行任意隐式转换，而ClickHouse针对不同数据类型有对应的比较函数和类型转换函数
|E021
|字符串类型
|部分{.text-warning}
|E021-01
|CHARACTER （字符串）数据类型
|是 {.text-success}
|E021-02
|CHARACTER VARYING （可变字符串）数据类型
|是 {.text-success}
|E021-03
|字符字面量
|是 {.text-success}
|E021-04
|CHARACTER_LENGTH 函数
|部分 {.text-warning}
|不支持
using 从句
|E021-05
|OCTET_LENGTH 函数
|否 {.text-danger}
|使用
LENGTH 函数代替
|E021-06
|SUBSTRING
|部分 {.text-warning}
|不支持
SIMILAR 和
ESCAPE 从句，没有
SUBSTRING_REGEX 函数
|E021-07
|字符串拼接
|部分 {.text-warning}
|不支持
COLLATE 从句
|E021-08
|大小写转换
|是 {.text-success}
|E021-09
|裁剪字符串
|是 {.text-success}
|E021-10
|固定长度和可变长度字符串类型之间的隐式转换
|部分 {.text-warning}
|ANSI SQL允许在数据类型之间进行任意隐式转换，而ClickHouse针对不同数据类型有对应的比较函数和类型转换函数
|E021-11
|POSITION 函数
|部分 {.text-warning}
|不支持
IN 和
USING 从句，不支持
POSITION_REGEX函数
|E021-12
|字符串比较
|是 {.text-success}
|E031
|标识符
|部分{.text-warning}
|E031-01
|分隔标识符
|部分 {.text-warning}
|Unicode文字支持有限
|E031-02
|小写标识符
|是 {.text-success}
|E031-03
|标识符最后加下划线
|是 {.text-success}
|E051
|基本查询规范
|部分{.text-warning}
|E051-01
|SELECT DISTINCT
|是 {.text-success}
|E051-02
|GROUP BY 从句
|是 {.text-success}
|E051-04
|GROUP BY 从句中的列可以包含不在
<select list>中出现的列
|是 {.text-success}
|E051-05
|SELECT 的列可以重命名
|是 {.text-success}
|E051-06
|HAVING 从句
|是 {.text-success}
|E051-07
|SELECT 选择的列中允许出现*
|是 {.text-success}
|E051-08
|FROM 从句中的关联名称
|是 {.text-success}
|E051-09
|重命名 FROM 从句中的列
|否 {.text-danger}
|E061
|基本谓词和搜索条件
|部分{.text-warning}
|E061-01
|比较谓词
|是 {.text-success}
|E061-02
|BETWEEN 谓词
|部分 {.text-warning}
|不支持
SYMMETRIC 和
ASYMMETRIC 从句
|E061-03
|IN 谓词后可接值列表
|是 {.text-success}
|E061-04
|LIKE 谓词
|是 {.text-success}
|E061-05
|LIKE 谓词后接 ESCAPE 从句
|否 {.text-danger}
|E061-06
|NULL 谓词
|是 {.text-success}
|E061-07
|量化比较谓词（ALL、SOME、ANY）
|否 {.text-danger}
|E061-08
|EXISTS 谓词
|否 {.text-danger}
|E061-09
|比较谓词中的子查询
|是 {.text-success}
|E061-11
|IN 谓词中的子查询
|是 {.text-success}
|E061-12
|量化比较谓词（BETWEEN、IN、LIKE）中的子查询
|否 {.text-danger}
|E061-13
|相关子查询
|否 {.text-danger}
|E061-14
|搜索条件
|是 {.text-success}
|E071
|基本查询表达式
|部分{.text-warning}
|E071-01
|UNION DISTINCT 表运算符
|是 {.text-success}
|E071-02
|UNION ALL 表运算符
|是 {.text-success}
|E071-03
|EXCEPT DISTINCT 表运算符
|否 {.text-danger}
|E071-05
|通过表运算符组合的列不必具有完全相同的数据类型
|是 {.text-success}
|E071-06
|子查询中的表运算符
|是 {.text-success}
|E081
|基本权限
|是{.text-success}
|E081-01
|表级别的SELECT（查询）权限
|是 {.text-success}
|E081-02
|DELETE（删除）权限
|是 {.text-success}
|E081-03
|表级别的INSERT（插入）权限
|是 {.text-success}
|E081-04
|表级别的UPDATE（更新）权限
|是 {.text-success}
|E081-05
|列级别的UPDATE（更新）权限
|是 {.text-success}
|E081-06
|表级别的REFERENCES（引用）权限
|是 {.text-success}
|E081-07
|列级别的REFERENCES（引用）权限
|是 {.text-success}
|E081-08
|WITH GRANT OPTION
|是 {.text-success}
|E081-09
|USAGE（使用）权限
|是 {.text-success}
|E081-10
|EXECUTE（执行）权限
|是 {.text-success}
|E091
|集合函数
|是{.text-success}
|E091-01
|AVG
|是 {.text-success}
|E091-02
|COUNT
|是 {.text-success}
|E091-03
|MAX
|是 {.text-success}
|E091-04
|MIN
|是 {.text-success}
|E091-05
|SUM
|是 {.text-success}
|E091-06
|ALL修饰词
|否。 {.text-danger}
|E091-07
|DISTINCT修饰词
|是 {.text-success}
|并非所有聚合函数都支持该修饰词
|E101
|基本数据操作
|部分{.text-warning}
|E101-01
|INSERT（插入）语句
|是 {.text-success}
|注：ClickHouse中的主键并不隐含
UNIQUE 约束
|E101-03
|可指定范围的UPDATE（更新）语句
|部分 {.text-warning}
ALTER UPDATE 语句用来批量更新数据
|E101-04
|可指定范围的DELETE（删除）语句
|部分 {.text-warning}
ALTER DELETE 语句用来批量删除数据
|E111
|返回一行的SELECT语句
|否{.text-danger}
|E121
|基本游标支持
|否{.text-danger}
|E121-01
|DECLARE CURSOR
|否 {.text-danger}
|E121-02
|ORDER BY 涉及的列不需要出现在SELECT的列中
|是 {.text-success}
|E121-03
|ORDER BY 从句中的表达式
|是 {.text-success}
|E121-04
|OPEN 语句
|否 {.text-danger}
|E121-06
|受游标位置控制的 UPDATE 语句
|否 {.text-danger}
|E121-07
|受游标位置控制的 DELETE 语句
|否 {.text-danger}
|E121-08
|CLOSE 语句
|否 {.text-danger}
|E121-10
|FETCH 语句中包含隐式NEXT
|否 {.text-danger}
|E121-17
|WITH HOLD 游标
|否 {.text-danger}
|E131
|空值支持
|是{.text-success}
|有部分限制
|E141
|基本完整性约束
|部分{.text-warning}
|E141-01
|NOT NULL（非空）约束
|是 {.text-success}
|注: 默认情况下ClickHouse表中的列隐含
NOT NULL约束
|E141-02
|NOT NULL（非空）列的UNIQUE（唯一）约束
|否 {.text-danger}
|E141-03
|主键约束
|部分 {.text-warning}
|E141-04
|对于引用删除和引用更新操作，基本的FOREIGN KEY（外键）约束默认不进行任何操作（NO ACTION）
|否 {.text-danger}
|E141-06
|CHECK（检查）约束
|是 {.text-success}
|E141-07
|列默认值
|是 {.text-success}
|E141-08
|在主键上推断非空
|是 {.text-success}
|E141-10
|可以按任何顺序指定外键中的名称
|否 {.text-danger}
|E151
|事务支持
|否{.text-danger}
|E151-01
|COMMIT（提交）语句
|否 {.text-danger}
|E151-02
|ROLLBACK（回滚）语句
|否 {.text-danger}
|E152
|基本的SET TRANSACTION（设置事务隔离级别）语句
|否{.text-danger}
|E152-01
|SET TRANSACTION语句：ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE（隔离级别为串行化）从句
|否 {.text-danger}
|E152-02
|SET TRANSACTION语句：READ ONLY（只读）和READ WRITE（读写）从句
|否 {.text-danger}
|E153
|具有子查询的可更新查询
|是{.text-success}
|E161
|使用“--”符号作为SQL注释
|是{.text-success}
|E171
|SQLSTATE支持
|否{.text-danger}
|E182
|主机语言绑定
|否{.text-danger}
|F031
|基本架构操作
|部分{.text-warning}
|F031-01
|使用 CREATE TABLE 语句创建持久表
|部分 {.text-warning}
|不支持
SYSTEM VERSIONING,
ON COMMIT,
GLOBAL,
LOCAL,
PRESERVE,
DELETE,
REF IS,
WITH OPTIONS,
UNDER,
LIKE,
PERIOD FOR 从句，不支持用户解析的数据类型
|F031-02
|CREATE VIEW（创建视图）语句
|部分 {.text-warning}
|不支持
RECURSIVE,
CHECK,
UNDER,
WITH OPTIONS 从句，不支持用户解析的数据类型
|F031-03
|GRANT（授权）语句
|是 {.text-success}
|F031-04
|ALTER TABLE语句：ADD COLUMN从句
|是 {.text-success}
|不支持
GENERATED 从句和以系统时间做参数
|F031-13
|DROP TABLE语句：RESTRICT从句
|否 {.text-danger}
|F031-16
|DROP VIEW语句：RESTRICT子句
|否 {.text-danger}
|F031-19
|REVOKE语句：RESTRICT子句
|否 {.text-danger}
|F041
|基本连接关系
|部分{.text-warning}
|F041-01
|Inner join（但不一定是INNER关键字)
|是 {.text-success}
|F041-02
|INNER 关键字
|是 {.text-success}
|F041-03
|LEFT OUTER JOIN
|是 {.text-success}
|F041-04
|RIGHT OUTER JOIN
|是 {.text-success}
|F041-05
|外连接可嵌套
|是 {.text-success}
|F041-07
|左外部连接或右外连接中的内部表也可用于内部联接
|是 {.text-success}
|F041-08
|支持所有比较运算符（而不仅仅是=)
|否 {.text-danger}
|F051
|基本日期和时间
|部分{.text-warning}
|F051-01
|DATE（日期）数据类型（并支持用于表达日期的字面量)
|是 {.text-success}
|F051-02
|TIME（时间）数据类型（并支持用于表达时间的字面量），小数秒精度至少为0
|否 {.text-danger}
|F051-03
|时间戳数据类型（并支持用于表达时间戳的字面量），小数秒精度至少为0和6
|是 {.text-danger}
|F051-04
|日期、时间和时间戳数据类型的比较谓词
|是 {.text-success}
|F051-05
|Datetime 类型和字符串形式表达的时间之间的显式转换
|是 {.text-success}
|F051-06
|CURRENT_DATE
|否 {.text-danger}
|使用
today()替代
|F051-07
|LOCALTIME
|否 {.text-danger}
|使用
now()替代
|F051-08
|LOCALTIMESTAMP
|否 {.text-danger}
|F081
|视图的UNION和EXCEPT操作
|部分{.text-warning}
|F131
|分组操作
|部分{.text-warning}
|F131-01
|在具有分组视图的查询中支持 WHERE、GROUP BY 和 HAVING 子句
|是 {.text-success}
|F131-02
|在分组视图中支持多张表
|是 {.text-success}
|F131-03
|分组视图的查询中支持集合函数
|是 {.text-success}
|F131-04
|带有
GROUP BY 和
HAVING 从句，以及分组视图的子查询
|是 {.text-success}
|F131-05
|带有
GROUP BY 和
HAVING 从句，以及分组视图的仅返回1条记录的SELECT查询
|否 {.text-danger}
|F181
|多模块支持
|否{.text-danger}
|F201
|CAST 函数
|是{.text-success}
|F221
|显式默认值
|否{.text-danger}
|F261
|CASE 表达式
|是{.text-success}
|F261-01
|简单 CASE 表达式
|是 {.text-success}
|F261-02
|搜索型 CASE 表达式
|是 {.text-success}
|F261-03
|NULLIF
|是 {.text-success}
|F261-04
|COALESCE
|是 {.text-success}
|F311
|架构定义语句
|部分{.text-warning}
|F311-01
|CREATE SCHEMA
|部分 {.text-warning}
|见
CREATE DATABASE
|F311-02
|用于创建持久表的 CREATE TABLE
|是 {.text-success}
|F311-03
|CREATE VIEW
|是 {.text-success}
|F311-04
|CREATE VIEW: WITH CHECK OPTION
|否 {.text-danger}
|F311-05
|GRANT 语句
|是 {.text-success}
|F471
|标量子查询
|是{.text-success}
|F481
|扩展 NULL 谓词
|是{.text-success}
|F812
|基本标志位
|否{.text-danger}
|S011
|用于不重复数据的数据类型
|否{.text-danger}
|T321
|基本的SQL调用例程
|否{.text-danger}
|T321-01
|没有重载的用户定义函数
|否{.text-danger}
|T321-02
|没有重载的用户定义存储过程
|否{.text-danger}
|T321-03
|功能调用
|否 {.text-danger}
|T321-04
|CALL 语句
|否 {.text-danger}
|T321-05
|RETURN 语句
|否 {.text-danger}
|T631
|IN 谓词后接一个列表
|是{.text-success}