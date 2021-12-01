ClickHouse SQL方言 与ANSI SQL的兼容性

E011 数值型数据类型 部分{.text-warning}

E011-01 INTEGER （整型）和SMALLINT （小整型）数据类型 是 {.text-success}

E011-02 REAL （实数）、DOUBLE PRECISION （双精度浮点数）和FLOAT（单精度浮点数）数据类型数据类型 是 {.text-success}

E011-03 DECIMAL （精确数字）和NUMERIC （精确数字）数据类型 是 {.text-success}

E011-04 算术运算符 是 {.text-success}

E011-05 数值比较 是 {.text-success}

E011-06 数值数据类型之间的隐式转换 否 {.text-danger} ANSI SQL允许在数值类型之间进行任意隐式转换，而ClickHouse针对不同数据类型有对应的比较函数和类型转换函数

E021 字符串类型 部分{.text-warning}

E021-01 CHARACTER （字符串）数据类型 是 {.text-success}

E021-02 CHARACTER VARYING （可变字符串）数据类型 是 {.text-success}

E021-03 字符字面量 是 {.text-success}

E021-04 CHARACTER_LENGTH 函数 部分 {.text-warning} 不支持 using 从句

E021-05 OCTET_LENGTH 函数 否 {.text-danger} 使用 LENGTH 函数代替

E021-06 SUBSTRING 部分 {.text-warning} 不支持 SIMILAR 和 ESCAPE 从句，没有 SUBSTRING_REGEX 函数

E021-07 字符串拼接 部分 {.text-warning} 不支持 COLLATE 从句

E021-08 大小写转换 是 {.text-success}

E021-09 裁剪字符串 是 {.text-success}

E021-10 固定长度和可变长度字符串类型之间的隐式转换 部分 {.text-warning} ANSI SQL允许在数据类型之间进行任意隐式转换，而ClickHouse针对不同数据类型有对应的比较函数和类型转换函数

E021-11 POSITION 函数 部分 {.text-warning} 不支持 IN 和 USING 从句，不支持 POSITION_REGEX 函数

E021-12 字符串比较 是 {.text-success}

E031 标识符 部分{.text-warning}

E031-01 分隔标识符 部分 {.text-warning} Unicode文字支持有限

E031-02 小写标识符 是 {.text-success}

E031-03 标识符最后加下划线 是 {.text-success}

E051 基本查询规范 部分{.text-warning}

E051-01 SELECT DISTINCT 是 {.text-success}

E051-02 GROUP BY 从句 是 {.text-success}

E051-04 GROUP BY 从句中的列可以包含不在 <select list> 中出现的列 是 {.text-success}

E051-05 SELECT 的列可以重命名 是 {.text-success}

E051-06 HAVING 从句 是 {.text-success}

E051-07 SELECT 选择的列中允许出现 * 是 {.text-success}

E051-08 FROM 从句中的关联名称 是 {.text-success}

E051-09 重命名 FROM 从句中的列 否 {.text-danger}

E061 基本谓词和搜索条件 部分{.text-warning}

E061-01 比较谓词 是 {.text-success}

E061-02 BETWEEN 谓词 部分 {.text-warning} 不支持 SYMMETRIC 和 ASYMMETRIC 从句

E061-03 IN 谓词后可接值列表 是 {.text-success}

E061-04 LIKE 谓词 是 {.text-success}

E061-05 LIKE 谓词后接 ESCAPE 从句 否 {.text-danger}

E061-06 NULL 谓词 是 {.text-success}

E061-07 量化比较谓词（ALL、SOME、ANY） 否 {.text-danger}

E061-08 EXISTS 谓词 否 {.text-danger}

E061-09 比较谓词中的子查询 是 {.text-success}

E061-11 IN 谓词中的子查询 是 {.text-success}

E061-12 量化比较谓词（BETWEEN、IN、LIKE）中的子查询 否 {.text-danger}

E061-13 相关子查询 否 {.text-danger}

E061-14 搜索条件 是 {.text-success}

E071 基本查询表达式 部分{.text-warning}

E071-01 UNION DISTINCT 表运算符 是 {.text-success}

E071-02 UNION ALL 表运算符 是 {.text-success}

E071-03 EXCEPT DISTINCT 表运算符 否 {.text-danger}

E071-05 通过表运算符组合的列不必具有完全相同的数据类型 是 {.text-success}

E071-06 子查询中的表运算符 是 {.text-success}

E081 基本权限 是{.text-success}

E081-01 表级别的SELECT（查询）权限 是 {.text-success}

E081-02 DELETE（删除）权限 是 {.text-success}

E081-03 表级别的INSERT（插入）权限 是 {.text-success}

E081-04 表级别的UPDATE（更新）权限 是 {.text-success}

E081-05 列级别的UPDATE（更新）权限 是 {.text-success}

E081-06 表级别的REFERENCES（引用）权限 是 {.text-success}

E081-07 列级别的REFERENCES（引用）权限 是 {.text-success}

E081-08 WITH GRANT OPTION 是 {.text-success}

E081-09 USAGE（使用）权限 是 {.text-success}

E081-10 EXECUTE（执行）权限 是 {.text-success}

E091 集合函数 是{.text-success}

E091-01 AVG 是 {.text-success}

E091-02 COUNT 是 {.text-success}

E091-03 MAX 是 {.text-success}

E091-04 MIN 是 {.text-success}

E091-05 SUM 是 {.text-success}

E091-06 ALL修饰词 否。 {.text-danger}

E091-07 DISTINCT修饰词 是 {.text-success} 并非所有聚合函数都支持该修饰词

E101 基本数据操作 部分{.text-warning}

E101-01 INSERT（插入）语句 是 {.text-success} 注：ClickHouse中的主键并不隐含 UNIQUE 约束

E101-03 可指定范围的UPDATE（更新）语句 部分 {.text-warning} ALTER UPDATE 语句用来批量更新数据

E101-04 可指定范围的DELETE（删除）语句 部分 {.text-warning} ALTER DELETE 语句用来批量删除数据

E111 返回一行的SELECT语句 否{.text-danger}

E121 基本游标支持 否{.text-danger}

E121-01 DECLARE CURSOR 否 {.text-danger}

E121-02 ORDER BY 涉及的列不需要出现在SELECT的列中 是 {.text-success}

E121-03 ORDER BY 从句中的表达式 是 {.text-success}

E121-04 OPEN 语句 否 {.text-danger}

E121-06 受游标位置控制的 UPDATE 语句 否 {.text-danger}

E121-07 受游标位置控制的 DELETE 语句 否 {.text-danger}

E121-08 CLOSE 语句 否 {.text-danger}

E121-10 FETCH 语句中包含隐式NEXT 否 {.text-danger}

E121-17 WITH HOLD 游标 否 {.text-danger}

E131 空值支持 是{.text-success} 有部分限制

E141 基本完整性约束 部分{.text-warning}

E141-01 NOT NULL（非空）约束 是 {.text-success} 注: 默认情况下ClickHouse表中的列隐含 NOT NULL 约束

E141-02 NOT NULL（非空）列的UNIQUE（唯一）约束 否 {.text-danger}

E141-03 主键约束 部分 {.text-warning}

E141-04 对于引用删除和引用更新操作，基本的FOREIGN KEY（外键）约束默认不进行任何操作（NO ACTION） 否 {.text-danger}

E141-06 CHECK（检查）约束 是 {.text-success}

E141-07 列默认值 是 {.text-success}

E141-08 在主键上推断非空 是 {.text-success}

E141-10 可以按任何顺序指定外键中的名称 否 {.text-danger}

E151 事务支持 否{.text-danger}

E151-01 COMMIT（提交）语句 否 {.text-danger}

E151-02 ROLLBACK（回滚）语句 否 {.text-danger}

E152 基本的SET TRANSACTION（设置事务隔离级别）语句 否{.text-danger}

E152-01 SET TRANSACTION语句：ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE（隔离级别为串行化）从句 否 {.text-danger}

E152-02 SET TRANSACTION语句：READ ONLY（只读）和READ WRITE（读写）从句 否 {.text-danger}

E153 具有子查询的可更新查询 是{.text-success}

E161 使用“--”符号作为SQL注释 是{.text-success}

E171 SQLSTATE支持 否{.text-danger}

E182 主机语言绑定 否{.text-danger}

F031 基本架构操作 部分{.text-warning}

F031-01 使用 CREATE TABLE 语句创建持久表 部分 {.text-warning} 不支持 SYSTEM VERSIONING , ON COMMIT , GLOBAL , LOCAL , PRESERVE , DELETE , REF IS , WITH OPTIONS , UNDER , LIKE , PERIOD FOR 从句，不支持用户解析的数据类型

F031-02 CREATE VIEW（创建视图）语句 部分 {.text-warning} 不支持 RECURSIVE , CHECK , UNDER , WITH OPTIONS 从句，不支持用户解析的数据类型

F031-03 GRANT（授权）语句 是 {.text-success}

F031-04 ALTER TABLE语句：ADD COLUMN从句 是 {.text-success} 不支持 GENERATED 从句和以系统时间做参数

F031-13 DROP TABLE语句：RESTRICT从句 否 {.text-danger}

F031-16 DROP VIEW语句：RESTRICT子句 否 {.text-danger}

F031-19 REVOKE语句：RESTRICT子句 否 {.text-danger}

F041 基本连接关系 部分{.text-warning}

F041-01 Inner join（但不一定是INNER关键字) 是 {.text-success}

F041-02 INNER 关键字 是 {.text-success}

F041-03 LEFT OUTER JOIN 是 {.text-success}

F041-04 RIGHT OUTER JOIN 是 {.text-success}

F041-05 外连接可嵌套 是 {.text-success}

F041-07 左外部连接或右外连接中的内部表也可用于内部联接 是 {.text-success}

F041-08 支持所有比较运算符（而不仅仅是=) 否 {.text-danger}

F051 基本日期和时间 部分{.text-warning}

F051-01 DATE（日期）数据类型（并支持用于表达日期的字面量) 是 {.text-success}

F051-02 TIME（时间）数据类型（并支持用于表达时间的字面量），小数秒精度至少为0 否 {.text-danger}

F051-03 时间戳数据类型（并支持用于表达时间戳的字面量），小数秒精度至少为0和6 是 {.text-danger}

F051-04 日期、时间和时间戳数据类型的比较谓词 是 {.text-success}

F051-05 Datetime 类型和字符串形式表达的时间之间的显式转换 是 {.text-success}

F051-06 CURRENT_DATE 否 {.text-danger} 使用 today() 替代

F051-07 LOCALTIME 否 {.text-danger} 使用 now() 替代

F051-08 LOCALTIMESTAMP 否 {.text-danger}

F081 视图的UNION和EXCEPT操作 部分{.text-warning}

F131 分组操作 部分{.text-warning}

F131-01 在具有分组视图的查询中支持 WHERE、GROUP BY 和 HAVING 子句 是 {.text-success}

F131-02 在分组视图中支持多张表 是 {.text-success}

F131-03 分组视图的查询中支持集合函数 是 {.text-success}

F131-04 带有 GROUP BY 和 HAVING 从句，以及分组视图的子查询 是 {.text-success}

F131-05 带有 GROUP BY 和 HAVING 从句，以及分组视图的仅返回1条记录的SELECT查询 否 {.text-danger}

F181 多模块支持 否{.text-danger}

F201 CAST 函数 是{.text-success}

F221 显式默认值 否{.text-danger}

F261 CASE 表达式 是{.text-success}

F261-01 简单 CASE 表达式 是 {.text-success}

F261-02 搜索型 CASE 表达式 是 {.text-success}

F261-03 NULLIF 是 {.text-success}

F261-04 COALESCE 是 {.text-success}

F311 架构定义语句 部分{.text-warning}

F311-01 CREATE SCHEMA 部分 {.text-warning} 见 CREATE DATABASE

F311-02 用于创建持久表的 CREATE TABLE 是 {.text-success}

F311-03 CREATE VIEW 是 {.text-success}

F311-04 CREATE VIEW: WITH CHECK OPTION 否 {.text-danger}

F311-05 GRANT 语句 是 {.text-success}

F471 标量子查询 是{.text-success}

F481 扩展 NULL 谓词 是{.text-success}

F812 基本标志位 否{.text-danger}

S011 用于不重复数据的数据类型 否{.text-danger}

T321 基本的SQL调用例程 否{.text-danger}

T321-01 没有重载的用户定义函数 否{.text-danger}

T321-02 没有重载的用户定义存储过程 否{.text-danger}

T321-03 功能调用 否 {.text-danger}

T321-04 CALL 语句 否 {.text-danger}

T321-05 RETURN 语句 否 {.text-danger}