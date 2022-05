Decimal(P,S),Decimal32(S),Decimal64(S),Decimal128(S)

SELECT toDecimal32(2, 4) AS x, x / 3



┌──────x─┬─divide(toDecimal32(2, 4), 3)─┐

│ 2.0000 │ 0.6666 │

└────────┴──────────────────────────────┘



SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, x * x



DB::Exception: Scale is out of bounds.



SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x



DB::Exception: Decimal math overflow.