Decimal(P,S),Decimal32(S),Decimal64(S),Decimal128(S)
有符号的定点数，可在加、减和乘法运算过程中保持精度。对于除法，最低有效数字会被丢弃（不舍入）。
参数
- P - 精度。有效范围：[1:38]，决定可以有多少个十进制数字（包括分数）。
- S - 规模。有效范围：[0：P]，决定数字的小数部分中包含的小数位数。
对于不同的 P 参数值 Decimal 表示，以下例子都是同义的： -P从[1:9]-对于Decimal32(S) -P从[10:18]-对于Decimal64(小号) -P从[19:38]-对于Decimal128（S)
十进制值范围
- Decimal32(S) - ( -1 * 10^(9 - S),1*10^(9-S) )
- Decimal64(S) - ( -1 * 10^(18 - S),1*10^(18-S) )
- Decimal128(S) - ( -1 * 10^(38 - S),1*10^(38-S) )
例如，Decimal32(4) 可以表示 -99999.9999 至 99999.9999 的数值，步长为0.0001。
内部表示方式
数据采用与自身位宽相同的有符号整数存储。这个数在内存中实际范围会高于上述范围，从 String 转换到十进制数的时候会做对应的检查。
由于现代CPU不支持128位数字，因此 Decimal128 上的操作由软件模拟。所以 Decimal128 的运算速度明显慢于 Decimal32/Decimal64。
运算和结果类型
对Decimal的二进制运算导致更宽的结果类型（无论参数的顺序如何）。
Decimal64(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal64(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal128(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal64(S2) -> Decimal128(S)
精度变化的规则：
- 加法，减法：S = max(S1, S2)。
- 乘法：S = S1 + S2。
- 除法：S = S1。
对于 Decimal 和整数之间的类似操作，结果是与参数大小相同的十进制。
未定义Decimal和Float32/Float64之间的函数。要执行此类操作，您可以使用：toDecimal32、toDecimal64、toDecimal128 或 toFloat32，toFloat64，需要显式地转换其中一个参数。注意，结果将失去精度，类型转换是昂贵的操作。
Decimal上的一些函数返回结果为Float64（例如，var或stddev）。对于其中一些，中间计算发生在Decimal中。对于此类函数，尽管结果类型相同，但Float64和Decimal中相同数据的结果可能不同。
溢出检查
在对 Decimal 类型执行操作时，数值可能会发生溢出。分数中的过多数字被丢弃（不是舍入的）。整数中的过多数字将导致异常。
SELECT toDecimal32(2, 4) AS x, x / 3
┌──────x─┬─divide(toDecimal32(2, 4), 3)─┐
│ 2.0000 │ 0.6666 │
└────────┴──────────────────────────────┘
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, x * x
DB::Exception: Scale is out of bounds.
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
DB::Exception: Decimal math overflow.
检查溢出会导致计算变慢。如果已知溢出不可能，则可以通过设置
decimal_check_overflow来禁用溢出检查，在这种情况下，溢出将导致结果不正确：
SET decimal_check_overflow = 0;
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
┌──────────x─┬─multiply(6, toDecimal32(4.2, 8))─┐
│ 4.20000000 │ -17.74967296 │
└────────────┴──────────────────────────────────┘
溢出检查不仅发生在算术运算上，还发生在比较运算上：
SELECT toDecimal32(1, 8) < 100
DB::Exception: Can't compare.