SQL语法

ClickHouse有2类解析器:完整SQL解析器(递归式解析器),以及数据格式解析器(快速流式解析器) 除了 INSERT 查询,其它情况下仅使用完整SQL解析器。 INSERT 查询会同时使用2种解析器:

INSERT INTO t VALUES ( 1 , 'Hello, world' ) , ( 2 , 'abc' ) , ( 3 , 'def' )



含 INSERT INTO t VALUES 的部分由完整SQL解析器处理,包含数据的部分 (1, 'Hello, world'), (2, 'abc'), (3, 'def') 交给快速流式解析器解析。通过设置参数 input_format_values_interpret_expressions,你也可以对数据部分开启完整SQL解析器。当 input_format_values_interpret_expressions = 1 时,ClickHouse优先采用快速流式解析器来解析数据。如果失败,ClickHouse再尝试用完整SQL解析器来处理,就像处理SQL expression 一样。

数据可以采用任何格式。当CH接收到请求时,服务端先在内存中计算不超过 max_query_size 字节的请求数据(默认1 mb),然后剩下部分交给快速流式解析器。

当 INSERT 语句中使用 Values 格式时,看起来数据部分的解析和解析 SELECT 中的表达式相同,但并不是这样的。 Values 格式有非常多的限制。

本文的剩余部分涵盖了完整SQL解析器。关于格式解析的更多信息,参见 Formats 章节。

sql语句的语法结构部分之间(标识符之间、部分符号之间、包括sql的起始和结束)可以有任意的空白字符,这些空字符类型包括:空格字符,tab制表符,换行符,CR符,换页符等。

ClickHouse支持SQL风格或C语言风格的注释:

SQL风格的注释以 -- 开始,直到行末, -- 后紧跟的空格可以忽略

开始,直到行末, 后紧跟的空格可以忽略 C语言风格的注释以 /* 开始,以 */ 结束,可以跨行,同样可以省略 /* 后的空格

以下场景的关键字是大小写不敏感的:

标准SQL。例如, SELECT , select 和 SeLeCt 都是允许的

, 和 都是允许的 在某些流行的RDBMS中被实现的关键字,例如, DateTime 和 datetime 是一样的

你可以在系统表 system.data_type_families 中检查某个数据类型的名称是否是大小写敏感型。

和标准SQL相反,所有其它的关键字都是 大小写敏感的,包括函数名称。

关键字不是保留的;它们仅在相应的上下文中才会被认为是关键字。如果你使用和关键字同名的 标识符 ,需要使用双引号或反引号将它们包含起来。例如:如果表 table_name 包含列 "FROM" ,那么 SELECT "FROM" FROM table_name 是合法的

标识符包括:

集群、数据库、表、分区、列的名称

函数

数据类型

表达式别名

变量名可以被括起或不括起,后者是推荐做法。

没有括起的变量名,必须匹配正则表达式 ^[a-zA-Z_][0-9a-zA-Z_]*$ ,并且不能和 关键字相同,合法的标识符名称: x , _1 , X_y__Z123_ 等。

如果想使用和关键字同名的变量名称,或者在变量名称中包含其它符号,你需要通过双引号或反引号,例如: "id" , `id`

字符包含数字,字母,括号,NULL值等字符。

数字类型字符会被做如下解析:

数字类型的值类型为能容纳该值的最小数据类型。 例如:1 解析成 UInt8 型,256 则解析成 UInt16 。更多信息,参见 数据类型

例如: 1 , 18446744073709551615 , 0xDEADBEEF , 01 , 0.1 , 1e100 , -1e-100 , inf , nan .

ClickHouse只支持用单引号包含的字符串。特殊字符可通过反斜杠进行转义。下列转义字符都有相应的实际值: \b , \f , \r ,

, \t , \0 , \a , \v , \xHH 。其它情况下,以 \c 形式出现的转义字符,当 c 表示任意字符时,转义字符会转换成 c 。这意味着你可以使用 \' 和 \\ 。该值将拥有String类型。

在字符串中,你至少需要对 ' 和 \ 进行转义。单引号可以使用单引号转义,例如 'It\'s' 和 'It''s' 是相同的。

数组都是使用方括号进行构造 [1, 2, 3] ,元组则使用圆括号 (1, 'Hello, world!', 2) 从技术上来讲,这些都不是字符串,而是包含创建数组和元组运算符的表达式。 创建一个数组必须至少包含一个元素,创建一个元组至少包含2个元素 当元组出现在 SELECT 查询的 IN 部分时,是一种例外情形。查询结果可以包含元组,但是元组类型不能保存到数据库中(除非表采用 内存表引擎)

代表不存在的值。

为了能在表字段中存储NULL值,该字段必须声明为 空值 类型。 根据数据的格式(输入或输出),NULL值有不同的表现形式。更多信息参见文档 数据格式

在处理 NULL 时存在很多细微差别。例如,比较运算的至少一个参数为 NULL ,则该结果也是 NULL 。与之类似的还有乘法运算, 加法运算,以及其它运算。更多信息,请参阅每种运算的文档部分。

在语句中,可以通过 IS NULL 以及 IS NOT NULL 运算符,以及 isNull 、 isNotNull 函数来检查 NULL 值

函数调用的写法,类似于一个标识符后接被圆括号包含的参数列表(可能为空)。与标准SQL不同,圆括号是必须的,不管参数列表是否为空。例如: now() 。

函数分为常规函数和聚合函数(参见“Aggregate functions”一章)。有些聚合函数包含2个参数列表,第一个参数列表中的参数被称为“parameters”。不包含“parameters”的聚合函数语法和常规函数是一样的。

在查询解析阶段,运算符会被转换成对应的函数,使用时请注意它们的优先级。例如: 表达式 1 + 2 * 3 + 4 会被解析成 plus(plus(1, multiply(2, 3)), 4) .

CREATE 语句中的数据类型和表引擎写法与变量或函数类似。 换句话说,它们可以包含或不包含用括号包含的参数列表。更多信息,参见“数据类型,” “数据表引擎” 和 “CREATE语句”等章节

别名是用户对表达式的自定义名称

expr AS alias



AS — 用于定义别名的关键字。可以对表或select语句中的列定义别名( AS 可以省略) 例如, SELECT table_name_alias.column_name FROM table_name table_name_alias . 在 CAST函数 中, AS 有其它含义。请参见该函数的说明部分。

expr — 任意CH支持的表达式. 例如, SELECT column_name * 2 AS double FROM some_table .

alias — expr 的名称。别名必须符合 标识符 语法. 例如, SELECT "table t".column_name FROM table_name AS "table t" .

别名在当前查询或子查询中是全局可见的,你可以在查询语句的任何位置对表达式定义别名

别名在当前查询的子查询及不同子查询中是不可见的。例如,执行如下查询SQL: SELECT (SELECT sum(b.a) + num FROM b) - a.a AS num FROM a ,ClickHouse会提示异常 Unknown identifier: num .

如果给select子查询语句的结果列定义其别名,那么在外层可以使用该别名。例如, SELECT n + m FROM (SELECT 1 AS n, 2 AS m) .

注意列的别名和表的别名相同时的情形,考虑如下示例:

CREATE TABLE t

(

a Int ,

b Int

)

ENGINE = TinyLog ( )



SELECT

argMax ( a , b ) ,

sum ( b ) AS b

FROM t



Received exception from server (version 18.14.17):

Code: 184. DB::Exception: Received from localhost:9000, 127.0.0.1. DB::Exception: Aggregate function sum(b) is found inside another aggregate function in query.



在这个示例中,先声明了表 t 以及列 b 。然后,在查询数据时,又定义了别名 sum(b) AS b 。由于别名是全局的,ClickHouse使用表达式 sum(b) 来替换表达式 argMax(a, b) 中的变量 b 。这种替换导致出现异常。

select查询中,星号可以代替表达式使用。详情请参见“select”部分

表达式是函数、标识符、字符、使用运算符的语句、括号中的表达式、子查询或星号。它也可以包含别名。 表达式列表是用逗号分隔的一个或多个表达式。 反过来,函数和运算符可以将表达式作为参数。

