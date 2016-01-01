通过 ClickPipes 中的数据源迁移 PostgreSQL 数据
ClickHouse Cloud 现已提供 ClickPipes，可将外部 PostgreSQL 数据库迁移到 Managed Postgres 服务。此内置集成简化了整个流程，让您能够连接源数据库、导出 schema、将其导入 Managed Postgres，并设置持续复制。
前置条件
- 使用具有复制权限的用户访问源 PostgreSQL 数据库。请根据您的源数据库选择相应的设置指南：
- 准备一个 ClickHouse Managed Postgres 服务作为迁移目标。如果您还没有，请参阅快速入门。
- 在本地计算机上安装
pg_dump和
psql。这两个工具都包含在标准 PostgreSQL 客户端工具中。
迁移前注意事项
- DDL 传递：持续复制 (CDC) 会捕获 DML 操作以及
ADD COLUMN。其他 DDL 变更 (如
DROP COLUMN和
ALTER COLUMN) 不会传递，必须在目标端手动执行。
如果您在迁移过程中遇到问题，请查阅 Managed Postgres 迁移常见问题，了解常见错误及其解决方法。
第 1 步：连接到源数据库
打开 ClickHouse Cloud 控制台，然后选择您的 Managed Postgres 服务。
在左侧边栏中，点击 数据源。
点击 开始导入。
填写源 PostgreSQL 数据库的连接信息：主机、端口、用户名、密码和数据库名称。如果源数据库要求，请启用 TLS。
如果您需要通过私有连接访问源数据库，可以选择 SSH 隧道，并提供所需的 SSH 信息。这样，迁移过程就能安全地连接到无法公开访问的数据库。
选择一种摄取方式：
- 初始加载 + CDC —— 复制现有数据，然后让目标持续与后续变更保持同步。
- 仅初始加载 —— 一次性复制，不进行持续复制。
- 仅 CDC —— 跳过初始复制，仅复制从此刻起产生的新变更。
点击 下一步。
第 2 步：导出数据库 schema
向导会显示一条已预先填入源连接信息的
pg_dump 命令。在终端中运行它：
这会在当前目录中创建
pg.sql。
点击 下一步。
第 3 步：将 schema 导入您的 Managed Postgres 服务
从下拉菜单中选择目标端数据库，或点击 Create a new database 创建一个新数据库。
向导会显示一条
psql 命令，用于将 schema 转储导入您的 Managed Postgres 服务。在终端中运行该命令：
点击 下一步。
步骤 4：配置摄取设置
指定用于逻辑复制的 publication。若留空，系统会自动创建一个 publication。
展开 高级复制设置 以调优吞吐量：
|设置
|默认值
|描述
|同步时间间隔 (秒)
|10
|轮询 replication slot 的频率
|初始加载的并行线程数
|4
|批量复制阶段使用的线程数
|拉取批次大小
|100,000
|每个复制批次拉取的行数
|每个分区快照的行数
|100000
|大表快照的分区大小
|并行快照的表数量
|1
|可并发创建快照的表数量
点击 下一步。
步骤 5：选择表
选择要复制的表。表按 schema 归类。您可以选择单个表，也可以展开某个 schema 以选择其中的所有表。
点击 Create migration。
监控迁移
创建迁移后，你会在数据源中看到它，状态为 运行中。
点击该迁移以打开详情视图。表选项卡会显示每个表的初始加载进度，包括已处理的行数、分区数以及每个分区的平均耗时。指标选项卡则会在 CDC 开始后显示复制延迟和吞吐量。
迁移后任务
完成初始加载后，如果使用了 CDC，且复制延迟已接近零：
验证行数。 在切换流量之前，对源端和目标端的关键表进行抽样检查：
停止向源端写入。 暂停应用写入。要在切换期间强制设为只读模式：
确认复制已追上进度。 比较源端和目标端的最新一行：
重置序列。 使序列与每个表中的当前最大值保持一致：
切换应用流量。 将读写流量切换到您的 Managed Postgres 服务，并监控错误、约束违规情况以及复制健康状态。
清理。 完成切换并确认新服务运行正常后，从数据源中删除此次迁移。如果您使用了 CDC，请从源端删除 replication slot 以释放资源：