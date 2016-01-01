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通过 ClickPipes 中的数据源迁移 PostgreSQL 数据

Beta

ClickHouse Cloud 现已提供 ClickPipes，可将外部 PostgreSQL 数据库迁移到 Managed Postgres 服务。此内置集成简化了整个流程，让您能够连接源数据库、导出 schema、将其导入 Managed Postgres，并设置持续复制。

前置条件

迁移前注意事项

  • DDL 传递：持续复制 (CDC) 会捕获 DML 操作以及 ADD COLUMN。其他 DDL 变更 (如 DROP COLUMNALTER COLUMN) 不会传递，必须在目标端手动执行。
注意

如果您在迁移过程中遇到问题，请查阅 Managed Postgres 迁移常见问题，了解常见错误及其解决方法。

第 1 步：连接到源数据库

打开 ClickHouse Cloud 控制台，然后选择您的 Managed Postgres 服务。

ClickHouse Cloud 服务列表中的 Managed Postgres 服务卡片

在左侧边栏中，点击 数据源

Managed Postgres 服务侧边栏中的数据源条目

点击 开始导入

带有“开始导入”按钮的数据源页面

填写源 PostgreSQL 数据库的连接信息：主机、端口、用户名、密码和数据库名称。如果源数据库要求，请启用 TLS

如果您需要通过私有连接访问源数据库，可以选择 SSH 隧道，并提供所需的 SSH 信息。这样，迁移过程就能安全地连接到无法公开访问的数据库。

选择一种摄取方式：

  • 初始加载 + CDC —— 复制现有数据，然后让目标持续与后续变更保持同步。
  • 仅初始加载 —— 一次性复制，不进行持续复制。
  • 仅 CDC —— 跳过初始复制，仅复制从此刻起产生的新变更。
第 1 步：包含摄取方式选项的源数据库连接表单

点击 下一步

第 2 步：导出数据库 schema

向导会显示一条已预先填入源连接信息的 pg_dump 命令。在终端中运行它：

第 2 步：用于导出 schema 的 pg_dump 命令
pg_dump \
  -h <source_host> \
  -U <source_user> \
  -d <source_database> \
  --schema-only \
  -f pg.sql

这会在当前目录中创建 pg.sql

运行 pg_dump 后的终端输出

点击 下一步

第 3 步：将 schema 导入您的 Managed Postgres 服务

从下拉菜单中选择目标端数据库，或点击 Create a new database 创建一个新数据库。

向导会显示一条 psql 命令，用于将 schema 转储导入您的 Managed Postgres 服务。在终端中运行该命令：

第 3 步：用于导入 schema 的 psql 命令
psql \
  -h <target_host> \
  -p 5432 \
  -U <target_user> \
  -d <target_database> \
  -f pg.sql
运行 psql schema 导入后显示的终端输出

点击 下一步

步骤 4：配置摄取设置

指定用于逻辑复制的 publication。若留空，系统会自动创建一个 publication。

展开 高级复制设置 以调优吞吐量：

设置默认值描述
同步时间间隔 (秒)10轮询 replication slot 的频率
初始加载的并行线程数4批量复制阶段使用的线程数
拉取批次大小100,000每个复制批次拉取的行数
每个分区快照的行数100000大表快照的分区大小
并行快照的表数量1可并发创建快照的表数量
步骤 4：包含 publication 和高级复制选项的摄取设置表单

点击 下一步

步骤 5：选择表

选择要复制的表。表按 schema 归类。您可以选择单个表，也可以展开某个 schema 以选择其中的所有表。

步骤 5：按 schema 归类的表选择器，带有 Create migration 按钮

点击 Create migration

监控迁移

创建迁移后，你会在数据源中看到它，状态为 运行中

数据源列表中显示一项正在运行的迁移

点击该迁移以打开详情视图。选项卡会显示每个表的初始加载进度，包括已处理的行数、分区数以及每个分区的平均耗时。指标选项卡则会在 CDC 开始后显示复制延迟和吞吐量。

迁移详情视图中显示每个表的初始加载统计信息

迁移后任务

完成初始加载后，如果使用了 CDC，且复制延迟已接近零：

验证行数。 在切换流量之前，对源端和目标端的关键表进行抽样检查：

SELECT COUNT(*) FROM public.orders;

停止向源端写入。 暂停应用写入。要在切换期间强制设为只读模式：

ALTER DATABASE <source_db> SET default_transaction_read_only = on;

确认复制已追上进度。 比较源端和目标端的最新一行：

-- Run on both source and target
SELECT MAX(id), MAX(updated_at) FROM public.orders;

重置序列。 使序列与每个表中的当前最大值保持一致：

DO $$
DECLARE r RECORD;
BEGIN
    FOR r IN
        SELECT
            n.nspname AS schema_name,
            c.relname AS table_name,
            a.attname AS column_name,
            pg_get_serial_sequence(format('%I.%I', n.nspname, c.relname), a.attname) AS seq_name
        FROM pg_class c
        JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
        JOIN pg_attribute a ON a.attrelid = c.oid
        WHERE c.relkind = 'r'
            AND a.attnum > 0
            AND NOT a.attisdropped
            AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'information_schema')
    LOOP
        IF r.seq_name IS NOT NULL THEN
            EXECUTE format(
                'SELECT setval(%L, COALESCE((SELECT MAX(%I) FROM %I.%I), 0) + 1, false)',
                r.seq_name, r.column_name, r.schema_name, r.table_name
            );
        END IF;
    END LOOP;
END $$;

切换应用流量。 将读写流量切换到您的 Managed Postgres 服务，并监控错误、约束违规情况以及复制健康状态。

清理。 完成切换并确认新服务运行正常后，从数据源中删除此次迁移。如果您使用了 CDC，请从源端删除 replication slot 以释放资源：

SELECT pg_drop_replication_slot('<slot_name>');

后续步骤