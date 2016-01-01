ClickPipes for Postgres 常见问题

如果您的 ClickHouse Cloud 服务处于空闲状态，您的 Postgres CDC ClickPipe 将继续同步数据，您的服务将在下一个同步间隔唤醒以处理传入数据。一旦同步完成并达到空闲期，您的服务将重新回到空闲状态。

举例来说，如果您的同步间隔设置为 30 分钟，您的服务空闲时间设置为 10 分钟，那么您的服务将每 30 分钟唤醒一次，并在 10 分钟内保持活动，然后再次进入空闲状态。

请参阅 处理 TOAST 列 页面以获取更多信息。

请参阅 Postgres 生成列：注意事项和最佳实践 页面以获取更多信息。

是的，对于 CDC，表必须有主键或 REPLICA IDENTITY。REPLICA IDENTITY 可以设置为 FULL 或配置为使用唯一索引。

是的，只要分区表定义了主键或 REPLICA IDENTITY，分区表就可以开箱即用。主键和 REPLICA IDENTITY 必须出现在父表及其所有分区上。您可以在 这里 阅读更多信息。

可以！ClickPipes for Postgres 提供两种连接私有网络中数据库的方式：

SSH 隧道 对大多数用例效果良好

请参见 这里 的设置说明

在所有区域中均可使用 AWS PrivateLink 可在三个 AWS 区域使用： us-east-1 us-east-2 eu-central-1

有关详细的设置说明，请参阅我们的 PrivateLink 文档

对于 PrivateLink 不可用的区域，请使用 SSH 隧道

ClickPipes for Postgres 会将 Postgres 中的 INSERT 和 UPDATE 捕获为 ClickHouse 中具有不同版本的新行（使用 _peerdb_ 版本列）。ReplacingMergeTree 表引擎会定期在后台根据排序键（ORDER BY 列）执行去重，只保留最新的 _peerdb_ 版本的行。

Postgres 中的 DELETE 会作为标记为删除的新行传播（使用 _peerdb_is_deleted 列）。由于去重过程是异步的，您可能会暂时看到重复数据。为了解决这个问题，您需要在查询层处理去重。

有关更多详细信息，请参阅：

请参阅 ClickPipes for Postgres：模式更改传播支持 页面以获取更多信息。

在预览期间，ClickPipes 是免费的。GA 之后，定价仍待确定。我们的目标是使定价合理，并与外部 ETL 工具高度竞争。

如果您注意到 Postgres 复制插槽的大小持续增加或没有下降，通常意味着 WAL（Write-Ahead Log）记录没有被您的 CDC 管道或复制过程消耗（或“重放”）得够快。以下是造成此问题的最常见原因以及您可以采取的解决措施。

数据库活动的突然峰值 大批量更新、批量插入或显著的模式更改可能会迅速生成大量的 WAL 数据。

复制插槽将保留这些 WAL 记录，直到它们被消耗，从而导致临时的大小峰值。 长时间运行的事务 打开的事务会强制 Postgres 保留自事务开始以来生成的所有 WAL 段，这可能会大幅增加插槽大小。

将 statement_timeout 和 idle_in_transaction_session_timeout 设置为合理的值，以防止事务无限期保留： 维护或实用操作（例如 pg_repack ） 像 pg_repack 这样的工具可以重写整个表，短时间内生成大量的 WAL 数据。

这样的工具可以重写整个表，短时间内生成大量的 WAL 数据。 请在流量较少的时段安排这些操作，或在它们运行时密切监控 WAL 使用情况。 VACUUM 和 VACUUM ANALYZE 尽管对于数据库健康很必要，但这些操作会产生额外的 WAL 流量——尤其是在扫描大型表时。

考虑使用 autovacuum 调优参数或在非高峰时段安排手动 VACUUM 操作。 复制消费方未积极读取插槽 如果您的 CDC 管道（例如 ClickPipes）或其他复制消费方停止、暂停或崩溃，WAL 数据将会在插槽中积累。

确保您的管道持续运行，并检查日志以获取连接或身份验证错误。

有关此主题的深入探讨，请查看我们的博客文章：克服 Postgres 逻辑解码的陷阱。

ClickPipes for Postgres 旨在尽可能原生地映射 Postgres 数据类型到 ClickHouse 侧。本文件提供了每种数据类型及其映射的综合列表：数据类型矩阵。

目前，我们不支持在管道中定义自定义数据类型映射。不过，请注意，ClickPipes 使用的默认数据类型映射是高度原生的。Postgres 中的大多数列类型会尽可能接近其在 ClickHouse 上的原生等效项进行复制。例如，Postgres 中的整数数组类型会复制为 ClickHouse 中的整数数组类型。

JSON 和 JSONB 列在 ClickHouse 中复制为字符串类型。由于 ClickHouse 支持原生的 JSON 类型，您可以在 ClickPipes 表上创建一个物化视图以进行必要的转换。或者，您可以直接在字符串列上使用 JSON 函数。我们正在积极开发一个功能，将 JSON 和 JSONB 列直接复制到 ClickHouse 的 JSON 类型中。此功能预计将在几个月内上线。

当您暂停镜像时，消息会在源 Postgres 的复制插槽中排队，确保它们被缓冲而不会丢失。然而，暂停和恢复镜像将重新建立连接，具体时间取决于源。

在此过程中，同步（从 Postgres 中提取数据并将其流式传输到 ClickHouse 原始表）和规范化（从原始表到目标表）操作都会中止。但是，它们保持所需的状态以可靠地恢复。

对于同步，如果在中途被取消，Postgres 中的 confirmed_flush_lsn 不会前进，因此下一个同步将从与中止的同步相同的位置开始，确保数据一致性。

对于规范化，ReplacingMergeTree 插入顺序处理去重。

总之，虽然在暂停期间同步和规范化过程会被终止，但这样做是安全的，因为它们可以在没有数据丢失或不一致的情况下恢复。

目前，您只能通过 UI 创建 ClickPipe。不过，我们正在积极开发 OpenAPI 和 Terraform 端点。预计将在不久的将来（一个月内）发布。如果您有兴趣成为此功能的设计合作伙伴，请联系 [email protected]。

您无法加速已经运行的初始加载。然而，您可以通过调整某些设置来优化未来的初始加载。默认情况下，设置配置为 4 个并行线程，并且每个分区的快照行数设置为 100,000。这些是高级设置，通常对于大多数用例都是足够的。

对于 Postgres 版本 13 或更低版本，CTID 范围扫描较慢，这些设置变得更加关键。在这种情况下，请考虑以下流程来改善性能：

删除现有管道：这是应用新设置所必需的。 删除 ClickHouse 上的目标表：确保删除之前管道创建的表。 使用优化设置创建新管道：通常，将每个分区的快照行数增加到 100 万到 1000 万之间，具体取决于您的特定要求和 Postgres 实例可以处理的负载。

这些调整应显著提高初始加载的性能，特别是对于较旧的 Postgres 版本。如果您使用的是 Postgres 14 或更高版本，这些设置的影响较小，因为对 CTID 范围扫描的支持得到改善。

您可以让 ClickPipes 管理您的发布（需要写入访问权限），或自己创建它们。使用 ClickPipes 管理的发布，当您编辑管道时，我们会自动处理表的添加和移除。如果自我管理，请仔细限制您的发布，仅包括您需要复制的表——包含不必要的表会减慢 Postgres WAL 解码。

如果您在发布中包含任何表，请确保它有主键或 REPLICA IDENTITY FULL 。如果您有没有主键的表，则为所有表创建发布将导致这些表中的 DELETE 和 UPDATE 操作失败。

要识别数据库中没有主键的表，您可以使用以下查询：

处理没有主键的表时，您有两个选项：

将没有主键的表排除在 ClickPipes 之外： 创建仅包含具有主键的表的发布： 在 ClickPipes 中包含没有主键的表： 如果您希望包含没有主键的表，则需要将其副本身份更改为 FULL 。这确保 UPDATE 和 DELETE 操作正常工作：

**至少：**将 max_slot_wal_keep_size 设置为保留至少 两天的 WAL 数据。

设置为保留至少 WAL 数据。 **对于大型数据库（高交易量）：**至少保留 2-3 倍 的峰值 WAL 每天生成。

的峰值 WAL 每天生成。 **对于存储受限的环境：**谨慎调优，以 避免磁盘耗尽，同时确保复制稳定性。

要确定正确的设置，请测量 WAL 生成速率：

在一天中的不同时间运行上述查询，尤其是在交易量较高的时段。

计算每 24 小时生成的 WAL 量。

将该数字乘以 2 或 3 以提供足够的保留。

将 max_slot_wal_keep_size 设置为最终结果值（MB 或 GB）。

如果您的数据库每天生成 100 GB 的 WAL，请设置：

恢复 ClickPipe 的唯一方法是触发重新同步，您可以在设置页面完成此操作。

复制插槽无效的最常见原因是 PostgreSQL 数据库上较低的 max_slot_wal_keep_size 设置（例如，几 GB）。我们建议增加此值。请参阅本节 以调优 max_slot_wal_keep_size 。理想情况下，这应设置为至少 200GB，以防止复制插槽无效。

在极少数情况下，我们看到即使没有配置 max_slot_wal_keep_size 时也会发生此问题。这可能是由于 PostgreSQL 中某种复杂而罕见的错误，尽管原因仍不明确。

ClickHouse 中 OOM 的一个常见原因是您的服务资源不足。这意味着您当前的服务配置没有足够的资源（例如，内存或 CPU）来有效处理摄取负载。我们强烈建议扩大服务以满足您 ClickPipe 数据摄取的需求。

我们还观察到的另一个原因是存在下游物化视图，其中可能包含未优化的连接：

对于 JOIN 的一种常见优化技术是，如果您有一个 LEFT JOIN ，而右侧表非常大。在这种情况下，重写查询以使用 RIGHT JOIN ，并将更大的表移到左侧。这使查询规划器可以更加有效地使用内存。

JOIN 的另一种优化是通过 subqueries 或 CTEs 显式过滤表，然后在这些子查询之间执行 JOIN。这为规划器提供了提示，说明如何有效过滤行并进行 JOIN。

invalid snapshot identifier 错误发生在 ClickPipes 与您的 Postgres 数据库之间的连接中断时。这可能是由于网关超时、数据库重启或其他瞬时问题导致的。

建议在初始加载过程中不要执行任何干扰操作，例如升级或重启您的 Postgres 数据库，并确保与数据库的网络连接稳定。

要解决此问题，您可以从 ClickPipes UI 触发重新同步。这将从头开始重新启动初始加载过程。