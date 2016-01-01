Neon Postgres 源设置指南

这是关于如何设置 Neon Postgres 的指南，您可以将其用于 ClickPipes 的复制。 请确保您已登录到您的 Neon 控制台 进行此设置。

让我们为 ClickPipes 创建一个新用户，并赋予其适合 CDC 的必要权限， 同时创建一个我们将在复制过程中使用的发布。

为此，您可以前往 SQL 控制台 选项卡。 在这里，我们可以运行以下 SQL 命令：

点击 运行 以准备好发布和用户。

在 Neon 中，您可以通过 UI 启用逻辑复制。这对于 ClickPipes 的 CDC 复制数据是必要的。 前往 设置 选项卡，然后进入 逻辑复制 部分。

点击 启用 即可完成设置。您启用后应会看到以下成功消息。

让我们验证您在 Neon Postgres 实例中的以下设置：

如果您拥有 Neon 企业计划，您可以将 ClickPipes IPs 列入白名单，以允许 ClickPipes 复制到您的 Neon Postgres 实例。 为此，您可以点击 设置 选项卡并进入 IP 允许 部分。

现在我们已经准备好了用户、发布和启用了复制，我们可以复制连接详情以创建新的 ClickPipe。 前往 仪表板，在显示连接字符串的文本框中， 将视图更改为 仅参数。我们将在下一步中需要这些参数。

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从您的 Postgres 实例导入 ClickHouse Cloud。 请确保记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详情，因为您将在 ClickPipe 创建过程中需要这些信息。