Google Cloud SQL Postgres 数据源设置指南

信息 如果您使用支持的提供者（在侧边栏中），请参考该提供者的具体指南。

Postgres 12 及以上版本

如果设置 cloudsql.logical_decoding 已开启且 wal_sender_timeout 为 0，则您不需要遵循以下步骤。如果您是从其他数据复制工具迁移，这些设置大多应该已预配置。

单击概述页面上的 编辑 按钮。

转到 Flags 并将 cloudsql.logical_decoding 更改为启用， wal_sender_timeout 更改为 0。这些更改需要重启您的 Postgres 服务器。

通过管理员用户连接到您的 Cloud SQL Postgres 并运行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用的 Postgres 用户。 为从中复制表的模式提供只读访问权限给 clickpipes_user 。下面的示例显示了为 public 模式设置权限。如果您想要授予多个模式的访问权限，可以针对每个模式运行这三条命令。 授予该用户复制访问权限： 创建您将来用于创建镜像（复制）的发布。

请按照以下步骤将 ClickPipes IP 添加到您的网络中。

备注 如果您使用 SSH 隧道，则需要将 ClickPipes IPs 添加到跳转服务器/堡垒的防火墙规则中。

转到 连接 部分

转到网络子部分

添加 ClickPipes 的公共 IP

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始从您的 Postgres 实例将数据导入 ClickHouse Cloud。 请确保记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中您将需要这些信息。