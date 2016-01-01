RDS Postgres 数据源设置指南

ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。

如果您的 RDS 实例已经配置了以下设置，您可以跳过此部分：

rds.logical_replication = 1

wal_sender_timeout = 0

如果您之前使用过其他数据复制工具，这些设置通常是预配置的。

如果尚未配置，请按照以下步骤操作：

为您的 Postgres 版本创建一个新的参数组，并设置所需的配置： 将 rds.logical_replication 设置为 1

设置为 1 将 wal_sender_timeout 设置为 0

将新参数组应用于您的 RDS Postgres 数据库

重启您的 RDS 实例以应用更改

以管理员用户身份连接到您的 RDS Postgres 实例并执行以下命令：

为 ClickPipes 创建一个专用用户： 授予模式权限。以下示例显示了对 public 模式的权限。对每个要复制的模式重复这些命令： 授予复制权限： 创建一个用于复制的出版物：

如果您想限制对 RDS 实例的流量，请将 文档中的静态 NAT IP 添加到 RDS 安全组的 Inbound rules 中。

要通过私有网络连接到您的 RDS 实例，您可以使用 AWS PrivateLink。请遵循我们的 ClickPipes 的 AWS PrivateLink 设置指南 来设置连接。

RDS Proxy 不支持逻辑复制连接。如果您在 RDS 中有动态 IP 地址并且不能使用 DNS 名称或 Lambda，以下是一些替代方案：

使用 cron 作业定期解析 RDS 端点的 IP，并在更改时更新 NLB。 使用 RDS 事件通知与 EventBridge/SNS：通过 AWS RDS 事件通知自动触发更新。 稳定的 EC2：部署一个 EC2 实例作为轮询服务或基于 IP 的代理。 使用 Terraform 或 CloudFormation 等工具自动管理 IP 地址。

您现在可以 创建您的 ClickPipe，开始将来自 Postgres 实例的数据引入 ClickHouse Cloud。 请记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 时将需要这些信息。