Supabase 数据源设置指南

这是关于如何设置 Supabase Postgres 以供 ClickPipes 使用的指南。

备注 ClickPipes 原生支持通过 IPv6 进行无缝复制。

让我们为 ClickPipes 创建一个新用户，赋予其适合 CDC 所需的权限，同时创建一个我们将在复制中使用的发布。

为此，您可以前往您的 Supabase 项目的 SQL 编辑器。在这里，我们可以运行以下 SQL 命令：

点击 运行 以准备好发布和用户。

备注 确保用您想要的用户名和密码替换 clickpipes_user 和 clickpipes_password 。 另外，请记得在 ClickPipes 中创建镜像时使用相同的发布名称。

危险 此步骤将重新启动您的 Supabase 数据库，并可能导致短暂的停机时间。 您可以通过以下步骤将 Supabase 数据库的 max_slot_wal_keep_size 参数增加到更高的值（至少 100GB 或 102400 ），具体请参阅 Supabase 文档。 如需对此值的更好建议，您可以联系 ClickPipes 团队。

前往您的 Supabase 项目的 项目设置 -> 数据库 （在 配置 下）。

重要：在此页面上禁用 显示连接池 ，然后前往 连接参数 部分，记录/复制该参数。

信息 连接池不支持基于 CDC 的复制，因此需要禁用。

您现在可以 创建您的 ClickPipe，并开始将数据从您的 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。请确保记录您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中将需要这些信息。