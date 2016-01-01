Azure Flexible Server for Postgres 数据源设置指南

ClickPipes 支持 Postgres 12 及更高版本。

如果 wal_level 设置为 logical ，您不需要 按照以下步骤操作。如果您是从其他数据复制工具迁移的，此设置通常应已预配置。

点击 服务器参数 部分

将 wal_level 编辑为 logical

此更改将需要服务器重启。因此，在请求时重启服务器。

通过管理员用户连接到您的 Azure Flexible Server Postgres，并运行以下命令：

为 ClickPipes 专门创建一个 Postgres 用户。 为您正在复制表的模式提供只读访问权限给 clickpipes_user 。以下示例显示为 public 模式设置权限。如果您想要授予多个模式的访问权限，可以为每个模式运行这三条命令。 授予此用户复制访问权限： 创建将来用于创建 MIRROR（复制）的出版物。 将 wal_sender_timeout 设置为 0，针对 clickpipes_user 。

请按照以下步骤将 ClickPipes IPs 添加到您的网络中。

转到 网络 选项卡，并将 ClickPipes IPs 添加到您的 Azure Flexible Server Postgres 的防火墙中，或如果您使用 SSH 隧道，则添加到 Jump Server/Bastion。

您现在可以 创建您的 ClickPipe，并开始将数据从 Postgres 实例导入 ClickHouse Cloud。请确保记录下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中需要这些信息。