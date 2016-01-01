Azure Flexible Server for Postgres 数据源设置指南
ClickPipes 支持 Postgres 12 及更高版本。
启用逻辑复制
如果
wal_level 设置为
logical，您不需要 按照以下步骤操作。如果您是从其他数据复制工具迁移的，此设置通常应已预配置。
- 点击 服务器参数 部分
- 将
wal_level编辑为
logical
- 此更改将需要服务器重启。因此，在请求时重启服务器。
创建 ClickPipes 用户并授予权限
通过管理员用户连接到您的 Azure Flexible Server Postgres，并运行以下命令：
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为 ClickPipes 专门创建一个 Postgres 用户。
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为您正在复制表的模式提供只读访问权限给
clickpipes_user。以下示例显示为
public模式设置权限。如果您想要授予多个模式的访问权限，可以为每个模式运行这三条命令。
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授予此用户复制访问权限：
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创建将来用于创建 MIRROR（复制）的出版物。
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将
wal_sender_timeout设置为 0，针对
clickpipes_user。
将 ClickPipes IP 添加到防火墙
请按照以下步骤将 ClickPipes IPs 添加到您的网络中。
- 转到 网络 选项卡，并将 ClickPipes IPs 添加到您的 Azure Flexible Server Postgres 的防火墙中，或如果您使用 SSH 隧道，则添加到 Jump Server/Bastion。
接下来做什么？
您现在可以 创建您的 ClickPipe，并开始将数据从 Postgres 实例导入 ClickHouse Cloud。请确保记录下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中需要这些信息。