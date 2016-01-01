Crunchy Bridge Postgres 数据源设置指南

ClickPipes 支持 Postgres 12 及更高版本。

Crunchy Bridge 默认启用逻辑复制 default。请确保以下设置配置正确。如有必要，请相应调整。

通过 postgres 用户连接到您的 Crunchy Bridge Postgres，并运行以下命令：

创建一个仅供 ClickPipes 使用的 Postgres 用户。 授予 clickpipes_user 对您要复制表的模式的只读访问权限。以下示例显示为 public 模式授予权限。如果您想授予多个模式的访问权限，可以为每个模式运行这三条命令。 授予此用户复制访问权限： 创建将在未来用于创建 MIRROR（复制）的发布。

通过在 Crunchy Bridge 中添加防火墙规则来安全列出 ClickPipes IPs。

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始从您的 Postgres 实例向 ClickHouse Cloud 导入数据。 请确保记下设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中需要这些信息。