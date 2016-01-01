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Crunchy Bridge Postgres 数据源设置指南

ClickPipes 支持 Postgres 12 及更高版本。

启用逻辑复制

Crunchy Bridge 默认启用逻辑复制 default。请确保以下设置配置正确。如有必要，请相应调整。

创建 ClickPipes 用户并授予权限

通过 postgres 用户连接到您的 Crunchy Bridge Postgres，并运行以下命令：

  1. 创建一个仅供 ClickPipes 使用的 Postgres 用户。

  2. 授予 clickpipes_user 对您要复制表的模式的只读访问权限。以下示例显示为 public 模式授予权限。如果您想授予多个模式的访问权限，可以为每个模式运行这三条命令。

  3. 授予此用户复制访问权限：

  4. 创建将在未来用于创建 MIRROR（复制）的发布。

安全列表 ClickPipes IP 地址

通过在 Crunchy Bridge 中添加防火墙规则来安全列出 ClickPipes IPs

在哪里找到 Crunchy Bridge 中的防火墙规则？ 为 ClickPipes 添加防火墙规则

接下来是什么？

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始从您的 Postgres 实例向 ClickHouse Cloud 导入数据。 请确保记下设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为在创建 ClickPipe 过程中需要这些信息。