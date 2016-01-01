Postgres with TimescaleDB 源设置指南

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TimescaleDB 是由 Timescale Inc 开发的开源 Postgres 扩展，它旨在提高分析查询的性能，而无需迁移离开 Postgres。这是通过创建由扩展管理的“超表”，并支持自动分区为“块”来实现的。超表还支持透明压缩和混合行列存储（称为“hypercore”），尽管这些功能需要具有专有许可证的扩展版本。

Timescale Inc 还为 TimescaleDB 提供两种托管服务：

Managed Service for Timescale

Timescale Cloud 。

有第三方供应商提供托管服务，允许您使用 TimescaleDB 扩展，但由于许可证限制，这些供应商仅支持开源版本的扩展。

Timescale 超表在多个方面的行为与常规 Postgres 表不同。这给复制它们的过程带来了一些复杂性，这就是为什么考虑复制 Timescale 超表的能力应被视为 尽力而为。

ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。

要遵循的步骤取决于您的 TimescaleDB 实例的部署方式。

如果您使用的是托管服务，并且您的服务提供商在侧边栏中列出，请遵循该提供商的指南。

如果您自己部署 TimescaleDB，请遵循通用指南。

对于其他托管服务，如果尚未启用逻辑复制，请向您的服务提供商提交支持票。

信息 Timescale Cloud 不支持启用逻辑复制，这是在 CDC 模式下 Postgres 管道所需的。因此，Timescale Cloud 的用户只能进行一次性加载数据（ Initial Load Only ）与 Postgres ClickPipe。

Timescale 超表不存储插入到其中的任何数据。相反，数据存储在 _timescaledb_internal 模式下的多个对应“块”表中。对于在超表上运行查询，这并没有问题。但在逻辑复制过程中，我们检测到的变化不是在超表中，而是在块表中。Postgres ClickPipe 有逻辑可以自动将块表中的更改重新映射到父超表，但这需要额外的步骤。

信息 如果您只想进行一次性加载数据（ Initial Load Only ），请跳过第 2 步及后续步骤。

为管道创建一个 Postgres 用户，并授予其 SELECT 权限，允许查询您希望复制的表。

备注 确保将 clickpipes_user 和 clickpipes_password 替换为您希望使用的用户名和密码。

作为 Postgres 超级用户/管理员用户，在源实例上创建一个发布，其中包含您要复制的表和超表 并且还包括整个 _timescaledb_internal 模式。在创建 ClickPipe 时，您需要选择此发布。

提示 我们不推荐创建 FOR ALL TABLES 的发布，这会导致更多的流量从 Postgres 到 ClickPipes（发送其他不在管道中的表的更改），并降低整体效率。

信息 某些托管服务未授予其管理员用户创建整个模式发布所需的权限。如果是这种情况，请向您的服务提供商提交支持票。或者，您可以跳过此步骤及后续步骤，并进行一次性加载数据。

授予先前创建的用户复制权限。

完成这些步骤后，您应该能够继续 创建 ClickPipe。

表的初始加载可能会遇到错误：

您可能需要禁用 压缩 或 hypercore 列存储 对于这些表。

如果您想限制对 Timescale 实例的流量，请允许列入白名单的 文档中的静态 NAT IP 地址。不同供应商的操作步骤会有所不同，请咨询侧边栏，如果您的供应商在列出中，或者向他们提交票据。