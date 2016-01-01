通用 Postgres 源设置指南

信息 如果您使用的是支持的提供商（在侧边栏中），请参考该提供商的具体指南。

ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。

要在您的 Postgres 实例上启用复制，我们需要确保设置以下参数： 要检查这一点，您可以运行以下 SQL 命令： 输出应为 logical 。如果不是，请运行： 此外，建议在 Postgres 实例上设置以下参数： 要检查这一点，您可以运行以下 SQL 命令： 如果这些值与推荐值不匹配，您可以运行以下 SQL 命令来设置它们： 如果您对配置进行了上述更改，您需要重新启动 Postgres 实例以使更改生效。

让我们为 ClickPipes 创建一个新用户，赋予其适合 CDC 的必要权限，并创建一个将用于复制的发布。

为此，您可以连接到您的 Postgres 实例并运行以下 SQL 命令：

备注 请确保将 clickpipes_user 和 clickpipes_password 替换为您想要的用户名和密码。

如果您是自管理的，您需要按照以下步骤允许来自 ClickPipes IP 地址的对 ClickPipes 用户的连接。如果您使用的是托管服务，可以按照提供商的文档进行相同的操作。

对 pg_hba.conf 文件进行必要的更改，以允许来自 ClickPipes IP 地址的对 ClickPipes 用户的连接。 pg_hba.conf 文件中的示例条目如下： 重新加载 PostgreSQL 实例以使更改生效：

这是一个推荐的配置更改，以确保大事务/提交不会导致复制槽被丢弃。

您可以通过更新 postgresql.conf 文件将 PostgreSQL 实例的 max_slot_wal_keep_size 参数增加到更高的值（至少 100GB 或 102400 ）。

您可以重新加载 Postgres 实例以使更改生效：

备注 如需更好的值推荐，您可以联系 ClickPipes 团队。

您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。 请务必记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为您在创建 ClickPipe 过程中将需要这些信息。