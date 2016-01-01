通用 Postgres 源设置指南
如果您使用的是支持的提供商（在侧边栏中），请参考该提供商的具体指南。
ClickPipes 支持 Postgres 版本 12 及更高版本。
启用逻辑复制
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要在您的 Postgres 实例上启用复制，我们需要确保设置以下参数：
要检查这一点，您可以运行以下 SQL 命令：
输出应为
logical。如果不是，请运行：
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此外，建议在 Postgres 实例上设置以下参数：
要检查这一点，您可以运行以下 SQL 命令：
如果这些值与推荐值不匹配，您可以运行以下 SQL 命令来设置它们：
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如果您对配置进行了上述更改，您需要重新启动 Postgres 实例以使更改生效。
创建具有权限和发布的用户
让我们为 ClickPipes 创建一个新用户，赋予其适合 CDC 的必要权限，并创建一个将用于复制的发布。
为此，您可以连接到您的 Postgres 实例并运行以下 SQL 命令：
请确保将
clickpipes_user 和
clickpipes_password 替换为您想要的用户名和密码。
在 pg_hba.conf 中启用对 ClickPipes 用户的连接
如果您是自管理的，您需要按照以下步骤允许来自 ClickPipes IP 地址的对 ClickPipes 用户的连接。如果您使用的是托管服务，可以按照提供商的文档进行相同的操作。
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对
pg_hba.conf文件进行必要的更改，以允许来自 ClickPipes IP 地址的对 ClickPipes 用户的连接。
pg_hba.conf文件中的示例条目如下：
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重新加载 PostgreSQL 实例以使更改生效：
增加
max_slot_wal_keep_size
这是一个推荐的配置更改，以确保大事务/提交不会导致复制槽被丢弃。
您可以通过更新
postgresql.conf 文件将 PostgreSQL 实例的
max_slot_wal_keep_size 参数增加到更高的值（至少 100GB 或
102400）。
您可以重新加载 Postgres 实例以使更改生效：
如需更好的值推荐，您可以联系 ClickPipes 团队。
接下来要做什么？
您现在可以 创建您的 ClickPipe 并开始将数据从 Postgres 实例导入到 ClickHouse Cloud。 请务必记下您在设置 Postgres 实例时使用的连接详细信息，因为您在创建 ClickPipe 过程中将需要这些信息。