Créer un compte
- Des comptes gratuits sont disponibles sur https://www.postman.com.
Créer un espace de travail
- Nommez votre espace de travail et définissez son niveau de visibilité.
Créer une collection
- Dans le menu en haut à gauche, sous « Explore », cliquez sur « Import » :
- Une fenêtre modale s’ouvre :
- Saisissez l’adresse de l’API : “https://api.clickhouse.cloud/v1”, puis appuyez sur ‘Entrée’ :
- Sélectionnez « Postman Collection » en cliquant sur le bouton « Import » :
Utiliser la spécification de l’API ClickHouse Cloud
- « API spec for ClickHouse Cloud » apparaît désormais dans « Collections » (navigation de gauche).
- Cliquez sur « API spec for ClickHouse Cloud ». Dans le volet central, sélectionnez l’onglet « Authorization » :
- Dans le menu déroulant, sélectionnez « Basic Auth » :
- Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe reçus lors de la configuration de vos clés API ClickHouse Cloud :
Activer les variables
- Les variables permettent de stocker et de réutiliser des valeurs dans Postman, afin de faciliter les tests d’API.
Définissez l’ID de l’organisation et l’ID du service
- Dans la « Collection », cliquez sur l’onglet « Variable » dans le panneau central (l’URL de base aura été définie lors de l’importation précédente de l’API) :
- Sous
baseURL, cliquez sur le champ vide « Add new value », puis remplacez-le par l’ID de votre organisation et l’ID de votre service :
Tester les fonctionnalités de l’API ClickHouse Cloud
Tester « GET list of available organizations »
- Sous « OpenAPI spec for ClickHouse Cloud », développez le dossier > V1 > organizations
- Cliquez sur « GET list of available organizations », puis sur le bouton bleu « Send » à droite :
- Les résultats renvoyés doivent afficher les détails de votre organisation avec “status”: 200. (Si vous obtenez un “status” 400 sans information sur l’organisation, votre configuration n’est pas correcte).
Tester “GET organizational details”
- Dans le dossier
organizationid, accédez à “GET organizational details” :
- Dans le menu du panneau central, sous Params, un
organizationidest requis.
- Remplacez cette valeur par
orgidentre accolades,
{{orgid}}(si vous avez déjà défini cette valeur auparavant, un menu apparaîtra avec cette valeur) :
- Après avoir cliqué sur le bouton “Save”, cliquez sur le bouton bleu “Send” en haut à droite de l’écran.
- Les résultats renvoyés doivent afficher les détails de votre organisation avec “status”: 200. (Si vous recevez un “status” 400 sans information sur l’organisation, votre configuration n’est pas correcte).
Tester “GET service details”
- Cliquez sur “GET service details”
- Modifiez les valeurs de
organizationidet
serviceiden utilisant respectivement
{{orgid}}et
{{serviceid}}.
- Cliquez sur “Save”, puis sur le bouton bleu “Send” à droite.
- Les résultats renvoyés devraient afficher la liste de vos services et leurs détails avec “status”: 200. (Si vous obtenez un “status” 400 sans aucune information sur les services, votre configuration n’est pas correcte.)