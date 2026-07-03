Nous savons tous que les fuseaux horaires sont difficiles à gérer (heure d’été, changements constants de décalage). Mais cette section traite d’un autre problème lié aux fuseaux horaires : leur rapport à la représentation textuelle des horodatages.
Fuseaux horaires
ClickHouse utilise les règles suivantes pour convertir les valeurs de chaîne
Comment ClickHouse convertit les chaînes
Comment ClickHouse convertit les chaînes
DateTime
DateTime :
- Si une colonne est définie avec un fuseau horaire (
DateTime64(9, ‘Asia/Tokyo’)), la valeur de chaîne est alors interprétée comme un timestamp dans ce fuseau horaire.
2026-01-01 13:00:00correspondra à
2026-01-01 04:00:00en
UTC.
- Si une colonne n’a pas de définition de fuseau horaire, seul le fuseau horaire du serveur est utilisé. Important : le paramètre
session_timezonen’a aucun effet. Ainsi, si le fuseau horaire du serveur est
UTCet celui de la session
America/Los_Angeles,
2026-01-01 13:00:00sera écrit en
UTC.
- Lorsqu’une valeur est lue depuis une colonne sans définition de fuseau horaire,
session_timezoneest utilisé ou, s’il n’est pas défini, le fuseau horaire du serveur. C’est pourquoi la lecture des timestamps sous forme de chaînes peut être affectée par
session_timezone. Il n’y a rien d’anormal à cela, mais il faut le garder à l’esprit.
Supposons maintenant qu’une application s’exécute dans la région
Écriture de timestamps entre fuseaux horaires
us-west, avec le fuseau horaire local
UTC-8, et que nous devions écrire un timestamp local
2026-01-01 02:00:00, qui correspond en
UTC à
2026-01-01 10:00:00 :
- L’écrire sous forme de chaîne nécessite de le convertir dans le fuseau horaire du serveur ou de la colonne.
- L’écrire sous forme de structure temporelle native au langage nécessite que le pilote connaisse le fuseau horaire cible, mais :
- Ce n’est pas toujours possible
- L’API du pilote est mal conçue pour cela
- La seule solution consiste à décrire les transformations qui seront appliquées afin que l’application puisse compenser (ou écrire un timestamp Unix sous forme numérique)
Java et JDBC offrent différentes façons de définir un timestamp :
API de timestamp Java et JDBC
- Utiliser la classe
Timestamp, qui correspond en réalité à un timestamp Unix.
- Lorsqu’elle est utilisée avec un objet
Calendar, elle permet de réinterpréter le
Timestampdans le fuseau horaire du calendrier.
Timestamppossède un calendrier interne peu évident.
- Lorsqu’elle est utilisée avec un objet
- Utiliser la classe
LocalDateTime, qui se convertit facilement vers n’importe quel fuseau horaire, mais aucune méthode ne permet de lui passer un fuseau horaire cible.
- Utiliser la classe
ZonedDateTime, qui facilite la conversion de fuseau horaire lors de l’écriture dans un
DateTimesans fuseau horaire (puisque nous savons qu’il faut utiliser le fuseau horaire du serveur).
- En revanche, écrire un
ZonedDateTimedans une colonne avec un fuseau horaire défini oblige l’utilisateur à compenser la conversion du pilote.
- En revanche, écrire un
- Utiliser
Longpour écrire des millisecondes de timestamp Unix.
- Utiliser
Stringpour effectuer toutes les conversions côté application (ce qui n’est pas très portable).
Par nature, les dates sont indépendantes des fuseaux horaires. Les types
Date
Date et
Date32 permettent de stocker des dates. Tous deux utilisent un nombre de jours écoulés depuis l’epoch (
1970-01-01).
Date n’utilise que des nombres de jours positifs, sa plage se terminant donc au
2149-06-06.
Date32 gère les nombres de jours négatifs pour couvrir les dates antérieures au
1970-01-01, mais sa plage est plus restreinte (du
1900-01-01 au
2100-01-01, où 0 correspond à
1970-01-01). ClickHouse considère
2026-01-01 comme
2026-01-01 quel que soit le fuseau horaire, et il n’existe pas de paramètre de fuseau horaire dans les définitions de colonnes.
En Java, la classe la plus adaptée pour représenter des dates est
Utilisation de
Utilisation de
java.time.LocalDate
java.time.LocalDate. Le client utilise cette classe pour stocker la valeur des colonnes
Date et
Date32 (lecture de
LocalDate.ofEpochDay((long)readUnsignedShortLE())).
Nous recommandons d’utiliser
java.time.LocalDate, car cette classe n’est pas affectée par les changements de fuseau horaire et fait partie de l’API moderne de gestion du temps.
Utilisation de
java.sql.Date
LocalDate a été introduit dans Java 8. Auparavant,
java.sql.Date était utilisé pour écrire/lire des dates. En interne, cette classe est un wrapper autour d’un instant (une valeur temporelle représentant un point absolu dans le temps). De ce fait,
toString() renvoie une date différente selon le fuseau horaire de la JVM. Cela oblige le pilote à construire soigneusement les valeurs et demande à l’utilisateur d’en être conscient.
Réinterprétation basée sur le calendrier
java.sql.ResultSet possède une méthode pour obtenir des valeurs de date qui accepte un
Calendar, et il existe une méthode similaire dans
java.sql.PreparedStatement. Cela a été conçu pour permettre au ClickHouse JDBC pilote de réinterpréter une valeur de date dans le fuseau horaire spécifié. Par exemple, la DB contient la valeur
2026-01-01, mais l’application veut interpréter cette date comme minuit à
Tokyo. Cela signifie que l’objet
java.sql.Date renvoyé se verra attribuer un instant précis et, une fois converti dans le fuseau horaire local, il pourra correspondre à une date différente en raison du décalage horaire. On peut obtenir le même résultat avec
LocalDate en utilisant
java.time.LocalDate#atStartOfDay(java.time.ZoneId).
Le ClickHouse JDBC pilote renvoie toujours un objet
java.sql.Date qui correspond à la date locale à minuit. En d’autres termes, si la date est
2026-01-01, cela signifie
2026-01-01 12:00 AM dans le fuseau horaire de la JVM (le même comportement que les pilotes JDBC PostgreSQL et MariaDB).
Les valeurs
Time
Time, comme les valeurs
Date, sont dans la plupart des cas indépendantes du fuseau horaire. ClickHouse n’effectue aucune transformation des valeurs littérales d’heure vers un quelconque fuseau horaire —
’6:30’ reste identique, quel que soit l’endroit où il est lu.
Types
Time de ClickHouse
Time et
Time64 ont été introduits dans
25.6. Auparavant, on utilisait à la place les types d’horodatage
DateTime et
DateTime64 (abordés plus loin dans ce guide).
Time est stocké sous la forme d’un entier 32 bits représentant un nombre de secondes, dans la plage
[-999:59:59, 999:59:59].
Time64 est encodé sous la forme d’un Decimal64 non signé et stocke différentes unités de temps selon la précision. Les valeurs courantes sont 3 (millisecondes), 6 (microsecondes) et 9 (nanosecondes). La plage des valeurs de précision est
[0, 9].
Le client lit
Correspondance des types Java
Time et
Time64 et les stocke sous forme de
LocalDateTime. Ce choix permet de prendre en charge les intervalles de temps négatifs (
LocalTime ne les prend pas en charge). Dans ce cas, la partie date correspond à la date Epoch
1970-01-01 ; les valeurs négatives seront donc antérieures à cette date.
La prise en charge principale des types temporels repose sur
LocalTime (lorsque la valeur tient sur une journée) et sur
Duration pour couvrir toute la plage de valeurs.
LocalDateTime ne peut être utilisé qu’en lecture.
L’utilisation de
Utilisation de
Utilisation de
java.sql.Time
java.sql.Time est limitée à l’intervalle de
LocalTime. En interne,
java.sql.Time est converti en chaîne littérale. La valeur peut être modifiée à l’aide d’un paramètre
Calendar avec
PreparedStatement#setTime().
La fonction
toTime
toTimerequiert toujours
Date,
DateTimeou un autre type similaire. Elle n’accepte pas les chaînes de caractères. issue associé : https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/issues/89896
- C’est un alias de
toTimeWithFixedDate.
- Il existe un problème lié au fuseau horaire : https://github.com/ClickHouse/ClickHouse/pull/90310
Un timestamp correspond à un instant précis. Par exemple, un timestamp Unix représente n’importe quel instant sous la forme d’un nombre de secondes écoulées depuis
Timestamp
1970-01-01 00:00:00
UTC (un nombre de secondes négatif représente un timestamp antérieur à l’époque Unix, et un nombre positif un timestamp postérieur). Cette représentation est facile à calculer et à manipuler si l’observateur se trouve dans le fuseau horaire
UTC ou l’utilise à la place de son fuseau local.
Dans ClickHouse, il existe les types de timestamp
Types de timestamp ClickHouse
DateTime (entier 32 bits, résolution toujours en secondes) et
DateTime64 (entier 64 bits, dont la résolution dépend de la définition). Les valeurs sont toujours stockées sous forme de timestamps UTC. Cela signifie que, lorsqu’elles sont représentées sous forme de nombres, aucune conversion de fuseau horaire n’est appliquée.
La représentation sous forme de chaîne présente certaines subtilités :
Représentation sous forme de chaîne et comportement du fuseau horaire
- Si aucun fuseau horaire n’est spécifié dans la définition de la colonne et qu’une chaîne est fournie lors de l’écriture, elle sera convertie du fuseau horaire du serveur en un timestamp UTC numérique. Lorsqu’une valeur est lue depuis une telle colonne, elle est convertie d’un timestamp UTC en un timestamp littéral à l’aide du fuseau horaire du serveur ou de la session (une approche similaire s’applique aux timestamps littéraux dans les expressions où le fuseau horaire n’est pas explicitement défini).
- Si un fuseau horaire est spécifié dans la définition de la colonne, alors seul ce fuseau horaire est utilisé pour toutes les conversions de chaînes. Cela diffère de la logique appliquée lorsqu’aucun fuseau horaire n’est spécifié, ce qui exige de bien comprendre comment les données sont écrites pour chaque colonne de la requête.
- Si une date est fournie sous forme de chaîne dans un format qui inclut un fuseau horaire, une fonction de conversion est nécessaire. On utilise généralement
parseDateTimeBestEffort.
Dans le pilote JDBC, nous convertissons les timestamps en représentation numérique :
Comment le pilote JDBC gère les timestamps
Cette représentation résout la plupart des problèmes de conversion liés aux valeurs de timestamp, car elle envoie les données au serveur dans un format unifié. Cette approche nécessite toutefois un léger ajustement des instructions SQL, mais elle offre le moyen le plus simple et le plus direct d’écrire des timestamps dans n’importe quelle colonne.
"fromUnixTimestamp64Nano(" + epochSeconds * 1_000_000_000L + nanos + ")"
DateTime et
DateTime64 sont lus et stockés côté client sous forme de
java.time.ZonedDateTime, ce qui permet de convertir ces valeurs vers n’importe quel autre fuseau horaire (les informations de fuseau horaire sont conservées).
L’exemple de code suivant semble correct, mais l’assertion échoue :
Piège courant avec
Piège courant avec
toDateTime64
Cela se produit parce que
String sql = "SELECT toDateTime64(?, 3)";
try (PreparedStatement stmt = conn.prepareStatement(sql)) {
LocalDateTime localTs = LocalDateTime.parse("2021-01-01T01:34:56");
stmt.setObject(1, localTs);
try (ResultSet rs = stmt.executeQuery()) {
rs.next();
assertEquals(rs.getObject(1, LocalDateTime.class), localTs);
}
}
toDateTime64 utilise le fuseau horaire du serveur et ne tient pas compte du fuseau horaire d’origine.
Si une paire de conversion n’est pas mentionnée dans les tableaux ci-dessous, la conversion n’est pas prise en charge. Par exemple, les colonnes
Tables de conversion
Date ne peuvent pas être lues comme des
java.sql.Timestamp, car elles ne comportent pas de composante horaire.
Le pilote ne convertit pas les valeurs entières en valeurs de date/heure. L’appel à
pstmt.setLong("timestamp", 1772132359L) entraîne l’écriture de
1772132359 en tant que nombre sur le serveur, où il sera interprété comme
un timestamp Unix UTC en secondes.
Le tableau suivant indique comment les valeurs sont converties lorsqu’elles sont passées à
Écriture de valeurs avec
Écriture de valeurs avec
PreparedStatement#setObject
PreparedStatement#setObject(column, value) :
|Classe de
value
|Conversion
java.time.LocalDate
|Formatée au format
YYYY-MM-DD.
java.sql.Date
|Convertie avec le calendrier par défaut et formatée en
LocalDate (
YYYY-MM-DD).
java.time.LocalTime
|Formatée au format
HH:mm:ss.
java.time.Duration
|Formatée au format
HHH:mm:ss. La valeur peut être négative.
java.sql.Time
|Convertie avec le calendrier par défaut et formatée en
LocalTime (
HH:mm).
java.time.LocalDateTime
|Convertie en timestamp Unix en nanosecondes et enveloppée dans
fromUnixTimestamp64Nano.
java.time.ZonedDateTime
|Convertie en timestamp Unix en nanosecondes et enveloppée dans
fromUnixTimestamp64Nano.
java.sql.Timestamp
|Convertie en timestamp Unix en nanosecondes et enveloppée dans
fromUnixTimestamp64Nano.
Le type de la colonne doit être considéré comme inconnu. C’est à l’application de décider ce qu’elle doit transmettre à l’instruction préparée.
Le tableau suivant montre comment les valeurs sont converties lorsqu’elles sont lues avec
Lecture des valeurs avec
Lecture des valeurs avec
ResultSet#getObject
ResultSet#getObject(column, class) :
|Type de données ClickHouse de
column
|Valeur de
class
|Conversion
Date ou
Date32
java.time.LocalDate
|Valeur de la base de données (nombre de jours) convertie en
LocalDate.
Date ou
Date32
java.sql.Date
|Valeur de la base de données (nombre de jours) convertie en
LocalDate, puis en
java.sql.Date en prenant minuit dans le fuseau horaire local comme partie horaire. Si un calendrier est utilisé, son fuseau horaire sera utilisé à la place du fuseau local. Exemple : valeur de la base de données
1970-01-10 →
LocalDate vaut
1970-01-10.
Time ou
Time64
java.time.LocalTime
|Valeur de la base de données convertie en
LocalDateTime, puis en
LocalTime. Cela fonctionne uniquement pour une heure de la journée.
Time ou
Time64
java.time.LocalDateTime
|Valeur de la base de données convertie en
LocalDateTime.
Time ou
Time64
java.sql.Time
|Valeur de la base de données convertie en
LocalDateTime, puis en
java.sql.Time à l’aide du calendrier par défaut. Cela fonctionne uniquement pour une heure de la journée.
Time ou
Time64
java.time.Duration
|Valeur de la base de données convertie en
LocalDateTime, puis en
Duration.
DateTime ou
DateTime64
java.time.LocalDateTime
|Valeur de la base de données convertie en
ZonedDateTime, puis en
LocalDateTime.
DateTime ou
DateTime64
java.time.ZonedDateTime
|Valeur de la base de données convertie en
ZonedDateTime.
DateTime ou
DateTime64
java.sql.Timestamp
|Valeur de la base de données convertie en
ZonedDateTime, puis en
java.sql.Timestamp à l’aide du fuseau horaire par défaut.
Utilisez
Utilisation des méthodes fondées sur le calendrier
ResultSet#getTime(column, calendar) et
ResultSet#getDate(column, calendar) si les valeurs ont été stockées respectivement à l’aide de
PreparedStatement#setTime(param, value, calendar) et
PreparedStatement#setDate(param, value, calendar).