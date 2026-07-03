Correspondance de types, détails sur le moteur de table, colonnes de métadonnées et requêtes de débogage pour la destination ClickHouse de Fivetran.

​ Détails de la configuration

​ Gestion des utilisateurs et des rôles

Il est préférable de ne pas utiliser l’utilisateur default ; créez plutôt un utilisateur dédié à utiliser uniquement avec cette destination Fivetran. Les commandes suivantes, exécutées avec l’utilisateur default , créeront un nouvel utilisateur fivetran_user avec les privilèges requis.

CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>' ; -- use a secure password generator GRANT CURRENT GRANTS ON * . * TO fivetran_user;

De plus, vous pouvez retirer à fivetran_user l’accès à certaines bases de données. Par exemple, en exécutant l’instruction suivante, nous limitons l’accès à la base de données default :

REVOKE ALL ON default . * FROM fivetran_user;

Vous pouvez exécuter ces instructions dans la console SQL de ClickHouse.

​ Configuration avancée

La destination ClickHouse Cloud prend en charge un fichier de configuration JSON facultatif pour les cas d’usage avancés. Ce fichier vous permet d’affiner le comportement de la destination en surchargeant les paramètres par défaut qui contrôlent les tailles de batch, le parallélisme, les pools de connexions et les délais d’expiration des requêtes.

Cette configuration est entièrement facultative. Si aucun fichier n’est importé, la destination utilise des paramètres par défaut adaptés à la plupart des cas d’usage.

Le fichier doit être un JSON valide et être conforme au schéma décrit ci-dessous.

Si vous devez modifier la configuration après la mise en place initiale, vous pouvez modifier les paramètres de destination dans le tableau de bord Fivetran et importer un fichier mis à jour.

Le fichier de configuration comporte une section de premier niveau :

{ "destination_configurations" : { ... } }

Vous pouvez y spécifier les configurations suivantes, qui contrôlent le comportement interne du connecteur de destination ClickHouse. Ces configurations influent sur la façon dont le connecteur traite les données avant de les envoyer à ClickHouse.

Paramètre Type Par défaut Plage autorisée Description write_batch_size integer 100000 5,000 – 100,000 Nombre de lignes par lot pour les opérations d’insertion, de mise à jour et de remplacement. select_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Nombre de lignes par lot pour les requêtes SELECT utilisées lors des mises à jour. mutation_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Nombre de lignes par lot pour les mutations ALTER TABLE UPDATE en mode historique. Réduisez cette valeur si vos instructions SQL sont trop longues. hard_delete_batch_size integer 1500 200 – 1,500 Nombre de lignes par lot pour les suppressions définitives lors des synchronisations normales et en mode historique. Réduisez cette valeur si vos instructions SQL sont trop longues.

Tous les champs sont facultatifs. Si un champ n’est pas spécifié, la valeur par défaut est utilisée. Si une valeur est en dehors de la plage autorisée, la destination signalera une erreur pendant la synchronisation. Les champs inconnus sont ignorés sans provoquer d’erreur (un avertissement est consigné), ce qui garantit la compatibilité ascendante lorsque de nouveaux paramètres sont ajoutés.

Exemple :

{ "destination_configurations" : { "write_batch_size" : 50000 , "select_batch_size" : 200 } }

​ Correspondance de conversion des types

La destination Fivetran ClickHouse fait correspondre les types de données Fivetran aux types ClickHouse comme suit :

BINARY, XML, LOCALTIME et JSON sont stockés sous forme de String, car le type String de ClickHouse peut représenter un ensemble arbitraire d’octets. La destination ajoute un commentaire de colonne pour indiquer le type de données d’origine. Le type de données ClickHouse JSON n’est pas utilisé, car il a été marqué comme obsolète et n’a jamais été recommandé pour un usage en production. ** REMARQUE : ticket de suivi de la prise en charge du type LOCALTIME : clickhouse-fivetran-destination #15.

Les sources Fivetran peuvent envoyer des valeurs de date et d’heure dans la plage 0001-01-01, 9999-12-31 . Les types de date de ClickHouse Cloud ont des plages plus restreintes. Les valeurs en dehors de la plage prise en charge sont donc ramenées, sans avertissement, à la borne la plus proche :

Type Fivetran Type ClickHouse Cloud Valeur min. Valeur max. LOCALDATE Date32 1900-01-01 2299-12-31 LOCALDATETIME DateTime64(0, ‘UTC’) 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16 INSTANT DateTime64(9, ‘UTC’) 1900-01-01 00:00:00 2262-04-11 23:47:16

La borne supérieure de INSTANT est 2262-04-11 23:47:16, car DateTime64(9) stocke les nanosecondes depuis l’epoch sous forme d’int64, et 2^63 - 1 nanosecondes correspondent à cette date. ClickHouse lui-même prend en charge DateTime64 avec une précision <= 9 jusqu’à 2299-12-31 23:59:59.

La borne supérieure de LOCALDATETIME est également limitée à 2262-04-11 23:47:16 en raison d’un bug connu dans le driver Go ClickHouse, où time.Time.UnixNano() est appelé pour toutes les précisions de DateTime64 avant la mise à l’échelle, ce qui provoque un overflow d’int64 pour les dates postérieures à 2262, même avec une précision de 0.

​ Tables de destination

SharedReplacingMergeTree ), versionné par la colonne _fivetran_synced . La destination ClickHouse Cloud utilise un moteur de type Replacing de la famille SharedMergeTree (précisément,), versionné par la colonne

T est un type ClickHouse Cloud basé sur le Chaque colonne, à l’exception des clés primaires (de tri) et des colonnes de métadonnées Fivetran, est créée en tant que Nullable(T) , oùest un type ClickHouse Cloud basé sur le mappage des types de données

suppression logique (par défaut) ou mode d’historisation (SCD Type 2). La structure de la table varie selon le mode de synchronisation configuré pour le connecteur :(par défaut) ou(SCD Type 2).

​ Mode de suppression logique

En mode de suppression logique, chaque table de destination inclut les colonnes de métadonnées suivantes :

Colonne Type Description _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') Horodatage de synchronisation de l’enregistrement par Fivetran. Utilisé comme colonne de version pour SharedReplacingMergeTree . _fivetran_deleted Bool Marqueur de suppression logique. Défini sur true lorsque l’enregistrement source est supprimé. _fivetran_id String Identifiant unique généré automatiquement. Présent uniquement lorsque la table source n’a pas de clés primaires.

​ Clé primaire unique dans la table source

Par exemple, la table source users comporte une colonne de clé primaire id ( INT ) et une colonne classique name ( STRING ). La table de destination sera définie comme suit :

CREATE TABLE ` users ` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192

Dans ce cas, la colonne id est utilisée comme clé de tri de la table.

​ Plusieurs clés primaires dans la table source

Si la table source comporte plusieurs clés primaires, elles sont utilisées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la définition de la table source Fivetran.

Par exemple, une table source items comporte les colonnes de clé primaire id ( INT ) et name ( STRING ), ainsi qu’une colonne supplémentaire ordinaire description ( STRING ). La table de destination sera définie comme suit :

CREATE TABLE ` items ` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, name ) SETTINGS index_granularity = 8192

Dans ce cas, les colonnes id et name sont retenues comme clés de tri de la table.

​ Aucune clé primaire dans la table source

Si la table source n’a pas de clé primaire, Fivetran y ajoutera un identifiant unique sous la forme d’une colonne _fivetran_id . Prenons une table events qui, dans la source, ne contient que les colonnes event ( STRING ) et timestamp ( LOCALDATETIME ). La table de destination est alors la suivante :

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable( DateTime ), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_deleted` Bool ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY _fivetran_id SETTINGS index_granularity = 8192

Puisque _fivetran_id est unique et qu’aucune autre clé primaire n’est possible, il est utilisé comme clé de tri de la table.

​ Mode d’historisation (SCD Type 2)

Lorsque le mode d’historisation est activé, la destination conserve chaque version de chaque enregistrement au lieu d’écraser les valeurs précédentes. Ce mécanisme met en œuvre le Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2), en conservant une piste d’audit complète de toutes les modifications.

En mode d’historisation, chaque table de destination inclut les colonnes de métadonnées suivantes :

Colonne Type Description _fivetran_synced DateTime64(9, 'UTC') Horodatage auquel l’enregistrement a été synchronisé par Fivetran. Utilisé comme colonne de version pour SharedReplacingMergeTree . _fivetran_start DateTime64(9, 'UTC') Horodatage auquel cette version de l’enregistrement est devenue active. Fait partie de la clé de tri de la table. _fivetran_end Nullable(DateTime64(9, 'UTC')) Horodatage auquel cette version a été remplacée. Défini sur 2262-04-11 23:47:16 pour les enregistrements actuellement actifs. _fivetran_active Nullable(Bool) Indique s’il s’agit de la version actuellement active de l’enregistrement. _fivetran_id String Identifiant unique généré automatiquement. Présent uniquement lorsque la table source n’a pas de clé primaire.

La colonne _fivetran_start est toujours incluse dans la clause ORDER BY , comme dernier élément de la clé de tri composite. Cela permet à plusieurs versions d’un même enregistrement (avec des horodatages de début différents) de coexister dans la table.

Lorsqu’un enregistrement est mis à jour :

La valeur _fivetran_end de la version précédente est définie sur la valeur _fivetran_start de la nouvelle version moins une nanoseconde, et _fivetran_active est défini sur false .

de la version précédente est définie sur la valeur de la nouvelle version moins une nanoseconde, et est défini sur . La nouvelle version est insérée avec _fivetran_active défini sur true et _fivetran_end défini sur 2262-04-11 23:47:16.000000000 (la valeur maximale de DateTime64(9) ).

​ Une seule clé primaire dans la table source

Par exemple, la table source users possède une colonne de clé primaire id ( INT ) ainsi que des colonnes ordinaires name ( STRING ) et status ( STRING ). La table de destination en mode d’historisation sera définie comme suit :

CREATE TABLE ` users ` ( `id` Int32, `name` Nullable(String), `status` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

Dans ce cas, id et _fivetran_start forment la clé de tri composite.

Après quelques synchronisations, la table peut contenir les données suivantes :

id name status _fivetran_start _fivetran_end _fivetran_active 1 name 1 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2025-11-11 20:56:59.999000000 false 1 name 11 TODO 2025-11-11 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true 2 name 2 TODO 2025-11-10 20:57:00.000000000 2262-04-11 23:47:16.000000000 true

L’enregistrement id=1 a deux versions : la version d’origine ( name 1 , inactive) et la version mise à jour ( name 11 , active). L’enregistrement id=2 n’a qu’une seule version, qui est actuellement active.

​ Plusieurs clés primaires dans la table source

Si la table source comporte plusieurs clés primaires, elles sont toutes incluses dans ORDER BY , avec _fivetran_start comme dernier élément.

Par exemple, supposons une table source items avec les colonnes de clé primaire id ( INT ) et name ( STRING ), ainsi qu’une colonne ordinaire supplémentaire description ( STRING ). La table de destination en mode d’historisation sera définie comme suit :

CREATE TABLE ` items ` ( `id` Int32, `name` String, `description` Nullable(String), `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (id, name , _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

Dans ce cas, id , name et _fivetran_start forment la clé de tri composite.

​ Aucune clé primaire dans la table source

Si la table source n’a pas de clés primaires, Fivetran y ajoutera un identifiant unique sous la forme d’une colonne _fivetran_id , et _fivetran_start sera ajouté à la clé de tri. Prenons une table events qui, dans la table source, ne comporte que les colonnes event ( STRING ) et timestamp ( LOCALDATETIME ). La table de destination en mode d’historisation est la suivante :

CREATE TABLE events ( `event` Nullable(String), `timestamp` Nullable( DateTime ), `_fivetran_id` String, `_fivetran_synced` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_start` DateTime64( 9 , 'UTC' ), `_fivetran_end` Nullable(DateTime64( 9 , 'UTC' )), `_fivetran_active` Nullable(Bool) ) ENGINE = SharedReplacingMergeTree( '/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}' , '{replica}' , _fivetran_synced) ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start) SETTINGS index_granularity = 8192

Puisque _fivetran_id et _fivetran_start constituent la clé de tri composite.

​ Sélection de la version la plus récente des données sans doublons

SharedReplacingMergeTree effectue une déduplication des données en arrière-plan FINAL : effectue une déduplication des données en arrière-plan uniquement lors des fusions, à un moment imprévisible . Cependant, il est possible de sélectionner à la demande la version la plus récente des données sans doublons avec le mot-clé

SELECT * FROM example FINAL LIMIT 1000

Consultez la section optimiser les requêtes de lecture ” du guide de dépannage pour obtenir des conseils d’optimisation des requêtes.

​ Nouvelles tentatives en cas de défaillances réseau