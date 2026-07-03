Détails de la configuration
Il est préférable de ne pas utiliser l’utilisateur
Gestion des utilisateurs et des rôles
default ; créez plutôt un utilisateur dédié à utiliser uniquement avec cette destination Fivetran. Les commandes suivantes, exécutées avec l’utilisateur
default, créeront un nouvel utilisateur
fivetran_user avec les privilèges
requis.
De plus, vous pouvez retirer à
CREATE USER fivetran_user IDENTIFIED BY '<password>'; -- use a secure password generator
GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO fivetran_user;
fivetran_user l’accès à certaines bases de données.
Par exemple, en exécutant l’instruction suivante, nous limitons l’accès à la base de données
default :
Vous pouvez exécuter ces instructions dans la console SQL de ClickHouse.
REVOKE ALL ON default.* FROM fivetran_user;
La destination ClickHouse Cloud prend en charge un fichier de configuration JSON facultatif pour les cas d’usage avancés. Ce fichier vous permet d’affiner le comportement de la destination en surchargeant les paramètres par défaut qui contrôlent les tailles de batch, le parallélisme, les pools de connexions et les délais d’expiration des requêtes.
Configuration avancée
Le fichier doit être un JSON valide et être conforme au schéma décrit ci-dessous. Si vous devez modifier la configuration après la mise en place initiale, vous pouvez modifier les paramètres de destination dans le tableau de bord Fivetran et importer un fichier mis à jour. Le fichier de configuration comporte une section de premier niveau :
Cette configuration est entièrement facultative. Si aucun fichier n’est importé, la destination utilise des paramètres par défaut adaptés à la plupart des cas d’usage.
Vous pouvez y spécifier les configurations suivantes, qui contrôlent le comportement interne du connecteur de destination ClickHouse. Ces configurations influent sur la façon dont le connecteur traite les données avant de les envoyer à ClickHouse.
{
"destination_configurations": { ... }
}
Tous les champs sont facultatifs. Si un champ n’est pas spécifié, la valeur par défaut est utilisée. Si une valeur est en dehors de la plage autorisée, la destination signalera une erreur pendant la synchronisation. Les champs inconnus sont ignorés sans provoquer d’erreur (un avertissement est consigné), ce qui garantit la compatibilité ascendante lorsque de nouveaux paramètres sont ajoutés. Exemple :
|Paramètre
|Type
|Par défaut
|Plage autorisée
|Description
write_batch_size
|integer
100000
|5,000 – 100,000
|Nombre de lignes par lot pour les opérations d’insertion, de mise à jour et de remplacement.
select_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Nombre de lignes par lot pour les requêtes SELECT utilisées lors des mises à jour.
mutation_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Nombre de lignes par lot pour les mutations ALTER TABLE UPDATE en mode historique. Réduisez cette valeur si vos instructions SQL sont trop longues.
hard_delete_batch_size
|integer
1500
|200 – 1,500
|Nombre de lignes par lot pour les suppressions définitives lors des synchronisations normales et en mode historique. Réduisez cette valeur si vos instructions SQL sont trop longues.
{
"destination_configurations": {
"write_batch_size": 50000,
"select_batch_size": 200
}
}
La destination Fivetran ClickHouse fait correspondre les types de données Fivetran aux types ClickHouse comme suit :
Correspondance de conversion des types
|Type Fivetran
|Type ClickHouse
|BOOLEAN
|Bool
|SHORT
|Int16
|INT
|Int32
|LONG
|Int64
|BIGDECIMAL
|Decimal(P, S)
|FLOAT
|Float32
|DOUBLE
|Float64
|LOCALDATE
|Date32
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|STRING
|String
|LOCALTIME
|String * **
|BINARY
|String *
|XML
|String *
|JSON
|String *
- BINARY, XML, LOCALTIME et JSON sont stockés sous forme de String, car le type
Stringde ClickHouse peut représenter un ensemble arbitraire d’octets. La destination ajoute un commentaire de colonne pour indiquer le type de données d’origine. Le type de données ClickHouse JSON n’est pas utilisé, car il a été marqué comme obsolète et n’a jamais été recommandé pour un usage en production. ** REMARQUE : ticket de suivi de la prise en charge du type LOCALTIME : clickhouse-fivetran-destination #15.
Les sources Fivetran peuvent envoyer des valeurs de date et d’heure dans la plage 0001-01-01, 9999-12-31. Les types de date de ClickHouse Cloud ont des plages plus restreintes. Les valeurs en dehors de la plage prise en charge sont donc ramenées, sans avertissement, à la borne la plus proche :
Plages de valeurs des dates et heures
|Type Fivetran
|Type ClickHouse Cloud
|Valeur min.
|Valeur max.
|LOCALDATE
|Date32
|1900-01-01
|2299-12-31
|LOCALDATETIME
|DateTime64(0, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
|INSTANT
|DateTime64(9, ‘UTC’)
|1900-01-01 00:00:00
|2262-04-11 23:47:16
- La borne supérieure de INSTANT est 2262-04-11 23:47:16, car DateTime64(9) stocke les nanosecondes depuis l’epoch sous forme d’int64, et 2^63 - 1 nanosecondes correspondent à cette date. ClickHouse lui-même prend en charge DateTime64 avec une précision <= 9 jusqu’à 2299-12-31 23:59:59.
- La borne supérieure de LOCALDATETIME est également limitée à 2262-04-11 23:47:16 en raison d’un bug connu dans le driver Go ClickHouse, où
time.Time.UnixNano()est appelé pour toutes les précisions de DateTime64 avant la mise à l’échelle, ce qui provoque un overflow d’int64 pour les dates postérieures à 2262, même avec une précision de 0.
La destination ClickHouse Cloud utilise un moteur de type Replacing de la famille SharedMergeTree (précisément,
Tables de destination
SharedReplacingMergeTree), versionné par la colonne
_fivetran_synced.
Chaque colonne, à l’exception des clés primaires (de tri) et des colonnes de métadonnées Fivetran, est créée
en tant que Nullable(T), où
T est un
type ClickHouse Cloud basé sur le mappage des types de données.
La structure de la table varie selon le
mode de synchronisation
configuré pour le connecteur : suppression logique (par défaut) ou mode d’historisation (SCD Type 2).
En mode de suppression logique, chaque table de destination inclut les colonnes de métadonnées suivantes :
Mode de suppression logique
|Colonne
|Type
|Description
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|Horodatage de synchronisation de l’enregistrement par Fivetran. Utilisé comme colonne de version pour
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_deleted
Bool
|Marqueur de suppression logique. Défini sur
true lorsque l’enregistrement source est supprimé.
_fivetran_id
String
|Identifiant unique généré automatiquement. Présent uniquement lorsque la table source n’a pas de clés primaires.
Par exemple, la table source
Clé primaire unique dans la table source
users comporte une colonne de clé primaire
id (
INT) et une colonne classique
name (
STRING).
La table de destination sera définie comme suit :
Dans ce cas, la colonne
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192
id est utilisée comme clé de tri de la table.
Si la table source comporte plusieurs clés primaires, elles sont utilisées dans l’ordre dans lequel elles apparaissent dans la définition de la table source Fivetran. Par exemple, une table source
Plusieurs clés primaires dans la table source
items comporte les colonnes de clé primaire
id (
INT) et
name (
STRING), ainsi qu’une colonne supplémentaire ordinaire
description (
STRING). La table de destination sera définie comme suit :
Dans ce cas, les colonnes
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name)
SETTINGS index_granularity = 8192
id et
name sont retenues comme clés de tri de la table.
Si la table source n’a pas de clé primaire, Fivetran y ajoutera un identifiant unique sous la forme d’une colonne
Aucune clé primaire dans la table source
_fivetran_id.
Prenons une table
events qui, dans la source, ne contient que les colonnes
event (
STRING) et
timestamp (
LOCALDATETIME).
La table de destination est alors la suivante :
Puisque
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_deleted` Bool
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY _fivetran_id
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id est unique et qu’aucune autre clé primaire n’est possible, il est utilisé comme clé de tri de la table.
Lorsque le mode d’historisation est activé, la destination conserve chaque version de chaque enregistrement au lieu d’écraser les valeurs précédentes. Ce mécanisme met en œuvre le Slowly Changing Dimension Type 2 (SCD Type 2), en conservant une piste d’audit complète de toutes les modifications. En mode d’historisation, chaque table de destination inclut les colonnes de métadonnées suivantes :
Mode d’historisation (SCD Type 2)
La colonne
|Colonne
|Type
|Description
_fivetran_synced
DateTime64(9, 'UTC')
|Horodatage auquel l’enregistrement a été synchronisé par Fivetran. Utilisé comme colonne de version pour
SharedReplacingMergeTree.
_fivetran_start
DateTime64(9, 'UTC')
|Horodatage auquel cette version de l’enregistrement est devenue active. Fait partie de la clé de tri de la table.
_fivetran_end
Nullable(DateTime64(9, 'UTC'))
|Horodatage auquel cette version a été remplacée. Défini sur
2262-04-11 23:47:16 pour les enregistrements actuellement actifs.
_fivetran_active
Nullable(Bool)
|Indique s’il s’agit de la version actuellement active de l’enregistrement.
_fivetran_id
String
|Identifiant unique généré automatiquement. Présent uniquement lorsque la table source n’a pas de clé primaire.
_fivetran_start est toujours incluse dans la clause
ORDER BY, comme dernier élément de la clé de tri composite.
Cela permet à plusieurs versions d’un même enregistrement (avec des horodatages de début différents) de coexister dans la table.
Lorsqu’un enregistrement est mis à jour :
- La valeur
_fivetran_endde la version précédente est définie sur la valeur
_fivetran_startde la nouvelle version moins une nanoseconde, et
_fivetran_activeest défini sur
false.
- La nouvelle version est insérée avec
_fivetran_activedéfini sur
trueet
_fivetran_enddéfini sur
2262-04-11 23:47:16.000000000(la valeur maximale de
DateTime64(9)).
Par exemple, la table source
Une seule clé primaire dans la table source
users possède une colonne de clé primaire
id (
INT) ainsi que des colonnes ordinaires
name (
STRING) et
status (
STRING).
La table de destination en mode d’historisation sera définie comme suit :
Dans ce cas,
CREATE TABLE `users`
(
`id` Int32,
`name` Nullable(String),
`status` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id et
_fivetran_start forment la clé de tri composite.
Après quelques synchronisations, la table peut contenir les données suivantes :
L’enregistrement
|id
|name
|status
|_fivetran_start
|_fivetran_end
|_fivetran_active
|1
|name 1
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2025-11-11 20:56:59.999000000
|false
|1
|name 11
|TODO
|2025-11-11 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
|2
|name 2
|TODO
|2025-11-10 20:57:00.000000000
|2262-04-11 23:47:16.000000000
|true
id=1 a deux versions : la version d’origine (
name 1, inactive) et la version mise à jour (
name 11, active).
L’enregistrement
id=2 n’a qu’une seule version, qui est actuellement active.
Si la table source comporte plusieurs clés primaires, elles sont toutes incluses dans
Plusieurs clés primaires dans la table source
ORDER BY, avec
_fivetran_start comme dernier élément.
Par exemple, supposons une table source
items avec les colonnes de clé primaire
id (
INT) et
name (
STRING), ainsi qu’une
colonne ordinaire supplémentaire
description (
STRING). La table de destination en mode d’historisation sera définie comme suit :
Dans ce cas,
CREATE TABLE `items`
(
`id` Int32,
`name` String,
`description` Nullable(String),
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (id, name, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
id,
name et
_fivetran_start forment la clé de tri composite.
Si la table source n’a pas de clés primaires, Fivetran y ajoutera un identifiant unique sous la forme d’une colonne
Aucune clé primaire dans la table source
_fivetran_id,
et
_fivetran_start sera ajouté à la clé de tri.
Prenons une table
events qui, dans la table source, ne comporte que les colonnes
event (
STRING) et
timestamp (
LOCALDATETIME).
La table de destination en mode d’historisation est la suivante :
Puisque
CREATE TABLE events
(
`event` Nullable(String),
`timestamp` Nullable(DateTime),
`_fivetran_id` String,
`_fivetran_synced` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_start` DateTime64(9, 'UTC'),
`_fivetran_end` Nullable(DateTime64(9, 'UTC')),
`_fivetran_active` Nullable(Bool)
) ENGINE = SharedReplacingMergeTree('/clickhouse/tables/{uuid}/{shard}', '{replica}', _fivetran_synced)
ORDER BY (_fivetran_id, _fivetran_start)
SETTINGS index_granularity = 8192
_fivetran_id et
_fivetran_start constituent la clé de tri composite.
Sélection de la version la plus récente des données sans doublons
SharedReplacingMergeTree effectue une déduplication des données en arrière-plan
uniquement lors des fusions, à un moment imprévisible.
Cependant, il est possible de sélectionner à la demande la version la plus récente des données sans doublons avec le mot-clé
FINAL :
Consultez la section optimiser les requêtes de lecture” du guide de dépannage pour obtenir des conseils d’optimisation des requêtes.
SELECT *
FROM example FINAL
LIMIT 1000
La destination ClickHouse Cloud effectue de nouvelles tentatives en cas d’erreurs réseau temporaires en utilisant un algorithme de backoff exponentiel. Cela reste sûr même lorsque la destination insère les données, car tout doublon potentiel est géré par le moteur de table
Nouvelles tentatives en cas de défaillances réseau
SharedReplacingMergeTree.