Créer une matérialisation Estuary

Pour transférer des données depuis vos collections source dans Estuary vers ClickHouse, vous devez d’abord créer une matérialisation.

Dans le tableau de bord d’Estuary, accédez à la page Destinations Cliquez sur + New Materialization. Sélectionnez le connecteur ClickHouse. Renseignez les sections Materialization, Endpoint et Source Collections : Materialization Details : indiquez un nom unique pour votre matérialisation et choisissez un data plane (fournisseur cloud et région)

Endpoint Config : indiquez un Auth Token sécurisé

Source Collections : associez une capture existante ou sélectionnez les collections de données à exposer à ClickHouse Cliquez sur Next, puis sur Save and Publish. Sur la page des détails de la matérialisation, notez le nom complet de votre matérialisation ClickHouse. Il ressemblera à ceci : your-tenant/your-unique-name/dekaf-clickhouse .

Estuary commencera à diffuser les collections sélectionnées sous forme de messages Kafka. ClickHouse peut accéder à ces données via un Kafka ClickPipe à l’aide des informations du broker Estuary et du jeton d’authentification que vous avez fourni.